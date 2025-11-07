I-LP-Free ye-Perpetuals Exchange Leverup ikhona ngoku, i-Powered by Monad

, i-Liquidity Provider (LP)-free i-perpetual exchange, iye yasungulwa ngempumelelo, ibonelela abathengisi i-platform ye-deFi yesibini esilandelayo esekelwe kwi-Layer-1 blockchain Monad. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Ukucinga Ukucinga Ukusetyenziswa yi-Makers Fund, i-LeversUp inikeza i-trading experience eyahlukileyo kunye ne-open interest, i-perpetuals ye-liquidity provider ye-free, kunye ne-scalability, enikeza abathengisi amaxabiso ye-zero. Le nqakraza iya kufumanisa i-LeversUp ukuba usebenzise i-trading ye-on-chain, i-transparent ye-perpetuals ngokugqithisileyo kwi-Monad's fast and scalable layer-1 blockchain. Abasebenzisi bangathanda iinkcukacha ezininzi kunye ne-updates yeemveliso ezidlulileyo. I-market landscape eyenziwe ngexabiso olufanelekileyo kunye neengxabiso ezininzi ze-transaction kwi-trading platforms. I-LevereUp ibonise imodeli olufanelekileyo eyenza zonke iingxabiso ze-protocol kwama-trader, ngaphandle kokuxabela kunye nabathengisi be-liquidity. I-platform yenzelwe ukukhuthaza i-transparent and balanced trading environment. I-DeFi landscape ibonelela iinkonzo ezininzi kubathengisi nabathengisi, kodwa iingcebiso zokusebenza ziyafumaneka: i-liquidity ifakwe kwi-pools kunye ne-protocols, i-forced traders to split their capital and reducing returns, kunye ne-complicated fee structures zibonisa ukuchithwa kunye nokwandisa ingozi kubathengisi kubathengisi. Ngenxa yoko, i-market iye yaba ngempumelelo kakhulu kunye ne-complex ukuqhagamshelane njengoko abathengisi bafuna ukufumana i-return epheleleyo. I-LevereUp yenzelwe ukuxhaswa kwezi zophando ze-systemic. I-LevereUp, eyenziwa kwi-Monad, ibonise i-tech stack entsha eyenziwe ukususela kwimeko ye-liquidity, i-cost, kunye ne-transparency kwaye ibonise ukusebenza kwizilinganiselo, i-leverage, njl. I-LevereUp ibonise abasebenzisi ukuxhaswa ngokupheleleyo apho zonke i-position, i-metric, kunye ne-protocol flow ziquka kwi-chain kunye ne-verifiable. I-Traders inokufumana i-1001x i-exposure kwi-crypto majors kunye ne-assets zehlabathi, ezisetyenziswa yi-institutional-grade risk engine. LeverUp ukunciphisa izibambiso ezinxulumene ne-LP ezivamile, kwaye kule platform, i-interest scales ezivela ngaphandle kwe-TVL, ububanzi be-liquidity, okanye abaphakeli be-passive, kwaye abathengisi zihlanganisa ngqo kunye ne-protocol. I-100% yeengxabiso ze-protocol zithunywe kwaye zithunyelwe abathengisi, ukwandisa i-network value apho kuquka. I-LVUSD ye-native settlement ye-platform ibandakanya i-stablecoin layer, ibonelela i-stability, i-composability, kunye ne-capital efficiency kulo lonke i-ecosystem. I-deFi platform ye-defi market depth ibandakanya i-liquidity ceilings kune-platforms ezininzi, ibonelela i-capital efficiency engaphezulu kunye ne-interest eyenziwa kakhulu. . Abasebenzisi bangathola ngaphezulu malunga neTestnet kwi . Ukucinga.gitbook.io iimveliso ze-app.leverup.xyz Ukucinga.gitbook.io iimveliso ze-app.leverup.xyz malunga LeverUp I-Levereup yinkampani ye-LP-free ye-perpetual exchange enikeza i-interest ebonakalayo, i-100% yokuguqulwa kweemali kubathengi, kunye ne-leverage ukuya kwi-1001x. Ngeplats ezininzi ebonakalayo emakethe, i-Levereup i-differentiator, ebonakalisa i-flexibility engaphezulu, ukuguqulwa kwe-LVUSD ebonakalayo, ububanzi be-market ebonakalayo, kunye ne-transparency epheleleyo apho akukho ingxakiwe kwaye akukho na-off-chain. Nangona abaninzi abavela ukudibanisa i-CEX perps - amashishini ezizodwa kunye ne-high-throughput order books - i-Levereup waya iindlela eyodwa. Kwiinkampani ezininzi zokuvelisa, inkqubo ye-LP-free ye-LevereUp ibonelela abathengisi ukuqhuba kwe-CEX kunye ne-DeFi ye-composability - ngoko iiprotocols zihlanganisa kunye ne-Lego kunye ne-network effects compound. Qhagamshelana Adam Simone iintlobo ze-40 zokuxhumana kwi-Makers Fund i-admin@fortyseven.com \n \n Oku kubhalwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. Oku kubhalwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. iiprojekthi iiprojekthi