GISEC Global 2025: Dubai đoàn kết các nhà lãnh đạo phòng thủ mạng chống tội phạm AI

Từ ngày 6-8 tháng 5, hơn 25.000 chuyên gia an ninh mạng sẽ tụ tập tại sự kiện an ninh mạng lớn nhất ở Trung Đông và châu Phi để bảo vệ tương lai kỹ thuật số của khu vực chống lại lừa đảo sâu và các lỗ hổng cơ sở hạ tầng quan trọng





Với sự gia tăng của các cuộc tấn công tội phạm mạng và ransomware dựa trên AI trên toàn cầu, GISEC Global 2025 sẽ trở lại Dubai từ ngày 6-8 tháng 5, tập hợp các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và tầm nhìn hàng đầu thế giới trong một nỗ lực cao để đảm bảo tương lai kỹ thuật số của chúng ta.





GISEC Global biến Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai thành trung tâm của an ninh mạng, tập hợp hơn 450 CISOs, 25.000 chuyên gia từ 160 quốc gia và hơn 750 thương hiệu - từ các gã khổng lồ công nghệ như AWS, Huawei và Microsoft đến các công ty khởi nghiệp sáng tạo - cho sự kiện mạng quan trọng nhất của MEA dưới chủ đề "Đảm bảo một tương lai được hỗ trợ bởi AI." Năm 2025 đã được tuyên bố là "Năm Cộng đồng" bởi Đức Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch UAE, kêu gọi hành động tập thể trong việc xây dựng một xã hội kết nối và trao quyền thông qua AI và tinh thần kinh doanh.









Phiên bản thứ 14 tập hợp các lĩnh vực trọng tâm quan trọng từ một số người chơi hàng đầu trong ngành, bao gồm Huawei, AWS, Microsoft, Google Cloud Security, CISCO, Deloitte, Kaspersky, Check Point, Cloudflare và Honeywell, cùng với các công ty an ninh mạng đột phá như Spire Solutions, CPX, CyberKnight, LinkShadow, OPSWAT, Qualys, CrowdStrike, StrikeReady và Dream Group.

Sự kiện kéo dài ba ngày này sẽ củng cố vị trí của UAE như một nhà lãnh đạo thế giới về đổi mới AI và triển khai AI có trách nhiệm trước các diễn viên đe dọa, kết hợp chuyên môn toàn cầu với các ưu tiên khu vực, và với sự nhấn mạnh mạnh vào hợp tác công-tư, đổi mới và phát triển tài năng.

Những ưu tiên này đến tại một thời điểm quan trọng. Báo cáo An ninh toàn cầu Outlook 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được công bố trước GISEC Global 2025, đã cho thấy rằng:





66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors

However, only 14% of organisations feel confidently equipped to respond



Những hiểu biết quan trọng này làm nổi bật thị trường an ninh mạng toàn cầu đang thay đổi nhanh như thế nào – một lĩnh vực kinh tế đang phát triển và dự kiến sẽ đạt 298,5 tỷ USD vào năm 2028. Thị trường và thị trường - Một bước nhảy vọt đáng kể so với 190,4 tỷ USD vào năm 2023.





Không nơi nào khẩn cấp này rõ ràng hơn ở Trung Đông, nơi 45% các tổ chức xếp giảm rủi ro mạng là ưu tiên hoạt động hàng đầu của họ ( Nghiên cứu 2024 Global Digital Trust Insights của PWC Khi khu vực đang tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số của mình, GISEC Global 2025 đang đến một thời điểm quan trọng để định hình tương lai an toàn của nó.





The 2025 edition introduces groundbreaking new features:





Next-Gen Cyber Warriors Competition: The Student Hackathon biến lớp học thành phòng thí nghiệm quốc phòng mạng, nơi tài năng trẻ giải quyết các kịch bản thế giới thực trong an ninh mạng, phân tích mối đe dọa và phản ứng sự cố.





Chương trình Cơ sở hạ tầng quan trọng: Việc ra mắt OT Security Conference Track giải quyết sự hội tụ ngày càng tăng của công nghệ CNTT và hoạt động, cung cấp các chiến lược có thể thực hiện để bảo vệ các hệ thống quan trọng khỏi các lỗ hổng mới nổi.





Sáng kiến Khả năng phục hồi mạng của châu Phi: Khi nền kinh tế kỹ thuật số của lục địa mở rộng, GISEC đã khởi động các bảng tròn chuyên dụng với CISO và các nhà chức trách quốc gia để xây dựng các quốc phòng trên toàn lục địa.





GISEC AI: Khám phá phần mềm độc hại đa dạng, AI thù địch và gian lận deepfake. showcase AI lớn nhất trong an ninh mạng năm nay sẽ có các chủ đề cấp bách bao gồm phần mềm độc hại đa dạng, AI quảng cáo, gian lận deepfake và công nghệ AI thế hệ.





Cyber71, trong quan hệ đối tác chiến lược với GISEC GLOBAL, sẽ khởi động một loạt các sáng kiến có tác động cao tại nền tảng lớn nhất của khu vực cho các công ty khởi nghiệp an ninh mạng sáng tạo.





Cuộc thi Cyber Challenge Dubai: Được tổ chức bởi DESC tại GISEC Global, một cuộc thi độc quyền “Capture the Flag” sẽ được tổ chức cho các tổ chức chính phủ Dubai khi các nhóm đi đầu-đầu trong hai ngày, tập trung vào các xu hướng khác nhau như bảo mật web, kỹ thuật đảo ngược và pháp y kỹ thuật số thông qua các thách thức khác nhau.





Sự tổ chức của Dubai của GISEC Global 2025 củng cố vị trí của UAE là nhà lãnh đạo an ninh mạng thế giới, gần đây được vinh danh #1 trong Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu 2024.









H.E. Tiến sĩ Mohamed Al-Kuwaiti, Chủ tịch Hội đồng An ninh mạng UAE, cho biết: “GISEC Global đến vào một thời điểm quan trọng khi các mối đe dọa mạng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn”, ông Mohamed Al Kuwaiti, Chủ tịch Hội đồng An ninh mạng UAE cho biết. “Trong năm cộng đồng này, quan hệ đối tác của chúng tôi với GISEC nhấn mạnh cam kết của UAE nhằm tập hợp các bên liên quan toàn cầu trong việc giải quyết các thách thức an ninh mạng cấp bách – từ bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và bảo vệ các mạng lưới quan trọng đến chống lại các mối đe dọa tiên tiến thông qua các giải pháp được hỗ trợ bởi AI.





H.E. Yousuf Al Shaibani, Tổng Giám đốc Trung tâm An ninh Điện tử Dubai (DESC), cho biết: “Sự chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng của Dubai đang định nghĩa lại cách chúng ta sống, làm việc và kết nối, làm cho an ninh mạng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.GISEC Global 2025 là một cuộc họp quan trọng nơi các chuyên gia toàn cầu hội tụ để giải quyết các mối đe dọa mới nổi và tiên phong thế hệ tiếp theo của khả năng phục hồi mạng.Tại DESC, chúng tôi vững chắc trong sứ mệnh của mình để bảo vệ hệ sinh thái kỹ thuật số của Dubai bằng cách thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy đổi mới và thực hiện các biện pháp phòng vệ mạng mạnh mẽ.





Trixie LohMirmand, EVP của Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai, tổ chức toàn cầu của GISEC, cho biết: “Mỗi năm, ngành công nghiệp an ninh mạng đang đối phó với các mối đe dọa và cơ hội mới với GISEC Global ở trung tâm của việc thúc đẩy các cuộc thảo luận và hành động có tác động từ hệ sinh thái toàn cầu. năm nay sẽ không khác gì khi chúng tôi đưa những tâm trí tốt nhất lại với nhau đến Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai để khám phá cách không chỉ quản lý rủi ro mạng một cách hiệu quả, có thể có những hậu quả xa xôi nếu không được giải quyết đầy đủ, mà còn xây dựng một tương lai an toàn mà sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng tôi.”





Sean Yang, Giám đốc an ninh mạng toàn cầu và bảo vệ quyền riêng tư của Huawei, Đối tác chiến lược hàng đầu của GISEC Global, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng quan hệ đối tác lâu dài của mình với GISEC Global bằng cách trở thành Đối tác chiến lược hàng đầu của nó cho phiên bản 2025.Huawei cam kết đảm bảo tương lai kỹ thuật số của chúng tôi với chính phủ, các tổ chức công nghiệp, các cơ quan tiêu chuẩn hóa và các bên liên quan của doanh nghiệp.Thông qua các quan hệ đối tác như vậy, chúng tôi nhằm mục đích trở thành một đối tác đáng tin cậy trong thế giới kỹ thuật số và thông minh và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp sản phẩm cạnh tranh và an toàn.





GISEC Global 2025 được tổ chức bởi Hội đồng An ninh mạng UAE và được hỗ trợ bởi Trung tâm An ninh Điện tử Dubai (DESC), Bộ Nội vụ UAE và Cảnh sát Dubai.





Để tìm hiểu thêm về GISEC Global 2025, hãy truy cập www.gisec.ae .





About GISEC Global

GISEC Global, sự kiện an ninh mạng lớn nhất và có tác động nhất ở Trung Đông và Châu Phi, sẽ trở lại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai cho phiên bản thứ 14 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2025, dưới chủ đề tổng quát “Đảm bảo một tương lai được hỗ trợ bởi AI”.Sau thành công lớn của năm 2024, sự kiện siêu kết nối cho ngành công nghiệp an ninh mạng của khu vực sẽ tập hợp hơn 25.000 người tham dự, 750 thương hiệu triển lãm và hơn 350 diễn giả đến từ hơn 160 quốc gia.





About Dubai World Trade Centre

Với tầm nhìn biến Dubai thành điểm đến hàng đầu thế giới cho tất cả các triển lãm, hội nghị và sự kiện lớn, DWTC đã phát triển từ là người tiên phong khu vực của ngành công nghiệp MICE phát triển nhanh chóng thành một chất xúc tác kinh doanh đa chiều, tập trung vào Venues, Events và Real Estate Management. bổ sung cho các dịch vụ chính là một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng từ truyền thông / quảng cáo, kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật và lập kế hoạch đám cưới, an ninh và khách sạn.





Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Zex PR Wire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon.

