2025 میں 12 بہترین پروکس سروس فراہم کرنے والے

ResiderBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, data center, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 FREE IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, data center, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareبس کی قیمت میں داخلہ, Persay80M+Residential, mobile, data center195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 مفت DC proxiesBright DataPremium enterprise features150M+Residential, data center, ISP+190$0.12/GB –5.88GB/day Proxy data APARMobile & ویب سکریپنگ، عوامی ڈیٹا نکالنے، اور خود کار طریقے سے تحقیق کاروباری اداروں، تجزیہ کاروں اور ڈویلپرز کے لئے زیادہ سے زیادہ ضروری ہیں. پروکسی سرورز ان سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ صارفین کو کئی آئی پیزوں پر درخواستوں کو تقسیم کرنے، نامعلوم رہنے، اور جغرافیائی پوزیشن کی محدودیتوں سے نمٹنے کی اجازت دیتا ہے. تاہم، ایک پروکسی سپلائر کا انتخاب ایک پیچیدہ کام ہوسکتا ہے. مارکیٹ بالغ اختیارات سے، بنیادی اوزار سے، پیچیدہ، انٹرپرائز کی سطح کے حل تک ہے. ہم ان کی قیمتوں، کارکردگی، خصوصیات اور اخلاقی معیاروں کی جانچ پڑتال کریں گے تاکہ آپ اپنے مخصوص ضروریات کے لئے صحیح حل منتخب کرنے میں مدد مل سکیں، چاہے آپ اصل میں سے ایک ذاتی ویب کریکر کی تعمیر کر رہے ہیں یا بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کرنے کے منصوبے کا انتظام کر رہے ہیں. Best Proxy Providers – Quick Look بہترین پروکس فراہم کرنے والے - فوری نظر Oxylabs – عام طور پر کاروباری اور بڑے پیمانے پر منصوبوں کے لئے بہترین پروسیس سرورز. Decodo (پہلے Smartproxy) – ایک مضبوط نیٹ ورک کے ساتھ پیسے کے لئے بہترین قیمت. Webshare – مفت پروکسی سرورز کے ساتھ ایک انتہائی سستا سروس. روشنی ڈیٹا – اعلی درجے کی آپریشنوں کے لئے ایک پریمیم پروکس سروس. SOAX – طاقتور فلٹرنگ کے ساتھ موبائل اور ISP پروکسز میں طاقتور. IPRoyal – انعطاف پذیر pay-as-you-go اختیارات کے ساتھ ایک بجٹ دوستانہ فراہم کنندہ. NetNut – ISP-sourced سٹیٹک رہائشی پروکسز اور اعلی رفتار. Rayobyte – اخلاقی فراہمی کے ساتھ ایک لچکدار پروکس سروس. ScraperAPI - API پر مبنی پروکسی سرور فراہم کرنے والے. PacketStream – ایک انتہائی کم قیمت فراہم کنندہ بینڈوائیڈ اشتراک کے ماڈل پر تعمیر کیا گیا ہے. ProxyEmpire - اعلی درجے کی فلٹرنگ اور جغرافیائی ہدف کی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے. Infatica – ایک وسیع پیمانے پر پروکس سروس جس میں اخلاقی طریقوں پر ایک مضبوط توجہ ہے. How We Selected the Best Proxy Server Providers کس طرح ہم نے بہترین پروکسی سرور فراہم کنندہ کا انتخاب کیا ہماری فہرست تمام سب سے اہم معیار اور ٹیسٹ کے نتائج کو گہری خصوصیات کی تجزیہ کے ساتھ ملتی ہے تاکہ آپ کو موجودہ پروکسی سرور مارکیٹ کی سب سے مکمل تصویر حاصل ہوسکتی ہے. پروکس کی اقسام: ہم بنیادی ویب براؤزنگ سے پیچیدہ ڈیٹا نکالنے کے منصوبوں تک استعمال کے حالات کو چھپانے کے لئے متعدد پروکس کی اقسام (مستقر، ڈیٹا سینٹر، موبائل، ISP) فراہم کرنے والے فراہم کنندہ کو ترجیح دیتے ہیں. بیل سائز اور تنوع: عالمی پوشاک کے ساتھ بڑے آئی پی بیل بہتر پروکسی روٹی اور کم تشخیص کی شرح پیش کرتے ہیں. قیمتیں: ہم قیمتوں کی ساختوں، چھپے فیسوں، کم از کم ذمہ داریوں، اور قدر کی پیشکشوں کا تجزیہ کرتے ہیں. کارکردگی: رفتار، اپ ٹائم، اور کامیابی کی شرح جیسے میٹرک کارکردگی اور ڈیٹا کے معیار کے لئے اہم ہیں. مفت آزمائشی اور دستیاب: مفت آزمائشی اور واپسی کی پالیسی فراہم کرنے والے کی اعتماد کا اشارہ کرتی ہے اور مختلف خدمات کی جانچ پڑتال کرتے وقت آپ کے ذمہ داری کے خطرے کو کم کرتی ہے. کسٹمر سپورٹ: ہم نے مختلف سپورٹ چینلز پر جواب کے وقت، تکنیکی مہارت اور دستیابیت کا جائزہ لیا. اخلاقی مطابقت: ہم نے سپلائر کے نام، G2 اور Trustpilot جیسے پلیٹ فارمز پر گاہکوں کے جائزے، اور آئی پی کی اخلاقی فراہمی کے لئے ان کی ذمہ داری پر غور کیا. Best Proxy Service Providers in 2025 2025 میں بہترین پروکس سروس فراہم کرنے والے 1. آکسائڈز آکسائڈز زمرہ:195ء کی دہائی مفت آزمائشی: تصدیق شدہ کاروبار کے لئے 7 دن کی آزمائشی سپورٹ: 24/7 خصوصی اکاؤنٹ مینجمنٹ کے ساتھ حمایت اضافی: گھریلو / آئی ایس پی / موبائل / ڈیٹا سینٹر پروکسز، ویب اسکریپر API، مطابقت پر توجہ مرکوز Oxylabs مارکیٹ میں بہترین پروکسی سرورز کے ساتھ سب سے زیادہ قائم فراہم کرنے والے فراہم کرنے والوں میں سے ایک ہے، بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کرنے کے لئے کاروباری اداروں کی طرف سے اعتماد کیا جاتا ہے. اس کا پورٹ فولیو ڈیٹا سینٹر، موبائل، آئی ایس پی، اور رہائشی پروکسی نیٹ ورک پر مشتمل ہے، صارفین کو وسیع پیمانے پر استعمال کیسوں کے لئے قابل اعتماد بنیاد فراہم کرتا ہے. 175 ملین سے زائد IPs روٹنگ کے ساتھ، سروس کو بلاکس کو کم کرنے اور مطابقت کو یقینی بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ بھی ایک مضبوط انحصار اور اعلی درجے کی سپورٹ سسٹم کی پیشکش کرتا ہے جس میں کاروباری گاہکوں کے لئے اکاؤنٹ مینجمنٹ بھی شامل ہیں.Web Scraper API اور اعلی درجے کی توسیع کے اختیارات انعطاف کو شامل کرتے ہیں، جبکہ کمپنی کی مطابقت پر توجہ مرکوز ان تنظیموں کے لئے مناسب ہے جو شفاف استعمال کے ساتھ کارکردگی کو توازن کرنے کی ضرورت ہے. Oxygen کی پیشکش ایک pay-as-you-go منصوبے پر صرف $ 4 فی جی بی سے شروع کریں، جس میں ماہانہ پیکیجیں زیادہ حجم کے لئے تھوڑا سا کم ہو جاتی ہیں. $ 0.10 / GB یا $ 0.80 / IP پر شروع کریں، جبکہ IP پر $ 1.60 سے شروع ہوتا ہے. جی بی فی 9 ڈالر پر دستیاب ہیں، اور آپ بھی ایک 7 دن مفت آزمائش حاصل کرسکتے ہیں یا اپنے آپ کو Oxylabs کوشش کرنے کے لئے 5 آئی پیز کے ساتھ مفت پروسیسز کا مطالبہ کرسکتے ہیں. رہائشی proxies ڈیٹا سینٹر Proxy سرور ISP پروکسز موبائل پروکسز کے لئے: پرائیویٹ پروسیسنگ لائن (DC، ISP، موبائل، رہائشی پروسیسنگ) عالمی پوزیشن (175M+ آئی پیز، 195+ مقامات) اچھی ویب سکرپنگ API کنز: اعلی تعلیمی کرنسی 2. Decodo (پہلے Smartproxy) Decodo (پہلے Smartproxy) مقامات: 195+ ممالک میں رہائشی پروکسز؛ ISP اور منتخب علاقوں میں ڈیٹا سینٹرز؛ بڑھتی ہوئی پوزیشن میں موبائل مفت آزمائش: 3 دن رہائشی آزمائش + 14 دن کی واپسی کی پالیسی معاونت: 24/7 لائیو چیٹ, ای میل, وسیع دستاویزات Extras: براؤزر کی توسیعیں، API، بالکل سیشنز، rotation presets Decodo، اس سے قبل Smartproxy کے طور پر جانا جاتا ہے، صارفین کے لئے ایک مقبول انتخاب بن گیا ہے جو مقیاس اور دستیابیت کی ایک توازن چاہتے ہیں. اس کے نیٹ ورک کے 125 ملین سے زائد آئی پیز رہائشی، ڈیٹا سینٹر، آئی ایس پی، اور موبائل پروکسز پر مشتمل ہے، جس سے یہ مختلف سائز اور مختلف سطح کی پیچیدگی کے منصوبوں کے لئے مناسب ہے. کارکردگی مستحکم طور پر مضبوط ہے، 99٪ کے قریب کامیابی کی شرح کے ساتھ. شہر کی سطح کی ہدفنگ، پکڑنے والی سیشنز، اور روٹنگ پریسٹیٹس جیسے خصوصیات بہتر کنٹرول کے لئے اچھے ہیں، جبکہ براؤزر کی توسیع اور ایک صاف API جیسے انٹرویوز اسے مختلف حالات میں بہت لچکدار بناتے ہیں. ایک سادہ ڈسپلے بورڈ کے ساتھ مل کر، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو انفرادی ڈویلپرز اور بڑے پیشہ ور ٹیموں کے لئے بھی کام کرتا ہے. Decodo کے رہائشی پروکسز فی جی بی $ 1.50 سے شروع ہوتے ہیں، جس میں ماہانہ منصوبے حجم کے مطابق $ 3.00 سے $ 2.25 تک پہنچتے ہیں. ISP پروکسز فی آئی پی کے لئے $ 0.27 سے شروع ہوتے ہیں، ڈیٹا سینٹر پروکس سرورز فی آئی پی یا جی بی کے لئے صرف $ 0.026 سے شروع ہوتے ہیں، اور موبائل پروکسز فی جی بی کے لئے $ 4.50 سے شروع ہوتے ہیں. کے لئے: رہائشی، موبائل، ڈیٹا سینٹر یا ISP پروکسز کی ایک وسیع مکس مسابقتی GB فی قیمتیں اور بہت واضح درجے کی قیمتیں استعمال کرنے کے لئے آسان ڈسپلے بورڈ اور rotation presets کنز: اعلی منصوبوں کے پیچھے کچھ اعلی کاروباری خصوصیات 3. Webshare کے لئے Webshare کے لئے جگہ: عالمی پوشیدہ مفت ٹیسٹ: مفت سطح - 10 ڈیٹا سینٹر آئی پیز معاونت: ٹکٹ پر مبنی مدد ڈیسک + خود خدمت کے علم کے بیس Extras: rotating/static servers، API تک رسائی Webshare ان لوگوں کے لئے ایک عملی اختیار ہے جو تیزی سے اور سستے طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کے مفت سطح آپ کو 1GB ٹریفک فی مہینہ کے ساتھ 10 ڈیٹا سینٹر پروکسز فراہم کرتا ہے، لہذا یہ بڑے منصوبوں پر قبضہ کرنے سے پہلے تجربات کرنے کے لئے آسان بناتا ہے. پلیٹ فارم زیادہ سے زیادہ 80 ملین ایڈریس کی ایک بڑے پیمانے پر آئی پی بیل کی پیشکش کرتا ہے، دونوں رہائشی اور ڈیٹا سینٹر پروکسز دستیاب ہیں. خصوصیات جیسے سٹیٹک یا روٹنگ سیشنز، اور ایک دستیاب API صارفین کو بنیادی طور پر کم سے کم کوشش کے ساتھ کسی بھی سکرپنگ یا آٹومیشن کاموں میں پروکسز کو شامل کرنے میں مدد ملتی ہے. ادائیگی کے منصوبوں کو دلچسپ قیمتیں ہیں، رہائشی پروکسز کے لئے $ 1.40 فی جی بی سے شروع، اور سٹیٹک رہائشی اختیارات 0.225 سے $ 0.30 فی آئی پی کے درمیان دستیاب ہیں. ڈیٹا سینٹر پروکسی سرورز 0.0179 فی آئی پی کے طور پر کم سے شروع ہوتے ہیں. کے لئے: خود کار طریقے سے کام کرنے کے لئے بہت سستا ڈیٹا سینٹر پروکسی سرورز مفت منصوبہ بندی: 10 DC پروکسز + 1GB / مہینے واضح قیمت کے ماڈل کنز: انٹرپرائز کے مقابلے میں محدود customizability 4. روشن اعداد و شمار روشن اعداد و شمار زمرہ:195ء کی دہائی مفت آزمائشی: تصدیق شدہ کاروبار کے لئے 7 دن کی آزمائشی سپورٹ: 24/7 سپورٹ، مصروف کامیابی مینیجرز Extras: پروکسی مینیجر، ڈیٹا سیٹ مارکیٹنگ، اعلی درجے کی جغرافیائی توجہ اگر آپ کا مقصد پورے سٹاک، انٹرپرائز گریڈ کریکنگ ہے تو، Bright Data دونوں پیمائش اور آلے فراہم کرتا ہے. ان کی عظیم رہائشی مابین - اس کے علاوہ ISP، موبائل، اور ڈیٹا سینٹر پروکسی سرورز - آپ کو کریکنگ فریم پر درست کنٹرول فراہم کرنے کے لئے پروکسی مینجمنٹ اور ڈیٹا سیٹ جیسے آلات کے ساتھ جوڑے. اعلی درجے کی خصوصیات میں شہر / ASN / ISP کی سطح کی ہدفنگ، براہ راست ڈسپلے