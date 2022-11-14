为什么最大的加密货币竞争的崩溃不应该吓到你





你在推特上吗？甚至一般的互联网？太好了——那么你至少听说过 FTX 和 Binance 之间的加密戏剧。但由于我们在这里并不都是加密狂热者，所以你对整个情况感到有点困惑是可以原谅的。





让我们分解一下。





我通常不会关注成功故事播客中的最新消息；碰巧我得和他聊天 来自 Decrypt 的 Dan Roberts 在我最近的采访中，他是你在加密领域遇到的最博学的记者之一。他还有这种令人难以置信的通俗易懂的方式来解释棘手的概念。不允许使用行话。





但是，比特币的突然崩盘有什么重要的呢？为什么要在这里谈 FTX 危机？好吧，我一直在寻找方法让人们更容易掌握商业概念。而且我真的相信加密货币可以为像我们这样的企业家带来绝佳的机会——尤其是现在它似乎更加成熟（缓慢但肯定）。





别担心；我坚信使用任何人都能理解的简单术语。这里最欢迎加密货币新手。让我们开始吧！

那么……发生了什么事？

这是一个很好的问题，我很幸运能得到一位真正了解他的东西的人的回答。丹·罗伯茨 (Dan Roberts) 致力于降低加密世界中的知识门槛，他在为我以及推而广之的你分解事物方面做得很好。





要点如下：最近加密社区发生了很多戏剧性事件，而这一切都源于世界排名第一和排名第二的加密交易所首席执行官之间的长期竞争。 （第一是Binance，第二是FTX，有点友好的伏笔）。





但在深入探讨之前，罗伯茨先生提供了一些您应该知道的重要术语和首字母缩略词：





SBF： 又名 Sam Bankman-Fried，FTX 首席执行官

又名 Sam Bankman-Fried，FTX 首席执行官 CZ： 又名赵长鹏，币安首席执行官

又名赵长鹏，币安首席执行官 Crypto： 数字资产，如比特币

数字资产，如比特币 交易所： 您可以购买和交易加密货币的市场

您可以购买和交易加密货币的市场 DeFi：去中心 化金融；建立在以太坊上的不断发展的金融应用行业

化金融；建立在以太坊上的不断发展的金融应用行业 集中式和分散式： 用于描述数据存储和/或控制方式的术语。简而言之，中心化=一方有控制权，而去中心化=任何一方都没有控制权

用于描述数据存储和/或控制方式的术语。简而言之，中心化=一方有控制权，而去中心化=任何一方都没有控制权 监管机构： 设立组织以帮助监控加密货币的交易和使用方式

设立组织以帮助监控加密货币的交易和使用方式 资不抵债：就像破产一样，这是加密货币交易所无法支付其负债和债务的地方





明白了吗？惊人的。让我们继续。

时代的较量

我们的故事始于币安和 FTX 之间的长期竞争。坊间传言，他们各自的 CEO 长期以来一直互相憎恨——我想这是可以理解的，因为他们在同一个行业中争夺金牌。





但他们也以两种截然不同的方式开展业务。重要的是要理解，加密货币——或生活在区块链上的数字资产，使用适当的术语——被支持为中心化的对立面。





换句话说，加密货币就是将权力还给人民，而不是将权力集中在少数人手中。这就是 SBF 和 CZ 采取不同方法的地方。

CZ 和 SBF

丹将 CZ 描述为一个难以捉摸的人物。没有人真正知道他在哪里。他保持低调；他不太喜欢接受采访或与媒体交谈。他的交易所 Binance 倾向于躲避监管机构，有时甚至显得有点阴暗。





相比之下，SBF非常开放。众所周知，他支持其他即将破产的交易所，并主张对该领域进行更多监管。他也更有可能与当局合作，而不是 CZ，根据罗伯茨的说法，CZ 宁愿只做自己的事。





