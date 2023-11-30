将此添加为书签：19 个基本 GitHub 存储库

在当今动态的软件开发世界中，保持最新的工具、库和框架对于开发人员来说至关重要。





GitHub 提供了宝贵的存储库宝库，可以显着提高您的开发技能和专业知识。





我整理了每个开发人员都应该了解的 19 个 GitHub 存储库的列表，为学习、实践和灵感提供了丰富的资源。





每个存储库都分为子类别，以便于导航。我还添加了直接链接和描述，以便立即获得印象。

集算器SPL是新一代数据处理语言，集成SQL数据库，支持高级分析和并行处理。





借助集算器SPL，您可以轻松转换和分析海量数据集，发现隐藏的模式和趋势，并从数据中获得可操作的见解。一些主要功能包括：





⚡ 顶级性能：集算器SPL优化算法和高效内存管理，体验极快的处理速度。





🚀 丰富的函数库：访问全面的预构建函数集合，可满足各种数据操作任务。





✨ 直观的语法：享受清晰简洁的语法，提高代码的可读性和可维护性。





👨‍💻 Java集成：通过JDBC将集算器SPL脚本无缝集成到Java程序中，缩小数据分析和应用开发之间的差距。





🧙‍♀️ 独立执行：独立执行集算器SPL脚本，突破传统限制，拓展您的数据处理能力。









⭐ 支持他们的 GitHub 仓库： https://github.com/SPLWare/esProc

🌱 学习编码

⭐ GitHub 星数 3k+

https://github.com/liuchong/awesome-roadmaps

各种编程语言、框架和工具的路线图集合。

⭐ GitHub star 50k+

https://github.com/prakhar1989/awesome-courses

用于学习编程、网络开发和其他技术技能的精选在线课程列表。

⭐ GitHub 星数 12k+

https://github.com/cloudcommunity/Free-Certifications

各种技术主题的认证和培训课程的综合列表。

⭐ GitHub 星数 15k+

https://github.com/tayllan/awesome-algorithms

用于学习和练习算法和数据结构的资源集合。

⭐ GitHub 星数 59k+

https://github.com/DopplerHQ/awesome-interview-questions

软件开发角色的常见面试问题汇编。

🧑‍💻 建设项目

⭐ GitHub 星数 58k+

https://github.com/MunGell/awesome-for-beginners

适合初学者的项目想法和资源列表。

⭐ GitHub 星数 69k+

https://github.com/florinpop17/app-ideas

适用于各种编程平台和技能水平的大量应用程序创意。

⭐ GitHub 星数 115+

https://github.com/lmammino/awesome-learn-by-playing

一系列游戏和互动项目，可提高编码技能。

⭐ GitHub 星数 123k+

https://github.com/practical-tutorials/project-based-learning

针对各个技术领域的基于项目的学习资源列表。

⭐ GitHub 星数 229k+

https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x

关于如何构建您自己的编程语言、工具和框架的指南集合。

🚀 工具和资源

⭐ GitHub 星数 76k+

https://github.com/ripienaar/free-for-dev

为开发人员提供的免费工具和资源的精选列表。

⭐ GitHub 星数 157k+

https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted

用于各种目的的自托管软件应用程序的集合。

⭐ GitHub 星数 30k+

https://github.com/goabstract/Awesome-Design-Tools

用于各种设计目的的设计工具的综合列表。

⭐ GitHub 星数 11k+

https://github.com/neutraltone/awesome-stock-resources

免费和付费库存照片、图标和其他设计资源的集合。

💯 模式和最佳实践

⭐ GitHub 星数 10k+

https://github.com/dastergon/awesome-sre

用于学习和实施站点可靠性工程实践的资源集合。

⭐ GitHub 星数 33k+

https://github.com/DovAmir/awesome-design-patterns

软件设计模式及其应用的目录。

⭐ GitHub 星数 8k+

https://github.com/matheusfelipeog/beautiful-docs

用于创建美观且有效的文档的资源和最佳实践的集合。

⭐ GitHub 星数 49k+

https://github.com/binhnguyennus/awesome-scalability ]

有关软件系统可扩展性、性能和优化的精选资源列表。

写作一直是我的热情，帮助和激励人们让我感到很高兴。如果您有任何疑问，请随时与我们联系！





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