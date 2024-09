Mặt khác của việc kiểm duyệt Metaverse

Người điều hành tại Big Tech là những người hùng thầm lặng trong trải nghiệm Internet và mạng xã hội của chúng ta ngày nay. Các trình dọn dẹp của interwebz nếu bạn muốn. Bằng chứng về công việc của họ vẫn bị che khuất khỏi chúng tôi. Chỉ khi sự cố trượt chân ngoài ý muốn xảy ra thì hậu quả mới tràn lên mạng và sự hỗn loạn xảy ra.





Trong vụ tấn công khủng bố bi thảm vào các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch vào năm 2019, kẻ tấn công đã phát trực tiếp khi hắn nói về hành động giết người của mình. Trong khi vụ thảm sát đang diễn ra và nhiều giờ sau đó, những video kinh khủng đó vẫn tiếp tục xuất hiện trên Facebook, Twitter, Reddit, YouTube và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Người điều hành trên các nền tảng đó đã phải vật lộn để theo kịp. Nó đã trở thành một trò chơi mèo vờn chuột với những người dùng bình thường tranh giành để báo cáo các bài đăng đã xuất hiện để người kiểm duyệt có thể xem xét và xóa chúng nhanh chóng.

Nếu không được kiểm duyệt đầy đủ, nguồn cấp dữ liệu YouTube của bạn hoặc con bạn có thể trông giống như sau (Nguồn: Tham khảo # 1)





Không cần phải nói rằng những người kiểm duyệt trải qua những trải nghiệm đáng lo ngại như thế này qua ngày khác để chúng ta không cần phải làm như vậy. Công việc của họ đảm bảo rằng nội dung thấp hèn không có trên internet. Những thứ thường liên quan đến sự tàn ác không thể tả của con người - từ chủ nghĩa cực đoan bạo lực, giết người, tra tấn động vật, lạm dụng trẻ em, hiếp dâm, tự làm hại bản thân, ngôn từ kích động thù địch, tuyên truyền khủng bố, v.v. Đôi khi, đó là tài liệu cố ý gây sốc như Elsagate hoặc hình ảnh khiêu dâm. Vào những lúc khác, đó là những vấn đề bất hợp pháp như gạ gẫm hàng lậu. Một người kiểm duyệt được VICE phỏng vấn vào năm ngoái ước tính 5-10% ( Nguồn: Tài liệu tham khảo # 2 ) những gì họ nhìn thấy trong quá trình làm việc của họ có khả năng gây chấn thương.

Chính xác thì Người điều hành làm những gì?

Các công ty Truyền thông và Công nghệ, đặc biệt là những công ty cho phép phương tiện do người dùng tạo, chẳng hạn như Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Reddit, Telegram, v.v. có các tiêu chuẩn cộng đồng thường dựa trên các nguyên tắc thông thường và luật định. Để đảm bảo rằng nội dung được đăng trên nền tảng của họ tuân theo các nguyên tắc, các công ty này sử dụng thuật toán AI / ML (Trí tuệ nhân tạo / Máy học) để tự động lọc ra các vấn đề có thể bị phản đối. Những thứ lọt qua các vết nứt sẽ được chuyển đến hàng đợi của người kiểm duyệt (hoặc mod) để xem xét thủ công.

Khi một người dùng báo cáo bất cứ điều gì, nó sẽ trải qua một quá trình xem xét tự động hoặc thủ công





Chỉ định của mod có thể thay đổi từ mod cộng đồng đến điều hành quy trình , người quản lý nội dung đến cộng tác viên xóa hợp pháp ( Nguồn: Tham khảo # 3 ), v.v. Họ có thể chủ động hoạt động nếu phát hiện nội dung có vấn đề hoặc phản ứng trước báo cáo của người dùng. Dựa trên đánh giá của họ, họ có thể chọn giữ lại, xóa hoặc chuyển tài liệu bị gắn cờ lên cấp cao hơn. Các vấn đề liên quan đến vấn đề chính trị xảy ra đối với các lĩnh vực màu xám, chẳng hạn như vấn đề chính trị. Người dùng cũng có thể bị tạm ngưng hoặc bị cấm vĩnh viễn khỏi nền tảng dựa trên hành động của họ. Một số công ty cũng có các bước để mod có thể báo cảnh sát người dùng.





