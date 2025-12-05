Paribu mua lại CoinMENA, Sàn giao dịch tiền điện tử địa phương lớn nhất MENA

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – Nền tảng tài sản kỹ thuật số hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Paribu hôm nay đã thông báo rằng họ đã mua lại CoinMENA, sàn giao dịch tiền điện tử địa phương lớn nhất ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA), với mức định giá công ty lên tới 240 triệu USD. Thỏa thuận này đại diện cho giao dịch fintech lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay và là thương vụ mua lại xuyên biên giới đầu tiên của một nền tảng tài sản kỹ thuật số của nước này. Nó cũng nhấn mạnh sự hợp nhất đang diễn ra trong ngành tài sản kỹ thuật số toàn cầu, khi các công ty khu vực đã thành lập tìm kiếm quy mô lớn hơn, sức mạnh pháp lý và phạm vi tiếp cận thị trường rộng hơn. Với việc mua lại này, Paribu sẽ mở rộng hoạt động từ thị trường quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ sang một khu vực có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao. Thông qua CoinMENA, pháp nhân địa phương được cấp phép bởi Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) của Dubai và Ngân hàng Trung ương Bahrain, Paribu sẽ có quyền truy cập vào hai giấy phép tài sản kỹ thuật số đang hoạt động. Vùng phủ sóng pháp lý mở rộng này định vị Paribu là một trong số ít các nhà khai thác đa thẩm quyền được quản lý trong khu vực và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng dựa trên tuân thủ quy định của họ vào các thị trường mới. Paribu là một trong những công ty hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và fintech, theo đuổi lộ trình tăng trưởng tập trung vào tuân thủ quy định, đổi mới sản phẩm và mở rộng địa lý. Vào năm 2024, Paribu đã giới thiệu Paribu Custody, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số đầu tiên và duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp bởi công nghệ bảo mật đa lớp độc quyền, ColdShield®. Vào tháng 10 năm 2025, Hội đồng Thị trường Vốn (CMB) đã ủy quyền cho Paribu thành lập một công ty môi giới, đánh dấu sự gia nhập của công ty vào thị trường vốn. Việc mua lại CoinMENA càng củng cố vai trò của Paribu như một nhà lãnh đạo fintech khu vực. Được thành lập vào năm 2020 bởi Talal Tabbaa và Dina Sam’an, CoinMENA là một nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được cấp phép hoạt động dưới thẩm quyền quản lý của Bahrain và Dubai. CoinMENA đã huy động được tổng cộng gần 20 triệu USD vốn từ các nhà đầu tư, bao gồm BECO, Arab Bank Switzerland, Circle và Bunat Ventures. Nền tảng hiện phục vụ hơn 1,5 triệu người dùng trên 45 quốc gia, cung cấp quyền truy cập vào hơn 50 loại tiền điện tử và hỗ trợ nhiều loại tiền tệ địa phương trên khu vực MENA. Yasin Oral, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Paribu, cho biết: \n \n “Thỏa thuận này là một bước ngoặt không chỉ đối với Paribu mà còn đối với hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và tài chính rộng lớn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực MENA. Với việc mua lại này, chúng tôi đã mở rộng hoạt động được cấp phép của mình ra phạm vi địa lý rộng lớn hơn, trở thành một công ty được quản lý tại một trong những thị trường có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất thế giới. Chúng tôi tự hào dẫn đầu thương vụ mua lại fintech lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và thương vụ nền tảng tài sản kỹ thuật số quốc tế đầu tiên của nước này.” \n \n “CoinMENA, sàn giao dịch tiền điện tử địa phương hàng đầu ở khu vực MENA, là một đối tác lý tưởng cho việc mở rộng khu vực của chúng tôi,” Oral tiếp tục. “Với bước đi này, chúng tôi đang mở ra một chương mới trong hành trình tăng trưởng của Paribu, mở rộng sự hiện diện của chúng tôi vào khu vực MENA và đóng góp vào sự hợp nhất đang diễn ra của ngành tài sản kỹ thuật số toàn cầu, xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc mà chúng tôi đã thiết lập ở Thổ Nhĩ Kỳ.” Talal Tabbaa và Dina Sam’an, Đồng sáng lập CoinMENA, cho biết trong một tuyên bố chung: \n \n “Thị trường tài sản kỹ thuật số MENA tiếp tục phát triển và trưởng thành, và việc hợp tác với Paribu sẽ giúp thúc đẩy động lực đó. Bằng cách kết hợp chuyên môn khu vực của CoinMENA với công nghệ của Paribu, chúng tôi sẵn sàng phát triển một bộ sản phẩm tài sản kỹ thuật số toàn diện cho người dùng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực MENA. Thương vụ mua lại này là cột mốc mang tính chuyển đổi nhất trong lịch sử CoinMENA. Khoản đầu tư của Paribu xác nhận sức mạnh của những gì chúng tôi đã xây dựng, và cùng nhau, chúng tôi đặt mục tiêu thiết lập các tiêu chuẩn mới về khả năng tiếp cận và đổi mới trong không gian tài sản kỹ thuật số của khu vực.” Về Paribu Paribu là nền tảng tài sản kỹ thuật số hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và là một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái fintech của đất nước. Công ty theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung vào tuân thủ quy định, đổi mới sản phẩm và mở rộng sang nhiều khu vực địa lý. Vào năm 2024, Paribu đã ra mắt Paribu Custody, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số đầu tiên và duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp bởi công nghệ bảo mật đa lớp độc quyền, ColdShield®. Vào tháng 10 năm 2025, Hội đồng Thị trường Vốn (CMB) đã ủy quyền cho Paribu thành lập một công ty môi giới, đánh dấu sự gia nhập của công ty vào thị trường vốn. Với việc mua lại CoinMENA, Paribu mở rộng hoạt động được quản lý của mình từ Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực MENA. Về CoinMENA CoinMENA, một công ty hàng đầu trong khu vực MENA, đặt mục tiêu trao quyền cho cả những nhà đầu tư mới và những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm bằng cách cung cấp các lựa chọn đầu tư tài sản tiền điện tử dễ tiếp cận và cho phép họ tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số mới nổi. Có trụ sở chính tại Vương quốc Bahrain, CoinMENA B.S.C. (c) được Ngân hàng Trung ương Bahrain (CBB) cấp phép với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (hạng 3). CoinMENA FZE, có trụ sở chính tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, được Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) của Dubai cấp phép với tư cách là nhà môi giới-đại lý dịch vụ tài sản ảo (VASP). Với phí cạnh tranh, thanh khoản cao và phương pháp tiếp cận giáo dục, CoinMENA đặt mục tiêu trở thành nền tảng đơn giản và đáng tin cậy nhất cho tài sản kỹ thuật số trong khu vực. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.coinmena.com Liên hệ Truyền thông Eray Dengiz Quản lý Cấp cao, Tiếp thị Toàn cầu | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Hãy Tự Nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.