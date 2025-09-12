Dirty Pirate Metrics: آپ کے اوپن سافٹ ویئر ڈویلپر کے آلے کی کامیابی کا اندازہ کیسے کریں

تکنیکی بنیادی طور پر جو سرمایہ کاری کی حمایت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سرمایہ کاروں کو دکھانے والے اعداد و شمار کے ساتھ ایک ڈسپلے رکھتا ہے: سائن اپ، MRR پیشکش، ترقی کی گرافیاں جو صاف طور پر اوپر کی طرف بڑھتی ہیں. یہ مفید ہیں، لیکن ذہن میں، وہ جانتے ہیں کہ ان ڈسپلے واقعی ان کو نہیں بتاتے ہیں کہ آلہ اور کمپنی صحیح سمت میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ، زیادہ تر بنیادی طور پر نہیں جانتے کہ کس طرح پیمائش کرنے کے لئے ان کی مصنوعات کی کامیابی.یہ وہاں ہے جہاں خریدار میٹرک، اور زیادہ اہم، برے خریدار میٹرک، آتے ہیں. حقیقی Pirate Metrics: شروع کے نقطہ Pirate Metrics فریم ورک (AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral) ڈیوڈ McClure کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا کہ SaaS اسٹارٹپز کو فاسٹ میٹرکز (جیسے انگریزیوں اور پسندوں) کے بارے میں حوصلہ افزائی کرنے سے روکنے اور اصل میں ترقی کو ڈرائیونگ کرنے والے چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ کام کیا کیونکہ اس نے ابتدائی مرحلے میں کمپنیوں کو ترقی کا اندازہ کرنے کا ایک نیا طریقہ دیا جب روایتی مارکیٹنگ funnel مناسب نہیں تھا. لیکن اگر آپ ایک ڈویلپر آلے بناتے ہیں جو GitHub ستاروں پر منحصر ہے، آپ کو فوری طور پر دیکھیں گے کہ AARRR کافی گہری نہیں ہے. Dirty Pirate Metrics کے بارے میں معلومات میرا سابق Mentor، اسٹیفن Verkerk (WeTransfer کے بنیادی شرکاء، فرشتہ سرمایہ کار) نے پائریٹ میٹرکس کو ایک ایسی چیز میں اضافہ کیا ہے جو بنیادی طور پر کر سکتے ہیں. انہوں نے فائنل کو مزید توڑ دیا تاکہ آپ نہ صرف "استعمال کرنے والے اور ادائیگی کرنے والے صارفین" کا اندازہ کرسکتے ہیں، بلکہ اس مرحلے میں بھی جہاں آپ کے مصنوعات، آپ کی کمیونٹی، اور آپ کی ٹیم آپ کو زندہ یا مرنے کا فیصلہ کرتی ہیں. ان کی کمپنیوں کو چلانے کے لئے یہ فہرست کہا جاتا ہے (اس وجہ سے کہ اس کا آلہ فاسٹ ہے) Dirty Pirate Metrics اقدامات ہیں: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ڈیزائن & Scaling متعلقہ بازار توجہ شناختی فعال کرنے حیرت انگیز آمدنی بازداشت حوالہ ٹیم یہ بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں، یہ آپ کو آپ کی مصنوعات واقعی صحت مند ہے، یا اگر آپ صرف پائچ ڈیک کے لئے اپنے اعداد و شمار کو پہن رہے ہیں، اس کی ایک بہت واضح تصویر فراہم کرتا ہے. بنیادوں کے لئے یہ کیوں اہم ہے براہ کرم صادق بنائیں: سرمایہ کاروں کو ترقی کی کرنسیوں سے محبت ہے، لیکن صارفین آپ کے MRR گراف کے بارے میں فکر نہیں کرتے. ڈویلپرز اس بات کے بارے میں فکر مند ہیں کہ آپ کے آلے کام کرتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، اور ان کے کام کی رفتار میں داخل ہوتا ہے. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling آپ سے پوچھنے کے لئے مجبور کرتا ہے: میرے آلے کی محدودیتیں کیا ہیں، یہ صارفین کے لئے کتنا تیزی سے اور کتنا دور پیمائش کرتا ہے؟ Addressable Market: کیا میں ایک جگہ میں تعمیر کرتا ہوں جو واقعی اس کے قابل ہے؟ توجہ اور واقفیت: کیا ڈویلپر بھی جانتے ہیں کہ میں موجود ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ فعال اور AHA: کیا وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتے ہیں؟ retention: کیا وہ ہمیشہ واپس آتے ہیں، یا میں ایک ٹیسٹ چلانے کے بعد صارفین کو چوری کرتا ہوں؟ آمدنی: میرا حقیقی بحالی کا راستہ کیا ہے: سپانسرشنز، کاروباری لائسنسز، نصاب؟ Referral: کیا میرے صارفین میرے لئے میری مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ ٹیم: لوگ میرے ساتھ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یا میں اکیلا ہوں؟ حقیقت کی چیک اگر آپ کی موجودہ "میٹرک ڈیک" زیادہ تر GitHub ستارے، Discord سائن اپ، اور ایکسل میں نکالنے والی ہاکی بلی ہے، تو آپ کامیابی کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں، آپ سرمایہ کاروں کے لئے کام کر رہے ہیں. Dirty Pirate Metrics آپ کو صادق بننے کی ضرورت ہے: \n \n \n \n ڈیوائس کہاں سے نکلتے ہیں؟ کون سا ٹکڑا صحت مند ہے اور کون سا ٹکڑا؟ کیا آپ کی کمپنی مواد پر تعمیر کی جاتی ہے، یا صرف اچھے optics پر؟ کہاں سے شروع کریں؟ اس سے زیادہ پیچیدہ نہ کریں.آپ کے مرحلے کے لئے کیا اہم ہے پر توجہ مرکوز کریں: \n \n \n \n 0-1,000 صارفین: توجہ & فعال، آپ کے آلے کا تجربہ کرنے کے لئے ڈویلپرز حاصل کریں. 1،000-10،000 صارفین: برقرار رکھنے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ دور رہیں. 10،000+ صارفین: آمدنی اور ٹیم، استحکام کی تعمیر اور آپ کی کمپنی کی پیمائش. سب سے اوپر: Dirty Pirate Metrics آپ کو پیمائش کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے سرمایہ کاروں کو اب بھی ان کے خوبصورت گراف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ آخر میں جانیں گے کہ آپ جو تعمیر کر رہے ہیں وہ حقیقی ہے یا صرف اسٹار ہے. حقیقی صحت