Người lao động theo hợp đồng của bên thứ ba nhận được từ $ 1 / giờ đến $ 15 / giờ ( Nguồn: Tham khảo # 4 ) trong khi người kiểm duyệt được tuyển dụng trực tiếp được trả lương cao hơn cho công việc này. Nhưng chấn thương tâm lý từ việc xem lại 2000 bức ảnh được gắn cờ / giờ ( Nguồn: Tham khảo # 5 ) hoặc 400 bài đăng được báo cáo / ngày và kết quả là căng thẳng của việc duy trì điểm số chính xác cao là như nhau đối với tất cả mọi người. Nhiều người trong số những người điều tiết này phát triển các rối loạn sức khỏe tâm thần lâu dài như PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý) và lo lắng mãn tính do tiếp xúc lâu dài với nội dung tồi tệ nhất có thể.

Khi tiếp xúc với mùi hôi như thế này, các cơn hoảng loạn và cảm thấy buồn nôn tại nơi làm việc không phải là hiếm ( Nguồn )





Để chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân, với tư cách là người quản lý cộng đồng cho các dự án tiền điện tử khác nhau, tôi đã xem qua nhiều tài liệu bị phản đối trên các kênh Telegram, máy chủ Discord và diễn đàn trò chuyện - từ nạn phân biệt chủng tộc cho đến việc bán hàng rong ma túy đến lời chào mời CSAM (Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em). Các hành động trải dài từ lệnh cấm vĩnh viễn cho đến báo cáo vấn đề cho FBI. Ít nhất thì mỗi sự cố đó đều khiến người ta phải lo lắng.

Trò chơi ở đâu trong tất cả những điều này?

Trò chơi và phương tiện truyền thông xã hội luôn xen kẽ dưới dạng MMORPG (Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) như World of Warcraft, RuneScape, League of Legends, Clash of Clans, Eve Online hoặc các trò chơi Battle Royale như Fortnite, PUBG, Call của Duty, Apex Legends hoặc thậm chí các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi khác như Among Us, Minecraft, Pokemon Go, FarmVille, v.v. Người chơi tương tác với nhau thông qua các kênh trong trò chơi, máy chủ Discord, phòng trò chuyện, Twitch, v.v. qua văn bản, âm thanh, video và truyền tệp.

MMROPG như Old School RuneScape (OSRS) có hàng chục nghìn người chơi tương tác tại bất kỳ thời điểm nào (Nguồn )





Vì vậy, người điều hành trò chơi (hoặc quản trị trò chơi) phải đối mặt với những thách thức tương tự như trên khi xử lý các diễn đàn này. Tuy nhiên, có ít trường hợp nội dung kinh khủng hơn trên các diễn đàn trò chơi so với phương tiện truyền thông xã hội. Thay vào đó, người điều hành ở đây phải tập trung nhiều hơn vào các vấn đề như quấy rối, spam, trolling, gian lận, bắt nạt và đảm bảo rằng các quy tắc trò chơi không bị phá vỡ. Do tính chất cạnh tranh của trò chơi, các kênh giao tiếp này có thể khiến các mod trở nên nóng bỏng, khiến họ phải căng thẳng. Người kiểm duyệt có thể được tuyển dụng bởi các nhà xuất bản / nhà phát triển hoặc tình nguyện viên từ cộng đồng có điểm tin cậy cao.

Ý nghĩa pháp lý của việc kiểm duyệt là gì?

