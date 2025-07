Ngaphandle kwePrototype: 15 izifundo ezinzima ukuba i-Ship Production-Ready AI Agents

Umzekelo we-AI-Engineers kunye ne-Builders

Oku kukuvula ngokuvamile ngeengxaki ezincinane zePython kunye ne-ChatGPT API key.





Ngaba ukongezelela iinyathelo ezininzi ze-context, i-hit run, kunye nokufunda ukuba kuxhomekeke ngokupheleleyo. Emva koko, ufuna ukuba uyenze into efanelekileyo. Emva koko, ngokufanelekileyo. Emva koko, ngaphandle kwakhona. Yeyona xa ufumana ukuba akuyona kuphela kwi-LLM. Uyafunda i-agent.





Ndidlala ngonyaka lokugqibela ukuhanjiswa kwe-scripts kunye ne-wrappers, ukuhanjiswa kwi-LangChain chains ezininzi njengoko i-house ye-cards kunokuba kwi-systems, kwaye ngokuqinisekileyo ndingathanda, "Yintoni abantu ngokwenene zithunyelwe le izinto?”





Ndithanda iimfome ezibonakalayo ngokucacileyo kwi-theory kodwa zithuba ngexesha iinkcukacha zayo ziye ziye zibonakalisa. Ndicebisa i-agents ezifanelekileyo kwi-notebook kwaye zithembisa ngokucacileyo kwi-production. Ndicinga ukuba i-repo elandelayo, i-tool elandelayo, i-framework elandelayo iya kuthetha yonke into.





Yintoni.





Yintoni ebonakalisa ngempumelelo, ukunceda izinto, kunye nokufunda into efanelekileyo phantsi komthamo, akukho into efanelekileyo kwi-LinkedIn.Le nqakraza i-destillation ye-clarity ebonakalayoUkuba unemibuzo efanayo, kufuneka uqhagamshelane nawe.





Yenzelwe njenge-guide ye-pragmatic yokuhamba kwi-API wrappers kunye ne-chain ukuya kwi-stable, i-AI systems.

Uhlobo 1 - Get the Foundation Right

I-agent prototypes ezivela ngokushesha: iimpawu ezininzi, iingcebiso ezininzi, kwaye oku, iyasebenza.





Uyakwazi ukufumana, "Ukuba kufanelekile, ngoko ke ukutshintshela izinto?"





Okokuqala, yonke into ibonakalayo: i-agent ibonakalisa, isebenza i-code, kwaye ibonakalisa njengoko kufuneka. Kodwa ngexesha lokubhalisa i-model, ukuqala kwinkqubo, okanye ukongeza i-interface entsha, izinto zihlala. I-agent ibonakalisa, ebonakalayo, kwaye kuthatha ukuphazamiseka.





Ngokuvamile, ingxaki ayikho logic okanye iingcebiso; kuhle kakhulu: ukulawulwa kwamemori ezincinane, iindleko hardcoded, akukho ukuxhaswa kweSession, okanye ingxelo ingxelo rigid.





Oku kubandakanya iingcango ezine eziphambili eziza kukunceda ukuvelisa isakhiwo eluhlaza, isakhiwo apho i-agent yakho inokukhuthaza kwaye ifumaneka ngempumelelo.





I-1 - I-Externalized State

The Problem:

Ingaba ungenza ukuba i-agent ibonakaliswa, i-crashes, i-time out, nayiphi na into. It kufuneka ukufumana ngexesha elifanelekileyo apho i-stop.

I-Reproductibility: Ufuna ukudlala into efanayo kwi-test kunye ne-debugging.

Ixabiso yeBonus: Kwangaphambili okanye phantsi, uya ufuna ukuqhuba iindawo ze-agent ngokuhambelana, njenge-comparing options mid-conversation okanye i-branching logic (i-Memory management yi-theme eyahlukileyo siza kuxhomekeke ngokushesha).





The Solution: Qhagamshela zonke i-state ngaphandle kwe-agent, kwi-database, i-cache, i-storage layer, okanye kwifayile ye-JSON elula.





Your Checklist:

I-agent ifumaneka ngexesha elinye ukusetyenziswa kuphela kwi-session_id kunye ne-state ye-external (isib. ifumaneka kwi-DB okanye i-JSON).

Uyakwazi ukuxhaswa kunye nokuguqula kwebhizinisi ngexesha elinye (kwakhona emva kokuguqula ikhowudi) ngaphandle kokuphazamiseka okanye ukuphazamiseka kwimveliso.

I-State iyatholakala ngokupheleleyo ngaphandle kokuphazamiseka umsebenzi.

I-state efanayo ingasetyenziswa kwi-agent kwi-instances ezininzi ezisebenza ngexesha le-conversation.

