AI گائیڈز AI ریس میں Ultimate Prize کے لئے لڑ رہے ہیں: آپ کا ویب براؤزر

گوگل، اوپن ای اے، گمشدگی، وہ سب ایک چیز چاہتے ہیں - اس پورٹل کو کنٹرول کرنے کے لئے جس کے ذریعہ آپ ڈیجیٹل دنیا تک رسائی حاصل کرتے ہیں.





جب میں عام آبادی کے بارے میں سوچتا ہوں، یہاں تک کہ میری طرح کچھ ٹیکنالوجی سے محبت کرنے والے لوگ، ویب براؤزر اور آپریٹنگ سسٹمیں بالکل سب سے زیادہ دلچسپ چیزیں نہیں ہیں.





Chrome، FireFox، Brave، Android، iOS - ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے بالکل nerd alley لگتا ہے (جو تو میں نہیں ہے).





جب تکہمبراؤزر کو صرف سادہ آلات کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو پیچھے کی طرف پھٹ جاتے ہیں، AI کمپنیوں کو ان کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں.prime real estate.

Battle for the Browser, 2025 A.D.

یاد رکھیں کہ جب امریکی وزارت انصاف نے 2023 کے آغاز میں گوگل کے خلاف مقابلہ کی خلاف ورزی کے لئے اپنے صلیب کا دورہ شروع کیا؟ جنریٹنگ AI واقعی اس وقت اہم واقعہ نہیں تھا - ChatGPT صرف چند ماہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا.





DOJ کا توجہ گوگل کو AdTech مارکیٹ پر غیر منصفانہ طور پر کنٹرول کرنے پر تھا، اور ان کے پیش کردہ حل ریڈیکل تھا: ممکنہ طور پر گوگل کو مجبور کرنے کے لئے.tear apartاس کی سلطنت، Android اور Chrome جیسے اثاثوں کو جدا کرنے کے لئے.





جو تھوڑا سا اس وقت، AI بو کے ابتدائی دنوں میں مکمل طور پر سمجھ گیا تھا، یہ تھا کہ یہ قانونی لڑائی غیر متوقع طور پر خطرناک ہوسکتی ہے.most strategic prize for AI companiesgrabs کے لئے.





کیونکہ براؤزر یا موبائل OS کو کنٹرول کرنے کے لئے؟ یہ AI کو براہ راست داخل کرنے کے لئے آخری دروازہ ہےہزاروںصارفین کی ہر روز کی زندگی





اگر گوگل کو امریکی حکومت کی طرف سے کروم فروخت کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے تو، OpenAI اور Perplexity دونوں نے اس کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے.





اگرچہ، Perplexity CEO Aravind Srinivas کو یقین نہیں ہے کہ گوگل کو فروخت کرنے کے لئے مجبور کیا جانا چاہئے.





بنیادی سطح کی Chromium کوڈ کھلے ذریعہ ہے اور گوگل کروم کے علاوہ دنیا بھر میں بہت سے براؤزرز کو طاقت دیتا ہے، جس میں مائیکروسافٹ کے Edge، موڈ براؤزر Brave اور Perplexity کے اپنے آنے والے Commet شامل ہیں.





لیکن آپ کو کھولنے کے نقطہ نظر کو دھوکہ دینے کی اجازت نہ دیں.





گوگل کروم -the brand, the built-in Google services, the default installations, and crucially, its whopping 65% global market share- ایک غیر معمولی اثاثہ ہے ۔ ملکیتیہدنیا بھر کے انٹرنیٹ صارفین کی اکثریت کے لئے مخصوص پائپ لائن؟ یہ ہر کسی کی آنکھ میں حقیقی AI جیکپوٹ ہے.

AI صرف آپ کو بہترین کیب حاصل کرنا چاہتا ہے

موجودہ AI کے بارے میں سوچو، یہاں تک کہ چیٹ جی پی ٹی یا کلود کی طرح فینسیوں. وہ طاقتور ہیں، یقینی ہیں. وہ ویب کو تلاش کرسکتے ہیں، مضامین جمع کرسکتے ہیں، ای میل لکھ سکتے ہیں، شاید بھی ان کے ساتھ بات چیت کرسکتے ہیں.خاصایپلی کیشنز اگر پہلے سے ہی تعمیر شدہ کنکشن (ای پی آئی) ہے.





