Seoul, South Korea, 1st October, 2025/Chainwire/--I-webnovel kunye ne-webtoon yeKorea, kunye ne-anime eyenziwa kakhulu kwihlabathi yeCrunchyroll, ibonisa inkxaso kunye ne-Story, ebandakanya i-memecoins e-IP kunye nokufunda i-onchain IP economics. I-Fenomenon yeGlobal Kwi-moya elibandakanya i-blockbuster kunye ne-blockchain, i-Solo Leveling ibandakanya i-emission ye-tokenized real-world asset (RWA), ibandakanya i-taste entsha ye-tokenized RWA eyenza kwi-money market funds, i-equity offerings, kunye ne-treasury vehicles eyenziwa ngokuvamile kwi-web3. Ukuphakamisa kuphela Ukuphakamisa kuphela I-Solo Leveling isebenza kunye ne-Story ukuqalisa iminyango ukuya kwi-onchain representation yeengxaki ze-IP. Le nqakraza ilungele ukuvumela i-onchain programmability ye-integrations ezahlukileyo, ukunceda iindidi ze-fan-driven remixing, i-blockchain-based experiences, kunye ne-digital ne-real world, kunye ne-next-generation licensing deals. Ukuhlaziywa kubandakanya umgangatho we-Solo Leveling njenge-cross-media juggernaut, kwaye njenge-pioneer kwimveliso yayo ngokutshintsha i-IP yayo kwi-Web3. Kwi-Web3 yokuqala, i-Solo Leveling iye yibonisa ukuba i-cultural titan kwiifomati ezininzi: \n \n \n \n \n \n \n I-Webnovel & Webtoon: I-Solo Leveling, ebizwa ngokuba yi-webnovel kunye ne-webtoon eKorea, i-webnovel kunye ne-webnovel yabasetyenziswa kwizigidi ezininzi ze-14, kunye ne-175 million yabasetyenziswa kwihlabathi, isiphumo olungapheliyo leyo yandisa ukuba i-flagship ye-series yeKorea kunye nokuphuhliswa kwehlabathi. I-Comic Book: I-comic adaptation yaba i-breakout print hit, ukufikelela kwi-# 1 kwi-New York Times Graphic Books bestseller kunye nokuthengiswa kwama-10 million ehlabathini lonke. I-Anime (i-Streaming): I-anime ye-Anime ye-Solo Leveling uhamba kwi-streaming platforms, yaye yaba i-anime eyenziwe kakhulu kwiholide ye-Crunchyroll kunye nokufaka kwi-Netflix ye-10 kwiminyaka embalwa kwi-11 amazwe ngexesha lokuqala (kwi-Amazon Prime Video eJapane). I-Anime (i-Awards): I-Series i-Crunchyroll Anime Awards ye-2025 kunye ne-9 iingcali kwi-Crunchyroll Anime Awards ye-2025, kuquka i-Anime of the Year, i-premium ye-manhwa-based show. Umdlalo: I-mobile RPG Solo Leveling: ARISE uye yenza i-franchise kwi-experience ye-interactive, enikezela i-approx. $70 million ngenyanga lokuqala kunye nokuthintela i-50 million abadlali ngaphakathi kwiminyaka emi. Umdlalo uye i-Number 1 kwi-downloads kwi-141 amazwe; i-Number 1 kwi-revenue kwi-21 amazwe; kunye ne-Number 1 kwi-App Store i-popularity rankings kwi-78 amazwe. I-Live Action Series: I-Netflix ikhiqiza i-adaptation ye-live-action series ye-phenomenon yehlabathi "Solo Leveling", kunye ne-star ye-Byeon Woo-seok eyenziwe ukuba usebenzise le nkqubo njenge-protagonist Sung Jinwook. Zonke iziphumo zibonisa i-Solo Leveling i-multi-format success kunye ne-fanbase yehlabathi yehlabathi. Ngoku, ngokusebenzisa i-blockchain, i-Solo Leveling inokufuneka ukucacisa indlela ye-franchise ye-modern inokufuneka i-community yayo kunye nokukhuthaza i-value entsha nge-content yayo. Webnovel kunye Webtoon ukuya Web3 I-Solo Leveling uqhagamshelane kunye ne-Story, i-network yokuqala ye-blockchain ehlabathini eyakhelwe kwi-intellectual property, ukuqala iingxaki ukuya kwi-onchain IP representation yeengxaki ezahlukahlukeneyo. I-Story i-Tokenizes i-IP kwaye iye yenza i-programable, okuvumela iimodeli ezintsha ze-ownership, i-remix, kunye ne-monetization kumadoda kunye nabasebenzi. Ngokusetyenziswa kwe-Solo Leveling, i-Story inokusetyenziswa ngempumelelo ukuba ibonise i-onchain ye-one of the world's highest-value franchises. Kwimeko, oku kuthetha izinto ezahlukileyo ze-Solo