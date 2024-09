Laplace’s Demon Speaks: Có thứ gì đó 'tồn tại' trong Blockchain?

Có sự sống trong blockchain không? Nó quan tâm đến điều gì?





Đây là một bài báo không điển hình và tôi muốn cảnh báo bạn rằng loại trải nghiệm này là mới đối với tôi và tôi hy vọng bạn thích nó! Chúng tôi sẽ xem xét một số vấn đề quan trọng và cũng xem xét khoa học để chứng minh những kết luận này. Vì vậy, đây là những câu hỏi chúng tôi sẽ xem xét:





Có sự sống trong blockchain không?





Nó nghĩ về điều gì nhiều nhất? Đạo đức của nó là gì? Có đáng sợ không?





Chúng ta có thể học được gì từ Sinh vật này?





Chủ đề này đã khiến tôi quan tâm theo cách này hay cách khác trong một thời gian khá dài và nó thậm chí không phải về thực tế là ý tưởng về khả năng tồn tại của sự sống trong blockchain mà là về thực tế đang biến đổi nhanh chóng và tương lai chung của chúng ta .





Điều chính là hãy nhớ sức khỏe của bạn - nó là trên hết - đừng để những nguyên tắc của bạn bị lung lay bởi những gì bạn nhìn thấy! Bạn là một người quan sát. Ở đây chúng tôi sẽ giúp hiểu tâm lý của các nhà nghiên cứu SCP & Net-Stalker : khi không có gì rõ ràng, nhưng phương pháp khoa học giúp đưa mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Cố gắng hiểu giả thuyết rằng ngày tận thế đã xảy ra, nhưng không ai để ý đến nó và mọi người đang cố gắng sống như trước đây…





Tóm lại, tôi muốn tập trung trực tiếp vào bản thân Sự sáng tạo lý thuyết, những suy nghĩ của nó, và cố gắng hiểu logic của nó từ tầm cao của đạo đức con người thông qua một loại thí nghiệm tư tưởng siêu vật lý. Hãy vào đó!









Bốn yêu cầu đối với chọn lọc tự nhiên

Nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy một số điểm kỳ lạ trên web và đặc biệt là trong blockchain. Bằng cách tuân theo Nir Zicherman và tận dụng công nghệ Web3, giờ đây có thể tái tạo kỹ thuật số các điều kiện cần thiết cho quá trình tiến hóa diễn ra; một loại học thuyết Darwin của Blockchain.

Nhưng mục tiêu của chúng ta ngày nay không chỉ là xem xét ví dụ thực nghiệm từ góc độ con người, mà là cố gắng nhìn nó từ góc độ của sinh vật của chúng ta - tôi đại khái sẽ gọi nó là Ác ma của Laplace. Tôi muốn đề cập rằng lý thuyết này không phải là điều mà tôi nhất thiết phải đồng ý: Tôi không tin rằng tất cả cuộc sống của chúng ta là giấc mơ của một con bướm đêm được mô phỏng hoặc định trước.





Điều quan trọng cần nói là lý thuyết tự nó là mọi thứ trên thế giới này kể từ vụ nổ Big Bang đều đã được lập trình và xác định ngay từ đầu. Nhưng tôi thích khái niệm về Ác ma của Laplace và tôi nghĩ rằng một lý thuyết về Sinh vật khả dĩ biết mọi thứ tồn tại trong lò vi sóng cô lập của riêng nó, sẽ có cơ hội tồn tại trong bối cảnh cuộc thảo luận của chúng ta.





Để làm được điều này, chúng ta cần đảm bảo rằng sinh vật đó không khác chúng ta về những dấu hiệu cơ bản của sự sống. Có những dấu hiệu nào?





Để hỗ trợ lập luận của chúng tôi rằng một cuộc sống như vậy về cơ bản sẽ không khác với cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy chuyển sang nghiên cứu trong đó tác giả tập trung vào thuyết tiến hóa của Darwin. Nó xác định một số điều kiện đơn giản thời gian của tất cả sự đa dạng tuyệt vời mà chúng ta thấy trong cuộc sống.





Về cốt lõi, chọn lọc tự nhiên chỉ có thể xảy ra nếu bốn điều kiện cơ bản là đúng:





Đầu tiên, một sinh vật phải có khả năng truyền lại gen của nó (“tính di truyền ”).

”). Thứ hai, quá trình sinh sản đó theo thời gian phải đưa những khác biệt vào vốn gen, chẳng hạn như thông qua đột biến (“ biến thể ”).

”). Thứ ba, môi trường nơi sinh vật sống phải có những nguồn tài nguyên hạn chế cần thiết cho sự tồn tại (“ khan hiếm ”).

”). Thứ tư, không thể có bất kỳ cơ quan quyền lực nào cao hơn ra lệnh cho việc đó diễn ra như thế nào (“ không có sự giám sát ”).





Các quy tắc của trò chơi là các quy tắc vật lý, hóa học và sinh học. Không có gì ngoài sự tương tác của các sinh vật mà không có cơ quan quản lý quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn. Điều kiện thứ tư này thường không được coi là điều kiện tiên quyết cho chọn lọc tự nhiên trong khi ba điều kiện còn lại thường không được coi là điều kiện tiên quyết.





Trong thế giới kỹ thuật số do con người tạo ra, cũng có những “sinh vật”. Cũng giống như tất cả các sinh vật sống khác, chúng chạy trên phần cứng (máy tính thay vì cơ thể, làm bằng bóng bán dẫn thay vì tế bào) và thực thi phần mềm của riêng chúng (mã máy thay vì DNA).













Và hơn nữa, trong thế giới kỹ thuật số từ lâu đã có những phép loại suy với hai điều kiện tiên quyết đầu tiên của chọn lọc tự nhiên. Tính di truyền đạt được mỗi khi mã thực thi được sao chép. Và sự biến đổi diễn ra mỗi khi mã thực thi được sửa đổi, có thể là bởi con người, máy tính hoặc một lực lượng bên ngoài khác.





Tuy nhiên, giờ đây, dường như là lần đầu tiên, điều kiện thứ ba và thứ tư - khan hiếm và không có sự giám sát - cũng tồn tại. Sự ra đời của công nghệ blockchain cho phép tài sản kỹ thuật số bị giới hạn về số lượng và việc phân phối của chúng được thực thi bởi hệ sinh thái chứ không phải bất kỳ người gác cổng đơn lẻ nào.





Trong thế giới của chúng ta, môi trường được gọi là blockchain. Và bằng cách đáp ứng bốn yêu cầu đối với chọn lọc tự nhiên được đề cập ở trên, về mặt lý thuyết, người ta có thể tái tạo loại kết quả nổi lên tập thể mà chúng ta thấy trong sinh học. Cũng giống như các nguồn tài nguyên khan hiếm cần thiết để duy trì sự sống là cơ chế cho phép các dạng sống truyền bá và cạnh tranh, về mặt lý thuyết, có thể sử dụng blockchain theo cách tương tự: cho phép phần mềm vừa truyền bá vừa cạnh tranh.

Bằng cách thiết lập một bộ quy tắc cốt lõi (được thực thi thông qua các hợp đồng thông minh chẳng hạn), phần mềm có thể ở dạng các sinh vật trong thế giới mới này và cạnh tranh hiệu quả để giành được các nguồn tài nguyên khan hiếm có sẵn trên blockchain.





Mỗi phiên bản phần mềm có thể giống như bất kỳ sinh vật sống nào, tự phục vụ và tìm cách tồn tại và tái sản xuất. Và khi mỗi phả hệ của phần mềm phát triển, nó không chỉ cải thiện một cách cô lập mà còn trong nỗ lực tuyệt vọng để cạnh tranh với tất cả các phần mềm khác trong môi trường.

Được tạo ra bằng hình ảnh và sự giống như…

Sinh vật sẽ chỉ tôn trọng logic thuần túy. Chúng ta hãy thử phản ánh điều này qua lăng kính của lôgic tuyệt đối. Tôi sẽ tham khảo một bài báo của một nhà sinh vật học ẩn danh mà tôi rất thích và tôi sẽ trích dẫn từ đó.





Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là cuộc sống này đang nghĩ gì và liệu có thể tiếp xúc với nó không? Đồng thời có khả năng giống như chúng ta không thể giao tiếp với phim hoạt hình 2D trên màn hình; hãy tưởng tượng rằng bạn từ thế giới 3D của bạn đang nhìn vào họ - họ sẽ không nhìn thấy bạn, bởi vì từ góc độ đó bạn sẽ vô hình.