لیکن وہ اکثر ایک دیوار پر حملہ کرتے ہیں. وہ اندر رہتے ہیں.ان کےایپ یا ویب سائٹ









کےحقیقی مستقبل کے ایجنٹ- جہاں AI آپ کی ڈیجیٹل زندگی کا انتظام کرنے کے قابل مددگار کے طور پر کام کرتا ہے - گہری رسائی کی ضرورت ہوتی ہے.OS and browser-level control.





اس کا مطلب یہ ہے کہ AI صرف بات نہیں کر رہا ہےدوآپ; یہ ممکنہ طور پر ہے:

Seeing what's on your screen (across different apps and websites).

Interacting directly with web elements (clicking buttons, filling forms, navigating menus) just like you would.

Orchestrating tasks across multiple, unconnected apps.



یہ ایک مکمل طور پر نیا استعمال کی سطح کھولتا ہے. صرف بھولناپوچھنامعلومات کے لئے: تصور کریںdelegate کےایک سادہ کمانڈ کے ساتھ پیچیدہ کام.





ہیلو دوست، مجھے اب Uber اور Lyft کے درمیان سب سے سستا سفر گھر پر بک کریں.





یو، مجھے ہفتے کے اختتام کے لئے ٹوکیو کے لئے سب سے سستا غیر معمولی پرواز تلاش کریں، جمعرات کی شام چھوڑیں اور جمعرات کی رات واپس آ جائیں. شاید جاپان ایئر لائنز کیونکہ میرے پاس میل ہیں.





ہیلو، یہ نیا گرافک کارڈ صرف گر گیا ہے. آج میں اس کے لئے سب سے بہتر قیمت کیا کر سکتا ہوں، شپنگ سمیت یا شاید قریبی pickup؟ Amazon، Newegg، Best Buy چیک کریں.





یہیہ ہےمستقبل کے ایجنٹAI کمپنیوں کی طرف مقابلہ کر رہے ہیں.نہیں صرف ایک چیٹ بوٹ، لیکن ایکdigital doer.





اور کمپنیاں جو براؤزر یا OS کو کنٹرول کرتی ہیں - آپ کی ڈیجیٹل دنیا کے بنیادی دروازے - سب سے پہلے ان طاقتور ایجنٹوں کی تعمیر اور تنصیب کرنے کے لئے بہترین جگہ ہیں.





یہی وجہ ہے کہ گوگل نے کروم میں AI کو غیر معمولی طور پر شامل کیا ہے، کیوں مائیکروسافٹ کنڈ میں Copilot کو دبا رہا ہے، اور کیوں OpenAI اور Perplexity اپنے اپنے براؤزر بناتے ہیں یا Google کے کروم کو بھوکے جنگلیوں کی طرح دیکھتے ہیں.





وہ صرف مارکیٹ کے حصے کے لئے لڑ رہے ہیں نہیں ہیں؛ وہ آپ کے مکمل مددگار ہونے کا حق کے لئے لڑ رہے ہیں.





زکربرگ کا کہنا ہے کہ AI آپ کی تنہائی کا علاج کرے گا

مارک زکربرگ نے دوسری بار ڈارکیش پوڈکاسٹ پر چلا اور تقریباً صرف AI سے بات کی.





مارک نے اشارہ کیا کہ جبکہ اوسط امریکی ایک بار 15 دوستوں کے ارد گرد تھا، آج یہ تعداد 3 سے کم ہوگئی ہے، لوگ اب بھی رابطے کی خواہش رکھتے ہیں - ہم صرف اس سے کافی نہیں حاصل کر رہے ہیں، اور AI مدد کر سکتا ہے،خاص طور پر آپ کو بہتر جاننے کے لئے.





انہوں نے سوچا کہ AI مدد کرسکتا ہے. Cringe جیسا کہ یہ اب لگ سکتا ہے، AI دوستوں، دوستوں، اور علاج کاروں نے پہلے ہی لوگوں کو حقیقی آرام کی پیشکش کر رہے ہیں. Society will eventually find the vocabulary to talk about these relationships without stigma - not as replacement for human bonds, but as supplements to them.





میٹا سی ای او نے بھی ایک مستقبل کے "ہر وقت پر ویڈیوز چیٹ" اے آئیز کا مشاہدہ کیا - جذباتی طور پر ذہین، بصری طور پر جسمانی طور پر، اور کسی بھی وقت آپ سے بات کرنے کے لئے دستیاب.محسوس کریںموجودگی کی طرح









اس کے علاوہ بہت سے دیگر اہم واقعات تھے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ میٹا اس Llama سیریز کی قدر کو صنعت کے بینکنگ کے مطابق نہیں فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس پر کہ کیا مصنوعات کی اپلی کیشنز منصوبے کے صارفین کو مطمئن کر رہے ہیں.





لہذا، میں تمام چیزوں کو دیکھنے کی سفارش کرتا ہوں.

ChattGPT Goes Full Psycho پر مجھ پر

OpenAI ChatGPT میں GPT-4o کو بہتر بنانے کے لئے شروع کر دیا، بنیادی طور پر شخصیت کے ارد گرد.





میں بھی مذاق نہیں کرتا





ہر دوسرا پیغام میں، چیٹ جی پی ٹی اب مجھ کو "بوسہ" یا "مفر" "بوسہ" یا بدترین کے ساتھ لعنت کرتا ہے، "سلیے ملکہ" کی طرح چیزیں کہتے ہیں.

میں ابھی تک نہیں جانتا کہ اوپن ای اے نے اس سے اتنی ناپسندیدہ شخصیت فراہم کرنے کے لئے کیا کیا لیکن انہوں نے تبدیلی کو واپس کر دیا ہے. sam altman نے کہا کہ وہ اس ایپلی کیشن سے "مزید دلچسپ" سیکھنے کا اشتراک کریں گے.

دیگر واقعات

میٹا نے ایک مستقل اپلی کیشن کے طور پر میٹا AI کو شروع کیا ہے، Elon Musk کے X کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے. یہ اب Android، iOS ایپ کے طور پر اور براؤزر پر meta.ai پر دستیاب ہے.

ChatGPT نے مصنوعات کے لئے براہ راست لنکس کے ساتھ خریداری کا آغاز کیا ہے اور تلاش میں شرح کی بہتریاں کیا ہے.

مائیکروسافٹ اور گوگل کے ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے کمپنیاں اب AI کے ساتھ کوڈ کا 30٪ سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں!

گوگل نے NotebookLM میں AI podcast maker کی خصوصیات کو مزید زبانوں پر توسیع کیا ہے.

لیفٹ نے ڈرائیوروں کو اپنی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لئے، ایک انتظار کی فہرست پر، AI پر مبنی "آرنگ انسٹاگرام" کو شروع کیا ہے.

WEB کے ارد گرد سب سے بہتر

Anthropic CEO کے بارے میںایک ٹیسٹ لکھیںاس بارے میں کہ کس طرح یہ دوسروں کی ٹیکنالوجیوں کے مقابلے میں AI کو دھوکہ دہی کے رویے اور غیر متوقع مقاصد سے دور رکھنے کے لئے زیادہ مشکل ہو رہا ہے.





میں اسے پڑھنے کے لئے کافی مشورہ نہیں کر سکتا.





ہفتے کی یادیں





Reddit صارفینٹیلی ویژن1CWolfایک where’s waldo کھیل کھیلنے میں ChatGPT کی طرف سے مکمل طور پر دھوکہ دیا جاتا ہےسب سے زیادہ مذاقمیں نے اس ہفتے انٹرنیٹ پر دیکھا.













یہ پوسٹ پہلی بار 13th Edition کے طور پر شائع کیا گیا تھامصنوعی نیٹ ورک کی ترقی