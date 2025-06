了解 Chaindots、Sorintellis 和 WISE.MARKET:本周的 HackerNoon 初创公司

您好,黑客!

这一次,我们很自豪地介绍了三个伟大的初创公司:链子,索尔特,和智慧市场.





Share Your Startup's Story Today!

了解本周的创业者!

对于企业来说,风险管理非常重要,但往往被忽视; Chaindots 是为了改变这一点,他们有很多产品,以确保您正在进行 due diligence 产品,如客户增强 due diligence,这为您提供了更密切的关注高风险客户,以及 Know Your Business 产品,允许您验证全球业务客户。





Chaindots被提名为软件开发,IT 服务,和WEB 开发分类,并获得了第一名在德拉华,我们是地区。





人工智能有很多好用例,但许多人可能不知道的用例之一是在制药行业,像Sorintellis这样的公司正在领先,利用人工智能帮助客户更好地管理药品组合,这导致了更智能的临床药物开发和治疗价值的增加。





Sorintellis 被提名在生物技术,研究,和医疗技术类别和被冠冕为年度初创者在蒙特利尔,魁北克,加拿大.





企业供应链可能很难找到,但Wise Market的人工智能驱动的下一代平台可以通过集中化来改变这一点,这有助于您缩短管理时间,降低成本,并为您提供轻松访问制造商。





智慧市场是今年的开拓者德拉华市,美国该地区,并被提名为信息与通信,它服务,和博客类别。





关于HackerNoon的年度初创公司

2024年的初创企业HackerNoon 是 HackerNoon 的旗舰社区活动,庆祝初创企业、技术和创新精神。目前,在第三次重复中,著名的互联网奖承认和庆祝各种形状和尺寸的技术初创企业。今年,超过 150,000 个实体在 4200 个城市、 6 个大洲和 100 多个行业中参与了被评为年度最佳初创企业的竞选!过去几年中,有数百万的投票投票。许多故事已经写过关于这些大胆和崛起的初创公司。





获胜者将获得一免费面试黑客和一个永绿科技公司新闻页面。





参观我们的FAQ 的页面了解更多





下载我们的设计资产这里.





查看年度Merch Shop的初创企业这里.





HackerNoon的年度初创公司是一个品牌机会,与其他任何人不同. 无论您的目标是品牌意识或领导力,HackerNoon都有修复包装解决你的营销挑战。与我们约会,了解更多!