2 - Ukukhuthaza ulwazi

The Problem: I-LLMs ayikwazanga ngokwenene. Ngaphandle kwexesha elinye, zinokukwazi ukufumana into oyifunayo, ukuxhaswa kwezinyathelo ze-conversation, ukuchitha i-thread, okanye ukuqala "ukugqithisa" iinkcukacha ezikhoyo. Ngoko ke, i-context windows zinezinto ezininzi (i-8k, i-16k, i-128k tokens) kodwa iinkcukacha ziquka:

Iimodeli ibekwe ekuqaleni kunye nokugqibela, ukunciphisa iinkcukacha ebalulekileyo zangaphakathi.

Iimveliso ezininzi ziquka imali ezininzi.

I-limit ikhona: i-transformers isebenza kunye ne-self-attention kwi-O(n2) complexity, ngoko i-infinite context iyakwazi.





Oku kuthatha kakhulu xa:

Iingxowa ezininzi

Izixhobo ezininzi

Instructions are complex





The SolutionI-Agent yakho kufuneka uqhagamshelane ne-memory ye-external: ukugcina, ukufumana, ukuphefumula, kunye nokuthintela ulwazi ngaphandle kwe-model.





Common approaches:

I-Memory Buffer: Izixhobo ze-k ezidlulileyo. I-Prototype ye-Rapid, kodwa i-Information ezidlulileyo kwaye ayixhomekeke.

I-Summarization Memory: I-History i-compresses ukuze ifumaneke ngakumbi kwi-context. I-Token ifumaneka kodwa i-risk ye-distortion kunye ne-loss ye-nuance.

I-RAG (Retrieval-Augmented Generation): Izixhobo zenzululwazi ezivela kwiinkqubo ze-databases. I-scalable, i-fresh, kunye ne-verifiable, kodwa i-complex kunye ne-latency-sensitive.

I-Knowledge Graphs: Ukuxhaswa kwe-facts kunye ne-entities. Elegant and explainable, but complex and high barrier to entry.





Your Checklist:

Zonke i-conversation history ifumaneka ngaphandle kwe-prompt kwaye ifumaneka.

Izixhobo zenzululwazi zithunyelwe kwaye zithunyelwe.

I-History ingakwazi ukuvelisa ngexesha elide ngaphandle kokuphumelela kwi-context window limits.

3 - Yenza i-Model Swappable

Problem: I-LLM ihamba ngokukhawuleza: I-OpenAI, i-Google, i-Anthropic, kunye nabanye abasebenza ngokugqithisileyo iimodeli zabo. Njengombhali, siyafuna ukufikelela kwimveliso ezininzi ngokukhawuleza. I-Agent yakho kufuneka uqhagamshelane phakathi kwimodeli ngokukhawuleza, okanye ngenxa yokusebenza okulungileyo okanye ixabiso eliphantsi.





Solution:

Ukusebenzisa i-parameter model_id kwi-configs okanye i-environment variables ukucacisa i-model yokusetyenziswa.

Yenza iinterfaces abstract okanye izifundo ze-wrapper ezihambelana nemodeli ngokusebenzisa i-API eyodwa.

Okungenani, isetyenzise izihlangu ze-middleware ngokufanelekileyo (i-frameworks ziyafumaneka kunye ne-compromise).





Checklist:

Ukuguqulwa kwimodeli ayifake ikhowudi yakho okanye kuxhomekeke kwezinye iingxaki njenge-memory, i-orchestration, okanye izixhobo.

Ukongezelela imodeli entsha kunceda nje ukuhlaziywa kwe-config kwaye, ukuba kufuneka, ukongezelela i-adapter layer elula.

Ukuguqulwa kwimodeli ngokukhawuleza nangokugqithisileyo - ngempumelelo ukuxhaswa kwimodeli ye-models, okanye okungenani ukuxhaswa ngempumelelo kwi-model family.

4 — One Agent, Many Channels

Problem: Ngaphandle kokuba u-agent yakho uqala nge-interface eyodwa (ngokuthi, i-UI), abasebenzisi ziza kufuneka izindlela ezininzi zokuxhumana: Slack, WhatsApp, SMS, ngoko ke ngexesha le-CLI yokubhalisa. Ngaphandle kokufanelekileyo, ungenza inkqubo ebandayo.





Solution: Yenza i-Unified Input Contract, i-API, okanye i-interface ye-universal apho zonke i-channels zithunyelwe. Yenza i-channel-specific logic ezahlukileyo kwi-core ye-agent yakho.





Checklist:

I-Agent isebenza nge-CLI, i-API, i-UI, okanye nayiphi na enye interface

Zonke iingxaki zihlanganisa nge-endpoint, i-parser, okanye i-schema

Zonke interface usebenzisa i-input format efanayo

Akukho imibuzo yobuchwepheshe ebonakalayo kwi-adapter ye-channel

Ukongeza iikhangiso ezintsha kubandakanyeka nje ukudala i-adapter - akukho ukuguqulwa kwe-core agent code

Umzekelo we-2 - Move Beyond Chatbot Mode

Nangona kunokuba kukho umsebenzi elinye, yonke into elula, njengoko kwiiposi ze-AI influencers. Kodwa xa ukongeza izixhobo, isisombululo se-decision, kunye nezinyathelo ezininzi, i-agent iboniswa kumnqweno.