Vào những năm 90, những ngày đầu của Internet, có rất nhiều người lo sợ rằng web sẽ dẫn đến việc lan truyền nội dung khiêu dâm và kết quả là sự lăng nhăng sẽ phá hủy kết cấu xã hội. Các báo cáo phương tiện truyền thông sẽ sử dụng tất cả các loại tên như gọi internet là “máy tính toàn cầu kết nối” ( Nguồn: Tham khảo # 5 ). Nỗi sợ hãi đã đến một giai đoạn mà những người theo chủ nghĩa duy lý phải phản đối những lời kêu gọi lặp đi lặp lại về việc kiểm duyệt internet.

Những câu chuyện sợ hãi như thế này đã tạo ra nhận thức tiêu cực của công chúng về Internet trong thời kỳ sơ khai ( Nguồn )





Sau đó, Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin đã được phê chuẩn. Điều này đã giúp các nền tảng bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý của nhà xuất bản và quyền miễn trừ có thể xóa nội dung xấu theo “Điều khoản Samaritan tốt”. Luật mang tính bước ngoặt này đã cho phép Internet phát triển với quy mô và hình thức mà chúng ta thấy ngày nay. Đây cũng là điều cung cấp sự bảo vệ cho người kiểm duyệt để tiếp tục công việc của họ mà không sợ các bên bị ảnh hưởng trả thù.





Khi trò chơi và các tương tác xã hội chuyển sang metavers (sẽ nói thêm về điều đó sau này), cùng một luật sẽ bảo vệ các mod "cảnh sát" các khu vực này để lọc ra các hành vi xấu. Tuy nhiên, sẽ có độ phức tạp cao hơn của các tương tác trong các cài đặt này, yêu cầu các bộ hướng dẫn mới để mod hoạt động. Chỉ là một ví dụ, có thể có các trường hợp dò tìm hoặc theo dõi trong metaverse yêu cầu người kiểm duyệt phải bước vào và thực hiện hành động sửa chữa. Nếu không có các SOP rõ ràng (Quy trình hoạt động chuẩn), người kiểm duyệt có thể vẫn đoán già đoán non về việc thực hiện một biện pháp quyết định.





Chờ đã, nhưng metaverse là gì?

Metaverse là một thuật ngữ được tổ chức lỏng lẻo thường được dùng để mô tả một lĩnh vực ảo nhập vai được chia sẻ mà một số người hình dung như tương lai của Internet. Đây chủ yếu là một chủ đề khoa học viễn tưởng cho đến khi có sự ra đời của các tài sản kỹ thuật số có thể chứng minh được dưới dạng tiền điện tử và NFT (Non-Fungible Tokens). Tiền thân gần nhất của trải nghiệm metaverse thực sự sẽ là nhiều thế giới trò chơi khác nhau. Tuy nhiên, các cộng đồng game và studio truyền thống đã cảnh giác với tiền điện tử và các công nghệ liên quan của nó cho đến nay. Do đó, các công ty gốc tiền điện tử như Decentraland và The Sandbox đã tạo ra các thế giới tương tự như metaverse, nơi người dùng có thể sở hữu tài sản (cả di động và không di động). Trải nghiệm trong những người chơi meta có thể bao gồm tham quan các cuộc triển lãm nghệ thuật ( Nguồn: Tham khảo # 6 ), tham dự các lễ hội âm nhạc , chơi trò chơi và hơn thế nữa.

