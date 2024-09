Mọi quan điểm được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng như không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư.

Dù tốt hơn hay xấu hơn, một trong những bức ảnh chế thú vị về đại dịch và sự bùng phát tiếp theo của khoa học giả trên mạng xã hội là tất cả chúng ta hiện đang chìm trong dịch tễ học. Hãy nhớ làm phẳng đường cong, cách xa xã hội, khóa cửa, v.v.? Tôi cá rằng một số bạn thậm chí có thể nhớ lại R0 (R không), hoặc số người khỏe mạnh mà con người nhiễm COVID trung bình đã lây nhiễm. Những người đồng đội ở Trung Quốc Đại lục vẫn đang sống trong cơn ác mộng này, nhưng may mắn thay, phần còn lại của thế giới đã phần lớn tiến lên. Các chính trị gia đã tái tập trung tài năng của họ để định hướng sai trong việc thu hút các cử tri của họ đầu tư vào cuộc chiến “Thống nhất nước Nga” - hay “Sự xâm lược của người Nga”, tùy thuộc vào bên nào của bức màn sắt mà bạn đang cư trú.





Nhân loại hiện đang chiến đấu trong một cuộc chiến hai mặt trận. Một cuộc chiến chống lại một loại vi rút vô hình (tôi biết Tổng tư lệnh của bạn có thể đã nói với bạn COVID đã kết thúc, nhưng vi rút không tuân theo các chu kỳ bầu cử và tác động kinh tế của chúng kéo dài rất lâu sau khi phòng khám xét nghiệm nhanh cuối cùng đóng cửa); và một cuộc Chiến tranh thế giới không được công bố giữa Mỹ / NATO và Âu-Á / Nga / Trung Quốc. Các chính sách hiện hành của các cơ quan quản lý tài chính và tiền tệ được thúc đẩy bởi những nỗ lực của họ nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của hai cuộc xung đột này.





Cho rằng tất cả các chính trị gia - được bầu hay không - đều tập trung vào các chính sách ngắn hạn, họ thường mặc định in tiền để giải quyết gần như tất cả các vấn đề. Có rất ít vấn đề mà việc truyền tiền mặt không thể khắc phục được, điều này thường làm cho việc in tiền trở thành giải pháp dễ dàng và nhanh chóng nhất; nó có thể được thực hiện ngay lập tức mà không cần thảo luận hay cân nhắc nhiều. Phương án thay thế - tái cấu trúc lâu dài nền kinh tế toàn cầu của chúng ta - sẽ gây ra nỗi đau lớn cho một số bên liên quan và đòi hỏi phải có một cuộc trò chuyện trung thực về tình trạng thực sự của nền văn minh của chúng ta. Cả hai yêu cầu đó đều không bắt đầu đối với những người bạn chính trị thiển cận của chúng ta, vì vậy bất kể chính phủ của bạn thực hành chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa phát xít, tất cả đều chắc chắn chuyển sang “in tiền” để giải quyết mọi vấn đề. .





Như chúng ta biết, khi bạn kích cầu bằng tiền miễn phí, mọi người sẽ mua cứt. Khi mọi người mua quá nhiều cứt, giá sẽ tăng lên. Đó được gọi là lạm phát. Mọi quốc gia trên thế giới đang trải qua một số loại lạm phát hàng hóa, thực phẩm và / hoặc năng lượng. Khi hai tập hợp con sau của lạm phát tăng lên nhanh chóng, những người từng ngoan ngoãn sẽ thức tỉnh và yêu cầu hành động. Họ sẽ bày tỏ điều đó tại thùng phiếu hoặc trên đường phố, nhưng bất kể họ sẽ được lắng nghe. Bạn sẽ sẵn sàng làm gì để cho đứa trẻ đang khóc vì đói của mình ăn?





Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới - Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BOE) - đều hỗ trợ họ các chính phủ bằng cách in tiền theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình thức trong thời kỳ đại dịch. Tất cả họ đều lo lắng về lạm phát tiếp theo, và kể từ đó đã cam kết bằng lời nói (và đôi khi kèm theo các hành động) để loại bỏ tính thanh khoản fiat và thắt chặt các điều kiện tiền tệ.





Hãy tưởng tượng thực hiện một cú đá vòng tròn vào mặt của Nate Diaz. Đó có lẽ là về cảm giác của thị trường tài chính khi Hoa Kỳ và một số ít wampum fiat của những nước khác bị thu hồi. Các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trường nợ có chủ quyền, với thị trường trái phiếu gần như là tồi tệ nhất trong lịch sử tài chính nhân loại được ghi nhận.





Đồng thời, WW3 chưa được công bố đang gia tăng mạnh mẽ, nổi bật là các cuộc tấn công gần đây vào các đường ống dẫn khí đốt quan trọng (xem Nordstream I và II). Tình hình đang gây căng thẳng cho nền kinh tế toàn cầu, và tác động tài chính kép của việc rút tín dụng khỏi hệ thống là điều hiển nhiên. Các ngân hàng trung ương lớn đã bắt đầu phản đối lời hứa chống lạm phát, và đại dịch tiếp theo - virus Kiểm soát đường cong lợi nhuận (YCC) - đang nhanh chóng lây lan. Trong một khoảng thời gian đủ dài, tất cả các ngân hàng trung ương sẽ chống đỡ. Đây là một bảng điểm nhanh về vị trí của mỗi cái hiện tại.