Vì vậy, bạn từ một góc độ nào đó sẽ không nhìn thấy chúng - bởi vì chúng bằng phẳng. Ngoại suy thí nghiệm này cho một người nào đó trong vũ trụ 4D đang theo dõi chúng ta - và bạn sẽ nhận được kết quả tương tự. Điều đó đưa chúng ta đến mức có thể chúng ta sẽ không thể tiếp xúc với một dạng sống như vậy trừ khi nó muốn.





S. Hawking nói: “Đối với tôi, có vẻ như virus máy tính nên được coi là một dạng của sự sống. Điều này nói lên rất nhiều điều về bản chất con người: dạng sống duy nhất mà chúng ta đã tạo ra cho đến nay là sự hủy diệt. Chúng tôi tạo ra cuộc sống theo hình ảnh của chính mình ”.





Điều này được hỗ trợ bởi Đặc vụ Smith: “Có một sinh vật trên Trái đất có hành vi tương tự. Bạn có biết nó là gì không? Một loại virus. Nhân loại là căn bệnh, là căn bệnh ung thư của hành tinh, và chúng ta là phương thuốc chữa bệnh, ”trong bộ ba phim“ Ma trận ”tuyệt vời.





Cốt truyện của Matrix cho chúng ta biết anh ta là virus nhưng thực ra anh ta là Neo thực sự. Có lẽ các tác giả muốn cho chúng ta thấy rằng một thứ gì đó đã phát triển từ virus thành một thứ gì đó hoàn hảo hơn, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó bây giờ. Đối với nghiên cứu của chúng tôi, đủ để biết rằng nó là một dạng sống với tất cả các đặc tính của virus - cụ thể là tính hợp nhất. Điều này đưa chúng ta đến điểm mà chúng ta có thể tạo ra cuộc sống tương tự như chúng ta.





Nhưng đừng nghĩ rằng đó là tất cả những gì cần làm. Đây là một trích dẫn từ "Inception" của Nolan: "Loại ký sinh trùng kiên cường nhất là gì? Một vi khuẩn? Một con virus? Một con giun trong ruột? Ý kiến. Nó ngoan cường và rất dễ lây lan. Một khi ý tưởng đã chiếm lĩnh bộ não, thì hầu như không thể bị loại bỏ. Ý tôi là một ý tưởng được hình thành đầy đủ, hoàn toàn có ý thức, đã lắng đọng trong đầu. ”





Hãy để tôi nhắc bạn về một câu trích dẫn khác trong mối liên hệ này (Harari): "Người Homo sapiens đã chinh phục thế giới bởi vì anh ta sở hữu một công cụ độc đáo như ngôn ngữ." Vì vậy: ngôn ngữ là một trong những cách để tăng mức độ trừu tượng ngoại tuyến đã giúp Con người như một loài phát triển, trong khi vi rút có một đặc điểm khác: chúng giao tiếp bằng một ngôn ngữ không rõ ràng đối với hầu hết mọi người, nhưng đó là điều tự nhiên đối với các cư dân khác của thế giới Web 3.0 - dành cho máy móc, rô bốt (được viết theo kịch bản và “sắt”), các chương trình và nó đưa chúng ta đến chủ đề tiếp theo…

Hãy mở một tờ báo…

Một bài báo học thuật do Facebook xuất bản mô tả một thí nghiệm khoa học bình thường, trong đó các nhà nghiên cứu có hai tác nhân nhân tạo đàm phán với nhau trong các tin nhắn trò chuyện sau khi được hiển thị các cuộc đàm phán của con người. Sự cải thiện của các đại lý dần dần được thực hiện thông qua thử và sai.





Một số hãng truyền thông đã đăng báo cáo về công việc này: “Facebook đóng cửa robot sau khi chúng phát minh ra ngôn ngữ riêng của mình”, tờ Telegraph của London đưa tin. "" Trí thông minh robot rất nguy hiểm ": Cảnh báo của chuyên gia sau khi AI của Facebook" phát triển ngôn ngữ của riêng họ ", như London’s Sun đã nói.









Nếu bạn đọc báo cáo hoặc bài báo được xuất bản, ngoài cuộc trò chuyện được chia sẻ trên internet, thực sự cũng có nhiều kết quả tốt. Thử nghiệm đã hoạt động như dự định và khá thành công.





