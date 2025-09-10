Kikimora ایجنٹ: SMEs کے لئے دستیاب AI-Powered سائبر سیکورٹی پلیٹ فارم

Sofia, Bulgaria, 10 September, 2025/CyberNewsWire/--Kikimora، ایک سائبر سیکورٹی ماہر اور ایک پروڈکٹ ڈویلپر، نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ، ایک نیا AI کی طرف سے طاقتور پلیٹ فارم، کاروباری اداروں، انفرادی افراد اور طالب علموں کے لئے دستیاب سائبر سیکورٹی مینجمنٹ، زخموں کی تشخیص، اور املاک کی نگرانی فراہم کرتا ہے. میکسیکو ایجنٹ میکسیکو ایجنٹ Kikimora ایجنٹ بات چیت AI اور خود کار طریقے سے سیکورٹی کام کے چیلنجوں کو ملتا ہے، چھوٹے اور چھوٹے پیمانے پر کاروباری کاروباری بوجھ کو کم کرنے کے لئے سائبر حملے اور بڑھتی ہوئی سیکورٹی مہارت کی کمی کا سامنا کرتے ہیں. \n \n "Kikimora ایجنٹ ہینڈل ٹولنگ اور اعلی مہارت کی ضروریات کو کم کرتا ہے. پلیٹ فارم صارفین کو آسانی سے اثاثوں کا انتظام کرنے، لچکدار سکین کو چلانے اور سادہ نوٹس کے ساتھ مطابقت کی رپورٹوں کو پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ سیکورٹی ٹیموں کو کم سے کم ترتیبات اور تقریبا کوئی سیکھنے کی کوریج کے ساتھ فوری قدر فراہم کرتا ہے. " "Kikimora ایجنٹ ہینڈل ٹولنگ اور اعلی مہارت کی ضروریات کو کم کرتا ہے. پلیٹ فارم صارفین کو آسانی سے اثاثوں کا انتظام کرنے، لچکدار سکین کو چلانے اور سادہ نوٹس کے ساتھ مطابقت کی رپورٹوں کو پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے. یہ سیکورٹی ٹیموں کو کم سے کم ترتیبات اور تقریبا کوئی سیکھنے کی کوریج کے ساتھ فوری قدر فراہم کرتا ہے. " کرسمس کاٹنے Kikimora ایجنٹ روایتی طور پر پیچیدہ سائبر سیکورٹی پروسیسز کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور بات چیت کے تعامل اور لائیو اسٹوریج مینجمنٹ کے لئے ایک تقسیم سکرین انٹرفیس فراہم کرتا ہے. صارفین کو محفوظات کے آلے تک رسائی حاصل کرنے کے لئے قدرتی زبان کے مشورے کے ذریعہ بات چیت کرسکتے ہیں، انٹرفیس کو منظم کرسکتے ہیں، زخموں کو نگرانی کرسکتے ہیں، اور اصلاح اور مطابقت کے لئے عمل کرنے کے لئے سفارشات حاصل کرسکتے ہیں. اہم زمرے شامل ہیں Attack Surface Management، Vulnerability Management، Asset Management، Endpoint Security، اور Security Project Management. \n \n "سائبر سیکیورٹی میں آٹومیشن اب لوکس نہیں ہے - یہ محدود وسائل کے ساتھ تنظیموں کے لئے ایک ضروری ہے، "مارٹین Malinov، Kikimora ایجنٹ کی مصنوعات کے سربراہ نے کہا. "سائبر سیکیورٹی میں آٹومیشن اب لوکس نہیں ہے - یہ محدود وسائل کے ساتھ تنظیموں کے لئے ایک ضروری ہے، "مارٹین Malinov، Kikimora ایجنٹ کی مصنوعات کے سربراہ نے کہا. Kikimora ایجنٹ ایک وسیع رینج سیکورٹی انٹرویوز - جیسے Qualys کی ویب ایپلی کیشن سکننگ اور Wazuh انٹرویو - صارفین کو ڈیٹا کی رازداری اور مطابقت کی ضروریات پر کنٹرول رکھنے کے لئے یقینی بناتا ہے. Kikimora ایجنٹ مکمل کام کے عمل کے عمل کے انتظام کی حمایت کرتا ہے، شامل طور پر اجزاء کی فہرست اور اپ ڈیٹ، زخموں کے سکینز کو چلانے اور ٹریک کرنے، اصلاحات کے کاموں کو تخصیص، OWASP چیک لسٹز کو چیک کرنے، اور نئے اختیارات میں داخل کرنے. ایجنٹ مقامی تناظر پر مبنی کاموں کو انجام دے سکتا ہے، اور آپ کی اصلاحات کی کوششوں کو بہتر بنانے کے لئے عملی سفارشات فراہم کر سکتا ہے. صرف 'میری ویب ایپلی کیشن کو سکن کریں ...', 'میری موجودہ اثاثوں کی فہرست کریں ...', یا 'NIS2 مطابقت کے لئے ایک منصوبہ تخلیق کریں ...' آپ کے ایجنٹ کو تفصیلات فراہم کرنے اور موجودہ مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ایک قدم کے لئے ہدایات فراہم کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کرے گا. اس کا آغاز ایک وقت میں ہوتا ہے جب یورپی چھوٹے اور چھوٹے کاروباری اداروں کو زیادہ سائبر دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حملے کی شرح میں اضافہ اور GDPR اور NIS2 جیسے زیادہ سخت قوانین کے ساتھ. صارفین کو Kikimora ایجنٹ کا استعمال شروع کر سکتے ہیں: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ صارفین Get Started Guides، Documentation & Example Prompts تلاش کرسکتے ہیں: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora تجربہ کار ٹیم کی طرف سے بنایا گیا Kikimora یورپ بھر میں تنظیموں کے لئے سائبر سیکورٹی کے حل فراہم کرتا ہے، سائبر سیکورٹی کی مصنوعات کی ترقی اور آسانی سے خود کار طریقے سے. SoCyber سوسائٹی کمپنی دستیابیت اور سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لئے وقف ہے، عملی، AI کی طرف سے طاقتور آلات جو چھوٹے اور وسطی ٹیموں کے لئے آپریشن کو آسان بناتے ہیں. رابطے CEO کے کرسمس کاٹنے کیمریم مارکیٹنگ@so-cyber.com \n \n یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Cybernewswire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Cybernewswire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام پروگرام