Michael Moynihan của VICE và Jamie Burke của Outlier Venture đang khám phá Decentraland (Nguồn: Tham khảo # 7)





Cần lưu ý rằng trong khi các nhà phát triển trò chơi truyền thống khác nhau bày tỏ lo ngại về tính di động ( Nguồn: Tài liệu tham khảo # 8 và # 9 ) từ góc độ trò chơi, thì các nhà phát triển Web3 lại xem xét tính di động từ góc độ quyền sở hữu tài sản. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hai quan điểm khác nhau. Tôi đã khám phá triển vọng về tiền điện tử của các siêu thị trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái. Một điều mà cả hai bên có thể đồng ý là "đất" trong metaverse nên là vô hạn. Lời hứa về các lĩnh vực phi tập trung, không được phép thực sự cũng nên bao gồm khả năng mở rộng vô hạn. Open Metaverse của nhà lãnh đạo tư tưởng tiền điện tử 6529 ( Nguồn: Tham khảo # 10 ) là một nỗ lực tạo ra một metaverse vô hạn, nơi người ta có thể nhảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác bên trong metaverse trong khi vẫn giữ quyền sở hữu và sử dụng tài sản của họ. Như trang web đề cập, "Không gian dồi dào trong metaverse".





Quá trình chuyển đổi sang Meta được công bố rộng rãi gần đây của Facebook cũng tập trung vào việc xây dựng metaverse của riêng mình. Imran Ahmed, Giám đốc điều hành của Trung tâm Chống lại sự căm ghét kỹ thuật số, nói rằng động thái của Facebook “là một bước tiếp theo không thể tránh khỏi trong sự phát triển của truyền thông xã hội. Cho phép sự hiện diện thực tế ảo của những người mà bạn kết nối từ khắp nơi trên thế giới đến với bạn ”( Nguồn: Tham khảo # 11 ). Không rõ liệu Meta sẽ kết hợp các đặc tính của tiền điện tử (phi tập trung, không được phép, tự quản lý) hay xây dựng một khu vườn có tường bao quanh với các tài sản kỹ thuật số và kiến trúc ví của riêng mình.

Meta có kế hoạch tạo ra trải nghiệm phong phú thông qua sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm ( Nguồn )





Nhưng nếu những phát triển gần đây tại Twitter , Instagram , YouTube , Reddit , Shopify , Stripe , eBay và nhiều công ty khác là một dấu hiệu, thì NFT, tiền điện tử, blockchain, Web3 và tất cả những gì đi kèm với chúng là không thể tránh khỏi. Các trường hợp của các studio trò chơi ( Nguồn: Tham khảo # 12 ) bối cảnh kỹ thuật số hiện có (tài sản, điểm số, tiến độ, v.v.) tiếp tục trở thành trường hợp cho sự phát triển của Web3. Tuy nhiên, như một số nhà phê bình đã chỉ ra , điều quan trọng là phải ghi nhớ các vectơ của hành vi xấu trong một thế giới mà các blockchain có thể đóng một vai trò lớn.





Đây là nơi người kiểm duyệt sẽ tham gia. Một mod metaverse sẽ có trải nghiệm hoàn toàn khác với các phương tiện hiện có, tức là văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, tệp, v.v. Trong metaverse, ngoài các phương tiện trên, sẽ có các hình đại diện bắt chước hành động của con người và sử dụng tài sản kỹ thuật số để mở rộng các hành vi đó cũng sẽ cần được kiểm duyệt. Nó sẽ giống như thật khi cảnh sát không gian thịt cố gắng duy trì sự lịch sự và kiểm soát những quả táo xấu. Người điều hành sẽ cắt giảm công việc của họ trong một mô hình mới.





Về phần mình, người sử dụng lao động sẽ phải đảm bảo rằng công việc này không chỉ được khen thưởng xứng đáng mà còn chăm sóc sức khỏe tinh thần của những người có liên quan. Phương tiện truyền thông xã hội đã đưa ra ý tưởng về mức phí mà nó phải trả cho các bản mod. Sự lặp lại trải nghiệm xã hội mới này sẽ không làm họ thất vọng vì họ cố gắng duy trì sự tôn nghiêm của những người chơi metaverses cho phần còn lại của chúng ta.





Tiết lộ: Tác giả không quan tâm đến bất kỳ dự án nào được đề cập trong bài viết này. Không có thông tin nào từ bài báo nên được hiểu là lời khuyên tài chính.