所以他们在商业方法上并不真正兼容，他们也不是最好的朋友。但不管你信不信，Binance 刚刚（就在一两天前）提出要挽救 SBF 的屁股。





这就是它没有成功的原因。

FTX 破产

也许关于整个崩溃的最疯狂的事情之一是 SBF 一直存在。他是个传奇人物。他是比特币的早期投资者；人们知道他是一位非常聪明和精明的企业家，他知道交易的所有技巧，但仍然在光天化日之下进行交易。





到现在。





事实证明，FTX 一直没有很好地处理资金。该交易所拥有自己的加密货币代币，称为“FTT”——FTX 没有像大多数交易所那样将投资者的资金存放在现金或其他资产中，而是将其大部分资金存放在 FTT 中。





这是一个巨大的禁忌。将投资者的钱存入自己的代币是非常冒险的，尤其是这么大一部分。在总资产 146 亿美元中，该公司拥有高达 58 亿美元的 FTT。





因此，如果 FTT 的价值下降并且人们开始提取资金，FTX 可能会遇到大麻烦（事实证明，这正是发生的事情）。正如 CZ 雄辩地所说：





CZ 重击

Binance 的首席执行官 CZ——SBF 的激烈竞争对手——立即抓住机会通过这条推文强调 FTX 可以说是狡猾的行为：





对此进行解读： Binance 实际上拥有一些 FTT 币，因此 CZ 借此机会使其具有“流动性”（也就是全部卖掉），以表明他并不真正信任或不想与 SBF 或 FTX 建立联系。

在商业世界中，这是残酷的。这就像公开处决。就像断头台的刀片落下一样，随着成千上万的人开始撤资，FTT 的价值绝对暴跌。

币安挽救了一天？

自这一切下跌以来，加密市场一直处于绝对混乱之中，包括比特币跌至 2020 年以来的最低值。但如果不是币安，情况可能会更糟。

在 FTX 为现金游说硅谷并试图让一些知名人士加入之后，所有的选择都用尽了——除了及时提出从 Binance 收购。 SBF 可能觉得有点反胃，但不能拒绝这样的提议。

不过，更重要的是：币安在意识到 FTX 的管理有多么糟糕之后就停止了。这是 CZ 所说的：

权力下放的案例

整个案例让我想知道我们是否忽略了加密的要点和潜力。我们刚刚看到的是最好的集中化。两家公司拥有重大的金融垄断和对投资者资金的控制权，它们之间的权力斗争在很大程度上爆发了。





但加密货币旨在分散权力，而不是集中权力。正如我之前提到的，权力下放基本上是一种剥夺机构垄断并将权力还给人民的模式。因此，当我们拥有这些控制着数十亿美元的大型加密货币交易所时，我们的境况真的比以前好了吗？





这是一个值得问的问题。丹向我解释说，中心化和去中心化各有利弊，但“去中心化”这个词通常与极端匿名、草率行为和完全无法无天混为一谈。但看看刚刚发生的事情：最大的交易所之一在幕后处理资金不当。如果那不是粗略的，我不知道是什么。





对我来说，权力下放意味着控制自己的钱。这意味着对事情的运行方式有发言权，而不是受到可以用我们的钱做出阴暗决定的中央机构的摆布。





有人说它太匿名了——但 Dan 解释说，如果有的话，区块链是现存最透明的系统之一。您可以从字面上看到曾经进行过的每一笔交易。它给了我希望。

这里有什么意义？

我想说的是：不要让 SBF 和 CZ 之间的戏剧性事件吓跑你。这两个人只是商业世界中正在发生的事情的一个缩影。投资总会有一些风险，但归根结底，当事情开始变得可疑时，您可以选择取出资金。





不要被“去中心化”这样的流行语吓倒，也不要误以为相反的事情总是不好的。我还要说的是：不要将你对加密货币的看法缩小到像 Binance 和 FTX 这样的大型交易所。





除了竞争和管理不善的资金之外，这项令人难以置信的技术还有更多的意义。想想 NFT；想想智能合约；将加密视为一种实用程序，您可以在其中安全地付费使用服务和在线消费内容。

