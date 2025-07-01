Shheikh.io запускає SHHEIKH Token Presale для інвестицій в реальні активи, засновані на блокчейн

Цюрих, Швейцарія, 30 червня 2025/Chainwire/-- Шейх.іо Вводить токенізаційну платформу для розкішних активів реального світу, включаючи нерухомість в Дубаї, Лісабоні, Римі та Балі, а також високоякісні транспортні засоби та фермерські ділянки.

Шейх , перший в світі токен на основі Ethereum, що працює за допомогою інтелектуальної інтелектуальної власності, що дозволяє володіти реальними активами світу, сьогодні відкриває свій обмежений період попереднього продажу.

Шейх.іо Компанія Web3 оголосила про запуск свого ринку для часткового володіння розкішною нерухомістю та іншими активами високої вартості.Платформа спрямована на полегшення доступу до токенованих реальних активів через блокчейн-інфраструктуру.

"Ми знімаємо бар'єри до багатства і відкриваємо доступ до преміальних ринків", - заявила команда Shheikh.io. "Власність в розкішних товарах більше не зарезервована для 1% - це стає можливістю для інвестицій для 99%".

"Ми знімаємо бар'єри до багатства і відкриваємо доступ до преміальних ринків", - заявила команда Shheikh.io. "Власність в розкішних товарах більше не зарезервована для 1% - це стає можливістю для інвестицій для 99%".

Запуск ознаменує введення платформи, призначеної для підтримки децентралізованого доступу до токенізованих реальних активів.Незалежно від того, чи є користувачі цифровим номадом, що робить ставку на оренду, або китом DeFi, який керує синдромом вілл, SHHEIKH ставить вас у команду.

З мінімальною точкою входу всього в 100 доларів, користувачі тепер можуть інвестувати в висококласні нерухомість, колекціонерські транспортні засоби, витончене мистецтво та багато іншого, все це підтримується реальними активами та автоматизацією блокчейна.

Використовуючи прогнозування результатів і автоматизований KYC / AML, SHHEIKH Розбиває перешкоди для глобальних інвестицій в нерухомість, роблячи розкішні активи доступними для кожного ентузіаста криптовалют.

Використовуючи токенізацію на базі блокчейна, Shheikh.io дозволяє користувачам інвестувати та володіти глобальними розкішними нерухомістю (включаючи нерухомість, автомобілі, рідкісні твори мистецтва та багато іншого) шляхом дозволу на часткову власність, операції на основі штучного інтелекту та інклюзивну, безмежну економіку нерухомості. Шейх доступний для покупки за $ 0,0027 USDT у фазі 1.

Кожен токен SHHEIKH (ERC-20) являє собою перевірену частку фізичного активу і надає право на пасивний дохід від оренди або оцінки капіталу, що розподіляється автоматично за допомогою розумних контрактів.

Ринок токенованих реальних активів (RWA) збільшився більш ніж на 260% в 2025 році, досягнувши $ 23,9 млрд загальної вартості до середини червня, згідно з Forbes і Cointelegraph. Аналітики BCG оцінюють, що ринок RWA може зрости до $ 16 трильйонів до 2030 року - 10% глобального ВВП. Shheikh.io позиціонує себе на передньому краю цього переходу.

Платформа інтегрує власний двигун штучного інтелекту, який аналізує ефективність активів і ризик в реальному часі, проектує майбутні прибутки та ринкову вартість, перебалансує портфелі на основі макроекономічних сигналів та автоматично розподіляє дохід в стабільних монетах або ETH.

Шейх Загальний огляд:

● Загальна поставка: 50 мільярдів доларів 10 000 000 000 SHHEIKH доступні в попередньому продажу (20%)

● Ціна ICO починається: $ 0,0027

● Прийняті валюти: ETH, USDT, BNB

● Мінімальна інвестиція: 0.0004 ETH / 0.0015 BNB

● Бонуси та посилання: Користувачі можуть заробляти додатковий бонус у розмірі 5% та винагороду за посилання у розмірі 5% на кожну транзакцію.

● Активи: Від нерухомості будь-якого типу - вілл, комерційних просторів або складів - до транспортних засобів, включаючи високоякісні автомобілі, комерційні флоти і пасажирський транспорт.

● Виплати: Квартально, в stablecoins або ETH

Шейх Екосистеми :

SHHEIKH No-Code Builder: Токенізуйте будь-яку власність за кілька хвилин за допомогою інтуїтивного інтерфейсу користувача - не потрібно кодування Solidity.

SHHEIKH DeFi: Потужне децентралізоване рішення для торгівлі криптовалютами, що дозволяє користувачам без зусиль обмінюватися криптовалютами через кілька мереж.

SHHEIKH Estate: інвестування в нерухомість з SHHEIKH, спільне володіння нерухомістю в реальному світі

SHHEIKH Returns Maximiser: Multi-chain AI-потужний оптимізатор повернень, який дозволяє користувачам заробляти складний бонус на свої криптовалютні депозити.

SHHEIKH Apart Ключові характеристики

AI-Powered Analytics: моделі машинного навчання прогнозують прибуток від оренди, оцінку активів та оцінки ризику, тому ви інвестуєте з впевненістю.

● Оптимізатор портфеля за допомогою штучного інтелекту: забезпечує оптимізацію портфеля за допомогою штучного інтелекту, що підтримує динамічне розподіл активів, прогнозний аналіз активів, прогноз оцінки активів та оцінку ризиків

● Інвестиції на основі штучного інтелекту: платформа включає штучний інтелект як фундаментальний компонент інвестиційної інфраструктури, що дозволяє більш інтелектуальною, інформаційною участі в токенізованій економіці нерухомості

NFT-Backed Property Deeds: Кожен токен SHHEIKH посилається на ланцюжовий NFT, що представляє ваш юридичний акт.

● DAO-Governed Syndicates: Pool SHH спільно інвестувати в преміальну нерухомість, від пляжних курортів до модульного житла.

Multichain Vision: запуск на Ethereum сьогодні – з Layer-2 і крос-ланцюговою експансією на дорожній карті.

Безпека та відповідність:

● KYC/AML в 15+ юрисдикціях

● Сумісність з MetaMask, Trust Wallet & Ledger

• Безконтрольна архітектура забезпечує користувацький контроль

Shheikh.io прагне до глобальної доступності, приділяючи особливу увагу користувачам з Латинської Америки, Африки, Південно-Східної Азії та Східної Європи - регіонів, які традиційно виключаються з можливостей для інвестицій високого класу.

https://www.youtube.com/embed/-iGyEOcjwRk

Про Shheikh.io

Шейх.іо Комбінуючи блокчейн, штучний інтелект та фракційну власність, компанія дозволяє глобальним інвесторам генерувати доходи від преміальної нерухомості, транспортних засобів та витонченого мистецтва, не вимагаючи інституційного капіталу.

Користувачі можуть приєднатися до RWA To Own a SHHEIKH:

Відвідайте https://www.shheikh.io

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Самуктоз Ахмуїн

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Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging Program .