BOE - Gần đây đã hoàn nguyên về Nới lỏng định lượng (QE) để cứu hệ thống tài chính của mình, hệ thống này sẽ sớm chuyển thành YCC - sau này sẽ nói thêm về điều này.





BOJ - Tiếp tục chính sách YCC của họ để cứu hệ thống ngân hàng của họ và cho phép chính phủ vay với lãi suất phải chăng.





ECB - Tiếp tục in tiền để mua trái phiếu của các thành viên yếu kém của EU, nhưng đã cam kết sẽ sớm bắt đầu Thắt chặt định lượng (QT) - sau này cũng sẽ nói thêm về điều này.





PBOC - Khởi động lại máy in tiền nhằm cung cấp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng để hỗ trợ thị trường bất động sản dân cư đang giảm.





Fed - Tiếp tục tăng lãi suất và đang thu hẹp bảng cân đối kế toán thông qua QT.





80% các ngân hàng trung ương quan trọng nhất trên toàn cầu đã tái hoạt động và tham gia vào một số hình thức in tiền. Chỉ có Fed là kiên quyết đối mặt với cuộc tắm máu trên thị trường tài chính, quyết tâm vượt qua nhiệm vụ vô vọng để dập tắt lạm phát mà ít nhất nó phải chịu trách nhiệm một phần - đỉnh điểm của nhiều thập kỷ chính sách kinh tế khủng khiếp với chiến tranh thế giới. đứng đầu.





Trong tất cả các loại hình in tiền, tai hại nhất đối với giá trị của tiền tệ fiat - và nói chung là xã hội - là YCC. Đó là bởi vì nó vốn dĩ yêu cầu các ngân hàng trung ương cố gắng cố định giá của thị trường trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Các ngân hàng trung ương tham gia vào YCC về cơ bản cam kết mở rộng vô hạn bảng cân đối của họ sao cho một chỉ số lãi suất cụ thể không vượt quá mức trần bất thường do ngân hàng trung ương đặt ra. Thị trường LUÔN thắng, và thị trường thắng bằng cách gây ra lạm phát đè bẹp toàn bộ nền văn minh nhân loại.





Chính sách YCC của BOJ là lâu đời nhất. BOE đã tham gia một cách hiệu quả với họ, và luận điểm của bài luận của tôi trong tuần này là ECB không bị tụt lại xa. Một động thái của ECB đối với YCC có nghĩa là phần lớn (60%) các ngân hàng trung ương lớn sẽ tham gia vào chính sách khủng khiếp này. Tôi thậm chí có thể tranh luận rằng con số thực sự sẽ là 80%, vì PBOC hoạt động trong hệ thống tài chính Trung Quốc. Người Trung Quốc thường xuyên nhắm mục tiêu vào một số lượng hoạt động kinh tế nhất định và sẽ cung cấp bất kỳ khoản tín dụng nào cần thiết để đạt được con số đó.





Ghi chú bên lề : về mặt kỹ thuật, BOE cam kết hoạt động ấn định giá trái phiếu 65 tỷ GBP có giới hạn thời gian mà họ cho biết sẽ chỉ kéo dài trong 13 tuần tới. Nhưng, tôi nghi ngờ đó sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta thấy YCC của BOE. Một khi bạn thừa nhận thất bại khi đối mặt với thị trường, bạn sẽ bị mắc kẹt vô thời hạn. Bây giờ BOE đã thông báo rằng sẽ phải mua Gilt của bạn với giá tăng cao, tại sao bạn không bán chúng từng con Gilt mà bạn có? Những người tham gia thị trường lợi dụng chính sách này sẽ chỉ đẩy ngân hàng sâu hơn vào cái hố mà nó tự đào - vì vậy tôi nghĩ rằng có thể an toàn khi cho rằng BOE sẽ nâng cấp lại chương trình này, và như vậy tôi sẽ tính họ đang ở trong trại YCC .





Sự đảo ngược đột ngột của BOE - đi từ việc một ngân hàng quyết tâm giảm lạm phát bằng cách tăng lãi suất và QT mua số lượng không giới hạn Gilts của Anh chỉ trong vài ngày giao dịch - đóng vai trò là một bản thiết kế tốt cho việc tôi kỳ vọng ECB sẽ bị kéo theo và kêu gọi thực hiện một chính sách tương tự. Cảnh báo spoiler: đây là tất cả những gì được xây dựng cho người cha lớn Fed cuối cùng đã không chống lại được virus YCC và cùng đồng bào của mình vào vùng đất của những kẻ chết sống.

