Vue.js: розповсюдження проп як про

Коли ви створюєте компоненти для свого проекту, все починається весело і легко. MyButton.vue Додайте трохи стилю, і ось що.

<template> <button class="my-fancy-style"> <slot></slot> </button> </template>





Тоді ви відразу ж усвідомлюєте, що вам потрібно десяток пристосувань, тому що ваша команда дизайнерів хоче, щоб він був різних кольорів і розмірів, з іконами зліва і праворуч, з лічильниками...

const props = withDefaults(defineProps<{ theme?: ComponentTheme; small?: boolean; icon?: IconSvg; // I’ve described how I cook icons in my previous article rightIcon?: IconSvg; counter?: number; }>(), { theme: ComponentTheme.BLUE, icon: undefined, rightIcon: undefined, counter: undefined });





Зрештою, ви не можете мати кнопки «Відмінити» і «Ок» одного кольору, і вам потрібно, щоб вони реагували на взаємодії користувачів.

const props = withDefaults(defineProps<{ theme?: ComponentTheme; small?: boolean; icon?: IconSvg; rightIcon?: IconSvg; counter?: number; disabled?: boolean; loading?: boolean; }>(), { theme: ComponentTheme.BLUE, icon: undefined, rightIcon: undefined, counter: undefined });





Ну, ви отримуєте ідею: буде щось дике, як проходження width: 100% або додаючи автофокус - ми всі знаємо, як це виглядає просто в Figma, поки реальне життя не вдарить важко.





Тепер уявіть кнопку посилання: вона виглядає однаково, але коли ви натискаєте її, ви повинні перейти до зовнішнього або внутрішнього посилання. <RouterLink> або <a> щоразу, але будь ласка, не. Ви також можете додати to та href Пропозиції до вашого початкового компонента, але ви будете відчувати задихання досить скоро:

<component :is="to ? RouterLink : href ? 'a' : 'button'" <!-- ugh! -->





Звичайно, вам знадобиться компонент "другого рівня", який обертає вашу кнопку (він також буде справлятися з умовними обрисами гіперпосилання та деякими іншими цікавими речами, але я пропустив їх заради простоти):

<template> <component :is="props.to ? RouterLink : 'a'" :to="props.to" :href="props.href" class="my-link-button" > <MyButton v-bind="$attrs"> <slot></slot> </MyButton> </component> </template> <script lang="ts" setup> import MyButton from './MyButton.vue'; import { RouteLocationRaw, RouterLink } from 'vue-router'; const props = defineProps<{ to?: RouteLocationRaw; href?: string; }>(); </script>

І ось тут починається наша історія.

Square One

Ну, в основному це буде працювати, я не буду брехати. ви все ще можете ввести <MyLinkButton :counter=“2"> Але не буде автокомплекту для похідних пропів, що не круто:









Ми можемо розповсюджувати прописки тихо, але IDE нічого про них не знає, і це ганьба.





Просте і очевидно рішення полягає в тому, щоб розповсюджувати їх прямо:

<template> <component :is="props.to ? RouterLink : 'a'" :to="props.to" :href="props.href" class="my-link-button" > <MyButton :theme="props.theme" :small="props.small" :icon="props.icon" :right-icon="props.rightIcon" :counter="props.counter" :disabled="props.disabled" :loading="props.loading" > <slot></slot> </MyButton> </component> </template> <script lang="ts" setup> // imports... const props = withDefaults( defineProps<{ theme?: ComponentTheme; small?: boolean; icon?: IconSvg; rightIcon?: IconSvg; counter?: number; disabled?: boolean; loading?: boolean; to?: RouteLocationRaw; href?: string; }>(), { theme: ComponentTheme.BLUE, icon: undefined, rightIcon: undefined, counter: undefined, } ); </script>





Це буде працювати. ІДЕ буде мати належний автокомплект. У нас буде багато болю і шкода підтримувати його.





Очевидно, що принцип «Не повторюйте себе» тут не був застосований, а це означає, що нам доведеться синхронізувати кожне оновлення. Одного дня вам доведеться додати ще один проп, і вам доведеться знайти кожен компонент, який обертає основний. Так, Кнопка і LinkButton, ймовірно, достатньо, але уявіть TextInput і десяток компонентів, які залежать від нього: PasswordInput, EmailInput, NumberInput, DateInput, HellKnowsWhatElseInput.





