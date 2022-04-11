Elon-Twitter 恋情：对于加密货币和科技来说足够热吗？

Elon 或 Elona——你今天在 Twitter 上如何称呼他并不重要。他不会在意的。





是的，与普京的决斗并没有按照推文或计划发生。然而，埃隆马斯克赢得了决定性的幕后战斗，获得了Twitter 9.2% 的股份——使他成为最大的利益相关者，紧随其后的是先锋集团。





虽然有些人可能认为提升是为了适应难以捉摸的“编辑”按钮，但它只是通往未来的大门——加密货币和技术的未来。



让我们深入挖掘一下 Elon-Twitter 的恋情：

爱恨情仇

从先令狗狗币（如果你冒犯了请道歉）到谴责 Twitter 对个人资料图片的支持 NFT 方法，埃隆马斯克并不是社交媒体上表现最好的人。然而，他是有效的。他在推特上发布了有关 Starlink 的信息，大力推出该服务以支持乌克兰，甚至报道了 狗狗币支付点头 .



他确实为 Twitter 带来了很多价值和乐趣。然而，Twitter 以有时紧张而闻名。埃隆肯定会记得 2021 年 1 月 8 日，当时西德尼·鲍威尔和唐纳德·特朗普因有争议的理由被禁止使用 Twitter。





尽管 Elon Musk 很勇敢，但 Twitter 的拒绝始终是一颗难以下咽的药丸——即使对于 Alpha 来说也是如此。

为什么投资？

是的，埃隆马斯克和 Twitter 并不总是在同一页面上。但是夫妻吵架是常有的事，对吧！那么为什么我认为他购买了 Twitter 9.2% 的股份呢？只是为了吸引平台屈服吗？嗯，不完全是。





记住特斯拉！该公司，或者确切地说是马斯克，使用 Twitter 作为首选营销平台，而无需扩大其广告预算。如果有一天 Twitter 最终对埃隆表现出同样的爱——就像它对特朗普所做的那样——特斯拉的客户外展计划就会落空。在餐桌旁有一个座位，这现在看起来不太可能 - 确实如此！





或者，埃隆马斯克刚刚斥资近 26.4 亿美元，只是为了让我们获得“编辑”按钮。现在那将是慈善事业的疯狂。

协会何去何从？

所以你知道为什么交易发生了！但问题仍然存在——这种关联对加密和技术的未来意味着什么——每个 Twitterati 都看好的垂直行业？

对加密的影响

当 Elon Musk 爆出该协会的消息时，我们不是都看到了 Dogecoin 如何达到 20% 以上的峰值吗？





这只是对如果埃隆马斯克战略性地利用他在桌子上的位置可能会发生的事情的一瞥。但我不是在这里提供任何财务建议，也不想谈论加密货币的欣赏部分。





马斯克加入 Twitter 董事会后，您可能会看到社交网络重新审视 BTC/ETH 打赏方法。有一段时间，他在这种方法上大吃一惊——在他的一条推文中引用了与“BS”相同的内容（笑声）。



无论如何，随着马斯克拥有决策能力，整个加密特定模式可能会发生变化。 Twitter 接受 DOGE 可能不再是牵强附会的猜测。





然而，硬币和代币并不是这种关联会影响的唯一事物。事实上，马斯克可能会给 Twitter 带来去中心化的味道。不，这并不意味着快速转向独立服务器，而是一种更民主的方式来发布内容。简而言之，内容审核的性质可能会改变——重点关注言论自由——马斯克在 2022 年 3 月 26 日发布的推文。嘿，那是几周前的事了，不是吗！













预计马斯克还将严厉打击以推特为归零的加密货币骗局。而且他肯定会得到其他加密货币传播者的帮助，比如 Michael Saylor，他之前曾呼吁通过 Sat (Satoshi) 存款进行橙色滴答，以防止不良演员和恶意进入线程。







着眼于改进内容审核和安全性，Twitter 可能是一个早期的 网络 3.0 “马斯克”时代的采用者。一旦到了那里，用户就会找到留下来的理由——受到激励性加密资产的支持。



不确定这将如何发展！考虑以下指针：





其他小费选项可能会向用户开放；

敏感的 Twitter 线程可能只会看到来自经过验证和可靠来源的评论；

一种防止垃圾邮件机器人的有机方法；

承诺支持 Web 3.0 项目，并且可以灵活地通过 Twitter 与用户和市场进行交互。



虽然其中大部分仍然是预测，但埃隆马斯克负责一切都不是不可能的。

对科技的影响

是的，加密货币的面貌和 Twitter 在其中的角色将会改变。但这并不是马斯克要摆在桌面上的全部。技术新手可能只会看到 Twitter 算法逐渐开放——即使是开源的。如果发生这种变化，人们将可以控制他们想要在社交媒体上遵循的路线——现在是 Twitter。



如果这种表达和实施选择的能力不是 Web 3.0 kickstarter 包的一部分——我不知道是什么。



最后，你可能会在几天前埃隆马斯克确实支持他的观点时看到一个“编辑”按钮——征求意见。



从更具体的商业角度来看，马斯克应该能够将特斯拉和 Starlink 推向我们的生活，而 Twitter 是他迄今为止最大的营销投资。

对参与的影响

我们都知道马斯克对加密货币有多么直言不讳——尤其是比特币。随着频繁的推特球消失，他和他的公司可以为使世界成为更欢迎比特币的空间做出贡献。





一项这样的努力已经在以太阳能的形式进行，位于德克萨斯州的比特币矿将使用特斯拉的存储和太阳能技术来发挥作用。





随着马斯克现在在 Twitter 上变得更加强大，这一举措肯定会得到广告、营销和认可——无论是左右。

未来有待商榷！

随着关于开放言论、开放算法、通过社交网络推动加密资产的更安全方式以及 Elon-Twitter 融合的讨论，很快将成为不同意识形态的结合，专注于一个共同的去中心化目标。





我敢打赌，当仇恨者称他为 Elona 或仅仅因为他坦率的说法而憎恨他时，他不会施加任何限制。他已经取得了比仇恨者加起来还要多的成就。坐在巅峰的他，已经足够证明了。