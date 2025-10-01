I-intelligence ye-artificial intelligence ihamba ngokukhawuleza, kodwa iziphumo ezininzi kwiminyaka ezidlulileyo ziye zithunyelwe kunye neengxaki. Iimodeli ezininzi zihlala iingcebiso, ezifundiswa kunye neemigodi ezininzi zeengcebiso. Nangona zithunyelwe ekwakheni iinkcukacha kunye nokuthintela iimodeli, zithunyelwa kakhulu, ezininzi, kwaye ezinzima ukucacisa. Kwiimveliso apho ukhuseleko, ukucaciswa kunye nokuphumelela kubaluleke, iinkqubo zithunyelwa. I-Vishvesh, co-founder kunye ne-CEO ye-CoreThink AI, ibonelela. I-Invention yayo, i-General Symbolics, ibonise iimfuneko ye-I.I. ezisiseko. Ngokufumanisa i-logic ye-symbolic kunye ne-neural learning, i-Vishvesh ibonise injini ebonakalayo kuphela ukufumana ukufikelela kwe-benchmark-beating, kodwa ibonelela ukucacisa, into engapheliyo kwimodeli ze-AI eziqhelekileyo. I-innovation ebonakalisa iingcebiso yayo ukuba i-intelligence ayikho malunga ne-brutal force, kodwa malunga ne-intelligent, i-transparent reasoning. Iinkqubo ze-AI ezivamile zihlanganisa kwiiyure ezimbini: i-network ye-black-box ye-neural that process huge amounts of data with little interpretability, kunye ne-symbolic reasoning systems that are logical but rigid and unable to handle complex, unstructured data. I-Vishvesh wabhala iimeko yokuxhuma i-best of the two worlds. I-resultat yi-General Symbolics, i-hybrid AI framework that can adapt to complex scenarios while remaining explainable. Oku ngaphezu kwe-incremental improvement. It is a fundamentally original contribution to how AI reasoning systems are built. The architecture delivers accuracy with a fraction of the computational load required by traditional large-scale models, making it both practical and scalable for enterprises. Ukusebenza kwayo ilawulwa kwiintlobo zesini zokusetyenziswa kwihlabathi ye-AI, apho imodeli ye-CoreThink AI ilawula ngokugqithisileyo kwiingcali. Kwi-test eyodwa, i-BFCL tool-calling benchmark, i-General Symbolics iye yenza i-81.5 yentlawulo yentlawulo, okuvela i-78 yentlawulo yentlawulo yentlawulo yentlawulo ezihlabathi ezihlabathi ezihlabathi ezihlabathi. Ukuphumelela oku ngaphandle kweendaba ezininzi ze-fine-tuning okanye i-synthetic yenza iziphumo ezininzi ezininzi. Nangona iziphumo ezininzi ze-AI ziye zithunyelwe kwiinkalo zophando okanye zithunyelwe kwiinkalo zophando, i-innovation ye-Vishvesh isetyenziselwa ukusebenza kwiinkalo zehlabathi. I-CoreThink I-AI iye yenza injini yayo yokuxhomekeke kwizimboni ezininzi. Kwi-logistics, i-partner ibonelela ukunciphisa i-30% yeengxaki ze-simulation, ukunciphisa kakhulu i-efficiency kunye ne-cost savings kwi-supply chain planning. Kwi-finance, inkampani ye-fintech ephambili ibonelela inkqubo ye-fraud detection ye-generation elandelayo usebenzisa i-General Symbolics. I-CoreThink I-AI inokukwazi ukuc I-Vishvesh ibonise ukuba izicelo ezininzi ziquka ngokwemvelo i-philosophy yayo: "Iziqu ze-benchmarks, i-investments kwi-resultats. I-mission yethu yaba kuxhomekeke ukuvelisa inkqubo ebonakalayo i-intelligence kwi-paper, kodwa isixazululo esebenzayo yeengxaki ezincinane ze-logic ezisekelwe kumazwe omdala." Ukuphumelela kweVishvesh kunokuba ngaphezu kokufunda i-General Symbolics. Njengomfundisi kunye ne-CEO, uye ubonelela ubungcali olufanelekileyo ekudluliseni i-strategy yebhizinisi, ukwakha iqela leengcali elifanayo yeengcali ezine, kunye nokufumana i-capital yeentsimbi yeentsimbi ezimbini kwi-pre-seed kunye ne-Series A rounds. Umthamo wayo yokucacisa i-commercial value of reasoning AI, kunye