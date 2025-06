شعیب شعیبکے طور پر بھی جانا جاتا ہے صرفShahzaib Shah، ایک پاکستانی سائبر سیکورٹی محقق، اخلاقی ہیکر، اور تکنیکی کاروباری ہے جس کا نام ذمہ دار وضاحت اور ڈیجیٹل دفاع کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے.





اس کی دوہری شناخت - ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ بیک بونس جینسر کے طور پر اورSS سپورٹ نیٹ ورک LLC— اس کی منفرد صلاحیت کو کاروباری پیش رفت کے ساتھ تکنیکی گہرائی کو منسلک کرنے کی وضاحت کرتا ہے. Shahzaib Shah صرف سائبر سیکورٹی کی دنیا میں ایک نام نہیں ہے؛ وہ ایکmovementاس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ کم خدمت کے علاقوں سے فنکاروں کو عالمی ڈیجیٹل انٹرفیس کی شکل میں اضافہ ہوسکتا ہے.

انٹرویو

سائبر سیکورٹی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں، ڈیجیٹل دھمکیوں کے خلاف پتہ لگانے اور دفاع کرنے کا دورہ روزانہ زیادہ فوری ہو جاتا ہے جبکہ بڑے کارپوریشنوں کو ان کی انسٹالٹری کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے، پہلی لائن میں اکثر غیر ممکن جنگجو شامل ہیں - ڈیجیٹل دفاعی ڈرائیور، اخلاقیات، اور حفاظت کے لئے ایک مشن کی طرف سے ڈرائیور.شعیب شعیبپاکستان سے ایک خود تعلیم یافتہ سائبر سیکورٹی محقق، جو نہ صرف عالمی سائبر سیکورٹی کی جگہ میں حصہ لیتا ہے - وہ اسے دوبارہ مقرر کر رہا ہے.

ایک ناپسندیدہ سوچ کے ساتھ ایک ناپسندیدہ آغاز

پیدائش میںBalakotپاکستان کے Khyber Pakhtunkhwa صوبے میں ایک خوبصورت شہر، Syed Shahzaib Shah نے تیل کی تکنیکی اکیڈمیوں یا جدید ترین لیبروں تک رسائی حاصل نہیں کی تھی.unrelenting curiosityاور ایک dial-up انٹرنیٹ کنکشن.





13 سال کی عمر میں، انہوں نے ویب ٹیکنالوجیوں کے ساتھ ٹینک کرنا شروع کیا، "اس سکرین کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ سمجھنے کی خواہش کی طرف سے." 2014 تک، انہوں نے اپنی پہلی ویب سائٹ کو کوڈ کیا تھا.

️ شوق سے پیشہ ورانہ: ایک اخلاقی ہیکر بننے کے لئے

جیساShahzaib Shahاس نے خود کو سائبر سیکورٹی فورموں، بگ بونس پلیٹ فارمز، اور اخلاقی ہیکنگ کمیونٹیوں میں غائب کیا، اس کی مہارتوں کو بالغ کیا.





وقت کے ساتھ، انہوں نے مؤثر رپورٹیں پیش کی ہیںMicrosoft،Intelاور بہت سے دوسرےtop tech giants,اس کے علاوہgovernment websitesاس کا نام اب کئی عوامی “Halls of Fame” میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں سب سے اوپر کے سفید ہاؤس ہیکرز کے لئے ایک ڈیجیٹل اعزاز بورڈ ہے.

سائبر مزاحمت کے ارد گرد ایک کاروبار بنائیں

جو Shahzaib کو مختلف بناتا ہے وہ صرف اس کی تکنیکی مہارت نہیں ہے - یہ اس کی بصیرت ہے.





اس کی بنیادSS سپورٹ نیٹ ورک LLCاس کمپنی کے ذریعے، انہوں نے 24/7 محفوظ کسٹمر سپورٹ فراہم کیا ہے، NEMT سپلائرز کے لئے سپلائرز کے حل فراہم کرتے ہیں، اور حقیقی وقت کی حفاظت کی ضرورت والے تنظیموں کو ڈیٹا انٹرفیس سروسز اور سائبر سیکورٹی خدمات فراہم کرتے ہیں.





