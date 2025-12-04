Midnight mở các khoản thanh toán cho 4.5B+ NIGHT token sau sự kiện phân phối phá kỷ lục

London ngày 4 tháng 12 năm 2025 - , tổ chức chịu trách nhiệm phân phối NIGHT, các 's token bản địa, hôm nay ra mắt NIGHT trên Cardano. Nửa đêm tg Mạng lưới nửa đêm Sự ra mắt này cho phép mua lại hơn 4,5 tỷ token NIGHT được yêu cầu trong các giai đoạn yêu cầu của Glacier Drop và Scavenger Mine - đạt đỉnh điểm trong một trong những phân phối rộng lớn nhất và tham gia nhiều nhất trong lịch sử blockchain - với giai đoạn mua lại bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. \n \n “Đây là một bước quan trọng trong lộ trình nửa đêm”, Fahmi Syed, chủ tịch của Quỹ nửa đêm cho biết. “Cộng đồng sẽ có thể tổ chức NIGHT của họ, xem lịch trình mở khóa của họ và chuẩn bị tham gia một cách có ý nghĩa vào một mạng lưới mang lại cơ sở hạ tầng bảo mật thiết yếu cho toàn bộ ngành công nghiệp.” “ Ông Fahmi Syed, Chủ tịch » » Đây là một bước quan trọng trên bản đồ hành trình nửa đêm Nửa đêm Foundation Cộng đồng bây giờ sẽ có thể tổ chức NIGHT của họ, xem lịch trình mở khóa của họ, và chuẩn bị tham gia có ý nghĩa vào một mạng lưới đang mang lại cơ sở hạ tầng bảo mật thiết yếu cho toàn bộ ngành công nghiệp.” Midnight là một blockchain L1 mới sử dụng bằng chứng không kiến thức và một mô hình tokenomics độc đáo để cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn về dữ liệu mà họ chia sẻ trên chuỗi. NIGHT là token bản địa của mạng Midnight, cho phép người dùng sử dụng mạng, tham gia vào sự đồng thuận và quản lý hướng dài hạn của mạng. Vào thời điểm ra mắt mainnet, NIGHT cũng sẽ bắt đầu tạo ra DUST – tài nguyên tái tạo được sử dụng để thực hiện các giao dịch được bảo vệ và các hoạt động hợp đồng thông minh trên mạng. Mô hình đầu tiên trong ngành này được thiết kế để hỗ trợ khả năng dự đoán của mạng trong khi cho phép các giao dịch nâng cao quyền riêng tư mà giữ bí mật mà không ảnh hưởng đến khả năng kiểm toán. Giai đoạn Redemption của Glacier Drop sẽ mở cửa vào thứ Tư tới, ngày 10 tháng 12, lúc 00:00 UTC, với Thời gian giải phóng của giai đoạn Redemption sẽ theo lịch trình giải phóng Glacier Drop được mô tả trong bài báo tokenomics của mạng, với các phân bổ mở khóa trong bốn phân đoạn bằng nhau trong 360 ngày, với ngày giải phóng đầu tiên của mỗi phân bổ được gán ngẫu nhiên trong cửa sổ 90 ngày ban đầu, và giải phóng tiếp theo mỗi 90 ngày. Cổng Redemption Cách tiếp cận đáng kinh ngạc này được thiết kế để đảm bảo sự phổ biến công bằng khi hệ sinh thái tiến bộ trong các giai đoạn được lên kế hoạch, từ testnet đến mạng lưới điện tử phi tập trung hoàn toàn. chi tiết hơn về cách người tham gia có thể thu thập NIGHT của họ sẽ được cung cấp thông qua các kênh chính thức Midnight trong những ngày tới. \n \n “Sự tan chảy dần dần của NIGHT là có chủ ý và phù hợp với lộ trình từng giai đoạn của chúng tôi, được thiết kế để cung cấp một con đường rõ ràng, khả năng phục hồi và có trách nhiệm để phi tập trung, đảm bảo hệ sinh thái trưởng thành theo cách mà các đối tác và cộng đồng của chúng tôi có thể tin tưởng”, Syed tiếp tục. “Sự tan chảy dần dần của NIGHT là có chủ ý và phù hợp với lộ trình từng giai đoạn của chúng tôi, được thiết kế để cung cấp một con đường rõ ràng, khả năng phục hồi và có trách nhiệm để phi tập trung, đảm bảo hệ sinh thái trưởng thành theo cách mà các đối tác và cộng đồng của chúng tôi có thể tin tưởng”, Syed tiếp tục. Một khi Midnight mainnet ra mắt, tổng nguồn cung của NIGHT sẽ được phản ánh trên sổ cái Midnight, tạo ra một tài sản đa chuỗi duy nhất mà nguồn cung lưu thông tồn tại trên cả Midnight và Cardano.Một cơ chế cấp giao thức đảm bảo rằng các token chỉ có thể được mở khóa hoàn toàn trên một chuỗi tại bất kỳ thời điểm nào, ngăn chặn sự trùng lặp giá trị khi NIGHT di chuyển giữa các hệ sinh thái. Các đối tác trao đổi, nhà quản lý và ví lớn dự kiến sẽ công bố sự hỗ trợ của họ cho NIGHT trong những ngày tới, mở rộng thêm khả năng tiếp cận và thanh khoản khi mạng tiếp cận mainnet. Về nửa đêm TGE Midnight TGE là tổ chức tạo token chịu trách nhiệm phân phối ban đầu của NIGHT cho người tham gia mạng.Được thành lập để hỗ trợ khởi động và phi tập trung hệ sinh thái Midnight, tổ chức này đảm bảo token được phân bổ theo lịch trình tokenomics và phân phối của dự án. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: / https://midnight.gd Về Midnight Foundation Midnight Foundation là một tổ chức dành riêng để thúc đẩy sự phát triển, áp dụng và tác động thế giới thực của mạng Midnight, dự án blockchain nâng cao quyền riêng tư được phát triển cùng với Shielded Technologies. Được thiết kế cho các hợp đồng thông minh cho phép quyền riêng tư, Midnight khuyến khích các nhà phát triển xem xét sức mạnh của việc xây dựng các ứng dụng tuân thủ với tiết lộ chọn lọc. Nó tận dụng bằng chứng về kiến thức không và kiến trúc tokenomics hợp tác – với NIGHT là mã thông báo tiện ích và DUST là tài nguyên tiện ích – để cung cấp một sự kết hợp mạnh mẽ của quyền riêng tư hợp lý, bảo mật và phi tập trung. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: HTTPS://midnight.foundation Các hoạt động