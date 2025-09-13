318 lượt đọc

Đừng chờ đợi: Làm cho XGBoost 46x nhanh hơn với một thay đổi tham số

by
byPaolo Perrone@paoloap

No BS AI/ML Content | ML Engineer with a Plot Twist 🥷 70k+ Followers on LinkedIn

2025/09/13
featured image - Đừng chờ đợi: Làm cho XGBoost 46x nhanh hơn với một thay đổi tham số
Paolo Perrone
    byPaolo Perrone@paoloap

    No BS AI/ML Content | ML Engineer with a Plot Twist 🥷 70k+ Followers on LinkedIn

    Story's Credibility
    Guide

About Author

Paolo Perrone HackerNoon profile picture
Paolo Perrone@paoloap

No BS AI/ML Content | ML Engineer with a Plot Twist 🥷 70k+ Followers on LinkedIn

Read my storiesAbout @paoloap

BÌNH LUẬN

avatar

chuyên mục

machine-learning#feature-engineering#xgboost#gpu-acceleration#nvidia#nvidia-a100-gpu#data-science#cuda#hackernoon-top-story

BÀI VIẾT NÀY CŨNG CÓ MẶT TẠI

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories