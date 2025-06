I-Moonpig (MOONPIG), i-meme cryptocurrency ebonakalayo kwi-Solana blockchain, isebenze ngokushesha njenge-sensation ye-viral entsha kwihlabathi ye-crypto - kwaye ngexesha elidlulileyo, i-officially has exceeded a $40 million market cap just seven days after launch.

I-milestone ibonise ukukhula kwe-Moonpig kunye nokukhula kwe-popularity phakathi kweengcali, eyenziwe ngu-name yayo, i-branding yobugcisa, i-artwork emangalisayo, kunye ne-meme-powered momentum.

Iingcebisi zebhizinisi ziye zihlanganisa phakathi kweMoonpig kunye neemeko ze-meme ezidlulileyo ezidlulileyo afana ne-Dogecoin, iSafemoon, kunye nePepe, njengoko i-token ye-visibility kunye ne-market value ibandakanya.

I-Token yabaqhutywa nge-Pump.fun - i-Solana-based launchpad eyaziwa ngokuba yi-democratizing meme coin launches-ukubonisa ukuba wonke umlinganiselo umgangatho owenziwe ngexesha lokuqala, ngaphandle kwe-pre-sale okanye ngaphandle kwe-team allocations.

Uhlobo lwe-fair-launch lithunyelwe ukuxhaswa kwe-community kunye nokuxhaswa kweMoonpig njenge-identity ye-community-driven project.

Ukwakhiwa kwi-Solana's high-speed, low-cost infrastructure, i-Moonpig ibonelela kwi-transactions ezincinane kunye ne-accessibility, okuvumela kwimveliso ezincinane zebhanki ukuqhagamshelane ngaphandle kweemali ezinxulumeneyo. Kwiintsuku zokuqala ngoMei 2025, i-Moonpig's i-community ye-humor-loving iye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibe.

I-Meme Branding kunye ne-Art: I-“Moonpig” Appeal

I-Branding ye-Moonpig ibonelela ukuba yintoni yokubuyisa kwimarike ye-meme. I-name yayo ebonakalayo ye-two-syllable ibonelela i-crypto rallying ye-"Moon" (i-symbolizing aspiration for explosive gains) kunye ne-imeyile ebonakalayo ye-"Pig" - i-combination ebonakalayo, ebonakalayo, kwaye ebonakalayo kwi-virality ye-internet.

I-blend ye-aspirational kunye ne-absurd yandise ngokushesha kwi-meme-savvy audience. I-project ibandakanya i-ethos yayo ebandayo ngokuthumela i-designer artwork kunye ne-AI artwork ukuvelisa izibonelelo zayo kunye ne-meme, ukubonisa i-mascot ebandayo kunye nezinye izibonelelo zokusebenza.

Ukusetyenziswa kwe-AI kwi-Marketing ye-Moonpig ayikwazi ukuvelisa kuphela iintlobo ezincinane ze-humorous kodwa kunokuthintela i-AI zeitgeist engaphezulu, ukunika i-money i-innovative edge enikeza i-money. Kwi-era apho i-cultures ye-internet ibonisa i-value, i-imeyile kunye ne-art ye-Moonpig ziye ziye zithunyelwa kwi-viral, ukunceda ukuba ziyafumaneka kwi-meme coin field.

I-Moonpig ye-traction yokuqala iye yaba engaphansi kwe-explosive. Kwixesha lokuqala, i-token iye yibhalise izigidi ezincinane ze-triple-digit, okuvumela i-buzz ye-bullish eyenza.

Kwakhona, ixabiso ye-Moonpig yandisa ngaphezu kwe-800% kwiiveki elandelayo, ukusuka kwixesha eliphantsi kwe$0.0032 ngo-May 5 ukuya kwixesha eliphantsi kwe$0.039 ngo-May 11, iintsuku ezisixhenxe!

Ukuphuma kwe-Moonpig ngokushesha kwandisa i-market capitalization kwi-approximately $40 million, ibekwe kwi-top 750 iiprojekthi ehlabathini! I-feat emangalisayo ye-meme coin esitsha.

Iimveliso ze-trading ezininzi zangaphakathi zangaphantsi - i-top $15 million kwi- turnover ye-24 ngeveki, ibonisa i-liquidity epheleleyo kunye ne-interest eqhubekayo kumathengisi. Kwi-social media, i-hype iyathembekile. Ukusuka kweMoonpig kwi-CoinMarketCap kunye nezinye i-trackers ezininzi ezininzi ziye zithunyelwe kwi-radar yama-crypto enthusiasts.

I-Twitter/X ye-akhawunti yayo (@moonpigmeme) ibandakanya ngokukhawuleza, kunye ne-community yokuthintela i-Moonpig memes eyenziwe nge-AI kunye nokuhlala phantsi kweprojekthi yokufika 'kuMsombululo'.

I-website ye-project (moonpigmeme.com) isebenza ngokufanelekileyo, ebonakalayo umzekelo we-Nova, umzekelo we-Moonpig. Kwi-crypto forums kunye ne-Telegram channels, i-Moonpig iye yaba i-trend topic, njengoko abavela abavela abavela iinkcukacha zayo kunye nabasetyhini abavela ukuba zihlanganisa into ebonakalayo.

I-Echoes ye-Safemoon kunye ne-Dogecoin kwi-New Market Cycle

I-Moonpig yokukhula ngokukhawuleza kubandakanya iimali ze-meme ezidlulileyo ezidlulileyo zebhizinisi ezidlulileyo. I-Crypto veterans zithembisa ukuba i-Dogecoin - ebonakalayo kwi-internet joke - yaye i-snowball kwi-asset ye-multi-billion-dollar, kwaye ukuba i-Safemoon yaye kwi-meme-experiment kwi-one ye-cryptocurrencies ezidlulileyo ehlabathini ngexesha elifanayo.

Kwiintsuku ezidlulileyo, i-Pepe coin frenzy ibonise ukuba i-meme token ye-viral ingathanda kwimeko. I-Moonpig ibonakalisa kwintlobo efanayo: i-project ebandakanya i-internet yobugcisa kunye ne-cryptominnovation ukuvelisa i-community phenomenon. Njengezintloko zayo, i-Moonpig ayikho i-complex technical utility; kwimeko, ibonelela i-spirit ye-community ebandayo kunye ne-power ye-social momentum yokusebenza i-value.

I-Analytics kunye ne-influencers kwi-X ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibonise i-Moonpig njengoko i-meme ye-meme ye-meme eyenza kwi-Solana kule nqaku. Ukusuka okuhambelana kunye ne-tokenomics ebonakalayo, kunye nokuxhomekeka kwizinto ezininzi ezinxulumeneyo kunye neengcali ze-opinion kakhulu kwi-space, ibonelela ukuba inokufuneka phakathi kwimveliso ebandayo emzimbeni ebandayo.

I-Moonpig njenge-Breakout Meme Coin ye-2025

Nangona i-crypto market ebonakalayo ukuhambisa kwi-bullish phase yayo elandelayo, i-Moonpig iyatholakala kakuhle ukuba uqhuba i-wave ye-meme coin mania. I-combination ye-branding yayo ye-viral, i-community ebonakalayo, kunye ne-fair launch ethos ibonisa ukuba i-Moonpig iye iingxaki ezininzi ziye ziye ziye kubaluleke kwinkalo se-market.

Iingcali zibonisa ukuba i-Moonpig isebenzisa i-humor kunye ne-FOMO-powered dynamics efana ne-Dogecoin kunye ne-Safemoon, kodwa kunye neengxaki ze-modern ye-Technology ye-Solana kunye ne-AI-driven creativity.

Nangona iintsuku ezincinane, ukuhlaziywa kweMoonpig kunye neengxaki zangaphakathi kubonisa ukuba ingaba i-meme ye-meme yeSolana, enikezela inqaku entsha kwi-cryptopop pop culture.

Iingcali kunye neengcali ziya kubandakanyeka ngexesha elandelayo njengoko le "Moonpig" uqala umsebenzi yayo. Ukuba isantya yokuqala iyiphi na ingcaciso, le i-coin eyenziwe yi-community ingaba kunokukhetha i-buzz yayo ye-viral kwi-crypto ecosystem. Njengoko i-meme arena i-coin ivela kwi-2025, i-Moonpig iyiphi na igama elidlulileyo kwi-radar kaThixo - kwaye ingaba kuqala nje.

Uluhlu lwabathunyelwe njenge-press release ye-BTCwire phantsi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program.

