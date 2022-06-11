作为领导者，我如何处理歧义？





有时，我想知道如果我们事先知道一切，生活会是什么样子。我们做出的每一个决定都符合我们的预期。每一个结果都得到保证。没有未知数。没有意外情况。没有没有根据的情况。





很无聊，对吧？





毕竟，作为一个物种，我们被设计成在不确定性中茁壮成长。我们在已知中找不到快乐。探索未知事物的快感让我们充满灵感和动力。给我们带来快乐的不是成功的结果，而是克服我们面临的导致这一结果的障碍和挑战。



如果没有处理歧义的能力，我们就无法作为一个物种生存下来。现在成为我们生活重要组成部分的所有技术甚至都不存在。如果你想想过去 200 年的所有创新，它并非诞生于我们的舒适区。





每一个新的进步都伴随着愿意走出舒适区的人。在没有准确信息的情况下做出决定的人。有人站出来接受不可预测性。在变化中驾驭的人。即使没有完整的信息，也有远见的人。





蓬勃发展的组织是由在不确定性中看到机会的领导者经营的，他们消除了歧义，并以清晰的心态进行领导。

请记住，未来的大部分时间都是不可预见的。学会与混乱共存。将其纳入您的计划。接受失败总是有可能的，即使你是好人之一；那些认为失败不是一种选择的人永远不会为它做计划。有些事情是可以预测和管理的，但是事件发生的时间越远，你对它的控制权就越小——大卫·麦克雷尼





做得对，模棱两可可以令人振奋，有益和精神上的刺激。做错了，它可能会让人筋疲力尽、情绪化，甚至完全失去动力。





当面临复杂的挑战和不确定的结果时，许多领导者依靠他们的才华或辛勤工作来找到正确的答案。然而，他们没有意识到驾驭未知与聪明无关，付出更多努力也无法解决日益复杂的业务问题。



只有通过考虑不同的观点、提出更好的问题并从自己的系统中学习，领导者才能培养有目的地消除歧义所需的好奇心和灵活性。

伟大的领导者使用这 7 种做法来处理歧义

他们缩小和放大





伟大的领导者使用缩小和放大技术消除歧义。





通过缩小，他们将现有信息映射到明天的需求，可视化各种因素将如何发挥作用，并尝试了解他们的决策方式对未来的影响。





在放大时，他们试图面对组织的当前现实，以确定当前需要改变什么，以使未来成为可能。





通过将未来的机遇与当前的挑战相结合，他们能够切合实际地制定计划，设定确定性目标，并采取小步骤将其转化为组织的成功案例。





模棱两可往往会导致领导者缩小和放大错误的问题。为了避免忽视经常困扰他们组织的问题，伟大的领导者创造了一种文化，让人们可以放心地畅所欲言，积极鼓励分歧，并以获取正确信息的心态引导，即使这些信息与他们当前的信念和期望不一致。





他们将已知与未知分开



如果领导者没有意识到，即使在未知中，总有一些已知的，不确定性可能会很大。





伟大的领导者知道这一点。为了充分利用他们的时间和精力，他们将绝对清楚的内容与有待辩论的内容分开。





他们可以依赖的东西来自不可信的东西。微不足道的信息来自关键的信息。风险投资与安全投资不同。





例如，每一次新产品的推出往往都会带来一定程度的风险。客户对新产品的反应总是未知的。但是，相信您的团队并知道您可以依靠他们来克服工作中的任何挑战和挫折，这对您来说是众所周知的。这些知识可以作为驾驭不确定时期的重要能量来源。





在决定两个同样好的机会时，您可能会了解它们都为您的生态系统带来的附加值，但在了解它们的局限性时会感到挑战。了解这一点可以帮助您双击它们的限制以做出更明智的决定。





他们建立跨学科思维





毫无疑问，有些问题很复杂，但如果领导者不投资于建立跨学科思维，即使其他问题看起来也不复杂。





跨学科思维是从你的主要领域之外的其他领域收集知识和想法的能力，包括通过以新颖的方式结合你头脑中的各种类型的信息来确定问题的创造性解决方案。





专业化程度的提高创造了一个寻求创新的平行沟渠系统。每个人都在自己的壕沟里挖得更深，很少站起来看下一个壕沟，即使他们的问题的解决方案恰好就在那儿——大卫爱泼斯坦







他补充说：“现代工作需要知识转移：将知识应用于新情况和不同领域的能力。





我们最基本的思维过程已经改变，以适应日益增加的复杂性和衍生新模式的需要，而不是仅仅依赖于熟悉的模式。我们的概念分类方案为连接知识提供了一个脚手架，使其易于访问和灵活。”





伟大的领导者通过多样化的经验和跨学科的思维，超越所有的复杂性和不确定性，学会处理模棱两可的问题。





他们运用直觉





Amazon Prime Membership and Fulfillment by Amazon，现在非常成功的计划在构思阶段失败的可能性很高。





Jeff Bezos 称它们为激进的想法，并谈到直觉在决策中的重要性。他说：“我们对这两个想法都进行了投资，但存在重大财务风险，并且经过了多次内部辩论。





随着时间的推移，随着我们尝试不同的想法和迭代，我们不得不继续进行大量投资。我们无法肯定地预见这些项目最终会是什么样子，更不用说它们是否会成功，但它们是凭直觉和内心推动的，并以乐观的态度进行滋养。”





