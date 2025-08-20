Vấn đề của UX trong Crypto, hoặc làm thế nào để làm cho nó trông thân thiện hơn

Bạn đã bao giờ cố gắng “đặt cược” các token của mình, điều chỉnh “giá xăng” của bạn, hoặc sao lưu “nghĩa mnemonic” của bạn và tự hỏi liệu bạn có vô tình bước vào một lớp học ngoại ngữ hay không?Chào mừng bạn đến với crypto, nơi ngay cả những người mới đến nhiệt tình nhất cũng có thể cảm thấy như họ đang giải quyết một câu đố chỉ để gửi một vài đô la. Đừng nhầm lẫn nó với UI (interface người dùng), chỉ đề cập đến màn hình trông như thế nào.Bạn có thể có một giao diện đẹp nhưng trải nghiệm người dùng khủng khiếp nếu các bước không có ý nghĩa hoặc ngôn ngữ khó hiểu. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. Và đó là cốt lõi của vấn đề: tiền điện tử có đầy đủ công nghệ mạnh mẽ, đầy hứa hẹn, nhưng nó thường bị khóa đằng sau các menu và jargon gây nhầm lẫn khiến mọi người sợ hãi. Tại sao UX quan trọng ở khắp mọi nơi - thậm chí nhiều hơn trong Crypto Bạn có thể nghĩ một "cảm ứng đẹp", giống như một thiết kế tuyệt vời trên tách cà phê của bạn. Nhưng thực tế, ngoài nhu cầu thực sự cho sản phẩm, đó là những gì làm cho mọi người dính vào thế giới kỹ thuật số. Nếu một sản phẩm phần mềm là hữu ích và cũng cảm thấy dễ dàng và thú vị, họ sẽ tiếp tục sử dụng nó. UX chỉ là And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX chỉ là Theo các , “khoảng hai phần ba người trưởng thành không có ngân hàng nói rằng nếu họ mở một tài khoản tại một tổ chức tài chính, họ không thể sử dụng nó mà không có sự giúp đỡ.” Tổng số những người trưởng thành không có ngân hàng là khoảng 1,4 tỷ, những người cũng phải đối mặt với rào cản về khoảng cách và tài liệu khi cố gắng mở tài khoản ngân hàng. World Bank Ngân hàng thế giới Bạn có thể nghĩ rằng crypto có thể dễ dàng giành chiến thắng trên những người dùng đó (chỉ có Internet là cần thiết), nhưng vẫn còn vấn đề khó khăn của việc sử dụng. Hãy suy nghĩ về cách iPhone Trước đó, điện thoại rất khó sử dụng, và chỉ có những người đam mê công nghệ mới khám phá các tính năng tiên tiến của chúng.Apple đã làm cho trải nghiệm trở nên trơn tru, thậm chí thú vị, cho tất cả mọi người.Đó là một UX tuyệt vời trong công việc: bạn không cần phải đọc một hướng dẫn sử dụng, và bạn cảm thấy tự tin khi sử dụng nó. Smartphone cách mạng Smartphone cách mạng Nhiều sửa chữa đơn giản, nhưng họ yêu cầu các nhà thiết kế sản phẩm tập trung nhiều hơn vào những người bình thường thay vì chỉ là người nội bộ và nhà phát triển. Tại sao UX cảm thấy bị hỏng trong Crypto Vì vậy, tại sao crypto cảm thấy khó sử dụng ngày nay? Có một vài thủ phạm phổ biến. Đầu tiên, thuật ngữ. Các thuật ngữ như “rollups”, “nghĩa mnemonic”, “staking” và “slippage” làm nhầm lẫn ngay cả người dùng có kinh nghiệm. Sau đó, có nhiều bước chỉ để làm một cái gì đó đơn giản: mở một chiếc ví, mua token, và chuyển chúng thường cảm thấy như học toán tiên tiến từ đầu. Đừng quên các địa chỉ ví phức tạp: chuỗi dài các chữ cái ngẫu nhiên và số.Bạn có cảm thấy tự tin gửi tiền của bạn đến ‘0x5a1F...7bC9’ mà không cần kiểm tra ba lần không? Nhưng họ nên có thể, vì những hệ thống này đang làm mọi thứ với tiền của họ. