埃隆马斯克的 Twitter 购买对 DOGE 意味着什么

在过去的几周里，科技界一直在讨论最新消息——亿万富翁埃隆马斯克收购 Twitter 。特斯拉创始人多年来一直是 Twitter 上最受欢迎的人之一，他最终决定直接购买社交媒体平台。





在马斯克收购 Twitter 的浪潮中，有人质疑这对平台的未来发展意味着什么。在加密货币领域，狗狗币（DOGE）爱好者也一直在询问此次收购对他们最喜欢的资产意味着什么。

埃隆马斯克的收购飙升狗狗币

正如许多人预期的那样，在埃隆马斯克收购 Twitter 得到确认后，DOGE 的价格立即飙升。自从这位亿万富翁在 Twitter 上购买商品后，这款以狗为主题的 meme 硬币的价格立即飙升。狗狗币的价格飙升至 0.1428 美元，标志着其价格在 24 小时内上涨了 12%。





跳跃是可以理解的。狗狗币一直在其最大支持者的发展中蓬勃发展，目前没有像马斯克这样大的支持者。这位亿万富翁曾多次在推特上支持 DOGE，他是 2021 年比特币价格飙升至 0.74 美元的最大影响因素之一。





随着马斯克收购推特的消息得到证实， DOGE 的价格将飞涨是显而易见的。机会主义投资者将其视为一种赚钱方式，其中一些人立即跑向资产进行购买。





然而，事情已经平息下来，DOGE 的价格已经回到了马斯克与 Twitter 交易得到确认之前的 0.12 美元区域。无论如何，投资者仍然想知道这笔交易对 Twitter 和 DOGE 意味着什么。





值得一提的是 狗狗币价格预测 还是比较积极的。投资者和分析师仍然相信该资产的价值会随着时间的推移而上涨，尤其是在市场转为看涨时。

马斯克坚定不移的加密信仰

据说，马斯克仍然对加密货币成为未来的支付渠道持乐观态度。这位亿万富翁曾多次表示支持加密货币，并且 数据 来自比特币国债的数据显示，特斯拉仍持有 16.8 亿美元的比特币。





自从他收购 Twitter 以来，马斯克一直在谈论他对公司和平台本身的愿景。这位亿万富翁还没有完成他的愿景，但有人猜测这对加密意味着什么。





马斯克希望改变 Twitter 的一个方面是货币化。这位亿万富翁认为 Twitter 有办法通过推文获利，他 最近建议 该平台可以打开支持狗狗币的支付选项。





这样的举动并不一定令人惊讶。马斯克本人一直直言不讳地表示，他相信狗狗币可能是比比特币更优越的支付选择。今年早些时候，特斯拉 开始接受 狗狗币作为其官方在线商店商品的支付方式。与此同时，马斯克 说 该公司可以开始接受 meme 硬币作为在全国各地的超级充电站为车辆充电的支付方式。





如果马斯克认为狗狗币是顶级支付渠道，那么他可以决定使用 Twitter 作为资产的完美试验场。根据他决定如何将推文货币化并打开 Twitter 以提高盈利能力，我们可以看到社交媒体平台预示着使用以狗为主题的 meme 硬币支付的新时代。





目前，问题将是人们是否愿意为 Twitter 付费。社交媒体频道之所以能够跻身于其他社交平台行列，主要是因为它是免费的——任何人都可以开设 Twitter 帐户并开始使用该平台，而无需支付一分钱。人们愿意改变吗？

修复狗狗币仍然是当务之急

尽管马斯克收购 Twitter 引起了轰动，但值得注意的是，目前还没有什么是一成不变的。一方面，马斯克现在预计将感受到运营社交媒体平台的压力，他在过去一年的大部分时间里都在批评。如果他不能证明 Twitter 在保持盈利能力的同时确实可以做得更好，那么他440 亿美元的赌注很可能是徒劳的。





目前，几乎没有迹象表明这位亿万富翁在他的计划中优先考虑狗狗币。同时，DOGE 本身也有很多工作要做。





最突出的是硬币的代币经济学。狗狗币仍然不是通货紧缩的代币，这意味着当它作为一种可以帮助持有人对冲通胀的投资进行运作时，它可能不一定像比特币那样运作。因此，即使它确实被 Twitter 和许多其他公司采用为一种支付方式，但在功能方面仍有很多不足之处。





最近，我们看到一个 重组 Dogecoin 基金会致力于解决其中一些问题并使其更加清晰。重组有一个简单的目标——将狗狗币从“模因币”转变为具有更大功能和实用性的资产。





正如当时所解释的，狗狗币基金会的新重点是保护狗狗币品牌和社区，同时保持资产区块链的功能。已经有关于为狗狗币建立质押系统以及为该资产带来更多用途的讨论。所有这些都肯定会提高其对投资者的吸引力并支撑其未来的价格。