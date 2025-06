کارپوریٹ ٹیکنالوجی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی میدان میں، کامیابی سے کھوپڑی کی نقل و حمل تنظیموں کے لئے سب سے زیادہ مشکل کوششوں میں سے ایک ہے. تازہ ترین Oracle R12 کو Fusion کھوپڑی میں تبدیلی پروجیکٹ تکنیکی مہارت اور حکمت عملی کے ایک حیرت انگیز مثال کے طور پر ہے. Sravana Kumar Reddy Yeruva کے ماہر ہدایت کے تحت، اس مہارت انگیز Oracle اپ گریڈ نے کارپوریٹ سسٹموں میں کھوپڑی کی نقل و نقل، اپنی مرضی کے لئے بہتر بنانے اور انضمام آرٹیکل کے لئے نئے معیار قائم کیے ہیں.





ملین ڈالر کی نقل و حمل کی منصوبہ بندی نے بہت سے چیلنجوں کی پیشکش کی ہے، خاص طور پر ایک سنگین طور پر اپنی مرضی کے مطابق مقامی نظام سے Oracle کی Cloud-based Fusion پلیٹ فارم پر منتقل کرنے میں. اہم ڈیزائن فیصلے اور انضمام کی حکمت عملیوں کے لئے ذمہ داری کے ساتھ، Sravana Kumar Reddy Yeruva ایک وسیع تکنیکی ماحول میں سسٹم کی کارکردگی اور ڈیٹا انٹرفیس کو برقرار رکھنے کے ساتھ کاروباری فعالیت کے ساتھ تکنیکی ضروریات کو توازن کرنے کا پیچیدہ کام کا سامنا کرنا پڑا.





اس کامیابی کی کہانی کے بنیادی پہلو میں اپنی مرضی کے تجزیہ اور انضمام آرکیٹیکل کے لئے ایک متحرک نقطہ نظر تھا. ابتدائی ڈیزائن مرحلے میں ایک اہم تکنیکی حکام کے طور پر، Sravana نے 100 سے زائد موجودہ اپنی مرضی کے R12 نظام میں موجودہ اپنی مرضی کا تجزیہ کرنے کے لئے ایک سخت تجزیہ فریم کا تعین کیا. کاروباری نمائندوں اور تکنیکی ٹیموں کے ساتھ حکمت عملی تعاون کے ذریعے، انہوں نے اپنی مرضی کے اثر کو 20٪ کم کرنے میں کامیاب ہوسکتے ہیں جبکہ ضروری کاروباری سرگرمیوں کو برقرار رکھتے ہیں.





"یہ چیلنج صرف اپنی مرضی کے لئے اکیڈمی کو اکیڈمی میں منتقل کرنے کے لئے نہیں تھا،" ایک پروجیکٹ دلچسپی والے نے وضاحت کی. "یہ بنیادی طور پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ کس طرح کاروباری پروسیسز معیاری Fusion کی صلاحیتوں کو استعمال کرسکتے ہیں جبکہ آپریٹنگ کی متبادل کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے.





اس تجربے کے اثرات اپنی مرضی کی کمی سے کہیں زیادہ وسیع تھے. Oracle Integration Cloud (OIC) اور آٹو ٹرانسمیشن پروسیسنگ ڈیٹا بیس (Autonomous Transaction Processing Database) کا استعمال کرتے ہوئے جدید انضمام آرکیٹیکل کے ذریعے، Sravana نے ایک مضبوط ایپلی کیشنز کی ایک طاقتور ایگزیکٹو سسٹم کو ڈیزائن کیا جس نے مختلف کاروباری افعال میں لاگ ان اعداد و شمار کی فراہمی کو یقینی بنایا.





اس کے سب سے زیادہ قابل ذکر تکنیکی کامیابیوں میں سے ایک Coupa اور Oracle کے درمیان پیچیدہ خریداری کے حکم اور دستاویزات انٹرویو تھا، جس نے پہلے سے ہی دستی پروسیسنگوں کو خود کار طریقے سے کام کیا اور فروخت کے نظام میں ڈیٹا کی دیکھ بھال کو بہتر بنایا.





ڈیٹا کنورٹرنگ کی حکمت عملی پروجیکٹ میں ایک اور اہم کامیابی کے عوامل کی نمائندگی کی. Sravana کی ترقی کے لئے ایک جامع فریم ورک کو تبدیل کرنے کے قابل اعداد و شمار کی شناخت کے لئے نتیجے میں قابل ذکر کارکردگی میں اضافہ، 22٪ کے ساتھ ڈیٹا حجم کو کم کرنے اور 15٪ کے ساتھ دستی کوشش اور وسائل کو کم کرنے کے نتیجے میں اہم بہتریاں جو براہ راست پروجیکٹ ٹائم لائنز اور اخراجات کو متاثر کرتی ہیں. اس کے پروگرامنگ کے لئے پروگرامنگ کے استعمال کے معاملے کے لئے اسٹیکٹ بائٹ بورڈ تجزیہ کے سیشنز کو یقینی بنائے گئے تھے کہ پیچیدہ سکرین جو جزوی طور پر وصول، فرائض اور کھلے اشیاء میں شامل ہیں، درست اور درست طریقے سے کام کیے جاتے ہیں.





" ڈیٹا کنورٹرنگ کا نقطہ نظر خاص طور پر حیرت انگیز تھا،" پروجیکٹ کے بارے میں جاننے والے اعلی درجے کی تکنیکی رہنما نے کہا. "ہر کنورٹرنگ سٹیریول کو احتیاط سے تجزیہ کرتے ہوئے اور ہدف شدہ نکالنے کی منطق کو تیار کرتے ہوئے، سراوانا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف متعلقہ، اعلی معیار کے اعداد و شمار نئے نظام میں منتقل ہوتے ہیں.





ٹرانسپورٹ کی تکنیکی پیچیدگی کو تفصیلات پر غیر معمولی توجہ کی ضرورت تھی. سپلائر کے اعداد و شمار، خریداری کے احکامات، دستاویزات، اور فرائض کے ساتھ کام کرتے ہوئے، سراوانا نے ایک سادہ نقل و حمل کا انتظام کیا جس میں ٹرانسپورٹ انٹرفیس کو برقرار رکھنے اور نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ.





جولائی 2023 میں کامیابی سے گزرنے کے بعد، سراوانا کی تکنیکی مہارت اور اعلی درجے کی طرف متوجہ کرنے کی ذمہ داری کے ذریعہ ایک اہم مہم تھا. انضمام کے بعد، انہوں نے بنیادی پیداوار کی حمایت فراہم کرنے کے لئے جاری کیا ہے جبکہ ایک ہی وقت میں ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے اور آنے والے مرکبوں کی حمایت کرتے ہوئے - آپریشن کی مستحکمیت کو مسلسل بہتر بنانے کے ساتھ توازن کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہوئے. شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ منصوبے کے دوران ان کی غیر معمولی کارکردگی نے کارخانہ دار سے مکمل وقت کی ملازمت پر براہ راست منتقل کیا ہے - ان کے انضمام کے لئے ان کی قدر کا ثبوت اور اس قدر احترام جس میں stakeholders نے ان کی مدد کی.





stakeholder management نے منصوبے کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا. collaborative design sessions and technical knowledge sharing کے ذریعے، Sravana نے کاروباری ٹیموں کے ساتھ مضبوط تعلقات تعمیر کیے ہیں جو گہری فیصلہ کرنے کے عمل کو سہولت دیتے ہیں. اس کی صلاحیت پیچیدہ تکنیکی مفهوموں کو کاروباری دوستانہ زبان میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت kritical customization and conversion decisions that balance technical limitations with operational requirements.





ان کے پیدا ہونے سے پہلے ممکنہ مسائل کو حل کرنے میں غیر معمولی پیشہ ورانہ طریقہ کار دکھایا گیا تھا. دوبارہ استعمال ہونے والے اجزاء اور مشترکہ انضمام کے اسکرینرز کے لئے معیاری نقطہ نظر کی ترقی کے ذریعہ، سراوانا نے ترقی کو تیز کرنے والی کارکردگی کی پیداوار کی جس میں حل کے تمام حصوں میں متوازن معیار کو یقینی بنانے میں مدد کی.





Sravana Kumar Reddy Yeruva کے لئے ذاتی طور پر، پروجیکٹ کیریئر میں ایک اہم پہلا قدم تھا، جس میں پیچیدہ نقل و حمل کے حلوں کی تخلیق کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا جبکہ سخت وقت کے تحت اہم تکنیکی چیلنجز کا انتظام کیا گیا تھا. اس کی تکنیکی قیادت کے دوران ڈیزائن، ترقی، اور انضمام مرحلے میں کاروباری پیمانے پر تبدیلیوں کو فراہم کرنے کے لئے اس کی غیر معمولی صلاحیت کی تصدیق کی تھی جبکہ تکنیکی مہارت اور کاروباری نتائج دونوں پر توجہ مرکوز کیا گیا تھا.





یہ نقل و حمل کی کامیابی کی کہانی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کس طرح خصوصی تکنیکی مہارت، حکمت عملی کے نقطہ نظر کے ساتھ مل کر، پیچیدہ کلاؤڈ نقل و نقل کی ترسیل کو تبدیل کر سکتا ہے. Oracle R12 to Fusion پروجیکٹ نہ صرف گاہکوں کی ڈیجیٹل تبدیلی کے راستے میں مدد کی، بلکہ کلاؤڈ نقل و نقل میں اپنی مرضی کے مطابق کرنے اور انضمام کو منظم کرنے کے لئے نئے طریقوں کو بھی قائم کیا.





آگے دیکھتے ہوئے، اس منصوبے کی کامیابی کے اثرات فوری کامیابیوں سے بھی زیادہ ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح مؤثر تکنیکی آرکیٹیکل پیچیدہ نقل و حمل کے چیلنجوں کو حل کرسکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ stakeholders کے لئے غیر معمولی قدر فراہم کرتا ہے. جیسا کہ کلاؤڈ اپوزیشن صنعتوں میں تیزی سے تیزی سے بڑھتا ہے، Oracle R12 to Fusion منتقل مستقبل کے کاروباری کلاؤڈ اپوزیشنز کے لئے ایک ماڈل کے طور پر کھڑا ہے، Sravana Kumardy Red Yeruva کی مہارت کی قیادت کے تحت منصوبے کی کامیابی کو فروغ دینے میں تکنیکی مہارت، جدید انضمام کے نقطہ نظر اور حکمت عملی کے طاقتور ترکیب کو ظاہر کرتا ہے.

Sravana Kumar Reddy Yeruva کے بارے میں معلومات

انٹرپرائز سسٹموں کی تبدیلی میں ایک اہم پیشہ ورانہ، Sravana Kumar Reddy Yeruva نے خود کو Oracle Cloud Applications اور Fusion Middleware ٹیکنالوجیوں میں ایک اہم ماہر کے طور پر قائم کیا ہے. 14 سالوں کے پیشہ ورانہ تجربے کے ساتھ، Sravana پیچیدہ تکنیکی چیلنجوں کے لئے غیر معمولی علم کی گہرائی لاتا ہے. اس کا جامع تجربہ Oracle Procure-to-Pay، Order-to-Cash، اور Property Management ماڈیولز میں شامل ہے، خاص طور پر Oracle Integration Cloud (OIC)، FBDI، اور BI Publisher کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم انضمام میں طاقت کے ساتھ.





کمپیوٹر ایپلی کیشن میں ایک ماسٹر ڈگری کے ساتھ، Sravana کاروباری گاہکوں کے لئے نتائج پر مبنی حل فراہم کرنے کے لئے عملی ایپلی کیشن کے تجربے کے ساتھ تعلیمی علم کا مجموعہ کرتا ہے. تکنیکی امکانات اور کاروباری ضروریات کے درمیان فاصلے کو منسلک کرنے کی اس کی صلاحیت نے اسے خاص طور پر تبدیلی کی منصوبوں میں مؤثر بناتا ہے جو دونوں تکنیکی مہارت اور stakeholder alignment کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے کیریئر کے دوران، Sravana نے مسلسل سیکھنے اور تکنیکی ترقی کے لئے ایک عہدہ دکھایا ہے، اوراکل کی ترقی میں نیچے رہنے والی کلاؤڈ کی صلاحیتوں کی طرف سے. کاروباری acumen کے ساتھ تکنیکی صلاحیت کا مجموعہ کرتے ہوئے، وہ مسلسل حل فراہم کرتا ہے جو آج کی تیزی سے ترقی یافتہ

یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Echospire میڈیا کی طرف سے ایک ریلیز کے طور پر تقسیم کی گئی تھی.

