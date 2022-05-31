与 Jennifer Wong 一起探索心理健康和用户体验设计

Jennifer Wong 是名为 Product Design Fam 的 UX 设计训练营的创始人，也是 Empathie 的联合创始人/首席执行官，该应用程序致力于通过视频和活动增强少数族裔的能力。 Empathie 的目标是帮助驾驭涉及家庭、日常互动、自我同情和其他压力的生活情境。

我们有机会与詹妮弗讨论心理健康的重要性并将其与文化背景联系起来。她进一步解释了 Empathie 的工作原理以及其背后的想法来自何处。

这个由 Abeer、Jennifer Wong、Giovanni Martorella、Limarc Ambalina、Mónica Freitas、Pamela Liang、Julia Zhang、Sara Pinto、Hung Le Ngoc 和 Drone Warfare 撰写的 Slogging 帖子出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，并经过编辑以提高可读性。

嘿@channel，请和我一起欢迎我们的下一位 AMA 嘉宾，Jennifer Wong（前 Dropbox 产品设计）是 Empathie 的联合创始人，这是一款学习应用程序，通过小视频和视频让少数族裔在日常生活中感到平衡活动。她是名为 Product Design Fam 的 UX 设计训练营的创始人。



请随时问詹妮弗任何关于：



同理心及其产生的原因 心理健康领域解决的问题 她如何处理心理健康 她计划使心理健康正常化 产品设计/用户体验设计





嘿！很高兴有你在这里！您能先告诉我们一些关于您自己、您的背景和 Empathie 的信息吗？

2022

你好！

2022

感谢您的款待 ：）

7:46

我通过为寄养儿童做一个非营利组织而进入设计领域。我不知道大学毕业后我要做什么，因为我是社会学专业的，但我还是听从了自己的心意

7:47

我必须制作自己的徽标和网站！我参加了 UX 课程的介绍来构建一个直观的网站。从那里，我意识到我想从事 UX 设计的职业

詹妮弗·黄

我有丰富的志愿服务历史，所以设计非常符合我的价值观！同理心和包容性对我来说很重要，而这些对设计至关重要

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詹妮弗·黄

我花了几年时间从事企业设计工作——从事电子商务、建筑管理软件，然后是 Dropbox！

7:49

在某些时候，我记得在想，为什么社会影响是一种爱好？如果它可以是一个全职的职业呢？所以我申请了加州大学伯克利分校，我是一名研究生，攻读设计硕士课程

💚 1

7:50

我想专注于社会创新和社会公益——希望在以后的某个时候共同创办一家初创公司。

7:50

上学期，Empathie 开始作为一个班级项目，我决定更进一步！

7:51

Empathie 是一款自主学习应用程序，可教您如何应对涉及家庭、日常互动、自我同情和其他压力的生活情境。我们添加了一个包含您的文化的视角。我们的目标是让您在日常生活中感到平衡 :)

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7:51

http://Www.Empathie.care

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7:51

我是首席执行官/联合创始人

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哇。这是一次鼓舞人心的旅程！我相信我们的读者会有很多问题要问你！

乔瓦尼·马尔托雷拉

嘿，希望你平安无事。作为一名设计师，我完全理解对各行各业的人的同情。是什么让你创建了这个应用程序，你所做的研究与你在制作这个应用程序时发现的问题一致。我也在一家公司，不是一家初创公司，而是将 STEM 带给孩子们的小东西：face_with_hand_over_mouth：😬。和平与爱！！ :call_me_hand: ✌

10:23

你好！！

10:27

对我来说，我是在一个非常动荡的成长环境中长大的，这影响了我看待人际关系、驾驭世界以及我的一般行为的方式。真正改变我消极想法和模式的是寻求不同形式的支持——书籍、治疗等。我从书中学到了很多东西！例如，我阅读了 5 种爱的语言，这帮助我理解了我如何感知事物、我自己的需求源自何处以及如何更好地与他人沟通之间的脱节。学习并将这些技能应用到我的生活中对我来说真的很强大，我希望其他人也能体验到我所做的事情:)

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2022

但是那里的很多资源都不是针对少数族裔的。在线媒体、论坛等，而且少数族裔治疗师并不多，或者治疗并不总是负担得起，寻找某人的过程可能非常耗时。因此，我创建了 Empathie，以使心理健康支持更容易获得，同时还通过为个人量身定制的健康支持来提供优质护理。

乔瓦尼·马尔托雷拉

有趣的方法。为非白人提供更多的支持和照顾很重要，尤其是在心理健康方面。像这样的应用程序更具包容性只是整体上的一小步。自从向亚裔美国人的小团体发布应用程序以来，您从使用该应用程序的用户那里学到了什么？随着时间的推移，他们的日常生活和人际关系是否有所改善？希望他们做到了。继续伟大的工作。 :call_me_hand:

2022

我们最终希望接触到其他代表性不足的人和非少数族裔！只是采取不同的方法

11:41

我们尚未推出官方应用程序或任何测试版，但我们一直在进行一些概念验证测试。是的，有进步！但是，任何人都很难保持心理健康，因此我们正在努力使这一过程更具互动性、吸引力和可行性。尽可能轻

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11:41

谢谢！

乔瓦尼·马尔托雷拉

好方法

嗨，珍妮弗，感谢您加入我们！！！！

心理健康是如此重要。所以我很欣赏你所做的工作。

Empathie 如何将自己与 Headspace、冷静的应用程序以及类似空间中的其他人区分开来？

你好！

很高兴有你和我们在一起！

心理健康一直是我的一大兴趣，我发现你的应用真的很吸引人。您是否从整体上解决心理健康问题，或者您是否有针对特定问题的策略（例如，焦虑、饮食失调、抑郁等）？

2022

嗨，利马克·安巴利纳！对于顶空和平静，它特定于冥想与心理健康。同样对于其他应用程序，它更关注广义的心理健康，而不是关注特定文化的问题。文化与我们如何驾驭世界、我们的行为和我们的思维模式有很大关系。因此，我们不想采取一刀切的方法，而是希望对建议更有针对性。我会说这些是最大的区别！

2022

嗨，莫妮卡！大多数时候，我会思考我的行为来自哪里，因为它可以帮助我对自己更加宽容，也可以让我把所有事情都放在眼里。例如，我有一种焦虑-回避型依恋风格，这与我在动荡的成长环境中没有得到安全的爱有很大关系。所以，我知道如果我在人际关系中表现得焦虑，我会提醒自己一切都好。由于我的过去，我以某种方式担心。或者，如果我对自己有负面想法，我会提醒自己，这是因为我被批评的方式，而不是因为我是一个糟糕的人。所以我喜欢思考我的行为是从哪里来的，这样我就知道为什么这些模式会不断出现。然后，我重新定义并提醒自己这些行为来自过去。

10:23

莫妮卡，谈到抑郁症，我知道见到很多朋友真的很有帮助，所以当我开始感到沮丧时，我会制定很多计划与朋友重新联系！它似乎总能奏效。与人相处让我充满活力，因为根据 Meyer 的 Brigg 测试，我 93% 是外向的！

2022

莫妮卡弗雷塔斯取决于我正在处理的事情，会有不同的策略。我很高兴我一开始就有策略，但要保持自我意识需要付出艰苦的努力！将某些技能应用于某些情况需要练习。我们练习得越多，我们就会变得越好💪

帕梅拉梁

嘿，詹妮弗。我认为以文化为中心的心理健康服务确实已经消失了，所以我认为你推出 Empathie 真是太好了。您有什么计划使精神保健正常化？

8:42

你好！！！我目前的方法是让事情变得不那么临床，更平易近人。许多人回避“心理健康”这个词，但我们都在谈论它时没有实际使用这些词。有一种方法可以使它更具对话性。您无需被诊断出患有焦虑症和/或抑郁症来思考如何改善您的幸福感。它让人们说出他们的人类故事。使其具有相关性。让它成为人类。因为心理健康确实是人类的一部分！

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朱莉娅张

你好 ！我认为Empathie是个好主意！作为一名亚裔美国人，我肯定与我的治疗师存在文化脱节。作为一名 UX 设计师，我想知道您的团队如何提供一流的用户体验。谢谢！

2022

嗨，朱莉娅张！一方面，我们确保人们正在学习的主题与我们的用户研究相关。例如，满足父母期望的压力。不过，这些问题很难解决，因此我们正在努力提供一口大小且不那么耗费精力的学习。添加以项目符号形式出现的书面摘要或分块我们提供的视频。这一切都回到了我们的研究并与我们的目标人群交谈！

2022

谢谢，朱莉娅张！

朱莉娅张

听起来很棒！我很清楚，您的团队为此付出了长期的关注和努力。我等不及发射了！

嘿 ！很高兴有你和我们在一起。我喜欢让心理健康更容易实现的概念。您的应用程序的包容性和心理健康的下一步是什么？

5:13

你好 。我很好奇你是否注意到亚裔美国人的任何心理健康趋势。我很好奇它是否符合我自己的经历。谢谢你。

无人机战争

你好 ！很棒的应用创意。这是一个充满机遇的空间。该应用程序是否主要包含预先录制的视频和个人活动？是否有或将有任何现场会议或互动小组活动？

2022

Sara Pinto 现在，接下来的步骤是继续学习找出以最简单的方式让人们负责的必要条件。越来越多的研究！

2022

洪乐玉你好！许多人对心理健康感到耻辱，因此他们可能不会那么愿意寻求支持。常见的趋势是在亚洲教养方面有负面的自我对话或家庭压力带来的压力。所以，我们知道要专注于这些领域！

2022

Drone Warfare For low 这个概念主要是自导的，但我们仍处于学习阶段，所以我们对其他想法持开放态度！对于可能进行小组活动或现场会议，您有什么想法要分享吗？

感谢您提供所有精彩的答案！有你在这里真是太好了。在我们结束这次 AMA 之前，您有什么最后的想法、结束语或您想向我们的读者宣传的任何内容吗？

2022

感谢您的款待！！



对于 Empathie，我们可以免费提前访问我们的应用程序（发布日期待定在今年晚些时候）。您可以在http://www.empathie.care注册！



关注http://www.instagram.com/empathie.care



如果您有兴趣以任何方式做出贡献，请随时通过mailto:[email protected] 联系



您也可以在 LinkedIn @ http://linkedin.com/in/jenwong上与我联系

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乔瓦尼·马尔托雷拉

谢谢你！继续做好工作，并期待看到该应用程序为人们带来伟大的事物。