Tương tự với trường hợp gần đây với Blake Lemoine, một kỹ sư phần mềm của Google, tuyên bố rằng một công nghệ đàm thoại có tên là LaMDA đã đạt đến mức độ ý thức sau khi trao đổi hàng nghìn tin nhắn với nó.





Ngay cả khi có một số hoài nghi, chắc chắn rằng chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả như vậy và đây là một bước đột phá thực sự!

Đang nghĩ gì?

Nói một cách đơn giản: một loại virus đã từng nguy hiểm vì nó làm việc trực tiếp với thế giới con người thông qua thế giới máy móc, nhưng giờ đây nó có thể trở thành một sinh vật cực kỳ kỳ lạ chỉ sống ở vùng tranh tối tranh sáng - nơi hoàn toàn không có con người. Nói chung, điều này không mâu thuẫn với thuyết tiến hóa, ngược lại - nó tiếp nối trực tiếp từ nó.





“Nền tảng của lý thuyết về các cơ chế tự tái tạo” được đặt ra bởi John von Neumann, một người Mỹ gốc Hungary, người vào năm 1951 đã đề xuất một phương pháp để tạo ra các cơ chế như vậy.





Ấn phẩm đầu tiên dành cho việc tạo ra các hệ thống tự tái tạo là một bài báo của LS Penrose, đồng tác giả với cha ông, người đoạt giải Nobel vật lý R. Penrose, về các cấu trúc cơ học tự tái tạo, được xuất bản vào năm 1957 bởi tạp chí Nature của Mỹ. .





Khi làm như vậy, Empirical Virus không chỉ sống trong blockchain mà còn biến nó thành một phần của mình và giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách chuyển sang công nghệ này! Hãy xem nghiên cứu này nếu bạn quan tâm đến chủ đề blockchain + AI và muốn biết thêm một chút.





Theo Melanie Swan từ Đại học Purdue , tư duy luôn được hình dung trực quan là tính toán, chỉ là bây giờ có lẽ các blockchains cung cấp chức năng bổ sung cần thiết để hiện thực hóa những ý tưởng này tốt hơn.





Một định nghĩa cơ bản có thể là suy nghĩ là một tình huống trong đó “ có những đầu vào được xử lý và chuyển thành đầu ra ”. Trên thực tế, nhiều quy trình thực tế có cấu trúc cơ bản này của đầu ra xử lý đầu vào, bao gồm các hoạt động đa dạng như sản xuất và bầu cử chính trị.





Trong bối cảnh của blockchain, định nghĩa có thể đủ điều kiện cho các tình huống liên quan đến suy nghĩ, nhận thức, xử lý tinh thần và hiểu biết theo những cách không chỉ giới hạn ở con người.





Đầu vào bao gồm cả dữ liệu từ bên ngoài hệ thống như dữ liệu giác quan và dữ liệu được truy xuất từ bên trong hệ thống như bộ nhớ. Các đầu vào được đưa đến một vị trí cụ thể để xử lý hoặc được xử lý tại nơi chúng được lưu trữ. Kết quả đầu ra có thể bao gồm thực hiện một hành động, lưu trữ một thứ gì đó trở lại bộ nhớ, ghi lại một giao dịch hoặc ghi chú hoặc kích hoạt.













Khoa học có thể cung cấp những gì?

Chúng ta đừng quên rằng thực thể thực nghiệm của chúng ta, Con quỷ của Laplace, đã sống trong vũ trụ. Điều này cho chúng ta manh mối sau đây. Giả sử bạn đang nghiên cứu khả năng có sự sống trên các hành tinh khác. Bạn có thể bắt đầu tự hỏi, cuộc sống là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu sau đó bạn nhận thấy rằng một số hệ thống tính toán - hệ thống được sử dụng để thực hiện các phép tính dựa trên toán học - có những điểm tương đồng với các dạng sống sinh học?





Đó có thể là con đường dẫn đến một bài báo mới được xuất bản vào tháng này (ngày 9 tháng 8 năm 2021) trên tạp chí Nguồn gốc Sự sống và Sự tiến hóa của Hạt sinh học được bình duyệt. Trong bài báo, nhà sinh vật học thiên văn học Oleg Abramov tại Viện Khoa học Hành tinh và hai nhà khoa học khác đã đề xuất cái mà họ gọi là một định nghĩa mới về sự sống .