Yenza i-track, ayidinga ukuba isebenze iingxaki, ayidinga ukuhanjiswa kwinqanaba elifanelekileyo, kwaye uye uye kwenziwa nje kunye neengxaki, apho "ngokuthe, yonke into ingxakiwe apho."





Ukukhusela oku, i-agent kufuneka iimodeli evulekileyo yokusebenza: yintoni iye, izixhobo zayo, ngubani ukuthatha imibuzo, indlela umntu uqhagamshelane, yintoni ukuba uyenze xa kukho imiphumo embalwa.





Oku kubandakanya iinkqubo ezincinane ezininzi eziza kukunceda ukwandisa i-agent yakho ngaphezu kwe-chatbot elula, ukwakha isampuli esebenzayo esebenzayo esebenzayo ngempumelelo, ukulawula iingxaki, kunye nokusebenza iimveliso ezininzi.





5 - I-Design ye-Tool Usage

Problem: Ingaba kubonakala ngokucacileyo, kodwa ama-agent ezininzi ziquka kwi-"Plain Prompting + Raw LLM output parsing." Yinto efana nokufaka i-motor yeemoto ngokugqithisa iintlobo. Xa i-LLM ibonelela i-text efanelekileyo ukuba siza kuxhomekeke nge-regex okanye i-string methods, uya kufumana iinkcukacha ezininzi:

I-Brittleness: Ukuguqulwa kwe-wording okanye umzekelo we-phrase inokukwazi ukuxhaswa kwe-parsing yakho, okuvelisa i-arms race epheleleyo phakathi kwe-code yakho kunye ne-unpredictability ye-model.

Ukucaciswa: Isilwanyana esemgangathweni. "Call John Smith." Yintoni John Smith? Yintoni inombolo?

Ukulungiselela ukuxhaswa: Ukuxhaswa kwe-coding kunokwenzeka kwaye kunzima ukuxhaswa. Yonke i-agent entsha "i-skill" inokufunda ukuxhaswa kwezinto ezininzi ze-parsing.

Izixhobo ezincinane: Izixhobo ezininzi zithunyelwe ngokufanelekileyo okanye zithunyelwe izakhiwo zeedatha ezincinane nge-text elula.





Solution: Nceda umzobo ukuguqulwa i-JSON (okanye i-format eyodwa), kwaye nceda inkqubo yakho uqhagamshelane ukuqhuba. Oku kubalulekile ukuba i-LLMs zibonise intloko lomsebenzisi kwaye bafumaneYintoniukwenza, kwaye ikhowudi yakho ibonelelaYintoniUkusebenza i-function efanelekileyo nge-interface efanelekileyo.





Iinkonzo ezininzi (i-OpenAI, i-Google, i-Anthropic, njl) ziyafumaneka ngokufunction callingokanyestructured output:

Uyakwazi ukucacisa izixhobo zakho njengezixhobo ze-JSON nge-imeyile, i-description kunye ne-parameters. I-descriptions yi-key ngenxa yokuba i-model ibekwe kwakhona.

Xa uqhagamshelane neemodeli, unika le schemes ezisetyenzisiweyo kunye neengxaki.

I-model ivumela i-JSON enikezela: (1) i-function yokufaka, (2) i-Parameters ngokuhambisana ne-schema

Ikhowudi yakho ilawula i-JSON kwaye ilawula i-function efanelekileyo kunye neeparametre.

Okungenani, i-output ye-function ingasetyenziswa kwimodeli yokuguqulwa kwe-response ye-ultimate.





Important: Ukubhalisa izixhobo ziquka inkxaso. Ukuba ziquka, umzobo ingaba ukhethe isixhobo olungileyo. Yintoni ukuba umzobo wakho ayikwazi ukuxhasa isixhobo, okanye ufuna ukunceda?





Ask the model to produce JSON output via prompt engineering and validate it with libraries like Pydantic. This works well but requires careful formatting and error handling.





Checklist:

Iingxelo zihlanganisa ngokugqithisileyo (isib. JSON)

Iinkcukacha ze-tool zihlanganiswa nge-schemes (i-JSON Schema okanye i-Pydantic)

I-output iyahlaziywa ngaphambi kokusebenza

Iingxaki ze-format ayidla i-system (ukulawula iingxaki ze-graceful)

I-LLM ibonise ukuba ibhale, ikhowudi ibhalisele ekusebenzisweni

6 - Yenza i-Control Logic kwi-Code

Problem:Uninzi leengcali namhlanje ibhalisele njenge-chatbots: umdlali uthetha into, umdlali uthetha. It is a ping-pong pattern; elula kwaye ebonakalayo, kodwa enzima kakhulu.