Nói nhanh sang một bên, trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về những người bạn gần đây của BOE: một người nào đó trong phòng trò chuyện mà tôi mới ở gần đây đã gọi hoàng gia Anh là “Kardashians với Crown,” và điều đó khiến tôi cười khúc khích. Tôi rất buồn. Có lẽ các chính trị gia Vương quốc Anh sẽ không thể thoát khỏi những câu chuyện cổ tích về năng lượng và kinh tế nếu người dân của họ cũng tham gia vào các chính sách của họ như cách mà Nữ hoàng quá cố đối xử tồi tệ hay không với Meghan, Nữ công tước xứ Sussex.





Trở lại đúng hướng - để đối phó với COVID , BOE đã làm điều mà tất cả các ngân hàng trung ương tốt làm khi gặp khủng hoảng: họ đã công bố số liệu thống kê. Để cung cấp cho bạn một chút quan điểm lịch sử, đây là biểu đồ cho thấy tổng tài sản của BOE tính theo phần trăm GDP kể từ khi thành lập vào thế kỷ 18.





Vương quốc Anh đã trải qua một số điều tồi tệ trong ba thế kỷ qua. Đại dịch, chiến tranh đế chế, nội chiến, chiến tranh thế giới, v.v ... Nhưng ngay cả khi tính đến tất cả những điều đó, bạn có thể thấy rằng đợt in tiền gần đây của BOE là lần gây hấn nhất BAO GIỜ!

Tổng tài sản BOE tính theo% GDP (màu trắng) so với Chỉ số giá tiêu dùng của Vương quốc Anh (màu vàng)

Quay lại thời điểm hiện tại, đây là cách mà lạm phát phản ứng - với một chút độ trễ - với những gì đã được nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử của ngân hàng. Vua Charles ước rằng dòng chữ vàng ở trên sẽ biểu thị sự nổi tiếng của ông theo thời gian, nhưng không - nó chỉ là đại diện cho sự đau khổ của thần dân của ông.





BOE nhận ra sớm hơn các đồng nghiệp của mình rằng cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề lạm phát bỏ chạy mà việc in tiền của họ đã gây ra. Ngân hàng thậm chí còn dự báo trong báo cáo tháng 8 năm 2022 rằng lạm phát sẽ tăng lên mức cao trên 13% vào cuối năm, trước khi giảm mạnh vào năm 2023 và 2024.

Trong nỗ lực cải thiện tình hình, BOE là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán và tăng lãi suất chính sách.





Lần tăng lãi suất đầu tiên của BOE là vào tháng 12 năm 2021. Hãy nhớ rằng hồi đó, JayPow thậm chí còn chưa nghĩ đến việc tăng lãi suất (anh ấy đã không tham gia cùng bạn bè của mình trên phố Threadneedle tại bữa tiệc cho đến tháng 3 năm 2022).





Các nhà hoạch định chính sách của Vương quốc Anh, giống như hầu hết các nước anh em của họ ở các nước phát triển, tin vào câu chuyện cổ tích về năng lượng. Cụ thể, thế giới phát triển - về cơ bản đã phát triển không ngừng với việc sử dụng các hydrocacbon - có thể, trong một năm kết thúc vào năm 0 (2050), tránh hoàn toàn các hydrocacbon đó cho gió và mặt trời ít năng lượng hơn. Vương quốc Anh có than, dầu ở Biển Bắc và có thể cả dầu đá phiến bị mắc kẹt - nhưng những nguồn năng lượng độc lập này đã bị gạt sang một bên, và hóa đơn nhập khẩu năng lượng của Vương quốc Anh ngày càng lớn hơn.









WW3 hiện là một cuộc chiến kinh tế đang khiến thị trường năng lượng chao đảo, vốn đã và sẽ tiếp tục lạm phát cao. Một quốc gia vừa theo đuổi việc in tiền quyết liệt nhất trong lịch sử, vừa phải nhập khẩu năng lượng đơn thuần sẽ không thể thoát khỏi cái hàm của lạm phát.

Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng rằng lạm phát năng lượng là một yếu tố góp phần lớn vào nỗi đau chung của người dân.





Vương quốc Anh đang bị ảnh hưởng bởi một cú đúp: không chỉ BOE phải loại bỏ tín dụng khỏi hệ thống để giảm nhu cầu, mà giá năng lượng cũng phải tăng do các khía cạnh lạm phát của Thế chiến 3. Đó không phải là công thức để tăng trưởng kinh tế.





Boris Johnson cuối cùng cũng có được sự ủng hộ của mình, và đó không phải là do anh ta va chạm và nghiến răng 'trong cuộc khóa cửa tại số 10 Downing St. - anh ta cuối cùng đã bị KO bởi thành tích kinh tế kém của đất nước anh ta. Thay vào đó là Thủ tướng Truss và đám ngu ngốc vui tính của bà, sẵn sàng triển khai phương thuốc thử và đúng của bất kỳ chính phủ nào: những món quà tốt cho tất cả mọi người.





Tuần trước, bà đã tiết lộ một ngân sách mới với đầy đủ các biện pháp chắc chắn sẽ kích thích nền kinh tế. Đối với những người giàu có, bà đã giảm thuế suất thuế doanh nghiệp và cá nhân. Đối với người nghèo, cô dự định phát phiếu mua hàng để thanh toán cho các hóa đơn năng lượng tăng lên. HẠNH PHÚC HOORAY! Đó là Margret Thatcher với bộ quần áo mới.