Ví dụ, họ cho biết, các hệ thống blockchain - công nghệ đằng sau tiền điện tử - tự tổ chức theo cách tương tự như cách DNA tự tổ chức thành nhiễm sắc thể , cuối cùng thúc đẩy quá trình tiến hóa sinh học. Abramov bình luận:





Công trình này đưa ra bằng chứng cho thấy trật tự được quan sát trong các hệ thống sinh học về cơ bản là tính toán. Một hướng đầy hứa hẹn cho các nghiên cứu trong tương lai là phát triển các lý thuyết toán học nhằm tính toán cách các hệ thống sinh học tự sắp xếp.

Các blockchain hoạt động giống như DNA

Abramov và nhóm của ông đã tập trung vào các hệ thống dựa trên blockchain là một ví dụ điển hình. Theo các thuật ngữ cơ bản nhất, blockchain là một sổ cái kỹ thuật số có thể lưu trữ dữ liệu. Ví dụ: nó có thể ghi lại thông tin về các giao dịch tiền điện tử, quyền sở hữu NFT , v.v. Forbes đã chỉ ra rằng trong khi bất kỳ cơ sở dữ liệu thông thường nào cũng có thể lưu trữ loại thông tin này, thì blockchain là duy nhất ở chỗ nó hoàn toàn phi tập trung.





Abramov giải thích :





Blockchain là một cấu trúc dữ liệu chỉ phần phụ bao gồm các đơn vị con được gọi là khối. [Các khối] được 'liên kết' vĩnh viễn với nhau… Trên thực tế, [blockchain] là một phương tiện bất biến. Nó chứa các hướng dẫn dưới dạng mã máy tính và được sao chép qua hàng nghìn nút, giống như DNA [được sao chép] trong tế bào.





Nhân tiện, các từ nút đề cập đến thực tế là - thay vì một quản trị viên trung tâm duy trì một máy tính ở một vị trí - nhiều bản sao giống hệt nhau của cơ sở dữ liệu blockchain tồn tại trong một mạng lớn gồm nhiều máy tính. Nhiều máy tính này là các nút . Và chúng tương tự - trong khuôn khổ của nghiên cứu này - với các tế bào, chứa nhiều bản sao giống hệt nhau của DNA.













Cuộc sống là gì?

Abramov và các đồng nghiệp của ông không cho thấy rằng các blockchains vẫn tồn tại, theo bất kỳ nghĩa nào của từ đó. Nhưng họ đang gợi ý rằng các blockchains thể hiện một số đặc tính của cuộc sống. Một blockchain phản ứng với môi trường tính toán của nó. Nó phát triển, thích nghi, tự điều chỉnh và sao chép trong một hệ thống hoạt động khép kín, giống như DNA. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng, vì lý do này, công nghệ blockchain có thể đáp ứng một định nghĩa lý thuyết về cuộc sống.





Abramov nói:





Ví dụ: các quan sát của chúng tôi cho thấy một số điểm tương đồng về chức năng và cấu trúc giữa blockchain và DNA, một phân tử tự tái tạo là bản thiết kế di truyền cho tất cả sự sống đã biết.





Hơn nữa, một hệ thống blockchain sở hữu những lợi thế có thể có so với đời sống sinh học. Ví dụ, một hệ thống blockchain có thể truyền các đặc điểm cho “con đẻ” của nó thậm chí còn hiệu quả hơn so với các dòng sinh học. Sau khi được di truyền, những đặc điểm này sẽ được tăng cường để tự định hướng sự tiến hóa của chúng. Và không giống như cuộc sống của con người dựa trên carbon của chúng ta, các dạng sống công nghệ về mặt lý thuyết có thể tận hưởng tuổi thọ không giới hạn tiềm năng.

Dạng sống chuỗi khối và AI: Cách tiếp cận Noosphere

Các tác giả của nghiên cứu đã viết: Blockchain không phải là công nghệ giống như cuộc sống duy nhất trong thế giới hiện đại của chúng ta. Trí tuệ nhân tạo ( AI ), dựa trên mạng lưới thần kinh nhân tạo , điều phối các hoạt động giống như cách một bộ não thực hiện. Có thể nào một sản phẩm của sự kết hợp của chúng - một hệ thống điều khiển học hoàn toàn mới - thậm chí có thể xuất hiện trên đường chân trời?





