GISEC گلوبل 2025: دبئی ڈی این اے کے مقابلے میں سائبر دفاعی رہنماؤں کو متحد کرتا ہے

6-8 مئی سے، 25،000 سے زائد سائبر سیکورٹی ماہرین مشرق وسطی اور افریقہ کی سب سے بڑی سائبر سیکورٹی ایونٹ میں جمع ہوں گے کہ اس علاقے کے ڈیجیٹل مستقبل کو گہری فائلوں اور اہم ڈھانچے کی خرابیوں سے بچانے کے لئے

AI-driven سائبر جرائم اور رانسوموائر حملوں کو عالمی سطح پر بڑھانے کے ساتھ، GISEC Global 2025 6 - 8 مئی سے دبئی میں واپس آتا ہے، دنیا کے سب سے اہم رہنماؤں، نوکریوں اور خیالات کو ہماری ڈیجیٹل مستقبل کو محفوظ کرنے کے لئے ایک اعلی درجے کی کوشش میں جمع کرنے کے لئے.

GISEC Global دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو سائبر سیکورٹی کے ایپیکٹیر میں تبدیل کرتا ہے، 450 سے زائد سی آئی ایس اوز، 160 ممالک سے 25،000 پیشہ ور افراد اور 750 سے زائد برانڈز کو شامل کرتا ہے - AWS، Huawei، اور مائیکروسافٹ کی طرح تکنیکی جواؤں سے جدید نوکریوں تک - MEA کی سب سے اہم سائبر ایونٹ کے تحت "ایک AI-Powered مستقبل کو یقینی بنانے". سال 2025 کو حکومتوں، انٹرپرائزوں، اور ماہرین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے ذریعے عالمی سائبر سیکورٹی کمیونٹی کو مضبوط بنانے کے لئے ہمارے ڈیجیٹل مستقبل کو یقینی بنانے کے لئے مجموعی کارروائی کی دعوت دیتا ہے.

14th ایڈیشن صنعت میں کچھ اہم کھلاڑیوں سے اہم توجہ مرکوز کرتا ہے، جیسے Huawei، AWS، مائیکروسافٹ، Google Cloud Security، CISCO، Deloitte، Kaspersky، Check Point، Cloudflare اور Honeywell، جیسے Spire Solutions، CPX، CyberKnight، LinkShadow، OPSWAT، Qualys، CrowdStrike، StrikeReady، اور Dream Group.

تین دن کے واقعہ نے امارات کی دنیا بھر میں AI انوریت اور ذمہ دار AI اپلی کیشنز کی حیثیت کو مضبوط کیا ہے، عالمی مہارت کو مقامی ترجیحات کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے، اور عوامی اور ذاتی تعاون، نوٹنگ، اور مہارت کی ترقی پر ایک مضبوط توجہ کے ساتھ.

ان اولویتوں کو ایک اہم نقطہ نظر میں آتا ہے. عالمی معیشت فورم کے عالمی امن کی Outlook 2025 رپورٹ GISEC Global 2025 سے پہلے شائع کیا گیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ:

66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors