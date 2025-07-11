了解伯克网络安全咨询,好狮子座和量子报告:本周的HackerNoon初创公司

问候!

歡迎來到另一個週的初創公司系列! 每週,HackerNoon團隊從我們的初創公司中突出突出。年度初创企业每个亮相的初创公司,都被提名为各自技术类别或地区的最佳。

在本周的焦点下,我们向您介绍:伯克网络安全咨询,好狮子座, 和多少报告





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与本周的创业者见面!





Burke Cybersecurity Consulting通过其供应商管理和生命周期框架向州和联邦政府机构以及大型企业客户提供ICT供应商支持,公司还致力于保护和保护环境,承认可持续性是长期成功的关键支柱。





最近,伯克被评为HackerNoon的2024年十大初创企业之一。网络安全,软件货币化,和咨询类别 - 并继续赢得顶级奖项悉尼, 澳大利亚位置





Good Lioness 使投资者能够通过先进的专有算法来实现更强大、更可预测的投资结果,将投资组合与特定风险配置对齐,基于数十年的严格市场分析,其平台减少了投资组合偏见,提高了透明度,并优化了风险调整的回报,为投资者和客户提供了实现长期目标的优势。





好狮子座在HackerNoon的年度初创公司中排名第一,获得了第1名新南威尔士,澳大利亚在 225 位竞争对手中的类别中 - 并获得提名投资,芬奇,和创业.





Quant Reports 是一家专门从事投资组合分析和投资报告的金融技术公司,支持超过 30 亿美元的管理资产,该公司于 2015 年在对冲基金中成立,公司从内部报告发展到为外部客户提供 2,000 多份自动化白色报表,受顶级资产经理的信任,Quant Reports 简化了工作流程,统一了财务数据,帮助公司通过透明和影响地展示业绩来增长 AUM。





Quant Reports 被评为 HackerNoon 年度第 1 家初创公司珀斯, 澳大利亚,上升到449名竞争对手的顶部,该公司还获得了提名。金融科技,银行,和投资类别。









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关于HackerNoon的年度初创公司

2024年的初创企业HackerNoon 是 HackerNoon 的旗舰社区活动,庆祝初创企业、技术和创新精神。目前,在第三次重复中,著名的互联网奖承认和庆祝各种形状和尺寸的技术初创企业。今年,超过 150,000 个实体,遍布 4200 个城市、 6 个大陆和 100 多个行业,将参与获选为年度最佳初创企业!在过去几年中,数以百万计的投票投票。许多故事已经写过关于这些大胆和崛起的初创公司。

获胜者将获得一免费面试黑客和一个永绿科技公司新闻页面。

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