Leveling IP (isib. ama-characters, i-universe, kunye ne-content rights) ziyafumaneka kwi-onchain kunye nokulawulwa nge-smart contracts. Xa ku-Story, i-IP ye-Solo Leveling iya kuba kwi-machine-readable kunye ne-enforceable onchain, okuvumela i-developer kunye ne-fans ukwakha nge-imeyile phantsi kolawulo zangaphambili. Ngokwesibonelo, umbhali angakwazi ukudibanisa umbhali we-Solo Leveling kwi-game mod kunye ne-royalties eyenziwe ngokuzenzakalelayo kwi-IP-holders. Iimveliso ze-licensed ingathunyelwa kwi-onchain origin, kwaye nayiphi na imidlalo ye-third-party okanye i-media usebenzisa i-Solo Leveling yengxaki ingathunyelwa ngempumelelo kunye neengxaki zentengiso. Ngokutsho, i-Solo Leveling yaye i-Story ivula indawo yokuzonwabisa kwi-community-driven innovation nge-franchise, zonke zithunyelwe yi-blockchain. \n \n "Korea imveliso yehlabathi ye-intellectual property. Ngaphandle kwe-K-pop, i-K-drama, i-Korea inika umzila kwimidlalo, i-webtoons kunye ne-Hollywood heavy-hitters ezifana ne-Squid Games kunye neParasite. I-Solo Leveling yi-example epheleleyo yokuba i-IP yeKorea inokukwazi ukuxhaswa kwimimimimimeko, ukwamkela zonke iifomati, kwaye ukwakha i-fandoms yehlabathi ezininzi. I-IP akufuneka ukhangwa okanye kusoloko, kufuneka ifumaneka. Oku kunokuba i-IP inokukwazi ukuxhaswa, ukuxhaswa kunye nokunyanzeliswa kwimidlalo, iimodeli ze-AI kunye nezicelo ze "Korea imveliso yehlabathi ye-intellectual property. Ngaphandle kwe-K-pop, i-K-drama, i-Korea inika umzila kwimidlalo, i-webtoons kunye ne-Hollywood heavy-hitters ezifana ne-Squid Games kunye neParasite. I-Solo Leveling yi-example epheleleyo yokuba i-IP yeKorea inokukwazi ukuxhaswa kwimimimimimeko, ukwamkela zonke iifomati, kwaye ukwakha i-fandoms yehlabathi ezininzi. I-IP akufuneka ukhangwa okanye kusoloko, kufuneka ifumaneka. Oku kunokuba i-IP inokukwazi ukuxhaswa, ukuxhaswa kunye nokunyanzeliswa kwimidlalo, iimodeli ze-AI kunye nezicelo ze \n \n "Ukuvela i-onchain ye-IP ye-Solo Leveling, uya kufumana izinga elandelayo lweengxoxoxo, i-loyality, kunye ne-monetization, okuvumela ukuxhaswa kwe-remix, i-fan-powered economies, kunye ne-token-native formats ezizodwa ezizodwa." "Ukuvela i-onchain ye-IP ye-Solo Leveling, uya kufumana izinga elandelayo lweengxoxoxo, i-loyality, kunye ne-monetization, okuvumela ukuxhaswa kwe-remix, i-fan-powered economies, kunye ne-token-native formats ezizodwa ezizodwa." I-Solo Leveling ye-IP-backed Memecoin kwi-Horizon Kwi-crypto-native twist, iqela le-Solo Leveling iguquguquka iinkqubo ye-IP-backed memecoin esebenzayo kwi-universe kunye nama-characters ye-story. I-token elidlulileyo (iinkcukacha kunye ne-launch date ye-TBA) iya kuhanjiswa ngqo ngama-characters kunye ne-lore ye-Solo Leveling, yenza enye ye-memecoins yokuqala ezihlangene ne-IP ye-blockbuster franchise. I-Fans iya kufumana ngempumelelo kwi-saga ye-Solo Leveling kwi-token, i-concept eyenza ukuxhaswa kwe-community kunye ne-fandom kwi-Web3. Ngokungafani ne-memecoins ezijwayelekile ezivela kwi-internet jokes ngaphandle kokufutshane nabasebenzi, le-Solo Leveling coin iyafumaneka kwaye isetyenziselwa abasebenzi be-IP. Yenziwe kwi-Infrastructure ye-Story, ilungele ukuqhagamshela i-token kunye ne-success ye-franchise: Nangona i-story kunye neemems yayo zithunyelwe, kunokuba i-fan kunye ne-creators zithunyelwe kakhulu. Ukulungiselela le nqakraza elandelayo ukuba i-memes kunye ne-content ye-viral zinezinto ezininzi (i-memecoin emakethe i-$100B), kodwa abacwaningi zihlanganisa kakhulu. I-Solo Leveling ye-coin ye-official iya kubuyisa le script ngokuchanisa i-hype ye-cultural kwimodeli ye-token ebonakalayo ukuxhaswa kweengxaki kunye ne-success