Ngokuqhelekileyo, i-agent yakho ayikwazi:

Ukusebenza ngokufanelekileyo ngaphandle kwe-user prompt

Ukuqhagamshela umsebenzi ngokuhambelana

Plan and Sequence Izinyathelo ezininzi

U-Retry wahlala iingxaki ngokucacileyo

Ukusebenza kwi-background





Yenza reactive kunokuba proactive.What you really want is an agent that thinks like a schedulerOlandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo





Yintoni i-agent yakho kufuneka abe:

Ukulungiselela

Ukudibanisa izigaba ezininzi kunye

Ukuguqulwa kwimiphumo

Ukuguqulwa phakathi kwezicelo

Qhagamshelana nathi, nangona akukho umntu wathatha





Solution: Move the control flow out of the LLM and into your system. The model can still help (e.g., decide which step comes next), but the actual sequencing, retries, and execution logic should live in code.





Yinto flips umsebenzi yakho ukusukaprompt engineering to system designUmzila uye yinkuni ye-architecture emininzi, ayikho umphathi we-puppy.





Nceda siqonde iindlela ezintathu ezihambisa le ngxaki.





1. Finite State Machine (FSM)

What it is: Break the task into discrete states with defined transitions.

Ubungakanani LLM: Ukusebenza kwindawo enye okanye ukunceda ukhethe elandelayo.

Best for: Linear, predictable flows.

Pros: Simple, stable, easy to debug.

Tools: StateFlow, YAML configs, classic state pattern in code.





2. Directed Acyclic Graph (DAG)

Yintoni: Ukubonisa umsebenzi njenge-graph - i-nodes zihlanganisa, i-rands zihlanganisa.

I-LLM isebenza njenge-node okanye ukunceda ukuvelisa i-graph.

Best for: Flows Branching, iminyango parallel.

Pros: Flexible, visual, good for partial recomputation.

Tools: LangGraph, Trellis, LLMCompiler, or DIY with a graph lib.





3. Planner + Executor

Yintoni: I-agent ye-agent (okanye i-model) ibekwe kwiplano; amanye abaninzi baqhuba ngexesha elandelayo.

LLM role: Big model plans, small ones (or code) execute.

Best for: Modular systems, long chains of reasoning.

Pros: Separation of concerns, scalable, cost-efficient.

Tools: LangChain’s Plan-and-Execute, or your own planner/executor architecture.





Why This Matters

Uyakwazi ukufumana ukulawula umzimba we-agent

Uyakwazi ukulayisha, ukucacisa, kunye nokuvavanya iinyathelo ezahlukeneyo

Ungayifaka iindawo ngokuzimela okanye iimodeli ze-swap

Uyakwazi ukwenza izinto ezibonakalayo kunye nezibonakalayo kunokuba zihlukile kunye nezobugcisa





Checklist

Agent follows the FSM, DAG, or planner structure

LLM suggests actions but doesn’t drive the flow

Uyakwazi ukufikelela ukuvelisa umsebenzi

Umgangatho we-error ibekwe kwi-flow logic

7 — Keep a Human in the Loop

Problem:Nangona izixhobo, i-control flow, kunye ne-outputs ezihlangeneyo, i-autonomy epheleleyo kunokuba i-myth.Ukucinga what they’re doing. They can’t be held accountable. And in the real world, they will make the wrong call (sooner or later).





When agents act alone, you risk:

Irreversible mistakes: deleting records, messaging the wrong person, sending money to a dead wallet.

deleting records, messaging the wrong person, sending money to a dead wallet. Compliance issues : violating policy, law, or basic social norms.

: violating policy, law, or basic social norms. Umgangatho we-strange: ukuchithwa kwezinyathelo, ukuchithwa kwezinyathelo, okanye nje ukwenza into engapheliyo.

Ukukhangisa ukuxhaswa: Abasebenzisi awukwazi ukuxhaswa kwimfuneko esibonakalayo.

Ukunciphisa ukuxhaswa: Xa uxhaswa, engabonakali ukuba yintoni iye kwangaphambili okanye umntu owenziwe ngempumelelo.





Solution: Bring Humans Into the Loop (HITL)

Treat the human as a co-pilot, not a fallback. Design your system to Ukucinga, ask, or route decisions to a person when needed. Not everything should be fully automatic. Sometimes, “Are you sure?” is the most valuable feature you can build.





Ways to Include Humans

Iingxowa zokusetyenziswa: Iingxowa ezininzi okanye ezininzi (isib. Ukukhuthaza, ukuchithwa, ukuhlaziywa) zinxibelelana ngokucacileyo kumntu.

Escalation paths: When the model’s confidence is low or the situation is ambiguous, route to a human for review.

When the model’s confidence is low or the situation is ambiguous, route to a human for review. Interactive correction: Allow users to review and edit model responses before they’re sent.

Allow users to review and edit model responses before they’re sent. Feedback loops: Capture human feedback to improve agent behavior and train models over time (Reinforcement Learning from Human Feedback).

Capture human feedback to improve agent behavior and train models over time (Reinforcement Learning from Human Feedback). Options Override: Kufuneka abantu ukutshintsha, override, okanye re-route umxokozelo umxokozelo.





