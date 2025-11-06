I-Chowa Widgets: I-Smart Writing kwi-Fingertips yakho

Kwiintsuku ezidlulileyo, sisebenzisa (eyenziwa njenge "flow-a")—i-editor yethu yokusebenza kwe-text eyenziwe ngexesha elifanayo yokusebenza kwihlabathi. I-Chowa ivumela abadlali ukuba bafumane iingoma ngokufanelekileyo, ukugcina imibuzo, ukunxibelelana, kunye nokusebenzisana kwindawo efanayo. I-game-changer yaye i-team eyenziwa ukuba bafumane ngokufanelekileyo ngaphandle kwe-chaos yeengxaki ze-imeyile kunye neengxaki ze-version control. Ngoku, sinika ngexesha elandelayo ngokuvumela i-widgets! Ukucinga I-Chowa Widgets kunye ne-Tools ye-Chowa ezintsha ziyafumaneka ngoku! I-editor yinto epheleleyo, epheleleyo, kunye ne-CSS tweaks, kunye ne-commentary section iyahlaziywa ukuze ufumane zonke iingcebiso zakho kumadokhumenti. Zonke i-icons kwi-Chowa Toolbar kwakhona zithunyelwa kwi-Pixelated Library, ibonelela ukuba i-HackerNoon classic. Kodwa i-upgrades ezifanelekileyo? Ziziphi na i-widgets. Let's Talk About i-Chowa Widgets Ingaba uya kufumana kwi-left side ye-editor - nje uqhagamshelane ukuqhagamshelane. Ziza kukunceda ukwenza izinto ezintathu: \n \n \n \n I-Writing Mode: Ukukhusela idatha ye-story yokufaka-free. Read Aloud: Wabelane i-draft yakho nge-click elinye usebenzisa i-API ye-synthetic speech ye-browser yakho. I-AI Feedback: Yenza iiprojekthi ze-AI ezintathu ngalinye (i-minimum ye-200 iingxelo) kwaye ufumane iingcebiso ezisebenzayo ekuphuculeni i-story yakho. Kwakhona siyenza indlela yokubonisa idatha yakho kwi-HackerNoon stories nge iimveliso Ukongeza enye: Graphs Charts \n \n \n \n Nqakraza i-graf icon kwi-top ye-Chowa toolbar Ukongeza idatha yakho Ukucaciswa kwe-format - Ukucaciswa phakathi kwe-line, i-bar, i-pie, okanye i-area charts \n \n \n Funda ngokugqithisileyo kwiChowa apha. Ukuqala ukuhanjiswa kunye Chowa namhlanje! Funda ngokugqithisileyo kwiChowa . Yiba Yiba Ukuqala ukuhanjiswa kunye Chowa namhlanje!