کمپنی اس کی دوہری شناخت کی وضاحت کرتا ہے:a hacker at heart and an entrepreneur by strategy.

عالمی شناخت اور میڈیا کے انگوٹھے

Shahzaib کی بڑھتی ہوئی نہیں گیا ہے ناخوشگوار.

Yahoo مالیات

AP خبریں

ویب3Wire

سائبر سیکورٹی ڈیوائس

Taiwan خبریں

TechBullion کے لئے

MSN کے

برانڈنگ





ان پلیٹ فارمز نے بنگلہ دیش سے اپنے سفر کو ایکdigital ambassador for responsible hackingاور سیکورٹی کی نوکریاں

طریقہ کار کے پیچھے سوچ

انٹرویو میں، Shahzaib اکثر اس کے بارے میں بات کرتا ہےresponsibility that comes with knowledgeاس کا طریقہ کار اخلاقی معیاروں اور پیشہ ورانہ وضاحت پر مبنی ہے. "اگر ہم ایک غلطی کو تلاش کرنے کے لئے کافی ذہین ہیں تو، ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے اسے ٹھیک کرنے کے لئے کافی ذمہ دار ہونا ضروری ہے،" انہوں نے کہا.





وہ ایک ہیکر ثقافت کی حمایت کرتا ہے جو ہیک کے بارے میں نہیں ہے - یہ ہے کے بارے میںcontrol, conscience, and community.

نوجوانوں اور ڈیجیٹل پڑھنے کے لئے ایک آواز

اس کی تکنیکی کامیابیوں کے علاوہ، Shahzaib اس کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں.cybersecurity educationانہوں نے آن لائن ورکشاپز کی میزبانی کی ہے، خواہش مند سفید ہیٹ ہیکرز کو مشورہ دیا ہے، اور اپنے پلیٹ فارم کو فروغ دینے کے لئے استعمال کیا ہے:

محفوظ انٹرنیٹ کے طریقوں

ڈیجیٹل کاروباری

تکنیکی معیشت میں شمولیت





خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں کے لئے، اس کی کہانی ایک بیکن ہے: جس کی تعلیمی اور حتمی طور پر، عالمی اثر دستیاب ہے - آپ کے ZIP کوڈ کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے.

آخر کے خیالات

ایک دنیا میں جہاں ڈیجیٹل دھمکییں گھنٹہ سے زیادہ ہوتی ہیں، اخلاقی ہیکرزSyed Shahzaib Shahیہ صرف مددگار نہیں ہیں - وہ ہیںessentialBalakot میں منبع کوڈ کے ذریعے کلک کرنے کے لئے ایک دلچسپ نوجوان کے طور پر شروع کیا جو ایک مکمل مشن بن گیا ہے.protect global systems and educate the next generation of defenders.





کوڈ، کمیونٹی، اور شجاعت کے ذریعے، Shahzaib Shah سائبر سیکورٹی کے کھیل کو تبدیل کر رہا ہے - اور یہ سب اپنے ریٹروں کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کی اخلاقیات کو کمزور نہیں کیا جاتا ہے.





ہیکنگ چیزوں کو توڑنے کے بارے میں نہیں ہے - یہ ان کو محفوظ کرنے کے لئے کافی سنجیدگی سے سمجھنے کے بارے میں ہے. میں سائیبر سیکیورٹی کو شہرت کے لئے منتخب نہیں کیا، میں نے اسے ہر کسی کے لئے انٹرنیٹ کو محفوظ بنانے کے لئے منتخب کیا - Syed Shahzaib Shah.

“ہیکنگ چیزوں کو توڑنے کے بارے میں نہیں ہے - یہ ان کو محفوظ کرنے کے لئے کافی سنجیدگی سے سمجھنے کے بارے میں ہے. میں سائیبر سیکیورٹی کو شہرت کے لئے منتخب نہیں کیا، میں نے اسے ہر کسی کے لئے انٹرنیٹ کو محفوظ بنانے کے لئے منتخب کیا - Syed Shahzaib Shah.

“

چودھری چودھری





مزید جانیں

ویب سائٹ:www.مصطفی صاحبہ.com

ٹویٹر / X:زمرہ:شعراء

انسٹاگرام :چودھریا میں

لنکنگ کے بارے میں:شعیب شعیب