ye-franchise. \n \n "I-Solo Leveling iyiphi na ingxaki yokufanisa, kwaye ngoku sinokufuneka ukuvelisa i-franchise kunye ne-Web3. Nge-Story, sincoma ukuba i-IP iya kufumaneka ngaphezu kwe-series ngokwayo, leyo kunokukwazi ukunceda abathandi kunye nabahlali ukuba afumaneke kwi-Solo Leveling ye-cap. "-Jungsook Jang, CEO kwi-Redice Studio. "I-Solo Leveling iyiphi na ingxaki yokufanisa, kwaye ngoku sinokufuneka ukuvelisa i-franchise kunye ne-Web3. Nge-Story, sincoma ukuba i-IP iya kufumaneka ngaphezu kwe-series ngokwayo, leyo kunokukwazi ukunceda abathandi kunye nabahlali ukuba afumaneke kwi-Solo Leveling ye-cap. "-Jungsook Jang, CEO kwi-Redice Studio. Ukuthatha i-Solo Leveling onchain kunokukhetha isikhokelo se-Story kunye ne-concept engaphezulu ye-tokenized IP. I-Solo Leveling ibandakanya ukufikelela kwe-phase-registration yeengxaki ze-IP, ebonakalisa indlela eyona le-franchise ye-highest-value ibandakanya ukufikelela kwe-blockchain. Kuba Story, oku kukubonisa ukubaluleka kwe-network ye-vision yayo: ukuba kwenziwe kwi-go-to-infrastructure ye-$80 trillion IP kwimveliso kwiminyaka ye-AI kunye ne-crypto. I-Solo Leveling i-partnership kuthatha umsebenzi olukhuluyo kwi-Ecosystem ye-Story kuquka ukutshintsha abasebenzisi ezintsha (izigidi zeengcali ezinxulumene ne-crypto) ukuba abathengi ukwakha i-ecosystem dApps ezisebenzisa i-IP. Nge-Fanbase kunye ne-Content ye-Solo Leveling ezihambelana ne-IP-blockchain ye-Story eyenziwe ngempumelelo, ibekwe kwisiseko ye-fandom kunye ne-web3. I-community-created art, iimidlalo, i-NFTs, kunye ne-story expansions ziyafumaneka phantsi kwegama ezininzi kunye ne-royalty. Abasazi be-Memecoin inokufumana i-token ebonakalayo kunye ne-narrative-backing. Kwaye abathengi be-IP (njenge-creators ye-Solo Leveling) babe isampula yokwandisa iimveliso zabo kwi-Web3 nangokufumana ukulawula kunye ne-revenue share. malunga noHistory: I-Layer-1 Blockchain yenzelwe kwi-intellectual property. It inikeza i-register ye-decentralized ukuze abathengi be-tokenize i-IP yabo kunye nokufaka iimeko ze-licensing ze-programable, okuvumela ukuhanjiswa kwe-fair, i-remixing kunye ne-monetization yeemveliso ze-creative onchain. Story Ukucinga I-Token ye-$IP ye-network inikeza iintengiso kunye ne-government. Ukusetyenziswa ngama-investors ezininzi (kuquka ne-a16z Crypto), i-Story ibekwe isakhiwo se-AI-native yokukhuthaza i-value epheleleyo ye-$80T IP asset class . isifundo. foundation isifundo. foundation Umbhali weSolo Leveling / Redice Studio: is a South Korean fantasy franchise eyasungula njenge webnovel ngu Chugong kwaye iye yaba i-smash-hit webtoon eyenziwe nguRedice Studio. Ukuphakamisa kuphela Ukuphakamisa kuphela Ukuphumelela kwe-2016, i-Solo Leveling iye yabanjiswa kwi-IP yehlabathi eyenza i-comics, i-animation, i-games, kunye nokuninzi - kunye nokuphuculwa kwama-10 billion kunye ne-fandom ye-international. I-Redice Studio iye yaziwa ngenxa yeevidiyo zayo ezincinane kwaye iye yenza iinkcukacha ekuphuculeni i-universe ye-Solo Leveling. Nge-partners zayo, i-Redice ibandakanya iindlela ezintsha (njenge-Story) ekuphuculeni i-franchise kunye neengcali ehlabathini lonke. Izixhobo zokufunda i-statistics: \n \n \n \n \n \n I-Solo Leveling ukubonisa kunye ne-readership welcon.kocca.krpinepat.com NYT bestseller owwl.org I-Netflix Top 10 ye- koreajoongangdaily.joins.com Crunchyroll Awards newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 Iimali zeMidlalo kunye nabasebenzisi mobidictum.com koreajoongangdaily.joins.com iimveliso iimveliso iimveliso iimveliso zangaphandle.joins.com newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 iimveliso iimveliso zangaphandle.joins.com 