Checklist

Sensitive actions are confirmed by a human before execution

There’s a clear path to escalate complex or risky decisions

Users can edit or reject agent outputs before they’re final

Logs and decisions are reviewable for audit and debugging

I-Agent ibonisa indlela yokuba uqala (ngakumbi kunokwenzeka)

8 — Feed Errors Back into Context

Problem:Iinkqubo ezininzi zihlala okanye zihlale xa ingxaki imiphumela. Kwi-agent ye-autonomous, nto leyo i-dead end. Kodwa ukuchitha ngempumelelo ama-errors okanye i-hallucinating kuxhomekeke kwakhona.





What can go wrong:

Brittleness: Any failure, whether an external tool error or unexpected LLM output, can break the entire process.

Any failure, whether an external tool error or unexpected LLM output, can break the entire process. I-Inefficiency: I-frequent restarts kunye ne-manual fixes i-wasted time and resources.

No Learning: Without awareness of its own errors, the agent can’t improve or adapt.

Without awareness of its own errors, the agent can’t improve or adapt. Hallucinations: Errors unaddressed can lead to misleading or fabricated responses.





Solution: Treat errors as part of the agent’s context. Include them in prompts or memory so the agent can try self-correction and adapt its behavior.





How it works:

Understand the error: Capture error messages or failure reasons clearly. I-Self-correction: I-Agent ibonelela kwi-error kwaye ibonelela nge-: (1) ukucacisa kunye ne-diagnosis, (2) ukuguqula iiparamitha, ukuguqula iimfuno, okanye ukuguqula izixhobo, (3) ukuguqula umsebenzi kunye neengxaki. Error context matters: Detailed error info (like instructions or explanations) helps the agent correct itself better. Even simple error logs improve performance. Training for self-correction: Incorporate error-fix examples into model training for improved resilience. Human escalation: If self-correction repeatedly fails, escalate to a human (see Principle 7).





Checklist:

Errors from previous steps are saved and fed into context

Retry logic is implemented with adaptive changes

Iingxaki ezininzi zibonisa i-fallback kwi-human review okanye i-intervention

9 — Split Work into Micro-Agents

Problem:Izixhobo zokusebenza ezininzi kwaye ezininzi, i-context window elide, kwaye i-LLM inokukwazi ukufumana i-plot. Izixhobo zokusebenza ezininzi kunye nezinyathelo ezininzi zithuthaza i-model ngaphandle kwe-sweet spot yayo, okuholela ukuxhaswa, i-tokens ezininzi, kunye nokunciphisa okunciphisa.





Solution:Divide and conquer. ukusetyenziswasmall, purpose-built agentsIingxowa ze-Orchestrator ze-Orchestrator ze-Orchestrator ze-Orchestrator ze-Orchestrator ze-Orchestrator.





Why small, focused agents work

Manageable context : shorter windows keep the model sharp.

: shorter windows keep the model sharp. Clear ownership: one agent, one task, zero ambiguity.

one agent, one task, zero ambiguity. Higher reliability: simpler flows mean fewer places to get lost.

simpler flows mean fewer places to get lost. Ukucaciswa okufanayo: unako ukucacisa ngamnye iimveliso ngalinye.

Faster debugging: when something breaks, you know exactly where to look.





Kukho isisombululo yokuzonwabisa ukuba ukwahlula isisombululo; ke ingxenye yokuzonwabisa, ingxenye yokuzonwabisa, kwaye umgca uya kubandakanyeka xa iimodeli zithembisa. Isisombululo elungileyo: ukuba ungenza ukubonisa umsebenzi we-agent ngexesha elinye okanye ezimbini, ngoko kunokufumana kakhulu.





Checklist

I-workflow epheleleyo iyisiseko ye-micro-agent calls.

Each agent can be restarted and tested on its own.

Uyakwazi ukucacisa umzekelo we-Agent kwi-1-2 iingxelo.

Umzekelo we-3 - Ukuguqulwa kwimveliso

Most agent bugs don’t show up as red errors; they show up as weird outputs. A missed instruction. A half-followed format. Something that almost works… until it doesn’t.





That’s because LLMs don’t read minds. They read tokens.





The way you frame requests, what you pass into context, and how you write prompts, all of it directly shapes the outcome. And any mistake in that setup becomes an invisible bug waiting to surface later. This is what makes agent engineering feel unstable: if you’re not careful, every interaction slowly drifts off course.





This section is about tightening that feedback loop. Prompts aren’t throwaway strings, they’re code. Context isn’t magic, it’s a state you manage explicitly. And clarity isn’t optional, it’s the difference between repeatable behavior and creative nonsense.





