Yogesh Gadhiya نے AWS کلاؤڈ سروسز کا استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی مؤثر کاروباری سطح پر نگرانی اور ایڈریس آٹومیشن کی مطابقت کے نظام کا انتظام کیا جس میں انہوں نے منظم قوانین کی مطابقت کو برقرار رکھنے کے ساتھ حاصل کیا.

یہ کئی ریگولیٹری سسٹمز (GDPR، HIPAA، ISO 27001) پر ایک انٹرپرائز کی مطابقت کے حل کا ایک انٹرویو تھا

Yogesh Gadhiya کے سسٹم آرکیٹیکل اور کلاؤڈ انٹرویو میں مہارت اس کامیابی کی کہانی کی بنیاد بنائی تھی. lead architect اور decision maker کے طور پر، انہوں نے اندرونی سیکورٹی ٹیموں، مطابقت کے افسر، ڈویلپرنگ ٹیموں، اور کلاؤڈ سروس فراہم کرنے والوں کے طور پر متعدد ذرائع کے درمیان پیچیدہ مواصلات کا انتظام کیا.

تکنیکی تنصیب میں تنظیم کی متعدد ریگولیٹری ضروریات پر سختی سے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت تھی. Yogesh Gadhiya نے مطابقت کے اصولوں کو منسلک کرنے کے لئے مائیکرو سروسز کے نقطہ نظر کو ڈیزائن کیا اور AWS سروس انٹرفیسز کو ایکسچرانک پروسیسنگ کی حمایت کرنے کے لئے نقشہ بنایا تھا، بغیر سیکورٹی کو ضائع کرنے کے.

Yogesh Gadhiya کی حکمت عملی میں ایک اہم ترقی ایک پیچیدہ مطابقگی کے قوانین کے انجن کی تخلیق تھی جو تمام ریکارڈنگ ماحولوں کو مکمل طور پر سنکنرن میں رکھتا تھا، مثال کے طور پر، یہ مختلف ریکارڈنگ کی مختلف ضروریات کو چلانے کے لئے آسان بنا دیا، جبکہ مختلف سسٹم کے اجزاء اور AWS خدمات کے ساتھ ایک ہی وقت میں بات چیت.

اس پروجیکٹ نے صرف فوری کامیابی سے بھی زیادہ اوقات بھیج دی. نہ صرف Yogesh Gadhiya اور اس کی ٹیم نے مطابقت کی نگرانی کے نظام کی لچکدار اور مستحکم کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے فراہم کیا، بلکہ انہوں نے ریگولیٹری مینجمنٹ میں کمپنی کے نام کو بھی بڑھایا. یہ آپریٹنگ میں اہم بہتر بن گیا جب تنظیم نے آخر میں دستاویزات کی نگرانی کی کوششوں کو 50٪ کم کر دیا، جو Gadhiya کے آرکیٹیکل رہنماؤں کے تحت انتظام کی کارکردگی اور اعتماد کے بارے میں بہت بتاتا ہے.

پروجیکٹ کے پیمانے پر نتائج اہم تھے. یہ AWS انضمام کے ساتھ تیزی سے انضمام کے ساتھ انضمام کو مکمل کر دیا، کارکردگی کی توقعات کو مزید بڑھانے اور کارپوریٹ مطابقہ کے نظام کے لئے ایک ماڈل کے طور پر کام کیا. یہ وسیع پیمانے پر اندرونی تعریفوں کو حاصل کیا، Gadhiya کی تکنیکی مہارت کے لئے رہنماؤں کی تعریفوں اور ایک مشن کے اہم نظام کے وقت کی ترسیل کے لئے.

مستقبل میں، اس پروجیکٹ کی کامیابی دیگر انٹرپرائز کی مطابقت کے شعبے میں اور خاص طور پر کلاؤڈ نائٹنگ کے لئے موازنہ کرتا ہے. Yogesh Gadhiya کی اس نظام کی مطابقت کے خود کار طریقے سے AWS کے انٹرفیس کے اندر اس نظام کی تخلیق میں مؤثر طریقے سے مستقبل کی کوششوں کو درست شکل میں رکھتا ہے.

اصل میں، اس منصوبے کی آرکیٹیکل نے Cloud-integrated compliance monitoring میں ایک نیا بینکنگ قائم کیا. multiple AWS services (S3, SQS, CloudWatch, IAM, ECS) and processing diverse regulatory schemes is strong evidence that large-scale compliance automation can be executed effectively. Such successes continue to serve as an example for similar programs in regulated sectors and add to continued advances in compliance monitoring methodologies.

یہ کام مختصر مدت میں کامیاب تھا اور مزید بہتر بنانے کے لئے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے کیونکہ مزید ریگولیٹری فریم ورکوں کو بعد میں شامل کیا گیا تھا. Yogesh Gadhiya نے نظام کے آرکائیٹنگ کے بارے میں اپنے متحرک نقطہ نظر اور سخت سیکورٹی محدودیتوں کے تحت پیچیدہ مطابقت کی تنصیبوں کا انتظام کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے جاری کیا ہے.

About Yogesh Gadhiya

اس کی آرکیٹیکل اور تکنیکی نظر انداز کے ساتھ، Yogesh Gadhiya نے انٹرپرائز سسٹم کی تنصیب اور کلاؤڈ انفارمیشن کے لئے اس کی اعلی درجے کی حکمت عملی کے ساتھ اپنے لئے ایک نام بنا دیا ہے. کنٹینرڈ مائیکروسافیسنگ کی تنصیب اور جدید AWS انضمام میں اس کے تجربے نے نظام کی کارکردگی میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے، جیسے مطابقہ کی نگرانی کے آٹومیشن کے ذریعہ دستاویزات کے کام میں 50٪ کمی. کمپیوٹر سائنس میں اعلی تعلیم اور کلاؤڈ کمپیوٹرنگ میں مہارت کے ساتھ، Yogesh نے کارپوریٹ سسٹموں میں تکنیکی ترقی کے لئے تعلیمی مہارت اور عملی تجربے کو ایک ساتھ لایا ہے. تنظیم کے تقاضوں، کلاؤڈ آرکیٹیکل اور سیکورٹی کن

