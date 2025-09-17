Ozak AI 100+ Blockchains پر حقیقی وقت مارکیٹ ڈیٹا فراہم کرنے کے لئے Pyth نیٹ ورک کے ساتھ شراکت دار

دبئی، UAE، 16 ستمبر، 2025/Chainwire/--Ozak AI ($OZ) ڈیپین (Decentralized Physical Infrastructure Network) کے ساتھ مصنوعی ذہانت کو شامل کرکے AI-powered crypto innovation کے ماحول کو دوبارہ بیان کرنے کے لئے جاری ہے. اب، Pyth نیٹ ورک کے ساتھ اس کی ممکنہ شراکت داری کے ساتھ، Ozak AI تیزی سے، ٹریڈنگ کے اعداد و شمار کو وسیع کرنے، حقیقی وقت میں ٹریڈنگ تک رسائی کے ذریعہ اپنے ایکو سسٹم کو ترقی کر رہا ہے، اس کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 پی ایس پی نے سرمایہ کاروں کی اعتماد کو بڑھایا آج، $OZ نے ایک مضبوط ترقی کی حکمت عملی کا اشارہ کیا ہے، جس میں اس کی قیمت مرحلہ 1 میں $0.001 سے مرحلہ 5 میں $0.01 تک بڑھ رہی ہے، 900٪ میں اضافہ. ڈیٹا ذہین سے ملتا ہے: ذہین AI فیصلے کی طاقت اوزاگ AI کی انٹرفیس مختلف بلاکچینز میں خود کار طریقے سے اور ذہین آپریشنز کی مدد کرتی ہے.Pyth نیٹ ورک کے انٹرفیس کے ساتھ، یہ نظام اب اعلی فریکوئنسی، تصدیق شدہ مارکیٹ ڈیٹا کی طرف سے چلائے جائیں گے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ فیصلہ درست رہتا ہے. decentralized، cross-chain functionality کے لئے DePIN ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر اور $OZ کی طاقتور فائدہ، حکمرانی، اور ایکس سسٹم کی ترقی میں، منصوبہ خود کو قابل اعتماد، سیکورٹی اور شفافیت میں رہنما بناتا ہے. Strategic Alliances کے ذریعے ترقی یہ شراکت داری Ozak AI کی بڑھتی ہوئی تعاون کی پورٹ فولیو کے لئے ایک اور میلے کا اضافہ کرتی ہے. اس سے قبل، SINT، Hive انٹیل، اور Weblume کے ساتھ شراکت داری کو بہتر execution speed، multi-chain data access، اور Web3 انضمام. اب، Pyth نیٹ ورک کی انضمام ایک AI کی طرف سے طاقتور نقطہ نظر فراہم کرتا ہے جو ان پچھلے شراکت داریوں کو آسان بناتا ہے، طویل مدتی قبولیت اور صنعتوں کے درمیان درخواست کے لئے ڈیزائن کردہ ایک حفاظتی ماحولیاتی نظام بناتا ہے. روڈ شو سے عالمی کانفرنسوں تک کا سفر Ozak AI نے دنیا بھر میں اپنے قدموں کی نشاندہی کی ہے اور GM ویتنام کے اجلاسوں اور کمیونٹی کے برانچز کے بعد، ٹیم اب بالی میں Coinfest Asia 2025 میں بڑے مرحلے کے لئے تیاری کر رہی ہے. انفرادی اجلاسوں، نیٹ ورکنگ سیشنز اور اعلی درجے کے مکسروں کے ساتھ، اس واقعہ نے Ozak AI کو مشہور فاؤنڈیشنز، ڈویلپرز اور سرمایہ کاروں کے ساتھ منسلک کیا ہے - مقامی اور عالمی سطح پر ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی ایشیائی نظام کے طور پر اس کی تعریف کو مضبوط کرنے کے لئے. decentralized intelligence کے مستقبل کا نقشہ Ozak AI × Pyth نیٹ ورک کی شراکت داری decentralized intelligence کے لئے خزانہ ڈال رہی ہے. by pairing real-time data with AI-driven infrastructure, Ozak AI keeps its tools, bots, and applications flexible across more than 100 blockchains. سرمایہ کاروں اور ڈویلپرز کے لئے، یہ ایک اور مضبوط اشارہ ہے کہ اوزاگ AI فعال طور پر صنعت کے اگلے بڑے چیلنج کے لئے بنیاد بناتا ہے. Ozak AI کے بارے میں Ozak AI blockchain اور مصنوعی ذہانت کا مجموعہ کرتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں اور ڈویلپرز کو حقیقی وقت مارکیٹ ڈیٹا اور کریپٹو، اسٹاک، اور فاریکس کی تجارت کے لئے زیادہ سمارٹ آلات فراہم کریں. Pyth نیٹ ورک، Spheron، SINT، Weblume، اور Dex3 جیسے شراکت داروں کے ساتھ، یہ ایک اکیسسٹم پیدا کرتا ہے جو تیزی سے اور زیادہ مؤثر ہے. $OZ ٹوکن فی الحال اس کی پیشکش میں ہے، ابتدائی حامیوں کو ایک کم قیمت پر داخل ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی AI اور بلاکچین کی جگہ کے لئے عملی حلوں کی تعمیر کے لئے کام کرتا ہے. Ozak AI کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، صارفین مندرجہ ذیل لنکس پر جائیں گے: ویب سائٹ: https://ozak.ai/ ٹویٹر / ایکس: https://x.com/OzakAGI ویب سائٹ: https://t.me/OzakAGI رابطے دوسرا کھیل Media@ozak.ai سے رابطہ کریں \n \n یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Cybernewswire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Cybernewswire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام پروگرام