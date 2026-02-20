AI dưới sự kiểm soát: Link11 ra mắt bảng điều khiển quản lý AI cho giao thông sạch

Frankfurt am Main, Đức, 19 tháng 2 năm 2026/CyberNewswire/-- Khởi động mới » ", đóng một khoảng trống quan trọng trong cách các công ty quản lý lưu lượng AI. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cơ bản lưu lượng Internet. Link11 Quản lý Dashboard Nhưng trong khi nhiều công ty đã cảm nhận được sự căng thẳng của các máy tìm kiếm AI trên cơ sở hạ tầng của họ, họ thường thiếu sự rõ ràng, dữ liệu đáng tin cậy và kiểm soát hoạt động.Với giải pháp mới, nhà cung cấp bảo mật CNTT châu Âu, lần đầu tiên, làm cho lưu lượng truy cập AI minh bạch, có thể kiểm soát và có thể kiểm toán trong các dòng công việc hiện có. \n \n "Viễn thông AI không còn là một vấn đề giới hạn, mà là một vấn đề chiến lược về bảo mật, chi phí và quản trị", Jens-Philipp Jung, CEO của Link11 cho biết: "Các công ty cần biết chính xác những hệ thống AI đang truy cập vào nội dung của họ, và họ cần có thể kiểm soát quyền truy cập đó theo cách nhắm mục tiêu. Quan điểm rõ ràng về AI thay vì thống kê bot mơ hồ Thay vì che giấu quyền truy cập AI trong giao thông bot nói chung, Link11 AI Management Dashboard liệt kê lưu lượng AI như là danh mục phân tích chuyên dụng của riêng mình. Điều này cung cấp cho các nhóm bảo mật và web những hiểu biết pháp lý theo công cụ AI và danh mục crawler. Giải pháp này cố ý tách lưu lượng truy cập AI khỏi lưu lượng bot chung và làm cho nó hiển thị dưới dạng một danh mục phân tích riêng biệt mang lại cho nó khả năng hiển thị chuyên dụng. Ngoài ra, nó cung cấp đánh giá rõ ràng về quyền truy cập được phép và bị chặn cũng như phân tích theo thời gian về xu hướng lưu lượng truy cập AI. yêu cầu cá nhân có thể được theo dõi trực tiếp trong nhật ký sự kiện thông qua khoan - một cơ sở quan trọng cho kiểm toán và quản trị. Từ bảng điều khiển đến bằng chứng: Làm cho hoạt động AI có thể theo dõi Một trọng tâm trung tâm là khả năng theo dõi và quản trị: các nhóm có thể chuyển từ bảng điều khiển tổng hợp sang nhật ký sự kiện trong vài giây và kiểm tra chính xác những gì một crawler AI cụ thể yêu cầu, khi nào và làm thế nào. \n \n \n \n Đánh giá nội bộ, các yêu cầu tuân thủ và kiểm toán, và Đánh giá pháp lý và kinh tế về truy cập AI. AI management dashboard được tích hợp liền mạch vào Không cần các công cụ hoặc dòng công việc mới. Link11: Nền tảng bảo vệ ứng dụng web và API \n \n Hoặc như Jens-Philipp Jung tóm tắt: "Chúng tôi muốn thêm kiểm soát mà không tăng độ phức tạp. quản lý AI phải diễn ra ở nơi các nhóm đã làm việc ngày hôm nay, trong quy trình làm việc bảo mật và lưu lượng truy cập hiện có của họ." Với bảng điều khiển quản lý AI, Link11 đang thực hiện bước tiếp theo: tránh tầm nhìn mơ hồ, hướng tới việc kiểm soát lưu lượng truy cập AI có thể đo lường, thực thi và có thể đánh giá về kinh tế - và do đó hướng tới sự minh bạch và công bằng hơn trong việc đối phó với AI trên Internet. Về link11 là một nhà cung cấp bảo mật CNTT chuyên ngành châu Âu bảo vệ cơ sở hạ tầng toàn cầu và các ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công mạng. Các giải pháp bảo mật CNTT dựa trên đám mây của nó giúp các công ty trên toàn thế giới tăng cường khả năng phục hồi mạng của các mạng và các ứng dụng quan trọng của họ và tránh sự gián đoạn kinh doanh. Link11 là nhà cung cấp bảo vệ DDoS được BSI đủ điều kiện cho cơ sở hạ tầng quan trọng. Với chứng nhận PCI-DSS, SOC2 Type 2, C5, và ISO-27001, công ty đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trong bảo mật dữ liệu. Link11 Liên hệ Lời bài hát Lisa Froehlich Công ty: Link11 GmbH Trang chủ > link11.com \n \n Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Cybernewswire trong Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon