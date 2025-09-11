سادہ: 2045 میں موت کی سب سے بڑی وجہ؟

میں 1988 میں پیدا ہوا تھا، جب فونز کے پاس کنڈے تھے اور صبر لازمی تھا. کیا آپ کسی سے بات کرنا چاہتے تھے؟ ریفریج کو اٹھاؤ، فون ٹون کو سنیں، احتیاط سے روٹار ڈیل کو جھکائیں، اور امید ہے کہ آپ نے غلط بات نہیں کی. میں کمپیوٹرز اور موبائل فونز سے پہلے کی زندگی کو یاد رکھتا ہوں - کم از کم، لیکن میں ایسا کرتا ہوں. ایک وقت جب آسانیت کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھی کو جاننے کے لئے، ایک کاغذی نقشے کو گارڈ باکس میں رکھنا، یا گہری کاغذی فون کتابوں کے ذریعے پھینکنا. تیزی سے ایک دہائی یا اس طرح، اور موبائل فونز آتے تھے. بڑے، ٹائل کی طرح معجزات جو کسی طرح زندگی کو چھوٹا، تیزی سے محسوس کرتے تھے، اور، صادق طور پر، تھوڑا سا خوفناک. پھر سمارٹ فونز، ایپلی کیشنز، نوٹس، اور رابطے کی غیر متوقع پیج آ گئے. اب سہولت ایک سکرین پر کلک کرنے کا مطلب ہے. دروازے پر کھانے کی اشیاء، ریٹائرمنٹوں کو حقیقی وقت میں دوبارہ شمار کیا گیا ہے، آپ کے سوال کو بھی ختم کرنے سے پہلے ایک چمکدار ریکٹونگ سے جوابات. اور میں صادق ہوں: مجھے یہ پسند ہے. میں اس کا استعمال کرتا ہوں. میں اسے دباؤ دیتا ہوں. میرا کام ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، اور مجھے نئے جادو اور ڈیجیٹل اوزار سے ایک ٹکڑا ملتا ہے. تقریبا ہر صنعت - صحت کی دیکھ بھال سے کھانے کی دکانوں تک - میں نے محبت کرنے کے لئے سیکھنے میں مدد کی ہے. میں صرف ایک صارف نہیں ہوں، میں مشین کا حصہ ہوں. اور پھر بھی، میں اس کو زیادہ قبول کرتا ہوں، اس میں سب سے زیادہ غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے. لیکن حال ہی میں، یہ مختلف محسوس کرنے کے لئے شروع کر دیا گیا ہے. زیادہ زبردست. ایک چمکدار لیکن چمکدار کمرے کے ساتھی کی طرح جو آپ کو سونے کے دوران آپ کے آلات کو دوبارہ منظم کرتا ہے. کم سے کم نوکری کی طرح اور ترقی کے طور پر کپڑے پہننے کے طور پر کنٹرول کی طرح. ہر اپلی کیشن، ہر آلہ، ہر "عادات کے ساتھ اتفاق" صرف زندگی کو آسان بنانے کے بارے میں نہیں ہے - یہ ہمارے حصوں کو جمع کرنے کے بارے میں ہے. ہمارے عادات، ہمارے حرکتوں، ہمارے تعلقات، ہماری خواہشات. آسانیاں بٹ ہیں. ڈیٹا پکڑ ہے. آسانیاں لیش بن گئی ہیں. میں cryptocurrency، decentralized مالیات، اور حکمرانی میں زیادہ گہرا تھا، میں نے یہ زیادہ واضح طور پر دیکھا. تکنیکی صرف نائٹروپلیکیٹ نہیں ہے. یہ طاقت کی شکل میں ہے، معاشرے کی شکل میں ہے، آزاد ہونے کے لئے کیا مطلب ہے، اور ہم آرام کے لئے تجارت کرتے ہیں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں. ایک دن، مستقبل کے انسانوں کو ماضی پر جھکنا پڑے گا اور میٹھا کریں گے، "چلو، یہ سب کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ نے یہ آنے کو نہیں دیکھا ہے؟" ہم آن لائن پیدا ہوئے، ڈیجیٹل کی تعمیر، اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا سا تبادلہ خیال کرتے ہیں: صبر، رازداری، انفرادیت، بعض اوقات "ایک ہی بیٹھنے اور سوچنے" کے لمحے. دس، بیس سال اس راستے میں، زندگی کیسا لگتی ہے؟ شاید ہم اپنے آلات کے مالک نہیں ہوں گے - شاید وہ ہمارے مالک ہوں گے. شاید ہم بھول جائیں گے کہ کس طرح کام کرتے ہیں بغیر رابطے میں رہنے کے. شاید الگورتھمز نہ صرف سفارش کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں یا خریدتے ہیں، لیکن سکوت سے پھیلا دیں گے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم کیا مانتے ہیں. یہ وہی ہے جو مجھے پریشان رکھتا ہے. اب بڑھنے والے بچوں کو کبھی نہیں جاننا ہوسکتا ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے. کچھ پیدا کرنے کے لئے کافی طویل عرصے تک غصہ میں بیٹھنے کے لئے. گوگل کے بغیر ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لئے. ان ذہنی خصوصیت کو حاصل کرنے کے لئے جو شرط نہیں ہے. وہ عضلات - صبر، مزاحمت، دلچسپی - فوری طور پر ہر ضروریات کو فوری طور پر جواب دیا جاتا ہے. اور یہاں میں ہوں، تنازعہ میں پکڑا گیا ہوں. میں ٹیکنالوجی سے محبت کرتا ہوں. مجھے اس کی ضرورت ہے. میں اس کے ساتھ تعمیر کرتا ہوں. لیکن میں بھی بریکوں کو بند کرنے کے لئے محسوس کرتا ہوں، سٹیل اپ ڈیٹس اور لچکدار انضمام کے طور پر چمکتا ہے. ہر جادو میں استعمال کرتا ہوں، ہر کام کے بہاؤ میں سٹیلنگ، ہر سہولت میں میں جشن منایا جاتا ہے. یہ ابھی تک گناہ کی ایک چھوٹی سی پینگ کے ساتھ آتا ہے. یہ ایک آہستہ آہستہ ہے. ترقی کا ہوم مذاق ہے. میں ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاتا ہوں، میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں اس پر تعجب کرتا ہوں - لیکن کبھی کبھی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ مجھے آنکھوں میں لگتا ہے، "شروع..." ہم ایک ڈیجیٹل کمرے میں چل رہے ہیں، اور سب سے خوفناک حصہ یہ ہے کہ اندر کتنا آرام دہ محسوس ہوتا ہے. ڈیجیٹل کمرے نہیں آ رہا ہے؛ یہ یہاں ہے، ایک وقت میں ایک سادہ انضمام. اور ہوم - یا شاید ڈرامہ - یہ ہے کہ میں اس کی تعمیر میں مدد کر رہا ہوں، شاید اس کے اندر پکڑے جانے والے کسی اور کے بارے میں ایک میم پر ہنسی کرتے ہوئے. مستقبل ایک ہی وقت میں آتا نہیں ہے. یہ سادگی کے ذریعے چلا جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی اگلے بیس سالوں کو مقرر کرے گی - یہ کرے گا. سوال یہ ہے کہ ہم اب بھی خود کو پہچانیں گے جب یہ کرے گا.