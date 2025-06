Ukusuka kwi-1 ukuya kwi-Insight: Indlela I-Moving Motivators Yenza I-Drive yeTeam yam

I-Checklist ye-project manager entsha ifumaneka: Ukufundisa iintlawulo, ukucacisa iinkqubo, ukufumana neqela leqela, kunye nokufumana izicelo zexesha lokuzalwa. Enye izicwangciso zayo eziphambili? Ukwakha iinkonzo ezininzi kunye neqela yam.

Emva kokufaka izinto kunye nezivumelwano zokuqala ze-1-on-1, ndifuna ukufumana into efanelekileyo ngamalungu amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili amabhayisikili.

Kule nqaku, ndiya kubandakanya njani i-Moving Motivators yokusetyenzisa i-team motivation kunye neendlela ezintsha umgangatho wam.

I-Heart of Motivation: Ngaba uqala?

Okokuqala kwi-agenda: 1-on-1s. Lezi zophando zihlanganisa, kwaye zibonise indawo yokufunda kunye nokufunda ngokwenene. Ndingathanda ngokugqithisileyo akukho kuphela into abaqhelekanga, kodwa indlela baye zithabatha, indlela baye baye zibonise iingxaki, kunye neengxaki ezininzi ezihambayo. Ndiyathanda abaqhelekanga abaqhelekanga abaqhelekanga kwikhompyutha ngexesha elide kunokuba ndingathanda. Oku kunzima, kodwa ndingathanda ngaphezulu. Ndingathanda into efanelekileyo kunye ne-human-centered. Ndingathanda kwi-Moving Motivators, i-exercise elula kodwa enamandla kwi-Moving Motivators.Ukulawula 3.0Ukusebenza kweMphathiswa yeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa zeMphathiswa





I-Gear Up: Indlela yokulungisa ukuqeqesha

Ndiyathanda i-appropriateI-Miro TempleOku kuquka kubandakanya amakhadi ze-motivator kunye ne-scale ukuhlaziywa kubo ngalinye i-1-on-1.

Ukuze kwenziwe kwimvavanyo efanelekileyo kakhulu, i:

Wabelane isifundo esincinane ukucacisa inkcazelo kunye ne-motivator eyahlukileyo

I-Overview kunye ne-optional reading material ifumaneka kwi-Invite ye-Google Calendar

Iimveliso zeekarthi eziluncedo ziye ziye ziye ziye zibonakalayo

Ixesha lokugqibela kwakhona ngexesha elandelayo ukuze ndibhalise iziphumo zayo zilandelayo.

Ukucinga:Enye iimfuno, njenge-Mastery, ngokuvamile zihlanganisa i-standard. Enye, njenge-Honor okanye i-Power, zihlanganisa izinto ezahlukeneyo kumadoda ezahlukeneyo. Qhagamshelana neempawu ngokufanelekileyo.

I-1 kwi-1 okanye i-group session?

Izixhobo ezininzi zixhomekeke ukwenza Moving Motivators njenge-exercise yeqela ukwandisa ukucacisa kunye ne-team morale.

Njengomlawuli omtsha, ndiye wahlala kwi-1-on-1 sesitsha ukuze ukunciphise ingozi ye-one-backing, ukwakha ukhuseleko lwezilwanyana, kwaye ibonise ngamnye umntu indawo yokuzonwabisa ngokwenene.

Ukusebenza kweSession

Yonke isitshathu uqala ngempumelelo: Akukho imibuzo efanelekileyo okanye efanelekileyo, kwaye ama-motivators ziya kubandakanyeka ngexesha elide.

Thola nge-motivator ye-motivator ye-motivator yaye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye baye.UkucingaKwiindlela ezimbini: umdla kwiziphumo zayo zayo kunye nomdla kwiziko zayo. Sihlanganisa ikhadi ukuze ibonise iimpawu ezimbini.

Xa i-motivators zithunyelwe ukusukaUkucingaUkucingaUbuncinaneUkongeza ingxenye yesibini:

Ukukhuthaza ama-motivators abathandayo abathandwa

Nqakraza abafutshane abafutshane

Ndingathanda ngexesha elandelayo apho wonke umlinganiselo uyenza kunye neengxaki.

Yintoni ndingathanda

iziphumo eziphambili zibonise iiprofayili ezahlukeneyo zokuzonwabisa. Kuba ezinye,Ukucingaubuncinane, apho ezinye izihlanguUmgangathoUkucingaUkucingaokanyeUkucaciswaI-Variety iye yandisa i-need for a personalized approach and how understanding what drives each individual improves your ability to manage them effectively.

Ekupheleni kuluhlu ngamnye, ndibandakanya iziphumo zayo zayo zayo zayo zihlanganisa ukuxhaswa. Ndicinga ukwenza oku ekupheleni kunokuba ekuqaleni ukuze ukunceda ukuxhaswa ngempumelelo imibuzo weqela.

Ukuguqulwa kwezibuyekezo kwi-Action

Iingcebiso ziye zibonakalisa ngokushesha:

Umbhali we-QA wabhalisela kakhulu i-Curiosity kunye ne-Mastery, kodwa ayikho ndingathanda. Emva kokufundiswa kwethu, sinikezela kwi-Automation QA Course. Ukuphumelela kwakhona kunye neqela.

Ndicinga iingcali ezinxulumene kunye nabasebenzi ezinxulumene nathi ngexesha lokuzalwa.

Ndandisa iinkonzo ezininzi kunye nabanye ndingathanda ekuqaleni kwaye ndandisa ukuxhaswa kwikhompyutha ngokubanzi.

Imibuzo lokugqibela

Ukwenza i-Moving Motivators 1-on-1 yaba i-call efanelekileyo ye-exercise ye-first-time. I-built-confidence, i-encouraged reflection, kwaye ibonelela i-map yobugcisa ye-team epheleleyo.

Ngokusetyenziswa kwexesha lokuqala, ngexesha elandelayo, ndicinga ukufundisa i-group exercise version. Now that they're familiar with the exercise, ndingathanda ukuba i-group session ingqalisa i-dialogue engaphezulu nokukhuthaza i-team collaboration.





Umbhali we-Eugene Bandarenka, Umlawuli we-Delivery kwi-Social Discovery Group.