Để diễn giải Jim Bianco của tôi, "vấn đề với ngân sách của Truss là nó sẽ hoạt động." Theo công việc, ông muốn nói rằng nó sẽ thúc đẩy hoạt động vào thời điểm lạm phát đang hoành hành ở mức hơn 10%. Thị trường trái phiếu sẽ rất thích Truss cam kết tăng thuế và cắt giảm chi tiêu của chính phủ (hay còn gọi là thắt lưng buộc bụng), nhưng cả hai đều không có trong ngân sách của Truss. Vì vậy, thị trường trái phiếu đã có một nhịp độ phù hợp.





Đây là biểu đồ về sản lượng Gilt 30 năm. Như bạn có thể thấy, trong những ngày sau khi Truss công bố ngân sách của mình, lợi tức đã tăng cao nhất trong lịch sử. Và hãy nhớ - thị trường Gilt là thị trường trái phiếu liên tục lâu nhất trên thế giới, vì vậy chúng ta đang nói về lịch sử vài trăm năm.





Chỉ cần nói, thị trường Gilt đã đưa vào một số Cardi B và cho thấy ai là ông chủ cực đoan.





Trước khi điều này xảy ra, BOE được cho là siêu song thủ cam kết chống lạm phát. Đối với khoản tín dụng của họ, họ thực sự đang tăng lãi suất ngắn hạn và giảm quy mô của bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của lợi suất đã đe dọa phá hủy TOÀN BỘ hệ thống tài chính có đòn bẩy cao của Vương quốc Anh trong một đêm - buộc họ phải thay đổi hướng đi.





Tôi sẽ không đi vào quá chi tiết, nhưng mối đe dọa có tính hệ thống đối với hệ thống ngân hàng của Vương quốc Anh bắt nguồn từ các mánh lới quảng cáo kế toán mà các cơ quan quản lý cho phép các quỹ hưu trí tham gia. để phù hợp với các khoản nợ của họ. Các công cụ phái sinh yêu cầu ký quỹ, và khi bạn bán tỷ giá ngắn và tỷ giá tăng, thì bạn phải đăng thêm ký quỹ. Các quỹ hưu trí không có tiền (họ đã dành tất cả để cố gắng chọn stonks và bất cứ thứ gì khác mà nhân viên ngân hàng bên bán của họ có thể nhét họ vào), và mức tăng đột biến lịch sử có thể khiến họ phá sản chỉ sau một đêm. FT có một mô tả tuyệt vời về cuộc hỗn chiến xảy ra dưới sự giám sát của BOE.





Vì vậy, để tránh ngày tận thế về tài chính, BOE chỉ trong một buổi sáng đã từ bỏ tất cả công việc khó khăn của họ và chuyển ngay sang việc mua không giới hạn các loại Gilt lâu năm để giảm giá.





Đây là một bài học khác về “tôi sẽ không bao giờ chống lại một ngân hàng trung ương”. Biểu đồ trên là của Gilt 30 năm đang hoạt động. Vào ngày 28 tháng 9, sau khi BOE bật máy in tiền trở lại, trái phiếu này đã tăng 30%. Ba mươi phần trăm chết tiệt! Đó là một động thái hàng ngày chưa từng có đối với một trái phiếu có chủ quyền trên thị trường phát triển. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã được đầu tư vào một trái phiếu USD ở nước ngoài của một nhà phát triển bất động sản Trung Quốc - nhưng không, đó chỉ là nghĩa vụ chính phủ của Bệ hạ.





Nhu cầu chính trị đưa ra những điều tốt đẹp cho người dân để giúp họ chống lại tình trạng kinh tế tồi tệ hiện nay đã trở thành hiện thực tài chính. Cho rằng - giống như tất cả các nền kinh tế hiện đại - hệ thống tài chính của Vương quốc Anh dựa trên nợ và vay nặng lãi, ngân hàng trung ương đã làm những gì được cho là phải làm: bảo vệ hệ thống tài chính khỏi giảm phát giá tài sản. Hãy nhớ điều này: tồi tệ như hiện tại, lạm phát không phải là ưu tiên số một của họ. Ví dụ BOE không thể làm rõ hơn điều đó. Trong vài giờ, họ đã ném gần một năm chính sách tiền tệ thận trọng ra ngoài cửa sổ để cứu hệ thống tài chính. Và trong quá trình này, họ đã mở ra trò chơi kết thúc (YCC).





Trước khi chúng ta chuyển sang lục địa này (và xin thứ lỗi cho tôi nếu bạn sống ở một lục địa khác với châu Âu, nhưng hãy thành thật mà nói - bạn chỉ không phù hợp về mặt văn hóa), hãy chơi "Ngân hàng Trung ương nói những điều đáng sợ nhất."





Đây là những gì BOE đã được phun ra trước cuộc khủng hoảng:





Thời báo tài chính, Ngày 17 tháng 10 năm 2021 “Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh đã cảnh báo vào Chủ nhật rằng họ ' sẽ phải hành động ' để kiềm chế áp lực lạm phát, không cố gắng làm trái với các động thái thị trường tài chính đã định giá trong đợt tăng lãi suất đầu tiên trước khi kết thúc năm"





Bài phát biểu của Thống đốc Andrew Bailey trên Ngày 19 tháng 7 2022, “Hãy để tôi nói rõ hơn, không có ifs hay buts trong cam kết của chúng tôi về mục tiêu lạm phát 2% . Đó là công việc của chúng tôi, và đó là những gì chúng tôi sẽ làm ”.





Thông báo chính sách tiền tệ chính thức của MPC, Ngày 4 tháng 8 năm 2022 , " MPC sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững trong trung hạn, phù hợp với mục tiêu của nó ."





Bài phát biểu tháng 9 từ Catherine Mann, thành viên của MPC, ngày 5 tháng 9 năm 2022 “ việc thắt chặt tiền tệ nhanh chóng và mạnh mẽ , có khả năng tiếp theo là giữ hoặc đảo chiều, là ưu việt hơn so với cách tiếp cận dần dần vì làm như vậy có nhiều khả năng phát huy vai trò của kỳ vọng lạm phát trong việc đưa lạm phát trở lại bền vững lên 2% trong trung hạn . ”





Và đây là những gì họ nói khi hệ thống tài chính của họ gần như nổ tung trong phiên giao dịch:





Vào ngày 28 tháng 9 , Ủy ban Chính sách Tài chính của Ngân hàng Trung ương Anh đã lưu ý những rủi ro đối với sự ổn định tài chính của Vương quốc Anh do rối loạn hoạt động của thị trường mạ vàng . Khuyến nghị nên hành động và hoan nghênh các kế hoạch của Ngân hàng về việc mua tạm thời và có mục tiêu trên thị trường mạ vàng trên cơ sở ổn định tài chính với tốc độ khẩn cấp.





Hmm… rõ ràng nó không hoạt động khi giá giảm, nhưng hoạt động khi giá tăng. Trong trường hợp đó, tôi có thể gọi danh mục tiền điện tử của mình bị rối loạn hoạt động và nhận gói cứu trợ BOE không?





Bây giờ hãy chuyển sang EU và ECB. ECB đang cố gắng chiến đấu chống lại lạm phát, nhưng nó cũng sẽ sớm chống chọi lại virus YCC vì nhiều lý do tương tự như BOE.

Tháp ECB, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Đức

Về mặt kinh tế, hai quốc gia duy nhất quan trọng trong EU là Pháp và Đức. Toàn bộ mục tiêu của lịch sử châu Âu hiện đại là ngăn cản Đức và Nga hợp lực. Năng lực sản xuất của người Đức kết hợp với hàng hóa giá rẻ của Nga có thể là động lực thay đổi cuộc chơi từ quan điểm địa chính trị.





EU là một trò giả tạo - một mưu đồ chính trị của Pháp nhằm kìm hãm nước Đức, điều mà người Đức chỉ làm theo do mặc cảm về Thế chiến II. Mỹ chia sẻ lợi ích của Pháp và nước này cũng ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng ngăn cản bất kỳ liên minh thực sự nào giữa Đức và Nga. Một EU yếu kém phục vụ lợi ích chính trị của Mỹ khá tốt. Vùng đất Á-Âu phải được ngăn chặn sự thống nhất bằng mọi giá. (Tôi đang diễn giải bố Felix khá nhiều ở đây, vì tôi cảm thấy một câu trích dẫn trực tiếp về một đoạn đáng kể của người sai gần đây nhất của ông ấy có thể sẽ khiến tôi bị đánh đòn.)





Như với mọi thứ trong cuộc sống, giải phóng chính sách năng lượng của Đức là phương tiện tốt nhất để qua đó hiểu được lý do tại sao nền kinh tế Đức bị sụp đổ về cơ bản, cũng như lý do tại sao điều đó lại gây ra sự diệt vong cho EU. Đức - đầu tàu kinh tế thực sự duy nhất của EU - đang tỏ ra bất lực do thiếu năng lượng giá cả phải chăng, và kết quả là, một cuộc suy thoái xuất hiện đối với EU. Trong bối cảnh kinh tế bất ổn này, “công đoàn” có nguy cơ tan rã nghiêm trọng. Để ECB có thể duy trì sự nguyên vẹn của EU, nó có thể sẽ phải từ bỏ mọi kế hoạch thu nhỏ bảng cân đối kế toán và nhanh chóng chuyển sang YCC hoàn toàn để cứu liên minh chính trị xấu xa là EU.





Pháp, đối với công lao của mình - và tôi thấy rất ít điều về địa chính trị để ghi công đối với Pháp - thực sự đã làm một điều thông minh và hoàn toàn tập trung vào năng lượng hạt nhân. Khoảng 70% sản lượng điện là chạy bằng năng lượng hạt nhân (Nguồn: IAEA). Do đó, cơ sở sản xuất của họ có thể chịu được sự ngừng dòng khí đốt của Nga. Đức, mặt khác, không thể.





Cậu bé Zoltan của tôi đã tạo ra bức ảnh tuyệt vời này mô tả chi tiết nước Đức chết tiệt như thế nào khi khí đốt rẻ tiền của Nga bị loại bỏ khỏi nền kinh tế công nghiệp.

