ٹوکیو، جاپان، اکتوبر 31st، 2025/Chainwire/--ایک اہم ترقی میں، (ARX) پروجیکٹ نے بصری بنیادوں سے باہمی، حقیقی دنیا کے اثرات تک منتقل کیا ہے. 2019 میں ایک ہارڈ مشن کے ساتھ شروع کیا گیا تھا کہ اعداد و شمار کی حکمرانی کو طاقتور بنانے، افراد کو اپنے ذاتی ڈیٹا کو کنٹرول اور پیسہ کمانے کی اجازت دیتا ہے، اس سے مناسب اقتصادی قدر حاصل کرنے کے لئے، ARCS اب اس کے ARCS 2.0 مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آرکوس آرکوس یہ حکمت عملی blockchain کو فیزیکی اثاثوں کے ساتھ منسلک کرتا ہے، ایک dezentralized اقتصادی ایشیائی سسٹم کی تعمیر کرتا ہے جو ڈیجیٹل نوکری اور روزانہ فائدہ کے ساتھ پلگ ان کرتا ہے. منظر سے حقیقت میں: آرک ایس ایس 1.0 کے درس ARCS 1.0 نے ایک پیشہ ورانہ " ڈیٹا بینک" ماڈل متعارف کرایا ہے، جو صارفین کو ARX ٹوکن کے ساتھ نامعلوم ڈیٹا میں حصہ لینے کے لئے بدلہ دیتا ہے. جبکہ پیشہ ورانہ طور پر، اس نے ہتھیاروں کا سامنا کیا: صارفین اور کارپوریٹ کے ساتھ ساتھ اپنانے کی "کلو شروع" چیلنج، محدود حقیقی دنیا کے استعمال کے حالات، اور ریگولیٹری غیر یقینیات. ان بصیرتوں نے ایک بنیادی حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ حقیقی قدر کو عملی درخواست کی ضرورت ہے. ARCS 2.0 فیصلہ کرنے کے لئے جواب دیتا ہے، ٹوکن کو ہائی فریکوئنٹک، تصدیق شدہ اقتصادی سرگرمی میں لاگ ان کرتا ہے. Strategic Partnership: Blockchain کے ساتھ Kominka کو دوبارہ بڑھانے آر سی ایس 2.0 کے سب سے اوپر، ایس ایس جی ہولڈنگز کمپنی، لمیٹڈ اور اس کی بیٹی کے ساتھ تبدیل کرنے والے جولائی 2025 شراکت داری ہے. کمپنی، لمیٹڈ، جو دونوں ٹوکیو میں مبنی ہیں، روایتی جاپانی kominka گھروں کو blockchain ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک کرنے کے لئے. Sun Sun House سورج کے گھر یہ شراکت داری ARCS کے لئے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرتی ہے، جہاں یہ روایتی املاک اور بلاکچین کے آلے کے درمیان فاصلہ کو منسلک کرتی ہے. شراکت داری کا مقصد ایک ایشیائی سسٹم پیدا کرنا ہے جہاں ARCS ٹوکن کو املاک ٹرانسمیشنز، رینٹلز اور وفاداری پاداشوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح ٹوکن کو ایک حقیقی دنیا کے آلے فراہم کرتا ہے. یہ اتحاد Kominka، جاپان کے تاریخی پہلے WWII لکڑی کے گھروں کو عالمی سرمایہ کاری اور ہوسٹنگ کے اثاثوں کے طور پر دوبارہ تصور کرتا ہے، ARX کو انفرادی ادائیگی کرنسی کے طور پر. \n \n \n \n مینجمنٹ کی خریداری: سورج سورج ہاؤس ان ثقافتی خزانے کی خریداری، ریٹائرمنٹ، فروخت اور رینجنگ کے ساتھ آخر تک کام کرتا ہے. Blockchain Integration: Investors purchase properties using ARX; unused homes become vacation rentals, blending tradition with token rewards. Broader Impact: Addressing Japan's vacant home crisis, the project aligns with the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism's (MLIT) Vacant House Revitalization initiative and support from the Japan Kominka Association. Kominka کی دلچسپی، روسٹک حقیقی، قدرتی حوصلہ افزائی، اور متحرک تجربات پمپنگ سیاحت کے رجحانات. جاپان میں داخلہ سفر کے بعد پینڈیمک میں اضافہ ہوا ہے، جس میں تعطیلات کی رینٹل مارکیٹ سال کے مقابلے میں 145% 2023 میں اضافہ ہوا ہے (جاپانی سیاحت ایجنسی). $ 1.91 بلین کے طور پر، یہ سیکشن رازداری اور مقام کی ترجیح دیتا ہے، ARCS کو 2.14 ٹریلین ڈالر کی ملکیت مارکیٹ کے لئے ایک عملی پل کے طور پر پوزیشن کرتا ہے. ایک سب سے پہلے ٹوکن ماڈل ARCS 2.0 ARX کو ایک ٹوکن میں تبدیل کرتا ہے جو فعال استعمال، نقل و حمل اور حقیقی دنیا میں انضمام کے لئے تعمیر کیا گیا ہے. ہر تقریب ایشیائی نظام کے اندر قابل تصدیق ٹرانسمیشنز سے منسلک ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قیمت پیدا کی جاتی ہے، خرچ کی جاتی ہے، اور ایک خود کو برقرار رکھنے والی چرچ میں بدلہ دیا جاتا ہے. \n \n \n \n \n ادائیگی اور رینٹلز: SSG ملکیتوں کے ذریعہ ایک kominka چھٹی گھر کی بکنگ کرنے والے گاہکوں کو انفرادی اخراجات کو کھولنے کے لئے ARX کے ساتھ ادائیگی کرسکتے ہیں. میزبانوں کو ARX براہ راست حاصل ہوتا ہے، ایشیائی نظام کی خدمات میں لاگ ان یا اسٹاک کرنے کی اجازت دیتا ہے. انعام سسٹم: ARX صارفین کی سرگرمی پر مبنی ہے - مکمل رہائشیں، مقامی تجربات میں حصہ لینے، اور سفر کے دوران رضاکارانہ، نامعلوم ڈیٹا میں شراکت داری. Membership and Staking: Access to real estate-backed membership rights activates ARX rewards. Holders can stake tokens to gain tiered benefits, including priority access to new property listings, enhanced discounts, and future governance participation. ڈیٹا بینک سینئرج: سفر سے متعلق صارفین کے اعداد و شمار (خاص طور پر رضامندی کے ساتھ اشتراک) ARCS ڈیٹا بینک کو بڑھاتا ہے. تمام نئے ARX صرف ایشیائی نظام کی سرگرمیوں جیسے ہوسٹنگ، رکنیت، اور ڈیٹا انٹرایکشنز کے ذریعہ گردش میں داخل ہوتے ہیں، اور کبھی بھی تجزیہ یا unchored تقسیم کے ذریعہ نہیں. یہ ساخت ایک دوہری flywheel کی طاقت کرتا ہے: \n \n \n RWA ایکوسیسٹم - ہوسٹنگ اور ہوسٹنگ ARX اخراجات کو ڈرائیونگ کرتا ہے، اور صارفین کی سرگرمی اور قدر تخلیق کے لئے اجر حاصل کرتے ہیں. ڈیٹا ایکوسیسٹم - صارف کی سرگرمی ڈیٹا بینک کو مہارت دیتا ہے، اضافی قدر کو کھولتا ہے. Web3 غیر متبادل شفافیت کے ساتھ ملکیت کو بہتر بناتا ہے، عالمی رسائی کو جمہوری بنانے اور ٹرانسمیشنز کو سادہ بناتا ہے. Building Decentralization: حکمرانی اور توسیع اہم منصوبوں میں شامل ہیں: \n \n \n \n \n decentralized governance: ARCS2.0 ایک مرحلے DAO ماڈل کے ذریعے decentralized governance کو حاصل کرنے کا مقصد ہے، جو token holders کو منصوبے کے فیصلے میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے. تبادلے کی ترقی: BitMart اور ProBit پر تبادلے، بڑے پلیٹ فارمز کو بڑھتی ہوئی likvidity کے لئے