Kwiinkqubo ze-cloud-scale: I-Discussion kunye ne-Abhinav Sharma

Ukulungiswa kwe-cloud computing kunye ne-artificial intelligence yandisa ngokubanzi iindlela zokwakha kunye nokuphakamisa i-tech platforms. I-cloud yobugcisa yobugcisa kuxhaswa kunye neemilioni abasebenzisi abavela kwiintlobo ze-geographic nangokufumana izinga zokhuseleko, ukhuseleko kunye neenkonzo ezihambelana nezidingo zeengcali kunye neengcali ze-Fortune 500. Iingcali abasebenza kwi-scale ye-distributed systems, i-buildout pipelines, kunye ne-build sophisticated monitoring frameworks enokufumana iingcebiso zokusebenza ezininzi ngaphambi kokuphumelela kubathengi. Iingcali ze-infrastructure ezininzi zibonisa i-versatility kwiinkalo ezininzi - ukusuka kwi-networking kunye ne-security ukuya kwi-AI kunye ne-machine learning systems. Lezi zophando zibonise ukuba i-building platforms ezisetyenziswa ngama-millions akufuneka kuphela ukuxhaswa kwezobugcisa, kodwa nangokufuneka ukufikelela iingxaki ze-scale kwiinyanga okanye iinyanga ezidlulileyo. I-transition ukusuka kwi-cloud infrastructure ezivamile kwi-AI-powered document intelligence systems ibonise ukuxhaswa okuzenzakalelayo kwiingcali abavela kwi-hyperscale. Kwiminyaka engama-7 kwi-Microsoft Azure, ezidlulileyo ngama-leading roles kwi-Enterprise AI kwi-Docusign, i-Abhinav Sharma ibonise lo mdlalo epheleleyo kwi-cloud kunye ne-AI engineering. I-experience yayo ivela kwi-infrastructure ye-Azure Networking yehlabathi, i-Azure AI Search ye-platform ye-evolution kwimeko ye-pre-LLM, kwaye ngoku i-architecting iinkqubo ze-document intelligence ezisebenzisa i-150 million iinkonzo. Kule nqakraza, sincoma umdla we-Abhinav kwiintlobo ezininzi ze-engineering kunye nenkqubo yokwakha kunye nokuphuculwa kwinxalenye ye-cloud kunye ne-AI. Ukwakhiwa kwe-Continuous Testing Frameworks ye-Global Cloud Infrastructure “Iintsuku ezidlulileyo kwi-Azure Networking zilungele kakhulu. Njengoko kwizifundo ezintsha, kulungabonakali ukufikelela kwi-ecosystem ezininzi yeengxaki ze-networking ezisebenza kwi-cloud. I-Abhinav ibonelela kwi-carrier yayo yokuqala emva kokuphumelela kwizifundo ze-Master kwiYunivesithi yaseColumbia ngo-2016. Yaye ngokugqithisileyo waya kwiprojekthi ebonelela kwi-end-to-end-exposure ye-Azure public networking stack—i-software load balancers, i-virtual networks, i-subnetworks, i-virtual machine scale sets, i-network security groups, kunye nokunye. I-Role yayo yandisa i-regression test frame Ukusebenza kwe-testing kunye ne-monitoring ephakeme, i-Abhinav ilungise kunye nokuvelisa i-framework enokusetyenziswa kakhulu ebonakalayo ekunceda i-networking yobugcisa iinkqubo ze-regression ngokukhawuleza, ikakhulukazi kwiindawo ezincinane ze-traffic. Ngokufumana iinkqubo ezininzi ngaphambi kokuphuma, i-team iye yenza iintlobo zeengxaki ezininzi ezininzi ezinxulumene kunye neengxaki ze-Azure kunye ne-eroded i-customer zero ye-platform. Ukwakha i-Enterprise Grade Search Platform Emva kokufika kwinethiwekhi ye-Azure, kwaye phantse umoya wokugqibela kwe-AI ngo-2018, i-Abhinav waya kwi-Azure AI Search. Ngokuhambelana ne-networking, i-team yabaqhathaniswa nangaphezulu nangaphezulu, ukunika i-APIs ye-search-as-a-service kubathengi be-enterprise. 