作为企业家使用加密货币

在这一切的开始，我说我想为像我们这样的企业家探索加密货币的价值。这是我们应该为初创企业探索的领域吗？如果您完全不熟悉加密货币并且不知道从哪里开始怎么办？





事情是这样的：加密涵盖了如此广泛的技术、行业和用例，其可能性几乎是无穷无尽的。我们有一些初创公司推出了去中心化的流媒体服务，您可以在其中使用加密货币支付流媒体音乐；我们有在线市场，您可以在其中使用加密货币买卖任何东西；我们甚至拥有运行在加密货币上的社交媒体平台。





而这只是冰山一角。 Dan 对使用加密货币消除新闻媒体付费墙需求的前景感到特别兴奋——只需点击按钮支付几美元的加密货币即可阅读文章，而无需注册订阅。设想！

实际上，我在旁边做了一点研究。以下是加密领域出现的一些最酷的初创公司：





** 瓶付。 **如今汇款和收款非常容易，大多数银行都提供快速转账服务，而 Venmo 和 Paypal 等应用程序让事情变得更加方便。 Bottlepay 正在通过将基于区块链的支付系统与社交媒体集成来改变现状——这样你就可以通过推文或消息发送资金。它已经在 5 年内增长了 400%。

**如今汇款和收款非常容易，大多数银行都提供快速转账服务，而 Venmo 和 Paypal 等应用程序让事情变得更加方便。 Bottlepay 正在通过将基于区块链的支付系统与社交媒体集成来改变现状——这样你就可以通过推文或消息发送资金。它已经在 5 年内增长了 400%。 体面的。 音乐家和艺术家长期以来一直被内容平台抢走，但 Decent 正在努力通过允许音乐家将他们的作品货币化来改变这种状况。他们可以上传带有音频的 NFT，并使用三种模型中的一种为其定价；然后粉丝可以购买和交换 NFT。

音乐家和艺术家长期以来一直被内容平台抢走，但 Decent 正在努力通过允许音乐家将他们的作品货币化来改变这种状况。他们可以上传带有音频的 NFT，并使用三种模型中的一种为其定价；然后粉丝可以购买和交换 NFT。 庭院。 加密空间是超数字化的——但严格来说并非如此，Courtyard 正在将一些物理世界带回其中。他们正在开发一个平台，其中的数字资产都与真实的、有形的物品相关联；例如，一双特别版运动鞋的 3D 渲染图将存储在区块链上，并由一双实物运动鞋作为支持。





像这样的事情让我很兴奋能活到 2022 年。撇开加密货币交易的戏剧不谈，这就是我来这里的目的。像这样的初创公司正在通过进入一个具有如此巨大潜力的新行业的基层来做出明智的商业决策。

你怎么看？您准备好开始为您的初创公司探索加密技术了吗？

投资怎么样？

现在，我无法提供财务建议。我不是财务顾问，也不在网上玩。但我是一名企业家，我确实对风险与回报略知一二。

如果你正在考虑投资加密货币，我最好的建议是先做好功课。





加密货币仍然是一个非常新的行业，重要的是要记住，任何投资都存在风险。话虽这么说，也有很大的潜力获得巨大的回报。

如果您打算投资，请确保您对风险感到满意。并且不要投资超过你能承受的损失。我知道这不是最令人兴奋的建议，但它仍然很重要。





简而言之：是的，加密货币是一项风险投资。但它也是一个令人难以置信的激动人心的游戏，具有获得丰厚回报的巨大潜力。在你冒险之前，一定要确保你知道你要进入的是什么。

包起来

我知道这与我通常的小技巧有点不同，但我希望这对经验丰富的专业人士和刚接触加密货币世界的人来说都很有趣。我尽量保持一般性和非技术性，但如果您有任何疑问，我建议您前往解密 整体情况 有详细解释。





请记住——仅仅因为加密货币中发生了不正当的事情并不意味着我们应该把婴儿和洗澡水一起倒掉。仍然有许多令人难以置信的初创公司和项目在这个领域做着令人惊叹的事情。天知道我们总是看到大公司的可疑行为，无论行业如何。





所以不要被戏剧性的事件吓跑——探索、学习并找出加密是否是你的初创公司应该参与的事情。这是一个非常令人兴奋的领域，值得关注，这是肯定的。





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