بورڈز، اور ایک مطابقت سب سے پہلے منطق شامل ہیں جو خطرے سے واقف استعمال کے معاملات کو آسان بناتا ہے. Bright Data کے رہائشی پروکسز جیب فی $5.88 سے شروع ہوتے ہیں اور بڑے حجم کے ساتھ جیب فی $3.57 تک بڑھتے ہیں. ISP پروکسز جیب فی $12.75 سے شروع ہوتے ہیں، موبائل جیب فی $60 سے شروع ہوتے ہیں، اور ڈیٹا سینٹر کے اختیارات IP فی $0.90 یا جیب فی $0.12 سے شروع ہوتے ہیں. کے لئے: بڑے پیمانے پر پروکسی بیل (150M+ رہائشی، 72M+ موبائل) امیر آلات: پروکسی مینیجر، کوئی کوڈ جمع کرنے والے، APIs Geo-targeting اور enterprise compliance کے خصوصیات کنز: قیمت کے نقطہ نظر 5. SOAX کے SOAX کے جگہ: عالمی (بہت سے ممالک) مفت آزمائشی: اسٹارٹر آزمائشی قیمت کے صفحے پر دستیاب ہے معاونت: لائیو چیٹ اور ای میل اضافی: رہائشی، موبائل، ISP، اور ڈیٹا سینٹر پروکس کے لئے Multi-layer credits; granular geo filters SOAX جب آپ کو جغرافیائی مخصوص یا موبائل سنگین ہدفنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اچھی طرح سے کام کرتا ہے. ان کے وسیع آئی پی بیول میں رہائشی، آئی ایس پی، موبائل اور ڈیٹا سینٹر پروکسز شامل ہیں - سب ایک واحد کریڈٹ سسٹم اور فلٹرز کے ساتھ دستیاب ہیں جو آپ کو آسانی سے مقامی سطح کے کنٹرول میں کلک کرنے کی اجازت دیتا ہے. مضبوط اپ ٹائم اور راستے کی مستحکمیت کے مطالبات کے ساتھ، SOAX صارفین کو مقامی ڈیٹا ایکوسیسٹمز (جیسے ریٹائرمنٹ قیمت یا اشتہارات کی جانچ پڑتال) کا استعمال کرنے کے لئے مناسب ہے. ان کے آلات - روٹنگ اختیارات، لچکدار سیشنز، شہر کی سطح کے فلٹرز - طاقت بڑھانے کے بجائے درستگی کے لئے تیار ہیں. SOAX رہائشی، موبائل، اور ISP پروکسز کی پیشکش کرتا ہے جو تقریبا $ 3.60 / GB سے شروع ہوتا ہے، جبکہ زیادہ حجم کے منصوبوں کو تقریبا $ 2 / GB تک کم ہوتا ہے. موبائل پروکسز تقریبا $ 7.50 / GB سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ ڈیٹا سینٹر کے اختیارات پیکج پر منحصر ہے. کے لئے: مضبوط موبائل اور ISP پروکس کی پوشیدہ انعطاف پذیر rotation اور sticky سیشنز فی جی بی کی قیمتوں کی شفافیت کنز: انٹرویو کے لئے زیادہ سے زیادہ GB کی شرح تھوڑا تھوڑا کثافت کی خصوصیات 6. ایپلیکیشن ایپلیکیشن پوزیشنز: عالمی (30M+ IPs کا اعلان کیا گیا) مفت آزمائش: کوئی سرکاری آزمائش نہیں، لیکن pay-as-you-go اور پرومو موجود ہیں معاونت: لائیو چیٹ اور ای میل کی مدد Extras: Pay-as-you-go منصوبے، ناممکن استعمال rollover (“نہیں ختم ہونے والی” ٹریفک) IPRoyal چھوٹے ٹیموں یا freelancers کے لئے ماڈیولولر انتخاب ہے جو معاہدوں میں بند کرنے کے بغیر چیلنج کی ضرورت ہے. اس کے پروکس کی فہرست - رہائشی، آئی ایس پی، موبائل، اور ڈیٹا سینٹر - لچکدار چارجنگ کے ساتھ اچھی طرح سے ملتا ہے اور خصوصیات جیسے لچکدار سیشنز اور ٹریفک جو کبھی ختم نہیں ہوتا. کامیابی کی شرح اور اپ ٹائم اس قیمت کے نقطہ نظر میں کافی قابل احترام ہیں. اگرچہ یہ کارپوریٹ گریڈ نہیں ہے، پلیٹ فارم استعمال کرنے کے قابل اور قابل اعتماد ہے - خاص طور پر کم دشمنی سے نکالنے کے ماحول کے لئے. IPRoyal کے رہائشی پروکسز جیب پر $ 3.50 سے شروع ہوتے ہیں، ISP پروکسز جیب پر $ 8 سے شروع ہوتے ہیں، موبائل فی مہینہ $ 117 سے شروع ہوتے ہیں، اور ڈیٹا سینٹر پروکسز فی IP فی مہینہ $ 1.80 سے شروع ہوتے ہیں. کے لئے: انعطاف پذیر اکاؤنٹنگ ماڈل کے ساتھ مالیاتی دوستانہ Wide proxy mix اور طویل سٹیک سیشن کبھی ختم ہونے والی ٹریفک کا اختیار کنز: انٹرپرائز ٹولز سب سے اوپر کیریئرز کے مقابلے میں آسان بہترین فروخت اکثر پروموشنز سے منسلک 7. نیٹ ورک نیٹ ورک پوزیشن: عالمی پوزیشن (85M + IPs) مفت آزمائشی: ڈیمو / آزمائشی دستیاب (→ روابط ترمیم) سپورٹ: 24/7 سپورٹ، کاروباری سطحوں کے لئے SLAs Extras: ISP-based static residential proxies، اپنی مرضی کے لئے روٹنگ ٹیکنالوجی NetNut قابل اعتماد ہے - وہ ISP کے ذریعہ، سٹیٹک رہائشی پروکسز پیش کرتے ہیں، P2P کی غیر مستحکمیت سے بچتے ہیں. ان کا بڑے پیمانے پر، عالمی طور پر توسیع شدہ بیل طویل، غیر متضاد سیشنز کو یقینی بناتا ہے - IP چوری کو برداشت نہیں کرسکتا ہے کہ کام کے جریانوں کو ہٹانے کے لئے مثالی. وہ اپ ٹائم کی ادائیگی اور threading دوستانہ APIز کے ساتھ اس کی حمایت کرتے ہیں، جو NetNut کو صارفین کے لئے ایک اچھا طریقہ بناتا ہے جو سیشن کی مطابقت کی خواہش رکھتے ہیں اور عالمی ایڈپیکٹ پوائنٹس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. NetNut کے سٹیٹک رہائشی پروکسز فی جی بی $ 1.59 سے شروع ہوتے ہیں، براہ راست فروخت کے ذریعہ انٹرپرائز بٹنز دستیاب ہیں۔ ڈیٹا سینٹر اور آئی ایس پی کی قیمتیں حجم پر منحصر ہوتی ہیں، جبکہ عالمی پوزیشن مسلسل کنکشن کو یقینی بناتا ہے۔ سروس کی کارکردگی کو ٹیسٹ کرنے کے لئے درخواست پر ایک ٹیسٹ دستیاب ہے۔ کے لئے: ISP-sourced static residential proxies کے لئے طویل کٹنے کے کام کے لئے مثالی مسلسل سیشنز 24/7 سپورٹ اور API انضمام کنز: کچھ ریکارڈز کے مقابلے میں زیادہ قیمت Bright Data یا Oxylabs سے چھوٹے نیٹ ورک 8. ریلوے ریلوے جگہ: عالمی پوزیشن (10M+ آئی پیز) Free Trial: 2 دن کی آزمائش دستیاب ہے 24/7 کسٹمر سپورٹ Extras: Pay-as-you-go کیریئرز، سٹیٹک ISP پروکسز، اور آئی پی کی تبدیلی کی ضمانت کے ساتھ ڈی سی پروکسز Rayobyte ایک سوئٹزرلینڈ فوج کے پروکسی استعمال کے چاقو کی طرح لگتا ہے - یہ ایک ڈیٹا سینٹر ماہر کے طور پر شروع ہوا لیکن اب رہائشی، آئی ایس پی، اور موبائل layers میں گھومتا ہے. ایک فائدہ: Rayobyte مشکل ڈیٹا سینٹر پروکسی ٹریڈز کے لئے آئی پی متبادل پیش کرتا ہے. لامحدود ٹریڈز، جیو فلٹرز، اور ایک سادہ بلنگ ماڈل شامل کریں، اور آپ کو بونس حساس کاموں کے لئے ایک ٹولکٹ تیار ہے. Rayobyte آبادی پروکسز کی پیشکش کرتا ہے جو تقریبا $ 15 فی جی بی، ISP سے $ 1.82 فی آئی پی ماہانہ، اور موبائل منصوبوں کی قیمتیں حجم پر منحصر ہے. ڈیٹا سینٹر پروکسز انعطاف شدہ pay-as-you-go منصوبوں میں شامل ہیں. ایک 2 دن ٹیسٹ کے لئے دستیاب ہے کہ کم از کم ذمہ داری کے ساتھ شروع کرنے کے لئے. کے لئے: بڑے ڈیٹا سینٹر پروکسی بیل کے ساتھ انعطاف شدہ منصوبے رہائشی اور موبائل توسیع کے لئے مضبوط حمایت واضح دستاویزات اور onboarding کنز: اعلی درجے کے مقابلے میں چھوٹے رہائشی پوزیشن کچھ جائزے داخلہ کی سطح کے منصوبوں پر متغیر کی رفتار کا ذکر کرتے ہیں 9. سکرپٹ سکرپٹ پوزیشن: API کے ذریعے عالمی IP پوزیشن مفت آزمائشی: 1000 مفت درخواست آزمائشی حمایت: ای میل اور کمیونٹی فورم؛ دستاویزات اور SDK دستیاب Extras: Automatic IP rotation، built-in CAPTCHA handling، optional JavaScript rendering ScraperAPI آپ کو IPs فراہم نہیں کرتا - یہ آپ کو ایک سادہ نقطہ فراہم کرتا ہے جو آپ کے لئے پروسیسنگ، روٹنگ، ہیڈر اور CAPTCHA کا انتظام کرتا