10 — Treat Prompts as Code

Problem: Too many projects treat prompts like disposable strings: hardcoded in Python files, scattered across the codebase, or vaguely dumped into Notion. As your agent gets more complex, this laziness becomes expensive:

It’s hard to find, update, or even understand what each prompt does

Akukho ukulawula inguqulelo - akukho indlela ukuyifaka into efanelekileyo, xa, okanye ngoko

Optimization becomes guesswork: no feedback loops, no A/B testing

And debugging a prompt-related issue feels like trying to fix a bug in a comment





Solution: Imibuzoikhowudi. Zibonisa isebenziswano. Ngoko ukulawula kwabo njengoko ufuna ikhowudi real:

Separate them from your logic: store them in txt , .md , .yaml , .json or use template engines like Jinja2 or BAML

from your logic: store them in , , , or use template engines like Jinja2 or BAML Version them with your repo (just like functions)

with your repo (just like functions) Zifumaneke: (1) Ukuphendula kwe-Unit-test ye-format, i-keywords, i-JSON validity, (2) Ukuqhuba i-evalues kwi-variations ye-prompt, (3) Sebenzisa i-LLM-as-a-judge okanye i-heuristic scoring yokubala ukusebenza





Bonus: Treat prompt reviews like code reviews. If a change could affect output behavior, it deserves a second set of eyes.





Checklist:

I-Prompts ifumaneka ngaphandle kwe-code yakho (kuye ziye zithunyelwe ngokucacileyo)

They’re versioned and diffable

Zifumaneka okanye zibonwa

Zifumaneka kwi-review xa kufuneka

11 - Engineer I-Context Stack

Problem: We’ve already tackled LLM forgetfulness by offloading memory and splitting agents by task. But there’s still a deeper challenge: how we format and deliver information to the model.





Most setups just throw a pile of role: content messages into the prompt and call it a day. That works… until it doesn’t. These standard formats often:

I-Burn tokens kwi-metadata ye-redundant

Struggle to represent tool chains, states, or multiple knowledge types

Ukungabonakaliswa kwimodeli ngokufanelekileyo kwi-flow complex





Nangona kunjalo, sincoma ukuba iimodeli "ngokufuneka nje." Yinto ayikho injini. Yinto vibes.





Solution: Engineer the context.

Treat the whole input package like a carefully designed interface, because that’s exactly what it is.









Here’s how:

Own the full stack : Control what gets in, how it’s ordered, and where it shows up. Everything from system instructions to retrieved docs to memory entries should be intentional.

: Control what gets in, how it’s ordered, and where it shows up. Everything from system instructions to retrieved docs to memory entries should be intentional. Go beyond chat format : Build richer, denser formats. XML-style blocks, compact schemas, compressed tool traces, even Markdown sections for clarity.

: Build richer, denser formats. XML-style blocks, compact schemas, compressed tool traces, even Markdown sections for clarity. Think holistically: Context = everything the model sees: prompt, task state, prior decisions, tool logs, instructions, even prior outputs. It’s not just “dialogue history.”





Oku kubaluleke ngokukodwa ukuba uqhagamshelane:

Ukucaciswa kwe-Information Density: Ukupakisha I-More Meaning Into Fewer Tokens

I-Cost Efficiency: ukusebenza eliphezulu kwi-context size ephantsi

Ukhuseleko: ukulawula kunye nokubhalisa into elandelayo

Error resilience: explicitly signaling edge cases, known issues, or fallback instructions





Bottom line:Ukukhuthaza kunokuba i-half the battle.inguquleloYaye uma ungenza ngoku, uya kuba ngexesha umnxeba wakho.

12 - Ukongeza izihlangu zokhuseleko

Nangona amaxwebhu eziqhelekileyo, i-memory, kunye ne-control flow, i-agent inokukwazi ukufikelela kwi-rails. Yenza le nqaku njengoko i-insurance against the worst-case scenarios:

Prompt injection: users (or other systems) slip in instructions that hijack the agent.

users (or other systems) slip in instructions that hijack the agent. Iinkcukacha ze-Data sensitive: Iimodeli ivimbela i-PII okanye iingcebiso ze-corporate.

Iinkcukacha ze-toxic okanye ze-malware: i-hate speech, i-spam, okanye i-materials eyenziwe.

I-Hallucinations: Imibuzo emangalisayo kodwa emangalisayo.

Ukusebenzisana kwi-out-of-scope: i-agent iye "ngabaqhelekanga" kwaye uyenza into efanelekileyo.





Akukho isisombululo esisodwa esifundisa yonke into. Ufunadefense-in-depth: izixhobo ezininzi ezihambisa iingxaki kuzo zonke iinyanga ze-request/response cycle.





Quick Checklist

Ukubuyekezwa kwe-user input (i-jailbreak phrases, i-intention check)

Kwimeko ze-factual, imibuzo kufuneka uqhagamshelane ne-RAG context.

The prompt explicitly tells the model to stick to retrieved facts.

Output filter blocks PII or disallowed content.

blocks PII or disallowed content. Iingxelo zihlanganisa i-citation / i-link kwi-source.

Agent and tools follow the least privilege .

. Ukusebenzisana kwezinto ezinzima nge-HITL-approval okanye i-monitoring.