Các cường quốc khí đốt của Nga trị giá 27 tỷ USD, tương đương với sản lượng kinh tế Đức trị giá 2 nghìn tỷ USD - một đòn bẩy năng lượng hiệu quả gần 75 lần. Công chúng Đức đã tin vào những câu chuyện cổ tích về năng lượng mà các chính trị gia của họ đã mua vào, và kết quả là họ đã cho phép đảng Xanh hủy bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm xây dựng một hệ sinh thái năng lượng hạt nhân đang hoạt động trong nhiều thập kỷ qua. Vì vậy, không giống như Pháp, vụ phá hoại đường ống Nordstream I và II đã khiến Đức hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhập khẩu khí thiên nhiên lỏng (LNG) đắt tiền của Mỹ và Qatar thông qua tàu siêu tốc.





Các phương tiện truyền thông chính thống ca ngợi khả năng vô hạn của người Mỹ trong việc gửi khí đốt giá rẻ đến châu Âu. Tuy nhiên, khí đốt chỉ rẻ vì Mỹ không phải là nhà sản xuất xích đu cho thế giới phương Tây. Nếu điều đó xảy ra - điều này sẽ khiến giá khí đốt tăng trong nước ở Mỹ - những người ủng hộ sẽ kích động việc ngừng nhập khẩu để họ không phải trả thêm tiền để sưởi ấm ngôi nhà của họ.





Trong trường hợp này, hàng hóa của Đức sẽ có giá cao hơn đáng kể (nếu chúng có thể được sản xuất). Chúng ta đã có thể thấy tác động của việc tăng giá sản xuất ở Đức, đã tăng 46% so với cùng kỳ năm trước theo kết quả tháng 8. Do đó, tài khoản vãng lai của Đức nhanh chóng giảm về 0 và sẽ đi vào vùng âm ngay sau đó.

Chỉ số giá của nhà sản xuất Đức Thay đổi% theo năm

Tài khoản hiện tại của Đức

Lý do điều này quan trọng là một cấu trúc kỳ lạ được gọi là TARGET2. Hãy nghe từ miệng con ngựa chính xác nhịp đập này là gì:





TARGET2 là hệ thống thanh toán gộp (RTGS) theo thời gian thực do Eurosystem sở hữu và vận hành. Các ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại có thể gửi lệnh thanh toán bằng đồng euro đến TARGET2, nơi chúng được xử lý và thanh toán bằng tiền của ngân hàng trung ương, tức là tiền được giữ trong tài khoản với ngân hàng trung ương.





Nguồn: ECB





Trong trường hợp bạn không quá tin vào giáo điều kinh tế, hãy để tôi cố gắng giải thích điều này bằng tiếng mẹ đẻ của tôi.

Trên đây là biểu đồ về các khoản tín dụng và ghi nợ trong nội khối EU giữa các thành viên. Đây là TARGET2. Vì Đức là cường quốc của châu Âu và điều hành thặng dư thương mại với các nước thành viên còn lại, nên nước này bị "nợ" tiền. Hãy nghĩ đến việc người Hy Lạp mua G-wagon bằng IOU. (Nói sang một bên, gần đây tôi đã nhìn thấy chiếc xe bán tải G-wagon IRL - nó thật tệ hại).

Nếu mỗi quốc gia trong EU có tiền tệ fiat của riêng họ, thì biểu đồ trên sẽ cho bạn biết rằng Deutsche Mark phải mạnh hơn Lira của Ý. Nó cũng cho bạn biết rằng nếu phần còn lại của Châu Âu phải mua hàng hóa từ các nước ngoài EU, thì đồng Euro sẽ là một đồng tiền yếu hơn nhiều. Trong các thiết lập chính trị Liên bang và Tỉnh / Bang khác, sự mất cân bằng được giải quyết bằng các khoản tín dụng và ghi nợ giữa các đơn vị chính trị nhỏ hơn. Điều này có thể thực hiện được vì những hệ thống đó thường là một liên minh tài chính và tài chính. Nhưng EU hoàn toàn là tài chính, và do đó trung tâm không thể buộc các khu vực ngoại vi giải quyết sự mất cân bằng giữa họ.





Cho đến nay, người Hy Lạp chưa bao giờ cần mua của Ford hoặc Kia thay vì BMW - nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Đức phải đóng cửa các nhà máy sản xuất ô tô do thiếu năng lượng?





Người Ý đã rất thích việc mua amoniac từ Đức chứ không phải Trung Quốc - nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu BASF phải đóng cửa cơ sở Ludwigshafen do thiếu khí đốt tự nhiên giá cả phải chăng?





Tôi nghi ngờ bạn đang bắt đầu thấy vấn đề ở đây…





Thay vào đó, tất cả các khoản nợ mà các nước EU thường nợ Đức sẽ đột nhiên được chuyển sang các nhà sản xuất nước ngoài như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Và vì các quốc gia này không bị ràng buộc vào một liên minh phi kinh tế vì lợi ích chính trị, họ sẽ yêu cầu tiền tệ fiat “cứng”, như USD, hơn là giấy vệ sinh (hoặc tôi đoán là nhựa nhà vệ sinh) mà đồng Euro đã trở thành.





Đối với một nhà chính trị học theo trường phái kinh tế học Keynes, khi bạn không thể mua được giá thị trường của một mặt hàng, thì có một giải pháp rất đơn giản. Với tư cách là chính phủ, bạn có thể phát hành nợ và buộc hoạt động sản xuất tiếp tục. Khoản nợ này được sử dụng để bù đắp chênh lệch chi phí giữa những gì một doanh nghiệp có thể chi trả và giá năng lượng trên thị trường quốc tế.





Người Đức, do nhớ về thể chế của họ về siêu lạm phát của Cộng hòa Weimar, nên rất thận trọng khi nói đến chính sách tiền tệ. Điều duy nhất kìm hãm sự lợi hại hơn nữa tại ECB là ngân hàng Bundesbank. Nhưng nếu không có năng lượng rẻ, Đức sẽ phải cố gắng tìm cách thoát khỏi các vấn đề của họ. Và cũng giống như mọi quốc gia khác, họ sẽ phát hành nhiều trái phiếu hơn để trang trải các khoản chuyển giao tài khóa.





Với nguồn cung cấp Bunds lớn hơn, giá sẽ giảm. Đó là một vấn đề đối với toàn bộ EU, bởi vì nếu không có kỷ luật tiền tệ của Đức, đồng Euro từ lâu đã trở thành một loại tiền tệ giống như bất kỳ thị trường mới nổi nào khác nhập khẩu năng lượng và thực phẩm và lao động của họ không có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.





Tất cả các trái phiếu quốc gia EU khác được định giá tương đối với Trái phiếu. Trên thực tế, hoạt động in tiền của ECB đặc biệt hướng tới việc giữ cho mức chênh lệch trái phiếu của các thành viên EU yếu so với trái phiếu ở mức hợp lý. Nếu Bunds đi xuống, tất cả mọi người sẽ đi xuống.





Tương tự như ở Vương quốc Anh, có khả năng các chính trị gia Đức đang tìm cách tái tranh cử, những người dẫn đến tình trạng bán tháo ở Bunds. Họ sẽ hứa hẹn những điều tốt đẹp cho ngành công nghiệp và cá nhân để giảm bớt tác động kinh tế của việc thiếu khí đốt giá rẻ của Nga, và các nhà đầu tư trái phiếu (có thể hiểu là) sẽ không có điều đó. Cũng giống như ở thị trường Gilts lâu năm ở Anh, những chiếc Bunds lâu năm sẽ bị hun khói. Khi lợi suất Bund tăng vọt, ECB sẽ phải đối mặt với một loạt các công ty tài chính vay nợ thuê, những người sẽ ngay lập tức vỡ nợ nếu họ đánh dấu để đưa ra thị trường các sổ sách phái sinh thu nhập cố định của mình ở mức lợi suất Bund cao hơn.





Ví dụ về một số goodies 4 da people: Đức đã cam kết chi tiêu € 200 tỷ để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp đối phó với giá năng lượng, bao gồm thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo.





Và đó, thưa các quý cô và vi trùng, là cách thức và lý do tại sao ECB sẽ ngay lập tức từ bỏ QT, chuyển sang chương trình QE có khoảng cách dừng để bình thường hóa Bến Thượng Hải và mọi thị trường trái phiếu EU khác, và cuối cùng chuyển sang YCC khi thị trường bùng nổ trái phiếu của tất cả các sọc vào vòng tay yêu thương của Christine Lagarde. Tôi cá là cô ấy cũng có đôi tay mềm mại.





Khi nền kinh tế Đức tự phát triển, thị trường Bến Thượng Hải 30 năm đã bắt đầu được chú ý. Hãy nhìn vào sự gia tăng vượt bậc trong sản lượng bắt đầu từ năm 2021.

Lợi tức gói 30 năm hiện tại

Hãy chơi "ECB nói những điều vĩ đại nhất":





“ Chúng tôi đã đưa ra quyết định hôm nay và dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa, bởi vì lạm phát vẫn ở mức quá cao và có khả năng sẽ ở trên mục tiêu của chúng tôi trong một thời gian dài .” - Christine Lagarde, ECB Press Conference, ngày 8 tháng 9





“Hội đồng Thống đốc sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ của mình trong phạm vi nhiệm vụ của mình để đảm bảo lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn.” - Quyết định về tiền tệ của ECB , Ngày 21 tháng 7



“Lạm phát cao là một thách thức lớn đối với tất cả chúng ta. Hội đồng Thống đốc sẽ đảm bảo rằng lạm phát quay trở lại mục tiêu hai% của chúng tôi trong trung hạn. " Họp báo ECB , Ngày 9 tháng 6





Đó là phần trước, và tôi nóng lòng muốn đọc phần sau. Tôi tưởng tượng rằng, tương tự như BOE, ECB sẽ viện dẫn tình trạng rối loạn thị trường trên thị trường nợ là lý do khiến họ từ bỏ kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán nhanh chóng và tiếp tục QE một lần nữa.

Tám mươi phần trăm

Tôi thích YCC của mình cũng giống như tôi thích sô cô la đen của mình - 80% trở lên. Một khi bạn đi màu đen, bạn không bao giờ quay trở lại ;).





Với 80% các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang tiến hành QE và / hoặc đang trên đường hoàn tất YCC, liệu có đủ để vượt qua sự khó khăn của Sir Powell đối với giá của các tài sản rủi ro có thể thay thế?





Vàng và tiền điện tử là những tài sản rủi ro toàn cầu có thể thay thế được. Một thỏi vàng là một thỏi vàng cho dù bạn ở New York, London, Frankfurt, Tokyo hay Thượng Hải và Satoshi cũng vậy.





Khi có nhiều Euro, Yên, Nhân dân tệ và Bảng Anh được in ra, tại một số điểm, mọi người sẽ bắt đầu chuyển tiền tiết kiệm của họ từ các loại tiền này sang Đô la hoặc các cửa hàng có giá trị khác. Điều đó có nghĩa là USD sẽ tiếp tục mạnh lên chừng nào Fed tiếp tục tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, Vàng / EUR và BTC / JPY cũng có thể bắt được một giá thầu mạnh.





Do thị trường vàng và tiền điện tử có quy mô nhỏ hơn nhiều so với hàng nghìn tỷ đồng tiền fiat sẽ được in ra, tính theo đơn vị tiền tệ không phải USD, những tài sản này sẽ tăng giá. Bây giờ, bởi vì chúng tôi quan tâm đến giá toàn cầu, hoặc giá USD, từ góc độ giao dịch, những dòng chảy này chỉ quan trọng trong một trường hợp cụ thể. Nếu giá BTC / EUR tăng nhanh hơn giá EUR / USD giảm, thì chênh lệch giá tồn tại. Đây là cách nó làm việc:





Một nhà đầu tư dựa trên USD nhận thấy giá BTC tính theo EUR cao. Nhà đầu tư này vay USD, sau đó bán nó so với mua BTC. Sau đó, họ bán BTC so với mua EUR. Sau đó, họ bán EUR so với mua USD. Nhà đầu tư trả lại khoản vay bằng USD và phần còn lại là lợi nhuận của họ.





Trọng tài ngoại hối tam giác này sẽ đẩy giá BTC / USD toàn cầu phù hợp với giá BTC tăng lên bằng EUR, JPY, CNY và GBP.





Khi các ngân hàng trung ương không thuộc Fed thực sự nghiêm túc với nhiệm vụ in tiền, ngay cả khi Fed tiếp tục QT - điều mà tôi không tin rằng họ sẽ làm được lâu hơn nhiều so với đầu năm 2023 - các cửa hàng quy mô nhỏ có giá trị như vàng và Bitcoin vẫn có thể tăng.





“Arthur, đây chỉ là copium nhiều hơn,” bạn có thể vặn lại.





Và với điều đó, tôi nói: kiên nhẫn. Quá trình này sẽ không diễn ra ngay lập tức. Các chức năng buộc kinh tế và chính trị mà tôi đã thảo luận sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Nhưng, rõ ràng từ ví dụ của BOE rằng một khi các chính trị gia đưa ra các chính sách cần thiết để xoa dịu cử tri của họ, thị trường trái phiếu sẽ không có chính sách đó. Không có giải pháp tức thời cho các quyết định chính sách năng lượng kém hiệu quả trong nhiều thập kỷ. Do đó, in tiền sẽ là lựa chọn duy nhất phù hợp về mặt chính trị. Một khi thị trường trái phiếu nhận thấy điều gì sắp xảy ra, với ngày càng nhiều ngân sách kích thích, lợi suất sẽ tăng và hệ thống tài chính dựa trên nợ fiat được đòn bẩy quá mức sẽ nhanh chóng bị hạn chế - theo sau là sự xuất hiện nhanh chóng không kém của một gói cứu trợ tiền tệ.





Nước Mỹ tự túc về lương thực, nhiên liệu và con người. Trung Quốc, Châu Âu, Nhật Bản và Vương quốc Anh không được may mắn như vậy. Nước Mỹ có thể trở thành một kẻ tự bạo nếu nó hài lòng. Do đó, Fed có quyền ưu tiên ưu tiên các mối quan tâm chính trị trong nước liên quan đến lạm phát đang cung cấp cho thế giới (và hầu hết các đồng minh của nó) dòng đô la liên tục. Dòng đô la liên tục cho phép phần còn lại của thế giới in tiền tệ của họ và vẫn đủ khả năng mua năng lượng bằng USD. Đó là một trò chơi tương đối, và nếu người chơi mạnh nhất đi theo con đường riêng của họ, những người khác sẽ phải chịu đựng.





Tôi đang làm việc để tạo ra một chỉ số gia quyền GDP biểu đồ số lượng tiền được in bởi năm ngân hàng trung ương này. Tôi sẽ chia sẻ nó, và tốc độ thay đổi của nó, khi nó đã sẵn sàng. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi một cách để theo dõi trực quan thời điểm mà việc in tiền của 80% làm lu mờ việc thắt chặt của Fed.