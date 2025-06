تعلیمی بائٹ: P2P، تقسیم اور ڈسٹرکٹ – وہ مختلف چیزیں ہیں

آپ نے پہلے ان اصطلاحات کو دیکھا ہوسکتا ہے اور خیال کیا تھا کہ وہ یقینی طور پر متبادل تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں ان کے اختلافات ہیں. ان کو سمجھنے کے لئے یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ واقعی کس قسم کے نظام میں حصہ لیتے ہیں، اور آپ کے اعداد و شمار اور فنڈز کے ساتھ کیا ہوتا ہے.

A P2P setup is one where each device—called a peer—both shares and receives resources like files, processing power, or Internet bandwidth.مثال کے طور پر، یہ ایک P2P نیٹ ورک ہو سکتا ہے جو ایک کمپنی نے اپنے ملازمین کے لئے تشکیل دیا ہے، لہذا ان کے مشترکہ قوانین اور مقاصد ہیں، بجائے انفرادی صارفین کو محدودیتوں سے آزاد ہونے کے بجائے.

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ P2P ایک قسم کی تقسیم شدہ نظام ہے. یہ ایک گروپ انفرادی کمپیوٹرز کا حوالہ دیتے ہیں جو ایک ہی طرح کے طور پر کام کرتے ہیں. وہ اب بھی مرکزی حکام کی ہدایات کی پیروی کرسکتے ہیں (کمیشن، تنظیم، حکومت، وغیرہ)، لیکن حقیقی کام کئی مقامات کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے.

اب، تقسیم اور decentralized نیٹ ورک ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، لیکن وہ ایک ہی نہیں ہیں.In decentralized systems, control isn’t just delegated to many machines from a single central one—it’s shared among equal peers.اگرچہ یہ اب بھی بہت سے مشینوں کی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے، وہاں کوئی مرکزی کمانڈ نہیں ہے. نیٹ ورک میں ہر نیٹ ورک (اس کی قسم پر منحصر ہے) کو فیصلہ کرنے کے لئے برابر طاقت ہے. یہ کریپٹو نیٹ ورکز میں اہم ہے، جہاں اعتماد ایک مندرجہ ذیل کے بغیر بنائی جاتی ہے. ہر شرکاء کو نظام کی حوصلہ افزائی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، جس میں سیکورٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک نقطہ نظر سے ناکامی کا خطرہ کم ہوتا ہے.









سیاسی اثرات

ان تمام خیالات تکنیکی ہیں، جی ہاں، اور اگر وہ بھی سیاسی نہیں ہوتے تو آپ کو اتنا جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک نظام کی ساخت کا طریقہ - یا تو تقسیم کیا جاتا ہے یا decentralized - اہم سیاسی اثرات رکھتا ہے، خاص طور پر اس کے لحاظ سے کہ کون قدرت رکھتا ہے اور کون مداخلت کرسکتا ہے.

In a solely distributed model, even though tasks are handled across many machines or locations, decision-making can still be influenced or directed by a central figure or organizationاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک حکومت یا کارپوریشن کچھ بند کرنا چاہتی ہے یا محدودیتوں کو مقرر کرنا چاہتی ہے تو، وہ اکثر کرسکتے ہیں - کیونکہ اب بھی کنٹرول کا ایک ٹکٹ پوائنٹ ہے، مثال کے طور پر، بہت سے ایپلی کیشنز کو چلانے والے بڑے کلاؤڈ پلیٹ فارمز تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اب بھی رسائی کو ہٹا سکتے ہیں یا ہٹانے کے حکم پر عمل کرسکتے ہیں.

اس کے برعکس، ایک dezentralized نیٹ ورک مکمل طور پر ایک مرکزی کنٹرولر کی ضرورت نہیں ہے - یا، کم از کم، یہ مثالی ہے. کوئی بھی پارٹی ایک طرف سے نظام میں کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہر شرکاء کا ایک ہی بات ہے، اور نظام بھی کام کرتا ہے اگرچہ کچھ حصوں کو بلاک یا بند کر دیا جاتا ہے. یہ سینسرنگ کو بہت زیادہ مشکل بناتا ہے. decentralized cryptocurrencies کے ایک مثال کے طور پر لے لو: کوئی بھی "وہوں کو بند کر سکتے ہیں" کیونکہ ان کا کام دنیا بھر میں ہزاروں مستقل نیٹ ورک پر منحصر ہے.





Besides, decentralized systems offer more than just censorship resistance—they also bring increased privacy, transparency, and user empowermentمرکزی حکام پر اعتماد کرنے کی ضرورت کو ہٹا کر، لوگ اپنے اعداد و شمار اور مالیات پر زیادہ استقلال حاصل کرتے ہیں.یہ نظام خاص طور پر ایسے ماحول میں قیمتی ہیں جہاں بات کی آزادی یا معلومات تک رسائی محدود ہوتی ہے، اور مالی سینسر عام ہے

ایک P2P، تقسیم، اور decentralized نیٹ ورک

Obyte کریپٹو نیٹ ورک کئی اقسام میں داخل ہوتا ہے: یہ P2P ہے کیونکہ صارفین کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ توسیع کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیٹا اور کاموں کو بہت سے مستقل آلات (نڈوز) پر توسیع کیا جاتا ہے، اور یہ واقعی dezentralized ہے کیونکہ کوئی مرکزی حکام نیٹ ورک کو کنٹرول نہیں کرسکتے ہیں یا صارفین کو بلاک کرسکتے ہیں.

Unlike systems that just spread the workload but still rely on central points of control (like most cloud apps), تبادلہ is designed so that no single party has power over the wholeاس کی آرکیٹیکل، ایک ڈرائیور acyclic گراف پر مبنی ( دن )، صارفین کو اپنے ٹرانسمیشنز کو براہ راست نیٹ ورک پر پوسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، بغیر مینیجرز یا "توازن کرنے والوں" کا انتظار کرنے کے لئے.





یہ ترتیبات Obyte کو سینسرٹ اور بند کرنے کے لئے انتہائی طاقتور بناتا ہے. مرکزی یا یہاں تک کہ نصف dezentralized پلیٹ فارم پر میزبان ایپز کو غیر فعال یا حکومتوں یا کارپوریشنز کی طرف سے فلٹر کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس، Obyte منصفانہ ہے اور اجازت کے بغیر - ایک بار آپ ایک ٹرانسمیشن بھیجتے ہیں، کوئی بھی اسے منسلک یا سنسور نہیں کر سکتا. سفارش فراہم کرنے والے یہ صارف کی سرگرمیوں کو روکنے کے قابل نہیں ہیں؛ وہ صرف دوسروں کو ٹرانسمیشنز کی ترتیب کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں، ان کی منظوری نہیں کرتے ہیں یا ان کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ لوگوں کو اس کی منظوری کی ضرورت یا پابندیوں کے بارے میں فکر کرنے کے بغیر Obyte استعمال کر سکتے ہیں.

اس کے سینسرنگ مزاحمت کے علاوہ، Obyte بھی صارفین کو ڈیجیٹل آزادی کے لئے آلات فراہم کرتا ہے. custom tokens ، عالمی ادائیگی بھیجیں، اور یہاں تک کہ رازداری پر مبنی ٹرانسفر کو قائم کریں Blackbytes پولٹ چیٹ بوٹس، خود ملکیت ڈیجیٹل شناختوں، اور شرطی ادائیگی کی حمایت کرتا ہے. چاہے آپ کچھ نیا بناتے ہیں یا صرف محفوظ طریقے سے قیمت بھیجتے ہیں، Obyte یہ خود کار طریقے سے، محفوظ طریقے سے اور دروازے کی نگہبانوں کے بغیر کرنے کے لئے انٹرفیس پیش کرتا ہے.