ہے. صارفین تقریبا فوری انضمام سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خاص طور پر عام زبانوں میں SDKs کے ساتھ. پلیٹ فارم retries، ملک کی سطح پر ہدفنگ، اور یہاں تک کہ JS-Rendered صفحات کے ساتھ کام کرتا ہے - تیزی سے سکرپٹنگ یا متحرک سکریپنگ کے لئے مثالی. ScraperAPI ایک درخواست پر مبنی قیمت کے ماڈل کا استعمال کرتا ہے جس میں ہر ماہ 1,000 مفت درخواستیں ہیں. ادائیگی کی منصوبہ بندی 100،000 درخواستوں کے لئے 49 ڈالر سے شروع ہوتی ہے، اور استعمال پر مبنی اعلی درجے کی پیمائش ہوتی ہے. کے لئے: IP rotation، CAPTCHAs، اور headers کو خود کار طریقے سے کام کرتا ہے API اور SDKs کے ساتھ ڈویلپر سب سے پہلے Pay-as-you-go اور مفت آزمائش دستیاب ہے کنز: کوئی براہ راست پروکسی کنٹرول نہیں (ایپ آئی کے ذریعے ہی کام کرتا ہے) کارکردگی کے لئے محدود، عام پروکیز کا استعمال نہیں 10. PacketStream کے لئے PacketStream کے لئے پوزیشن: API کے ذریعے عالمی IP پوزیشن مفت آزمائشی: 1000 مفت درخواست آزمائشی حمایت: ای میل اور کمیونٹی فورم؛ دستاویزات اور SDK دستیاب Extras: Automatic IP rotation، built-in CAPTCHA handling، optional JavaScript rendering ScraperAPI آپ کو صرف IPs فراہم نہیں کرتا - یہ آپ کو ایک سادہ نقطہ فراہم کرتا ہے جو آپ کے لئے پروسیسنگ، روٹنگ، ہیڈر اور CAPTCHA کا انتظام کرتا ہے. صارفین تقریبا فوری انضمام سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خاص طور پر عام زبانوں میں SDKs کے ساتھ. پلیٹ فارم retries، ملک کی سطح پر ہدفنگ، اور یہاں تک کہ JS-Rendered صفحات کے ساتھ کام کرتا ہے - تیزی سے سکرپٹنگ یا متحرک سکریپنگ کے لئے مثالی. PacketStream اس کے peer-to-peer بینڈوائیڈ اشتراک کے ماڈل کے ذریعہ 1 جیب فی ڈالر ادا کرتا ہے. کوئی معاہدے یا ذمہ داری نہیں ہے، یہ آسانی سے کٹنے یا ٹیسٹ کرنے کے لئے ایک budget-friendly حل بناتا ہے.The price remains consistent regardless of use. کے لئے: انتہائی کم قیمت بینڈوائیڈ اشتراک کے ماڈل $1 / GB کی قیمتیں Peer-to-peer رہائشی پروکسز کنز: انٹرپرائز سپلائرز کے مقابلے میں چھوٹے آئی پی pool تعمیراتی صنعتوں کے لئے کم مناسب 11. پروجیکٹ پروجیکٹ مکانات: عالمی (170-195 ممالک کی پوزیشن) مفت ٹیسٹ: چھوٹے ادا ٹیسٹ (مثال کے طور پر، نمونہ ٹریفک کے لئے $ 2) معاونت: لائیو چیٹ اور ای میل کی مدد Extras: Fine-grained فلٹرنگ (geo / ASN)، rollover data، API رسائی ProxyEmpire درستگی کے لئے کھیلتا ہے: اگر آپ کے کام کی رفتار کو مخصوص شہروں، ASNs، یا ISPs سے ڈیٹا کی ضرورت ہے تو، اس فراہم کنندہ آپ کو اس کنٹرول فراہم کرتا ہے. تقریبا دو سو ممالک میں ایک صاف ڈسپلے بورڈ، API تک رسائی، اور پوزیشن کے ساتھ، یہ مارکیٹ انٹیلی جنس اور مقاصد کریکنگ کی ضروریات کے لئے اچھی طرح سے ملتا ہے جہاں مقام وفاداری اہم ہے. ProxyEmpire کے منصوبوں کو رہائشی پروکسز کے لئے تقریبا $ 15 فی جی بی سے شروع ہوتا ہے، جس میں حجم کی کمائی دستیاب ہوتی ہے. موبائل پروکسز کی قیمتیں زیادہ ہیں، تقریبا $ 60 فی جی بی سے شروع ہوتی ہیں، اور ڈیٹا سینٹر کے اختیارات آئی پی توسیع پر مبنی ہیں. چھوٹے ادا شدہ تجربات آپ کو بڑے پیکیجز پر قبضہ کرنے سے پہلے سروس کا تجربہ کرنے کی اجازت دیتا ہے. کے لئے: شہر اور ASN سطح کے فلٹرز کے ساتھ اعلی درجے کی ہدف رہائشی، موبائل اور ڈیٹا سینٹر پروکسز کا موازنہ Transparent Rollover Data کی پالیسی کنز: کم حجم میں قیمتوں میں اضافہ Bright Data یا Oxylabs سے چھوٹے نیٹ ورک سائز 12. ناپسندیدہ ناپسندیدہ مکانات: عالمی آئی پی کی پوزیشن (روزیوں کے درمیان لاکھوں آئی پی کی فہرست) مفت آزمائشی: درخواست پر آزمائشی اختیارات 24/7 سپورٹ اور دستاویزات Extras: پروکسی گائیڈز، سیشن stickiness، API & SDK انٹرویو Infatica عالمی دستیابیت کو لچکدار ٹریفک ماڈلوں کے ساتھ توازن دیتا ہے. ان کی خدمات رہائشی، سٹیٹک آئی ایس پی، موبائل، اور ڈیٹا سینٹر پروکسز پر مشتمل ہیں - سب آسانی سے پورٹویٹ انٹرفیسز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے جو استعمال کا انتظام اور فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے. ایک اہم نقطہ ہے سیشن مینجمنٹ: متغیر لچک کی مدت، فہرست / گائیو کے اختیارات، اور ڈویلپر APIز اس کے لئے عملی بناتے ہیں جو کام کے چیلنجوں کی ضرورت ہے جو پیمائش کو ضائع نہیں کرتے. Infatica کے رہائشی پروکسز GB فی 12 ڈالر سے شروع ہوتے ہیں، ڈیٹا سینٹر پروکس سرورز ماہانہ IP فی 0.50 ڈالر سے شروع ہوتے ہیں، اور موبائل پروکسز GB فی تقریبا 30 ڈالر سے شروع ہوتے ہیں. کے لئے: 100+ ممالک میں عالمی نیٹ ورک گھر، موبائل، ڈیٹا سینٹر پروکسی سرورز 24/7 لائیو چیٹ اور انعطاف پذیر اکاؤنٹنگ کنز: سب سے اوپر منافقوں سے چھوٹے IP pool داخلہ کی قیمتیں بجٹ کے مقابلے میں زیادہ متنازع نہیں ہیں Best Proxy Provider Comparison بہترین Proxy فراہم کرنے والے کی موازنہ \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Oxylabs آکسائڈز آکسائڈز Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo ڈیزائن ڈیزائن Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Webshare کے لئے Webshare کے لئے Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data روشن اعداد و شمار روشن اعداد و شمار Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX SOAX کے SOAX کے Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal ایپلیکیشن ایپلیکیشن Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut نیٹ ورک نیٹ ورک Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte ریلوے ریلوے Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API زمرہ: API زمرہ: API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream PacketStream کے لئے PacketStream کے لئے Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire پروجیکٹ پروجیکٹ Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica ناپسندیدہ ناپسندیدہ Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No Why You Shouldn't Use Free Proxy Services کیوں آپ کو مفت پروکس سروسز استعمال نہیں کرنا چاہئے اگرچہ ایک مفت پروکسی کا استعمال کرنے کا خیال حوصلہ افزائی ہوسکتا ہے، یہ ایک عملی ہے جس میں اہم خطرات ہیں. مفت پروکسیز اکثر غیر اخلاقی طور پر ذریعہ بنائے جاتے ہیں اور انتہائی غیر مستحکم ہیں. مختلف مطالعہ سے تحقیق، 2025 arXiv دستاویز میں درج ایک سمیت، دکھاتا ہے کہ اوسط طور پر، صرف 34.5٪ کے بارے میں مفت پروکسی سرورز فعال رہتے ہیں، بہت سے سنگین سیکورٹی نقصانات ہیں. بنیادی خطرات میں شامل ہیں: غیر مستحکم اور غیر قابل اعتماد: مفت پروکسز اکثر غیر فعال ہوتے ہیں، انتہائی آہستہ ہیں، اور اکثر ہدف ویب سائٹس کی طرف سے تیزی سے