他还说：“我在商业和生活中所有最好的决定都是用心、直觉、勇气……而不是分析做出的。如果您可以通过分析做出决定，那么您应该这样做。但事实证明，你最重要的决定总是凭本能和直觉、品味和内心做出的。”





理性地做出决策很重要，将数据纳入决策也很重要，但并非所有工作中的情况都是非黑即白的，并且有一个可以用数据解决的直截了当的答案。





伟大的领导者知道，在不确定的时期，他们有时需要依靠专家的直觉来做出正确的决定。这种基于多年学习和经验形成的专家直觉帮助他们驾驭原本困难和不确定的情况。





卓越的领导往往是一种超凡的直觉。当面临一个艰难的决定时，利用可用的时间来收集信息，这些信息会影响你的直觉。尽可能了解情况、对手、资产和负债、优势和劣势、威胁和风险。选择几种可能的行动方案，然后针对它们测试您收集的信息，并针对另一种进行分析。通常，仅凭事实分析就可以表明正确的选择。更多时候，需要您的判断来选择最佳行动方案。这是你运用直觉嗅到正确答案的时刻。在这里，您可以应用您的教育、经验和对员工不熟悉的外部考虑的知识。这是你深入审视自己的恐惧、焦虑和自信的时候。这是您赚取薪水和职位的地方。在这一点上，你的直觉不是疯狂的猜测或预感。这是一种知情的本能，从长期的经验中知道哪些事实是最重要的，哪些不利的事实，无论多么不利，都可以搁置一旁——科林·鲍威尔





他们愿意承担风险



不要为了安全起见而做生意。致力于为伟大创造可能性。人们有时会回避大幅波动，因为他们甚至在上台之前就建立了反对尝试某事的理由。远射通常不像看起来那么长。只要有足够的体贴和承诺，最大胆的想法就可以执行——罗伯特·艾格





伟大的领导者不会等待完美的条件采取行动。





他们知道，他们做出的每一个决定都不会是完美的。但是对于一个成长中的组织来说，在等待完美机会时不采取行动的成本要比采取不太理想的行动的成本要高。





他们明白冒险并不意味着盲目飞行。它涉及进行实验的意愿，进行有计划的投资，检查点，学习以及在此过程中进行更正。





正是这种踏入未知领域的意愿使他们从许多因模棱两可、过度思考和优柔寡断而感到瘫痪的人中脱颖而出。





他们愿意改变方向



投资于一个决定是一回事，而妄想又是另一回事。





不确定性可能会导致领导者投资于沉没成本——投入的时间、金钱和努力现在无法收回，这会影响他们的思维，并使他们在已经失败的事业上投入更多资源，而没有意识到进行这些投资的机会成本。





当我们使用新信息来校准我们的信念时，我们关于成为一个知识渊博、受过教育、聪明的人并持有高质量观点的叙述并没有受到影响……发现有证据与我们的信念相矛盾是没有罪的。唯一的罪过是没有尽可能客观地使用这些证据来完善这种信念——安妮·杜克





伟大的领导者灵活地接受模棱两可。他们确保他们的团队了解他们的意图，支持他们的愿景，并且在结果与他们最初设想的不符时毫不犹豫地换档。





他们不会坚持已经失败的行动方案，而是迅速重新评估情况，改变方向，并转向不同的行动计划。适应的灵活性，无论是作为对错误策略或意外情况的响应，都可以使他们的组织保持强大和蓬勃发展。





他们承担责任



不确定性会造成一种失控感，你开始相信超越你的东西是你经历的原因。





“它没有成功，因为我的客户在最后一刻退出了。”





“如果我的老板更关心我，我可以早点传达坏消息。”





“我们没有这样做是因为缺乏资源。”





放弃责任并指责外部力量（其他人、情况、环境）导致事情的结果只会导致回避和不作为。





当领导者以受害者心态参与时，他们没有努力寻求清晰，而是退缩。他们没有花时间寻找解决方案，而是花更多时间抱怨和满足挫败感，从而导致消极和无所作为的恶性循环。





伟大的领导者不会被消极情绪所困，因为他们感觉对自己的经历有更多的控制权。他们知道他们无法控制环境，但他们当然可以控制他们如何应对这些环境。





凭借对自己的行为、决定和行动的内在控制感，他们以建设性的行动领导，而不是因为他们的处境而责备某人或其他事情。

概括

学会处理模棱两可的领导者茁壮成长，而那些不学会处理歧义的领导者则几乎无法生存。 伟大的领导者不是试图避免不确定性，而是通过考虑不同的观点、提出更好的问题以及从他们自己的系统中学习来接受它。 凭借放大和缩小的能力，伟大的领导者能够开辟一条从组织当前现实到明天期望的道路。 将已知与未知分开有助于他们将时间和精力用于识别相关和缺失的信息。 伟大的领导者能够通过练习跨学科思维和创造性地解决问题来超越复杂性和模糊性。 他们不仅依靠数据做出决策，还通过考虑直觉来做出模棱两可的决定。 愿意走出自己的舒适区，让他们以勇气和行动迎接风险和不确定性。 他们没有坚持错误的决定，而是毫不犹豫地改变方向。 最重要的是，承担责任使他们处于控制之中，从而使他们能够采取建设性行动并影响他们的环境和条件的积极变化。





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