Адже це погано.І чим більше пристосувань у нас є, тим гірше воно стає.

Clean It Up

Дуже складно повторно використовувати анонімний тип, тому давайте назвемо його.

// MyButton.props.ts export interface MyButtonProps { theme?: ComponentTheme; small?: boolean; icon?: IconSvg; rightIcon?: IconSvg; counter?: number; disabled?: boolean; loading?: boolean; }





Ми не можемо експортувати інтерфейс з .vue Файли через внутрішню script setup магії, тому ми повинні створити окрему .ts На світлій стороні, дивіться, що ми маємо тут:

const props = withDefaults(defineProps<MyButtonProps>(), { theme: ComponentTheme.BLUE, icon: undefined, rightIcon: undefined, counter: undefined, });





Чистіше, чи не так? і ось успадкований один:

interface MyLinkButtonProps { to?: RouteLocationRaw; href?: string; } const props = defineProps<MyButtonProps & MyLinkButtonProps>();





Однак, ось проблема: тепер, коли базові прописки розглядаються як MyLinkButton «Перспективи, які не розповсюджуються v-bind=”$attrs” Більше того, ми повинні це зробити самі.

<!-- MyLinkButton.vue --> <component :is="props.to ? RouterLink : 'a'" :to="props.to" :href="props.href" class="my-link-button" > <MyButton v-bind="props"> <!-- there we go --> <slot></slot> </MyButton> </component>





Все добре, але ми передаємо трохи більше, ніж хочемо:









Як бачите, тепер наша підземна кнопка також має href Це не трагедія, просто трохи плутанини і додаткових байтів, хоча і не круто.

<template> <component :is="props.to ? RouterLink : 'a'" :to="props.to" :href="props.href" class="my-link-button" > <MyButton v-bind="propsToPass"> <slot></slot> </MyButton> </component> </template> <script lang="ts" setup> // imports and definitions… const props = defineProps<MyButtonProps & MyLinkButtonProps>(); const propsToPass = computed(() => Object.fromEntries( Object.entries(props).filter(([key, _]) => !["to", "href"].includes(key)) ) ); </script>





Тепер ми тільки передаємо те, що має бути передано, але всі ці строкові літератури не виглядають чудово, чи не так?

Interfaces vs Abstract Interfaces

Якщо ви коли-небудь працювали з відповідними об'єктно-орієнтованими мовами, ви, напевно, знаєте про такі речі, як:рефлексіїНа жаль, в TypeScript інтерфейси є ефемеральними; вони не існують під час роботи, і ми не можемо легко з'ясувати, які поля належать до MyButtonProps .





Це означає, що у нас є два варіанти.По-перше, ми можемо тримати речі такими, якими вони є: кожного разу, коли ми MyLinkButton Також необхідно виключити з propsToPass (І навіть якщо ми забудемо про це, це не велика справа).





Другий спосіб - використовувати об'єкти замість інтерфейсів. Це може звучати безглуздо, але дозвольте мені щось кодувати: це не буде жахливо; я обіцяю.ЦейСтрашним є

// MyButton.props.ts export const defaultMyButtonProps: MyButtonProps = { theme: ComponentTheme.BLUE, small: false, icon: undefined, rightIcon: undefined, counter: undefined, disabled: false, loading: false, };





Немає сенсу створювати об'єкт тільки для створення об'єкта, але ми можемо використовувати його для за замовчуванням. MyButton.vue Вони стають чистішими:

const props = withDefaults(defineProps<MyButtonProps>(), defaultMyButtonProps);





Потрібно лише оновити propsToPass в MyLinkButton.vue :

const propsToPass = computed(() => Object.fromEntries( Object.entries(props).filter(([key, _]) => Object.hasOwn(defaultMyButtonProps, key) ) ) );





Для цього необхідно чітко визначити всі undefined та null Поля в defaultMyButtonProps В іншому випадку об’єкт не «власний».





Таким чином, коли ви додаєте прописку до базового компонента, вам також доведеться додати її до об'єкта з умовними значеннями. Так, так, це два місця знову, і, можливо, це не краще, ніж рішення з попередньої глави.

I’m Done

Це не шедевр, але це, мабуть, найкраще, що ми можемо зробити в межах обмежень TypeScript.





Також здається, що мати типи пропів всередині файлу SFC краще, але я не можу сказати, що переміщення їх в окремий файл зробило це набагато гірше.





Код з цієї статті можна знайти на GitHub.