 
"Umzekelo, ukuba uthenge inkampani enkulu ye-e-commerce, ukufumana ingqalelo esisiseko. Uyakwazi ukwakha kunye nokuphepha iingxowa zakho ze-in-house search kunye neentambo, okanye unokuthumela umsebenzi elinye kwi-Azure AI Search. Ukukhangela kwintlobo le-managed search ingqalelo ngokukhawuleza kwiinkalo kunye neengxaki zokusetyenziswa." Kwiminyaka eyi-4, Abhinav wabelane kwiinkalo ezininzi ze-platform stack. Wabelana ngokubanzi kwiinkalo ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi ezininzi-kuquka iinkqubo ze-telemetry, i-infrastructure yokubhalisa, i-management ye-crystal, i-buildout ye-service kunye neentsimbi ezininzi ze-instruments ze-internal. Ezi iinkqubo ziye ziye ziye ziye ziye zihlanganisa ukunyuka kwe-platform, kwaye Abhinav wabelane isicelo esisodwa ekubunjini. "Ukukhuthaza inkonzo kwiinkalo ezininzi ezininzi ze-cloud Ukuphumelela oku, uqhuba izicwangciso ezininzi eziphambili ukwandisa ukhuseleko kunye nokufanelekiswa kweplastiki. Uyavumela iinkqubo ze-secret-rotating ezisetyenzisiweyo kwinqanaba amayunithi amayunithi amayunithi amayunithi amayunithi amayunithi, ukwandisa kakhulu ukhuseleko zokusebenza. Uyavela kwakhona iimpumelelo ze-privacy ezihlangene ne-telemetry obfuscation, ukunciphisa ukuba iinkcukacha ezincinane zithunyelwe kwaye ukuba zonke iinkcukacha ziye zithunyelwe ngokufanelekileyo kunye nokufumana kwinqanaba lokhuseleko. Ukongezelela, uye yenza izixhobo kunye ne-roll-based access controls ez Ukukhangisa: Izifundo ze-Azure Growth and Career Pivots Kwiminyaka emininzi, Abhinav uthetha ukuba iye ixesha elidlulileyo ukuba kwi-Microsoft. "Ukuvela ukuba i-Azure njenge-platform yandisa kakhulu ukususela ekupheleni lokuqala. Kukho umzekelo kwi-Azure ngexesha elidlulileyo: yenza iinkqubo zakho njengoko uqhuba i-10x i-traffic kwiinyanga eziliqela. Ukucacisa iinkqubo ze-hyperscale zithembisa ukuba uxhomekeke ngokufanelekileyo kuzo zonke izinto - indlela yokuqinisekisa ukuxhaswa kwimali, indlela yokufanisa ukuxhaswa kwabasebenzisi kunye needatha, indlela yokucacisa iinkqubo zokusebenza kunye nokuguqula, kunye nokuba indlela yokwakha izixhobo ukuvelisa inkonzo yakho kwihlabathi kunye Emva kokufika kwiminyaka yayo e-Microsoft, Abhinav waya e-Docusign, apho uye waya kwihlabathi ye-document intelligence kunye ne-AI-driven solutions ezizenziselwa ukulungiselela iinkqubo ezininzi zomthetho. "Ngemuva kwexesha elininzi le-platform phantsi komlomo yam, ndingathanda ukuba ixesha ukufumana iinkonzo kunye ne-core ML systems, ngokukodwa kwi-NLP space. Kukho zonke iinkonzo ezininzi ezininzi ezininzi kwimveliso - ukuba uyakwazi ukuxhaswa kunye neengxaki kunye neengxaki ezininzi ezifana ukucaciswa kwegama, ukucaciswa kwegama zomthetho, ukucaciswa kwama-metadata, iinkqubo ze-chat kunye nokufumana Ukusuka ku Abhinav Sharma Abhinav ikheyibhile kwi-Personnel ML Engineer kwi-Docusign, apho inqakraza ekuphuculeni iinkonzo ze-document-intelligence ekuphuculeni ukusetyenziswa kwe-Intelligent Agreement Management (IAM) i-platform. Ukususela ekubunjweni kwayo ngoJuni 2024, i-platform iye yenza amaxabiso emininzi amaxabiso, kwaye i-Abhinav ibonelela isisombululo esisodwa ekwakheni iinkqubo ze-AI ezinokufumaneka le-scale. Phambi kwe-Docusign, Abhinav wasebenza kwi-Microsoft headquarters e-Redmond, WA, ukunyusa i-cloud core kunye ne-infrastructure initiatives kwi-Azure Networking kunye ne-Azure Abhinav unayo izidanga ze-master kwiYunivesithi yaseCalifornia, eBerkeley kunye neYunivesithi yaseColumbia, apho uye uye iinkcukacha kwi-data science, i-information retrieval, i-machine learning, i-distributed systems, kunye ne-operational excellence. Kwakhona uye i-bachelor's degree kwi-Computer Science kwiYunivesithi yaseM Manipal, ukwakha isiseko esinamandla kwiingcali ze-computer science kunye ne-programming. Ngaphandle kokusebenza, Abhinav uyenza ukudlala i-guitar, ukuhambisa, ukufundisa iindawo ezintsha, kunye nokufunda kwiinkqubo ze-aviation.