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language Và lỗi trong crypto có thể vĩnh viễn.Nếu bạn gửi tiền xu đến địa chỉ sai hoặc mất chìa khóa của bạn, thường không có cách nào để khôi phục chúng.Không có nút "undo" thân thiện ở đây. Ngay cả những cái tên lớn nhất của tiền điện tử cũng đồng ý rằng đây là một vấn đề. - Brian Armstrong, CEO của Coinbase Các nền tảng của họ vẫn cần cải tiến và yêu cầu đơn giản hóa nhiều hơn để thu hút người dùng mới.Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, cho biết sàn giao dịch đã phải chịu một trải nghiệm người dùng tồi tệ. thừa nhận thừa nhận Nếu bạn đã bao giờ cố gắng cầu nối tiền xu đầu tiên của bạn hoặc sử dụng giao thức DeFi, bạn biết chúng có nghĩa là gì. Làm thế nào để làm cho UX trong Crypto tốt hơn May mắn thay, có rất nhiều cách để cải thiện UX trong crypto. Thứ nhất, các nhà cung cấp nên giảm thiểu jargon bất cứ khi nào có thể.Nếu họ phải sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật, giải thích chúng bằng ngôn ngữ đơn giản ngay trong ứng dụng sẽ là một ý tưởng tốt. Tiếp theo, việc giáo dục người dùng khi họ đi là điều cần thiết.Những lời khuyên nhỏ trong dòng, màn hình xác nhận và các chỉ số tiến bộ giúp làm cho trải nghiệm ít căng thẳng hơn. Ví dụ, chọn trước bảo mật cao hơn hoặc đề xuất phí bảo thủ có thể giúp bảo vệ người dùng khỏi chính họ. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Một nguyên tắc hữu ích khác là tiết lộ tiến bộ: hiển thị các tùy chọn cơ bản, cần thiết trước và ẩn các cài đặt nâng cao đằng sau nút "thêm tùy chọn". Không phải ai cũng nói tiếng Anh, có tầm nhìn hoàn hảo, hoặc dưới 30 tuổi, suy nghĩ về khả năng tiếp cận và người dùng đa dạng là tốt cho tất cả mọi người. , vì các nhà phát triển sẽ không bao giờ có cùng một trải nghiệm như họ. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option Mặt khác, người dùng cũng cần xem xét sự thỏa hiệp bảo hộ so với không bảo hộ. ví bảo hộ (như trên các sàn giao dịch tập trung) thường dễ dàng hơn bởi vì công ty xử lý bảo mật, nhưng chúng ít riêng tư và an toàn hơn. ví không bảo hộ cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn nhưng đòi hỏi nhiều kiến thức hơn từ chủ sở hữu. một UX tốt có thể giúp hướng dẫn người dùng đến những gì phù hợp với họ nhất. Điều gì đã được làm cho đến nay? Chúng ta phải thừa nhận rằng nó không phải lúc nào cũng như vậy.Khi Bitcoin lần đầu tiên được ra mắt, thậm chí không có “thiết lý hạt giống”. (hoặc bị mất) một tập tin không được mã hóa của khóa riêng của họ. trao đổi phi tập trung (DEXs) Các công cụ phức tạp hơn, mỏng manh hơn; ngày nay, họ có giao diện giống như các ứng dụng. sự tiến bộ này cho thấy có thể thay đổi nhiều như thế nào với sự tập trung vào khả năng sử dụng. just kept đã từng Chỉ giữ đã từng Thay vì sao chép và dán địa chỉ 42 ký tự, bạn có thể gửi mã hóa đến ‘alice.eth’ nhờ các dịch vụ như Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains và SPACE ID. Tuy nhiên, mánh khóe là những tên miền đó chỉ có sẵn cho những người có thể mua chúng và / hoặc Nó không chính xác là một tính năng tự do, bản địa. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. pay for them yearly Trả tiền cho họ hàng năm Đối với phần của họ, ví và sàn giao dịch cũng đang làm những điều để cải thiện. Ready Wallet (trước đây là Argent) tập trung vào một thiết kế di động đầu tiên, hỗ trợ thân thiện, và thay thế các cụm từ hạt giống với một " "tính năng từ đám mây để giúp người dùng phục hồi truy cập nếu họ mất thiết bị của họ. Đối với các giao dịch được mô phỏng trước và để làm cho chúng hiệu quả hơn về chi phí. ứng dụng của nó đáng kể để thu hút người mới bắt đầu, thậm chí loại bỏ một số tùy chọn nâng cao cho đến khi người dùng cảm thấy sẵn sàng. Khôi phục off-chain Giao dịch thông minh Đơn giản hóa Khôi phục off-chain Giao dịch thông minh Đơn giản hóa Các nền tảng như Mục tiêu là trình bày các hành động hợp đồng bằng tiếng Anh đơn giản để người dùng có thể hiểu những gì họ đang ký trước khi nhấp vào xác nhận - tương tự như những gì đã tồn tại trong Obyte kể từ năm 2020 (xem bên dưới). Để làm cho các hợp đồng thông minh dễ sử dụng và dễ đọc hơn cho con người. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. Đánh giá.live new ways Đánh giá.live Những cách mới Những nỗ lực này chứng minh rằng UX tốt hơn không chỉ có thể, nó đã xảy ra trên một số nền tảng. thách thức bây giờ là làm cho những cải tiến này trở thành chuẩn mực, không phải ngoại lệ. Các sáng kiến của Obyte Obyte đã lặng lẽ xây dựng các tính năng crypto thân thiện với người dùng trong nhiều năm, làm cho nó dễ dàng hơn nhiều cho bất cứ ai (ngay cả người mới bắt đầu) để gửi và sử dụng tiền kỹ thuật số. ; họ chỉ cần nhấp vào một liên kết hoặc gõ trong một cụm từ 12 từ đơn giản để yêu cầu các quỹ. Nếu không ai yêu cầu textcoin, bạn thậm chí có thể lấy lại nó với một cú chạm. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address Bạn có thể gửi Bạn có thể gửi Bạn có thể gửi Một tính năng suy nghĩ khác là khả năng thay thế các địa chỉ dài, đáng sợ bằng tên người dùng hoặc mã tắt. Thay vì gửi tiền cho một chuỗi chữ cái và số ngẫu nhiên, bạn có thể đăng ký một tên người dùng tùy chỉnh Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà trong , yêu cầu một mã ngắn duy nhất để nhận thanh toán. những tên và mã ngắn này đi kèm với một khoản phí nhỏ, một lần, nhưng nó là giá cả phải chăng và của bạn để giữ mà không cần đăng ký. Thông qua wallet chatbot đổi thành phố Thông qua wallet chatbot đổi thành phố Obyte cũng giúp bạn tránh sai lầm khi tương tác với dapps (như bridges hoặc DEXes). bao gồm số tiền tiền xu được gửi để đáp ứng, thay đổi trạng thái của đại lý (chẳng hạn như hồ sơ số dư), và thậm chí là trang web của đại lý (thỏa thuận) mà bạn đang tương tác. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, Cuối cùng, Obyte làm Bạn không cần phải là một lập trình viên; bạn chỉ cần điền vào một mẫu đơn giản bằng ngôn ngữ đơn giản, thiết lập các điều kiện và gửi nó cho bên kia để phê duyệt. Tạo hợp đồng thông minh có thể đọc được bởi con người Tạo hợp đồng thông minh có thể đọc được bởi con người Cho dù bạn đang gửi tiền xu, tạo thỏa thuận hoặc yêu cầu tiền, nhiều tính năng này đã được sống, thử nghiệm và mở cửa cho tất cả mọi người trong nhiều năm. Featured Vector Image bởi pikisuperstar / Freepik Freepik Freepik