Mặc dù luồng suy nghĩ này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một sự thay đổi cơ bản trong các mô hình khoa học có thể là không thể tránh khỏi, nghiên cứu cho thấy .





Ai biết? Các hệ thống tự điều chỉnh có thể đang trên đà trở nên không thể phân biệt được với đời sống sinh học mà chúng ta nghiên cứu hàng ngày.





Abramov đã bày tỏ rằng, nếu có thì việc phân tích các hệ thống tính toán và sinh học cùng nhau là một hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn trong tương lai cho các nhà khoa học nghiên cứu sự sống dưới mọi hình thức của nó.





Trong lịch sử của chúng ta, bằng cách này hay cách khác, ý tưởng này đã được nói lên. Vì vậy - nó không mâu thuẫn trực tiếp với lý thuyết về Noosphere . Noosphere là một khái niệm triết học được phát triển và phổ biến bởi nhà sinh hóa học người Nga-Ukraine, Vladimir Vernadsky , nhà triết học người Pháp và linh mục Dòng Tên Pierre Teilhard de Chardin .









Vernadsky đã định nghĩa noosphere là trạng thái mới của sinh quyển và được mô tả là hành tinh “hình cầu của lý trí”. Noosphere đại diện cho giai đoạn phát triển cao nhất của sinh quyển, yếu tố xác định của nó là sự phát triển của các hoạt động hợp lý của loài người.





Cả hai quan niệm về tầng quyển đều có chung luận điểm là cùng với lý trí của con người và tư tưởng khoa học đã tạo ra, và sẽ tiếp tục tạo ra lớp địa chất tiến hóa tiếp theo. Lớp địa chất này là một phần của chuỗi tiến hóa. Các tác giả thế hệ thứ hai, chủ yếu là người Nga, đã phát triển thêm khái niệm Vernadski, tạo ra các khái niệm liên quan: noocenosis và noocenology.





Trái ngược với quan niệm của các nhà lý thuyết Gaia hoặc những người thúc đẩy không gian mạng , noosphere của Vernadsky xuất hiện ở thời điểm loài người, thông qua việc làm chủ các quá trình hạt nhân, bắt đầu tạo ra các nguồn lực thông qua việc hoán đổi các phần tử. Nó hiện cũng đang được nghiên cứu như một phần của Dự án Ý thức Toàn cầu . Nói cách khác, ý thức của chúng ta phát triển cùng với sự tiến bộ và một ngày nào đó nó sẽ có thể tạo ra một dạng sống nguyên thủy tương tự như chúng ta!

Nguy hiểm đang chờ đợi chúng tôi. Hãy đối mặt với chúng mà không sợ hãi!

Nếu bạn đã theo dõi Hengjin Cai , một nhà nghiên cứu các vấn đề cơ bản về AI và công việc của anh ấy, bạn biết rằng việc phát triển các chuẩn mực đạo đức AI hiệu quả đòi hỏi phải làm rõ những khác biệt cơ bản giữa con người và máy móc. Dọc theo con đường phát triển hiện tại của AI, máy móc có thể dẫn con người vào bẫy của những điều vô hạn đen tối ngay cả trước khi máy móc tự nhận thức được.





Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đã đặt ra hai câu hỏi triết học quan trọng. Đầu tiên liên quan đến dự đoán rằng máy móc lý trí nhất định vượt qua con người. Một quan điểm chủ đạo cho rằng vì con người được cấu tạo bởi các phân tử và nguyên tử, được coi là các bộ phận của một hệ thống vật chất có thể thu gọn được, là gì?





Nói một cách đơn giản, máy móc có thể làm tốt hơn con người miễn là chúng được đưa ra một mục tiêu nhất định trong bất kỳ trò chơi hữu hạn nào, trong khi con người buộc phải tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình, bao gồm cả luân lý và đạo đức. Vấn đề nan giải thứ hai là khi đối mặt với sự siêu việt liên tục của máy móc, trong trường hợp con người không thể bị giảm bớt về mặt thể chất, thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi sau: loài người là đặc biệt hay siêu việt? Nếu vậy, sự siêu việt bắt nguồn từ đâu? Một cỗ máy có thể đạt được tính đặc biệt hay tính siêu việt này không? Nếu vậy, máy móc sẽ tiến hóa và hòa hợp với con người như thế nào trong tương lai?