Ukusetyenziswa kwezi layers njenge-DevOps ye-standard: ukuhlaziywa, ukuyifaka, kwaye ukufumana ngokhuseleko. Ngokwenza oku, ungenza i-agent "i-autonomous" ukuba i-responsibility ebonakalayo.

Umzekelo we-4 - Yenza it Working Under Load

Kwi-production, iingxaki ziyafumaneka ngokuqondile ngexesha elinye, kwaye ngokuvamile ungaziwa ngexesha elide, ngexesha elide.





Inqaku leyo ibekwe ekubunjweni lwezobugcisa ukulawula i-agent yakho ngokugqithisileyo, ukuqinisekisa ukuba yonke into isebenze ngempumelelo.From logs and tracing to automated tests, these practices make your agent’s behavior clear and dependable, whether you’re actively watching or focused on building the next breakthrough.





13 - Trace Umzila Wokugqibeleleyo Wokugqibela

Problem: Iingcali ziya kubonakale ngempumelelo ngexesha lokuvelisa, ukuhlaziywa, okanye ngexesha lokusebenza okuzenzakalelayo. Ukuxhaswa kwimeko ezininzi kunokufumana iiyure ezininzi ukuxhaswa iifayile kunye nokugqiba iifayile. Ukuba uyenze izisombululo ezininzi ezifana nokugcina i-state ngaphandle kunye nokugqiba iifayile kwi-context, uya kufutshane. Kodwa kunjalo, ukuxhaswa kwe-debugging efanelekileyo ukusuka ekuqaleni kunceda izifo zayo ezininzi.





Solution: Log the entire journey from the user request through every step of the agent’s decision and action process. Individual component logs aren’t enough; you need end-to-end tracing covering every detail.





Why this matters:

Debugging : Quickly identify where and why things went wrong.

: Quickly identify where and why things went wrong. Analytics : Spot bottlenecks and improvement opportunities.

: Spot bottlenecks and improvement opportunities. Ukubuyekezwa Kwekhwalithi: Ukubuyekeza njani imibuzo emzimbeni.

I-Reproductibility: I-Recreate any session ngokunyaniseka.

I-Audit: Ukugcina i-record epheleleyo yeengxaki kunye neengxaki ze-agents.





Minimum data to capture

Input: Isicelo lomsebenzisi kunye neengxaki ezidlulileyo.

Agent state : Key variables before each step.

: Key variables before each step. Prompt : Full prompt sent to the LLM (system instructions, history, context).

: Full prompt sent to the LLM (system instructions, history, context). LLM Output: Ukusabela Raw ngaphambi kokusabela.

Tool call : Tool name and parameters invoked.

: Tool name and parameters invoked. Umzekelo we-Tool: Umzekelo we-Tool okanye umzekelo we-Error.

Agent decision : Next steps or responses chosen.

: Next steps or responses chosen. I-Metadata: I-Timing, i-Model Info, i-Cost, i-Code, kunye ne-Prompt Version.





Ukusetyenziswa izixhobo zokusebenza ezikhoyo apho kunokwenzeka: LangSmith, Arize, Weights & Biases, OpenTelemetry, njl. Kodwa okokuqala, uqinisekisa ukuba unayo izifundo zihlanganisa (bheka Umgangatho 15).





Checklist:

Zonke iingxaki zihlanganiswa ngokugqithisileyo.

I-logs ifumaneka yi-session_id kunye ne-step_id.

I-Interface yokufunda i-call chains epheleleyo.

Umthamo ukuguqulwa ngokupheleleyo ngexesha elinye ngexesha.

14 - Ukuvavanya zonke iimveliso

Problem: Ngoku, i-agent yakho ingathanda ukuqala: ifumaneka, ngoko ke ngexabiso efanelekileyo. Kodwa ngoko ufumane ukuba uya kukusebenza emva kweemva? Imibuzo kwi-code, i-datasets, iimodeli ze-base, okanye amaxwebhu angakwazi ukuxhaswa ngexabiso okanye ukunciphisa ukusebenza. Izindlela zokucwangcisa ezivamile ziquka zonke iingxaki ze-LLMs:

Model drift : performance drops over time without code changes due to model or data shifts

: performance drops over time without code changes due to model or data shifts Ukucaciswa okusheshayo: Ukucaciswa okusheshayo ezincinane kunokukwazi ukucaciswa okuphambili

I-non-determinism: I-LLM inikeza imibuzo ezahlukeneyo kwi-input efanayo, ukutshintshela izifundo ze-exact-match

Iingxaki ezininzi ezidlulileyo: Ngaphandle kweengxaki ezincinane, ama-bug ziyafumaneka kakhulu

Umthombo we-butterfly: Izibuyekezo ze-cascade ezidlulileyo kwiinkqubo

I-Hallucinations kunye nezinye i-LLM-specific risks





Solution: Zifumaneka i-strategy ye-testing enzima kunye ne-classic software testing kunye ne-LLM-focused quality checks:

