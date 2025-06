I-Nexchain Crypto Presale ngoku kwi-Etape 13

I-cryptocurrency yobugcisa kunye ne-optimism entsha. I-Bitcoin ibonakalayo, i-altcoins ibonakalisa emzimbeni, kwaye iimveliso ezintsha ziya kuhamba ngokukhawuleza. I-Nexchain ibonakalisa njengomthengisi owaziweyo. I-Nexchain iye ngoku kwi-Etape 13 ye-pre-sale yayo kwaye iye iye yandile i-$2.4 million, ebonakalisa ukuba abathengisi ezinxulumene. Nangona abantu abaninzi abalandela i-token ye-hype, i-Nexchain ibonakalisa i-Layer-1 blockchain ye-generation elandelayo kunye nokufanelekileyo kwihlabathi, iintlawulo ezincinci, kunye ne-user-centered governance.

Kwiimarike elidibanisa i-substance ngaphezu kwe-speculation, i-Nexchain yaba ngokushesha i-pre-sale ye-crypto yokufunda.

Nexchain: I-Layer-1 Presale kunye ne-Real Utility, Real Speed, kunye ne-Real Rewards

Ukucinga is a fork, meme, okanye trend-following initiative; it is a authentic Layer-1 network with a purpose. Nexchain's blazing-fast block finality and ultra-low transaction costs make it easy for users to engage with smart contracts and transfer cash effectively. I-NEX token ibalulekile kule ecosystem. It is used to pay fees while also fueling validator incentives, which help to keep the network free of congestion.

Kodwa Nexchain kuyinto ngaphezulu kweengxaki ezininzi; kwakhona malunga neengxaki. Iingcali ze-NEX zibonisa iinkonzo ze-smart ukunceda ukugcina i-network consensus kunye nokufumana iimveliso ezininzi. I-Staking iyona ngaphezulu kweengxaki ze-passive; inikeza ukugcina i-ecosystem ekhuselekileyo kunye ne-balanced.

Ngoko kunokuba kakhulu, i-Nexchain inikeza abasebenzisi beentlawulo. Xa utshintshe kwi-pre-sale, akuyona nje ukuthenga i-token. Uya kubandakanyeka kwindawo apho umlawuli wakho utshintshe kwi-upgrades, i-procedures, kunye ne-platform expansion.

I-Nexchain, kunye ne-decentralization kunye ne-reward-sharing, inikeza abasebenzisi ngaphezulu kwe-access kuphela - nayo inikeza ukuba abe.

I-Crypto Market News: I-Momentum ibekwe njengoko i-Innovation Surges

Kwimeko ezininzi, i-cryptocurrency ibonelela kwakhona. Ukusebenzisana kweChiliz kunye neNaver Pay ibonelela amaxabiso ze-NFT kumakhasimende angaphezu kwama-50,000, yenza ukuqhagamshelana kwihlabathi epheleleyo phakathi kwewebhu ye-3 neengxaki ze-mainstream. I-Cake Wallet ngoku ivumela abasebenzisi be-Bitcoin ukuba bafumane iintengiso ze-secret, nto leyo ingxelo elikhulu kwi-privacy ye-financial. Kwixesha elide, i-asset ye-governance ye-MakerDAO iye yandise kwi-MKR kwi-Sky token.

Kwimeko ye-innovation, i-pre-sale performance ye-Nexchain ibonisa ukuba abathengisi zithintshela ukucacisa kwi-assets kunye nezicelo zehlabathi, i-tokenomics epheleleyo, kunye ne-potency yokuqala yokukhula.

Imininingwane lokugqibela: I-Nexchain ibonakalisa indawo kwi-radar yeenkcukacha

I-Nexchain ibonisa i-potency yayo yokufumana njenge-pre-sales ye-cryptocurrency eyenziwe ngonyaka. Nangona i-meme currencies inokukwazi ukuvelisa i-excitement elifutshane, i-Nexchain ye-hybrid consensus, i-smart staking strategy, kunye ne-community-led governance ibonise ukuzinza kwiminyaka elide.

Njengoko i-Stage 13 isebenza kunye ne-impulse ebandayo emva kokufumana i-$2.4 million, oku yinto eyodwa yokuthengisa kwi-startup ye-blockchain ephakamileyo ngaphambi kokufumana kwimarike. Njengoko i-centralized exchanges zihlanganisa i-pre-sales ephakamileyo kunye neengcali zithintela i-value epheleleyo, i-Nexchain ibekwe ngempumelelo yokuqala ukuya kwi-post-launch success.

Ukuba ufuna i-cryptocurrency enkulu yokuthengisa, i-Nexchain kufuneka ibekwe emaphandleni yakho.

Le nqaku lithunyelwe phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. #DYOR ngaphambi kokufumana umxholo wayo.