neengcali zayo zenzululwazi, uyenza abathengi kunye nabasebenzi. Uyawula ngokufanelekileyo iinkonzo ze-design kunye neeyunivesithi, ukuqhuba iingxaki ze-tech kunye nokuhlola iiprojekthi ze-pilot ezidlulileyo kwizimo ze-engine kwi-real-world. I-CoreThink AI iye yenza i-credibility kunye nokukhuthaza imveliso yayo nge-feedback evela kumakhasimende afanelekileyo. Ukusebenza kwe-Vishvesh ibonisa ukuguqulwa kwizinga le-size ye-industry. Nangona iinkampani ezininzi ze-AI zithembisa iimodeli ezininzi ezininzi, i-General Symbolics ibonise ukuba i-innovation ye-architectural inokufumana i-computation ye-bruto-force. Ngokufikelela kwi-explainability kunye ne-efficiency, i-Vishvesh ibonelela kwiindlela elitsha elandelayo, efana kuphela kwi-technically superior but also environmentally responsible given the high energy demands of large-scale AI. Iingxaki zayo ziye zithunyelwe kwiziphumo ze-CoreThink AI ziye ziye ziye ziye zithunyelwe kwizifundo ze-technical kunye neengxaki ze-industry njengesibonelo yokwenza iimodeli ezincinane kunye ne-efficient. I-Vishvesh yendaba ngaphezu kwe-CoreThink AI. Ngokutsho kwizifundo ze-AI Dev World kunye ne-CogX, kunye ne-whitepapers kunye neendokumentation zobuchwepheshe, i-Vishvesh ibonelela kwifowuni ye-AI yokuzonwabisa. Iifowuni zayo zihlanganisa ngokukhawuleza ukubaluleka kwinkqubo ze-transparent, ze-auditable, i-theme ebonakalayo njengoko iimveliso zokusebenza ukuvumelela kwe-AI ngokufanelekileyo. Ukusebenza kwayo kwi-algorithms eyenza i-Patent eyenza i-General Symbolics ibonise ngakumbi i-leadership yayo njenge-think leader kunye ne-contributor eyenziwe kwimveliso. Ngokuvumelana kunye nokhuseleko kwezi i-innovations, uye wabelane kunye ne-CoreThink AI njenge-pioneers kwi-generation next-generation of reasoning architectures. I-General Symbolics ayikho kuphela iimveliso. Yinto i-platform yeengxaki elandelayo yeengxaki ze-AI. Ukusuka kwi-robotics kunye ne-industrial automation ukuya kwi-healthcare diagnostics kunye ne-financial analytics, umthamo wayo yokuzonwabisa kunye ne-precision kunye ne-explainability ivula iimfuneko ezintsha. I-Vishvesh i-visions ye-long-term ye-Democratizing Intellectual Intelligence. I-CoreThink AI ithengisa i-module ye-Intellectual Intelligence kunye ne-automated integration pipelines ukuvelisa ubuchwepheshe efumaneka kwimveliso kunye ne-developer ezincinane. "Sibona i-Intellectual Intelligence ye-Intellectual Intellectual Intellectual Intellectual Intellectual (i-Intellectual Intellectual Intellectual Intellectual Intellectual) yi-Intellectual Intellectual Intelligence (i-Intellectual Intellectual Intellectual Intelligence) yi-Intellectual Intellectual Intelligence (i-Intellectual Intellectual Intelle Ukusuka kwimeko yayo ukuya kwimeko yayo yamanje, i-General Symbolics ibonisa iingcebiso zokuqala ye-Vishvesh kunye neengcebiso yobungcali ekuphuculeni i-AI. Akukho nje ukufumana i-architecture yokuzonwabisa, kodwa ukwakha i-team, i-strategy, kunye neengcebiso ezininzi ezininzi eziluncedo. Umthamo wayo ukuxhaswa ububanzi be-tech kunye ne-business vision ebonakalisa i-CoreThink AI njenge-leader ye-I.I. eyenza iingcebiso ezininzi kwi-industry. Ukukhangisa ukufikelela kwizimo ezivamile kunye nokukhangisa ukusebenza, ukuhlaziywa, kunye nemiphumo, i-Vishvesh ibonise iimviwo ye-AI ngezindlela ezininzi ezisebenzayo kunye ne-visionary. Ukusebenza kwayo ibonakalisa into efumaneka xa i-innovation ifumaneka kunye ne-execution. Le nqaku lithunyelwe njenge-release ka-Kashvi Pandey phantsi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program. Funda ngokugqithisileyo malunga neeprogram apha.