پتہ چلتا ہے اور بلاک ہوتا ہے. سیکورٹی خرابی: بہت سے مفت پروکس براہ راست نقصان دہ ہیں. آپ کے اعداد و شمار، لاگ ان کی شناختیات اور حساس معلومات سمیت، قبضہ کیا جا سکتا ہے، یا آپ کے آلے کو براہ راست سافٹ ویئر سے متاثر کیا جا سکتا ہے. ہائی بلاک کی شرح: کیونکہ وہ عوامی ہیں اور بہت سے افراد کی طرف سے استعمال ہوتے ہیں، مفت پروکسز اکثر سیاہ فہرست میں ڈالے جاتے ہیں، جو ان کو کسی بھی سنگین ڈیٹا جمع کرنے کے کام کے لئے غیر مفید بناتے ہیں. ایک پیشہ ورانہ، ادا شدہ پروکسی سروس قابل اعتماد، کارکردگی، اور سب سے اہم، سیکورٹی میں ایک سرمایہ کاری ہے. Conclusion نتیجہ صحیح پروکس فراہم کنندہ کا انتخاب منصوبے کی سائز، ہدف ویب سائٹس، اور بجٹ پر منحصر ہے. اس گائیڈ میں جائزہ لینے والے فراہم کنندہ 2025 میں مارکیٹ کی بہترین پیشکش کی نمائندگی کرتے ہیں. کارپوریٹ سطح کے منصوبوں کے لئے جہاں بجٹ ایک ثانوی مسئلہ ہے، Oxylabs اور روشن ڈیٹا غیر معمولی مقیاس اور کارکردگی پیش کرتے ہیں. قیمتوں کو سمجھنے والے صارفین کے لئے، Decodo اور IPRoyal خصوصیات اور سستی کی ایک شاندار توازن فراہم کرتے ہیں. تیزی سے رسائی کے لئے تلاش کرنے والے ڈویلپرز کے لئے، Webshare واضح فاتح ہے، کم قیمت کے بار اور مفت پروکسی سرورز کی وجہ سے پروکسی کی جگہ میں آسانی سے داخلہ فراہم کرتا ہے. آخر میں، بہترین انتخاب آپ کی مخصوص ضروریات، بجٹ، اور منصوبے کی سائز پر منحصر ہے. ہم ایک منصوبہ پر قبضہ کرنے سے پہلے سروسز کو ٹیسٹ کرنے کے لئے مفت ٹیسٹنگ اور دائمی مفت منصوبوں کا فائدہ اٹھانے کی سفارش کرتے ہیں. پروسیسنگ صنعت مسلسل ترقی کر رہا ہے، اور تازہ ترین اوزار اور خصوصیات کے بارے میں مطلع رہنا ڈیٹا جمع کرنے کی کوششوں کو مؤثر اور مؤثر رہنے کے لئے اہم ہے. FAQ کے سب سے بہتر پروکس فراہم کنندہ کیا ہے؟ بہترین پروکسی سپلائر کام پر منحصر ہے، لہذا ہمارے سب سے اوپر سفارشات ہیں بڑے یا زیادہ پیچیدہ منصوبوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو قیمت کے لئے بہترین قیمت کی تلاش کر رہے ہیں. آکسائڈز ڈیزائن میں ویب سکرپنگ کے لئے کس قسم کے پروکسیز کو منتخب کرنا چاہئے؟ سب سے زیادہ کاموں، رہائشی پروکسز بہترین انتخاب ہیں کیونکہ وہ حقیقی IP ایڈریس کا استعمال کرتے ہوئے حقیقی لوگوں سے ذریعہ ہیں، جو بلاک کرنے کے لئے کم ممکن ہیں. ویب سکرپٹ کیا قیمتی پروکسز اس کے قابل ہیں؟ ہاں، بہت سے صورتوں میں. قابل اعتماد سپلائرز کی طرف سے اعلی قیمت پروکسز عام طور پر اعلی کارکردگی، بڑے اور زیادہ صاف آئی پی پولز، بہتر کسٹمر سپورٹ اور اعلی درجے کی خصوصیات پیش کرتے ہیں، جو بڑے پیمانے پر یا مشکل منصوبوں کے لئے ضروری ہیں. رہائشی اور ڈیٹا سینٹر پروکسز کے درمیان کیا فرق ہے؟ رہائشی پروکسیز حقیقی رہائشی آلات کے ذریعے ٹریفک راؤنڈ کرتے ہیں، ان کو قانونی صارفین کے طور پر دکھایا جاتا ہے. ڈیٹا سینٹر پروکسیز ڈیٹا سینٹرز میں میزبان IPs ہیں؛ وہ تیزی سے اور سستا ہیں لیکن یہ بھی پتہ لگانے اور بلاک کرنے کے لئے آسان ہیں. کیا میں خریدنے سے پہلے پروکسی خدمات کا تجربہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، زیادہ تر قابل اعتماد پروسیسز فراہم کرنے والے مفت آزمائش، ایک دائمی مفت منصوبہ، یا پیسے کی واپسی کی ضمانت پیش کرتے ہیں، جو آپ کو ان کی خدمات کا تجربہ کرنے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ یہ آپ کے منصوبے کے لئے صحیح ہے.