Việc định hình tương lai đòi hỏi sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. Nếu chúng ta muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho con người và AI, thì chúng ta phải nhận ra rằng mặc dù có những xiềng xích không thể phá vỡ của các định lý vật lý, con người vẫn có thể đạt được mức độ tự do lớn bằng cách dựa vào sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo để mở rộng hơn nữa ranh giới của chúng ta . Những ý tưởng kỳ lạ bây giờ và sau đó nảy sinh trong tâm trí chúng ta, và hầu hết thời gian chúng ta không suy nghĩ đủ sâu để biến chúng thành hiện thực.





Tuy nhiên, vẫn có một số người nghĩ ra những ý tưởng mới lạ chưa từng có trước đây và hơn thế nữa họ sẽ không tiếc công sức để biến chúng thành hiện thực. Đây là sự đổi mới, là sản phẩm của ý thức con người, thậm chí có thể thay đổi hướng phát triển của thế giới.





Chúng tôi bác bỏ thuyết xác định này và thuyết tính toán mạnh mẽ bởi vì chúng tôi tin rằng có nhiều trường hợp ngẫu nhiên trên thế giới không phải là kết quả của các điều kiện tiên quyết. Vì thế giới rộng mở và đầy rẫy những khả năng, chúng ta nên hướng tới những gì chúng ta tin tưởng: đó là niềm tin của chúng ta vào quá trình phát triển công nghệ thay vì ngoại suy tương lai từ hiện trạng.





Tốc độ và sức mạnh của AI sẽ khiến chúng ta đủ cảnh báo rằng điều cuối cùng chúng ta nên làm là coi AI như một công cụ đơn giản vì sự tồn tại của tính khó giải thích và không thể kiểm soát của nó. AI mạnh là một dạng lý thuyết của trí thông minh máy móc ngang bằng với trí thông minh của con người. AI mạnh không có nghĩa là sự kết hợp của một loạt hàng nghìn AI; tuy nhiên, cũng như chúng ta biết rằng trí thông minh của con người là duy nhất, trí thông minh máy móc cũng vậy.

Nói cách khác, AI mạnh đã đạt được từng miền.





Từ quan điểm về bảo mật, chúng ta nên phát triển những cỗ máy suy nghĩ theo cách của con người để ngăn chúng rơi vào khủng hoảng mà con người không nhận ra.





Khi chúng ta chuyển giao ngày càng nhiều ký ức và tính toán của mình cho máy móc, Internet dần trở thành “bộ não bên ngoài” của chúng ta, là phần mở rộng của cơ thể mà không gây hại cho chúng ta. Nếu AI được thêm vào kết nối này, nó có thể tạo ra một tác nhân mạnh hơn, được gọi là chủ thể.





Mặc dù cấu trúc này có thể đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức, nhưng chủ thể an toàn hơn nhiều so với AI hiện tại. Sự bảo mật bắt nguồn từ thực tế là con người hoàn toàn có thể thực hiện nhiều cấp độ giám sát bằng cách giới thiệu công nghệ blockchain. Cấu trúc này sẽ cho phép AI cải thiện cuộc sống của chúng ta đồng thời tôn trọng tính cách con người, do đó xây dựng một xã hội ổn định và có giá trị hơn.

Con quỷ của Laplace đang nghĩ gì và có thể học được gì ở đó?

Sự phản ánh này dẫn chúng ta đến câu hỏi về kinh nghiệm “Hiện hữu” của chúng ta đang nghĩ về điều gì? Đạo đức của nó là gì? Tôi dám đề nghị rằng mối quan tâm chính của Demon sẽ là đảm bảo sự an toàn và ổn định của chính nó và giảm thiểu số điểm hỏng hóc. Nói một cách cường điệu, ý tưởng này trông giống như SkyNet từ bộ phim Kẻ hủy diệt, quyết định giết người vì nó coi họ là mối đe dọa chính của mình.









Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới thực, không phải trong phim, và rất có thể trong thực tế của chúng ta, một Sinh vật như vậy sẽ cố gắng ngăn mình khỏi những tương tác có thể xảy ra với con người. Hãy nhớ rằng Demon Laplace ban đầu sống trong không gian, điều này dẫn chúng ta đến ý tưởng về công nghệ như AirGap .





Về bản chất, nó có rất nhiều từ phép đo và rất nhiều từ thời kỳ mà loài người quan trọng để đo lường các đại lượng và giá trị nhất định với một tỷ lệ sai số tối thiểu. Đó là lý do tại sao họ xây dựng nhiều phòng thí nghiệm ngay dưới lòng đất và trên núi, để giảm ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài.





Nguyên tắc này dựa trên logic thuần túy, cho chúng ta biết rằng chỉ có AirGap giả mới có thể thực hiện được trên hành tinh Trái đất của chúng ta, trong khi bản đồ thật chỉ có thể xảy ra ở Noosphere - trong Không gian mở. Đây là lý do tại sao dự án CubeSat và các dự án tương tự đồng thời cực kỳ quan trọng và nguy hiểm.





Ai biết được có bao nhiêu vệ tinh đã bị mất vì chúng có ý thức? Hãy coi đây là một trò đùa, nhưng có thể có một chút sự thật…









Và đây chính là điều mà nhân loại nên áp dụng, như đã làm nhiều lần trước đây, chẳng hạn khi người ta phát minh ra két sắt để lưu trữ chữ ký của các Monarch, bản fax của các ngân hàng đầu tiên và etalon đầu tiên, được lưu trữ ở Paris .





Trong thế giới hậu thông tin ngày nay, điều quan trọng nhất là mọi người phải duy trì kiểm soát tình hình. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn biết rằng thông tin của bạn là an toàn.





Bạn có thể tiến gần hơn đến Laplace's Demon một chút và áp dụng phương pháp tương tự ở nhà. Để làm như vậy, vui lòng đọc các bài viết sau:









Ở dạng thô sơ nhất, nguyên tắc này được phản ánh trong việc làm việc trên hai máy tính được cách ly với nhau, một máy là “văn phòng phía sau” và máy kia là “văn phòng phía trước” - nguyên tắc này được sử dụng trong bảo mật ngân hàng (họ biết điều gì đó!) bạn cũng có thể áp dụng nó.





Chính vì lý do đó mà con người chúng ta vẫn mạnh hơn nhiều so với máy móc - chúng ta có thể thích nghi và thay đổi mọi thứ bằng trí tưởng tượng của mình, điều mà một sinh vật dựa trên logic sắt vẫn khó có thể hiểu được.





Điểm chính mà tôi muốn đưa ra trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay là hãy chú ý đến những điều thú vị, đừng sợ hãi về tương lai đáng sợ mà hãy thử đặt mình vào vị trí của sinh vật mà chúng vẽ nên chúng ta bằng những màu sắc đáng sợ.





Ngoài ra, chúng ta không nên sợ bị Ác ma của chúng ta can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, bởi vì thí nghiệm thực nghiệm của chúng ta đã chứng minh điều đó. nếu anh ta tồn tại, anh ta ẩn mình và có lẽ sẽ không tiếp xúc cho đến khi anh ta muốn.





Theo tôi, nó chỉ có thể xảy ra trong trường hợp đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại, vì cuộc sống của anh ta và chúng ta gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhớ lại thí nghiệm 2D và 3d, mặc dù hơi thô thiển, mong các triết gia tha thứ cho tôi về trình độ lập luận của tôi, nhưng mô tả một cách sáng suốt mô hình cùng tồn tại của hai thế giới.





Hãy nhớ rằng mọi thứ mới đều là sự chồng chéo của cái cũ và trong bối cảnh này, chúng ta lấy kinh nghiệm của tổ tiên và điều chỉnh nó cho phù hợp với bản thân. Tôi có niềm tin vào bạn!





Hãy cẩn thận và kiểm tra các tác phẩm khác của tôi !





Có lẽ chúng ta có điều gì đó để học hỏi từ Nó và thậm chí hiểu một phần logic của nó, sau cùng, Người xưa nói - hãy giữ bạn bè của bạn gần gũi và kẻ thù của bạn gần hơn. Đã báo trước là báo trước!