Ukucaciswa kwinqanaba ezininzi: ukucaciswa kwinqanaba / imiqondiso, ukucaciswa, kunye ne-end-to-end epheleleyo

Ukukhangisa umgangatho kwimveliso ye-LLM: umgangatho, umgangatho, ubunzima, umgangatho kunye nokhuseleko

Ukusetyenziswa kwe-regression, usebenzisa i-gold datasets kunye ne-outputs ezidlulileyo okanye i-acceptable result ranges

Ukuhlolwa okuzenzakalelayo kwaye zihlanganisa kwi-CI / CD pipelines

Ukusetyenzisa abantu kwi-evaluations eziphambili okanye ezininzi (umntu-in-the-loop)

I-Iteratively testing and refining prompts ngaphambi kokusebenza

Ukuhlolwa kwinqanaba ezahlukeneyo: components, prompts, chains/agents, kunye nophuhliso zokusebenza epheleleyo





Checklist:

I-Logic yi-modular and thoroughly tested individually and in combination

Umgangatho we-output iyahlaziywa kwiinkcukacha ze-benchmark

Iimvavanyo zihlanganisa iimeko eziqhelekileyo, iimeko ze-edge, iingxaki kunye neengxaki ze-malware

Ukuvuthwa kwamandla kwi-input ye-noisy okanye i-adverse

Zonke iimveliso zithunyelwe iimvavanyo ze-automatic kwaye zihlanganiswa kwimveliso ukuze zibonise i-regression engapheliyo

15 - Own the Whole Stack

This principle ties everything together, it’s a meta-rule that runs through all others.





Kwiintsuku, kukho izixhobo ezininzi kunye nezixhobo zokuphathelela cishe nayiphi na umsebenzi, nto leyo elungileyo ngenxa yokushesha kunye nokugqitheka kwe-prototyping - kodwa iyiphi na ingxaki. Ukuphathelela kakhulu kwi-framework abstractions ikakhulu kunokuba kunceda ukuxhaswa kwe-flexibility, ukulawula, kwaye ngexesha elinye, ukhuseleko.





Oku kubalulekile kakhulu kwi-agent development, apho kufuneka ukulawula:

The inherent unpredictability of LLMs

I-Logic Complex eyenziwe nge-transitions kunye ne-self-correction

Ukusetyenziswa kwinkqubo yakho nokuguqula nokuguqula ngaphandle kokubhalisa iingxaki zangaphambili





Frameworks often invert control: they dictate how your agent should behave. This can speed up prototyping but make long-term development harder to manage and customize.





Kwimeko ezininzi iingcebiso ezaziwayo ziyafumaneka kwi-off-the-shelf tools. Kodwa ngexesha, ukwakha i-logic ye-core ngokucacileyo kuthatha inxaxheba elifanayo kwaye inikeza ukucacileyo kakhulu, ukulawula, kunye ne-adaptability.





Ngaphandle kwalokho, ukufikelela ngokupheleleyo kunye nokuthintela yonke into ukusuka kwakhona kunokwenzeka, kunye nokufanelekileyo.





Yintoni KeyUkucingaNjengomatshini, unayo ukhethe ngexesha lokufunda kwi-frameworks kwaye ngexesha lokufumana ukulawula ngokupheleleyo, ukufumana ngokupheleleyo iingxaki ezixhomekeke.





Remember: iintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo zeintlobo.

Ukucinga

Ukwakhiwa kwe-agent ye-LLM akugqiba kuphela ukulanda i-API. I-Design ye-system enokufumana i-real-world messiness: amaxabiso, i-state, amaxabiso ze-context, amaxabiso ze-input, kunye nezidingo ezintsha.





I-15 iingcebiso ezidlulileyo ezidlulileyo ayikho i-theory, ziye izifundo ze-batch-tested ezivela kwi-trance. Ziza kukunceda ukwandisa i-scripts ezincinane kwi-stable, i-escalable, kunye neengcebiso ze-maxi-maxi-maxi-maxi-maxi-maxi-maxi-maxi.





Kwimeko, iprojekthi yakho, izicwangciso zakho, kunye nokuveliswa yakho. Kodwa ucebisa: i-LLM inamandla, kodwa kuphela ingxenye yeenkqubo epheleleyo. Iingcali yakho njenge-engineer kuyinto yokuvelisa inqubo, ukulawula i-complexity, kunye nokuphucula yonke into ngokushesha.





Ukuba unayo into eyodwa, nceda uye:slow down, build solid foundations, and plan for the long haui. Ngenxa yokuba yindlela kuphela ukufika kwi-”owow, it replied!” kwi-”yes, it continues to work.”





Qhagamshelana nathi, ukuhlolwa kunye nokufunda. Kwaye asisekuseni, abantu kwi-lyric ayikho umngcipheko, bafumane i-agent yakho ebonakalayo kunye ne-effective.





Yinto akuyona lokugqibela. Kuyinto kuphela lokuqala yokwakha ama-agents ezifanelekileyo.

