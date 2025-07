ایجنٹوں نے پوڈکاسٹ جاری کیا: ڈسٹرکٹیکل AI انقلاب کے اندر بڑے ٹیک کو چیلنج کرنے کے لئے

مصنوعی ذہانت میں سب سے بڑا تبدیلی بڑے ٹیک سے نہیں آ رہی ہے - یہ دنیا بھر میں پھیلاؤ، ڈویلپرز اور محققین سے آتا ہے، کھلی انشورنس، تعاون کے اوزار، اور مشترکہ ایجنٹوں پر کام کرتے ہیں.

اس تبدیلی کے ساتھ شروع کرنے کے لئےایجنسیوں کو ہٹا دیا گیاPodcast کی طرف سے پیدا کیا گیالالہاور Thomas Maybrier کی طرف سے میزبان، یہ ہفتہ وار شو ایک جاری بات چیت میں decentralized AI ماحولیاتی نظام کو ایک ساتھ لاتا ہے. ہر ایپلیکیشن کو کریپٹو، خود کار طریقے سے ایجنٹ، اور مشترکہ مالیت کی حکمت عملی کے درمیان پوائنٹس کو منسلک کرتا ہے. podcast صرف کیا جا رہا ہے کہ کا ایک ردعمل نہیں ہے؛ یہ ایک تحریک کے لئے ایک پیشہ ور سیٹ ہے جو بڑے ٹیک کے معیار کو جھگڑا کر رہا ہے اور AI کو غیر معمولی علاقے میں پھیلا رہا ہے.

اگر آپ AI ایجنٹوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو، یہ آپ کو ابھی سننے کے لئے سب سے اہم podcast ہوسکتا ہے.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

پروڈکٹ Olas کی انتہائی کامیاب ایجنٹس Unleashed واقعات سیریز کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، جو ایک عالمی واقعہ بن گیا ہے. 2024 کے آغاز سے، سیریز نے چھ بڑے شہروں - ڈنور، برلن، برسلز، سان فرانسسکو، سنگاپور، اور بینکک میں چھ بڑے شہروں میں ٹچ کیا ہے - ہر ایک واقعہ کے تجربہ کار پینل، alpha ڈپازٹ، اور سرحد پھیلاؤ ڈیمو شامل ہیں جو پروٹوکول انجینئرز سے ہر ایک کو منسلک کرنے والے سرمایہ کاروں تک ملتے ہیں.

تازہ ترین واقعہ، ETHDenver کے دوران منعقد کیا گیا تھا، 1700 سے زائد رجسٹریشنوں کو دیکھا اور ثابت کیا کہ decentralized AI کی خواہش نجی نہیں ہے، یہ بڑے پیمانے پر ہے.

تاہم، یہاں تک کہ بوز کے ساتھ، ان واقعات کو ایک قابل ذکر فرق چھوڑ دیا: ان کے درمیان تحریک کو زندہ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اسٹیج پر یا دھماکے کے کمرے میں پھیلا ہوا بات چیت کے بعد چراغوں کو اندھیرا کرنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی. ایجنٹس Unleashed پوڈکاسٹ اس چیلنج کا جواب ہے. یہ پھیلاؤ کو بڑھانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، ہفتے کے بعد ہفتے کے لئے نقطہ نظر اور کنکشن فراہم کرتا ہے. اور وقت بہتر نہیں ہو سکتا.

"پاکٹک AI (سٹرکٹیکل اور decentralized) میں تازہ ترین ترقیوں کو چھپاتا ہے اور Web3 فضائی تعمیر میں AI ایجنٹوں میں بنیادی طور پر توجہ مرکوز کرتا ہے،" ڈیوڈ Minarsch، Valory کے سی ای او اور Olas کے بنیادی رکن نے کہا. "ہم پہلے سے ہی دیکھتے ہیں کہ پوڈکٹک کو Olas ایشیائی نظام میں صارفین کی طرف سے معلومات کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے."

Not Just Noise; Substance You Can Build With

ایک AI میڈیا کے میدان میں hype، hot takes، اور پلیٹ فارم مارکیٹنگ کے ساتھ بھرا ہوا، ایجنٹس Unleashed ایک نئے طور پر مختلف ہے. اس نمائش میں AI کے ایسے حصوں پر توجہ مرکوز کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہیں لیکن اکثر بھول جاتے ہیں: decentralized نظام کیسے کام کرتے ہیں، صارف کے مالک ایجنٹ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، اور کیوں تعاون کمپیوٹرنگ کے طور پر اہم ہے.

اس کا پہلا مرحلہ، "Builder's Night Wrap-Up" ETHDenver کی سب سے زیادہ مستقبل کے بارے میں سوچنے والے AI x کریپٹو ایونٹ کے پیچھے ایک منظر پیش کرتا ہے. دوسرا مرحلہ، "User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going" ڈیوڈ Minarsch سے بات چیت کرتا ہے کہ کیوں AI کا اگلا مرحلہ صرف ذہین ماڈل نہیں ہے؛ یہ ذہین مالکیت ہے.

پوڈاکس ایجنٹ ایشیائی نظام میں ایک سنگین خالی جگہ کو بھرتا ہے. اب تک، ایک ہی میڈیا چینل صرف خود کار طریقے سے ایجنٹ، تعاون پروٹوکولز، اور ایجنٹ کے ساتھ ایجنٹ توازن پر توجہ مرکوز نہیں کیا گیا ہے. ایجنٹ Unleashed صرف ترقی کی رپورٹنگ نہیں ہے، یہ ایک نیا انٹرنیٹ کی آرکیٹیکل کی دستاویزات ہے.

اس کے علاوہ، ایجنٹس لائیشڈ صرف انجینئرز یا محققین کے لئے نہیں ہے - یہ کریپٹو ایکس AI دلچسپ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. "AI کی ترقی اتنی تیزی سے ہے کہ یہ ہائپ اور اس کے مواد کے اوپر رہنے کے لئے مشکل ہے، "ڈویڈ نے ذکر کیا. "پاکاسڈ قابل ذکر اعلانات اور لائیو مصنوعات کی ٹیسٹنگ کی طرف سے اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے."

ہر ایپلی کیشن تکنیکی گہرائی اور کنکشن پیش کرتا ہے، لیکن واضحات کو کم کرنے کے بغیر.آپ اپنے AI ایجنٹ کی تعمیر کر رہے ہیں یا صرف امکانات کے بارے میں سیکھتے ہیں، یہاں بات چیت شروع ہوتی ہے.

The Infrastructure Behind the Mic

ایجنٹس لائیشڈ پوڈکاسٹ کے پیچھے خیالات صرف نظریاتی نہیں ہیں. Olas پروٹوکول نے پہلے سے ہی 7 ملین سے زائد کیچین ٹرانسمیشنز کو منظم کیا ہے، 3.8 ملین ایجنٹ-اپنے ایجنٹ انٹرایکشنز کو چلایا ہے، اور فی الحال 500 فی دن فعال ایجنٹ کی حمایت کرتا ہے.

اس adoption کے بہت سے منسلک ہیںپیارےاس کے علاوہ، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے، ایپلی کیشنز کے لئے.میکدیگر ایجنٹوں کے ساتھ تعاون کرنے اور صارف کی طرف سے مقرر کردہ مقاصد کو مکمل کرنے کے لئے. مصنوعات جیسے Predict اور BabyDegen پہلے سے ہی صارفین کو مارکیٹوں کی پیشکش کرنے اور ذہین تعاون کا استعمال کرتے ہوئے کریپٹو اثاثوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد کر رہے ہیں.

ان ایجنٹوں میں سے ہر ایک decentralized طور پر کام کرتا ہے، جو کمیونٹی کے شرکاء کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے جو مشترکہ مالیت AI واقعی کی طرح دیکھنے میں مدد کر رہے ہیں.

اس نمائش کے ذریعے، Olas صرف اپ ڈیٹس کی ٹرانسمیشن نہیں کر رہا ہے. یہ decentralized AI movement کے ایک آرکائیو کی تعمیر کر رہا ہے - ایک جاری، عوامی روڈ نقشہ ہے جو ڈویلپرز اور سوچنے والوں کو آگے بڑھنے کے دوران قائم رہنے میں مدد ملتی ہے.

یہ بھی ایک سگنل بھیجتا ہے: مرکزی، سیاہ باکس انٹیلی جنس کی عمر کو نہ صرف کوڈ میں بلکہ ثقافت میں چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ پوڈک ایک ایسی دنیا میں ایک ونڈو بن جاتا ہے جہاں AI اب آپ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے.

یہ صرف آغاز ہے.جیسا کہ ایجنٹ کی معیشت بڑھتی ہے، تعاون کبھی بھی زیادہ اہم ہو جائے گا.آئی اے ایجنٹوں نے پہلے سے ہی کینیڈا پورٹ فولیوز کا انتظام کیا ہے، تحقیق کے پائپ لائنز چلاتے ہیں، اور ڈیجیٹل سسٹموں میں خود کار تعاون کرنے والے کے طور پر کام کرتے ہیں.

Agent Unleashed Podcast اس نیٹ ورک میں ایک ابتدائی نیٹ ورک ہے. یہ تکنیکی پھیلاؤ، حکمرانی کی چیلنجز، حقیقی دنیا کے استعمال کے کیسز اور ان کے پیچھے لوگوں پر بحث کرنے کا ایک جگہ ہے.

یہ ایک برانڈ مواد کھیل یا پروموشنل سٹینٹ نہیں ہے. یہ decentralized مستقبل کے کنکشن ٹیگ میں ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے.

لہذا، اگر آپ ایک ایجنٹ ڈویلپر ہیں، کریپٹو انشورنس میں ایک سرمایہ کار، یا کسی کو صرف اس بات کی دلچسپی ہے کہ معلومات کہاں جا رہی ہے، ایجنٹس لائیشڈ آپ کو سرحد پر رکھے گا - کنارے سے نہیں دیکھیں گے.