تیار کرنے کے لئے. سیکٹر کی توسیع: سیاحت سے کھانا کھانے، نقل و حمل، اور تعلیم تک. کمیونٹی کی تحریک: چیلنجوں کو ختم کرنے کے بعد، ARCS نے اپنے سرکاری X اکاؤنٹ کو دوبارہ شروع کیا اور 2.500 USDT ایئرڈروپ اور 2,000 USDT بونس کی کمپنیاں شروع کر دی ہیں تاکہ کمیونٹی کو دوبارہ تعمیر اور اس کے ماحولیاتی نظام کو بڑھایا جائے. بٹمارٹ آزمائش مارکیٹ کے ردعمل اعتماد کی وضاحت کرتا ہے: ARX جون 2025 کے بعد سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس صارفین کی طرف سے ڈیزائن شدہ ماڈل پر اعتماد کی وضاحت کرتا ہے. decentralized مستقبل کے لئے راستہ ARCS2.0 is steadily advancing toward its goal of creating a decentralized economic ecosystem, with a focus on real-world assets, data banks, and sustainable growth. جاپانی میراث کو blockchain ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر، SSG ہولڈنگز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے، ٹیم ایک استعمال کیا جا سکتا ٹوکن فراہم کرتا ہے جو فیزیکی اور ڈیجیٹل سلطنتوں میں قدر چلاتا ہے. قومی پالیسیوں، مارکیٹ کی چیلنجوں، اور رازداریوں کی حوصلہ افزائیوں کی حمایت کرتے ہوئے، آرک ایس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ہے. ARCS کے بارے میں اعداد و شمار کے مالکیت کو قائم کرنے کے ذریعے انفرادی افراد کو طاقت دینے کے لئے وقف ہے، جہاں صارفین اپنے اعداد و شمار کو مقدس اثاثہ کے طور پر منظم کرتے ہیں اور اس کی قیمت کا حق سے لطف اندوز کرتے ہیں. At the heart of ARCS2.0 lies the fusion of a Real World Asset (RWA) ecosystem and a secure data bank, creating a robust platform that prioritizes user control and benefits. ARCS میں، وہ اعداد و شمار کے مالکیت پر یقین رکھتے ہیں، جہاں افراد کو اپنے اعداد و شمار سے کنٹرول کرنے اور فائدہ اٹھانے کا حق ہے. ARCS کے پلیٹ فارم صارفین کو طاقتور بنانے، عملی قدر فراہم کرنے اور ہمارے اصل ٹوکن، ARX کے ذریعے ترقی کو چلانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. اصل Token، ARX، اس ایشیائی سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جس میں رہائش کی سہولیات میں discounted ادائیگی کے ذریعہ اور سروس کے استعمال کے لئے ایک اجر کے طور پر کام کرتا ہے. یہ صارفین کو نہ صرف واضح عملی قدر فراہم کرتا ہے بلکہ پلیٹ فارم کے اندر شراکت داری اور ترقی کو بھی ڈرائیونگ کرتا ہے. real-world اقتصادی سرگرمی کو ایک خود کو مضبوط کرنے والے ترقی کے سائیکل، یا "flywheel" میں تبدیل کرتے ہوئے، ARCS ایک متحرک ماحول پیدا کرتا ہے جہاں صارفین ترقی کرسکتے ہیں. اس کے جدید نقطہ نظر کے ذریعے، ARCS ڈیٹا کے انتظام اور قدر کرنے کا طریقہ تبدیل کرنے کے لئے تیار ہے. صارفین کو مرکز میں ڈال کر اور قابل ذکر فوائد پیش کرتے ہوئے، ARCS ایک پلیٹ فارم بناتا ہے جو افراد کو طاقت دیتا ہے اور ایک کمیونٹی کو فروغ دیتا ہے جو ڈیٹا سوراخ اور اقتصادی موقع پر مبنی ہے. 