Paribu придбав CoinMENA, найбільшу місцеву криптобіржу MENA

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n ІСТАНБУЛ – Провідна турецька платформа цифрових активів Paribu сьогодні оголосила про придбання CoinMENA, найбільшої місцевої криптобіржі на Близькому Сході та Північній Африці (MENA), угодdю, що оцінює компанію до 240 мільйонів доларів США. Угода представляє собою найбільшу фінтех-угоду в Туреччині на сьогоднішній день та перше транскордонне придбання платформы цифрових активів країною. Вона також підкреслює триваючу консолідацію світової індустрії цифрових активів, оскільки усталені регіональні гравці прагнуть до більшого масштабу, регуляторної сили та ширшого ринкового охоплення. Завдяки цьому придбанню Paribu розширить свою діяльність з домашнього ринку в Туреччині до регіону з високим рівнем прийняття криптовалют. Через CoinMENA, місцеву компанію, ліцензовану Управлінням з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) та Центральним банком Бахрейну, Paribu отримає доступ до двох активних ліцензій на цифрові активи. Цей розширений регуляторний відбиток позиціонує Paribu як одного з небагатьох регульованих мульти-юрисдикційних операторів регіону та підтримує її стратегію зростання, керованого відповідністю нормативним вимогам, на нових ринках. Paribu є однією з провідних компаній Туреччини в секторах цифрових активів та фінтеху, яка реалізує дорожню карту зростання, зосереджену на дотриманні нормативних вимог, інноваціях продуктів та географічному розширенні. У 2024 році Paribu представила Paribu Custody, перший і єдиний у Туреччині постачальник послуг зберігання цифрових активів, що працює на основі власної багатошарової технології безпеки ColdShield®. У жовтні 2025 року Рада з ринків капіталу (CMB) уповноважила Paribu створити брокерську компанію, що знаменує її вихід на ринки капіталу. Придбання CoinMENA ще більше зміцнює роль Paribu як регіонального лідера фінтеху. Заснована у 2020 році Талалом Таббаа та Діною Са'ман, CoinMENA є ліцензованим постачальником послуг криптоактивів, що працює під керівництвом регуляторних органів Бахрейну та Дубая. CoinMENA залучила загалом майже 20 мільйонів доларів США фінансування від інвесторів, включаючи BECO, Arab Bank Switzerland, Circle та Bunat Ventures. Платформа зараз обслуговує понад 1,5 мільйона користувачів у 45 країнах, пропонуючи доступ до понад 50 криптовалют та підтримуючи кілька місцевих валют у регіоні MENA. Ясін Орал, засновник і генеральний директор Paribu, сказав: \n \n «Ця транзакція є поворотним моментом не тільки для Paribu, але й для екосистеми цифрових активів та ширшої фінансової екосистеми в Туреччині та регіоні MENA. Завдяки цьому придбанню ми розширили нашу ліцензовану діяльність на ширшу географію, ставши регульованим гравцем на одному з найбільш крипто-адаптованих ринків світу. Ми пишаємося тим, що очолюємо найбільше фінтех-придбання Туреччини та її першу міжнародну угоду щодо платформи цифрових активів». \n \n «CoinMENA, провідна місцева криптобіржа в регіоні MENA, є ідеальним партнером для нашого регіонального розширення», – продовжив Орал. «З цим кроком ми відкриваємо нову главу в історії зростання Paribu, розширюючи нашу присутність у регіоні MENA та сприяючи триваючій консолідації світової індустрії цифрових активів, спираючись на міцний фундамент, який ми створили в Туреччині». Талал Таббаа та Діна Са'ман, співзасновники CoinMENA, заявили у спільній заяві: \n \n «Ринок цифрових активів MENA продовжує зростати та розвиватися, і об'єднання зусиль з Paribu допоможе прискорити цей імпульс. Поєднуючи регіональний досвід CoinMENA з технологіями Paribu, ми готові розробити комплексний набір продуктів для цифрових активів для користувачів у Туреччині та регіоні MENA. Це придбання є найбільш трансформаційним етапом в історії CoinMENA. Інвестиції Paribu підтверджують силу того, що ми побудували, і разом ми прагнемо встановити нові стандарти доступу та інновацій у просторі цифрових активів регіону». Про Paribu Paribu – це провідна платформа цифрових активів Туреччини та ключовий гравець у фінтех-екосистемі країни. Компанія реалізує стратегію зростання, зосереджену на дотриманні нормативних вимог, інноваціях продуктів та розширенні на кілька географічних зон. У 2024 році Paribu запустила Paribu Custody, перший і єдиний у Туреччині постачальник послуг зберігання цифрових активів, що працює на основі власної багатошарової технології безпеки ColdShield®. У жовтні 2025 року Рада з ринків капіталу (CMB) уповноважила Paribu створити брокерську компанію, що знаменує її вихід на ринки капіталу. Завдяки придбанню CoinMENA Paribu розширює свою регульовану діяльність з Туреччини до регіону MENA. Про CoinMENA CoinMENA, провідний гравець у регіоні MENA, прагне надати новим та досвідченим інвесторам доступні варіанти інвестицій у криптоактиви та дозволити їм брати участь у зростаючій цифровій економіці. Штаб-квартира CoinMENA B.S.C. (c) знаходиться в Королівстві Бахрейн, вона ліцензована Центральним банком Бахрейну (CBB) як постачальник послуг криптоактивів (категорія-3). CoinMENA FZE, що має штаб-квартиру в Об'єднаних Арабських Еміратах, ліцензована як брокер-дилер, постачальник послуг віртуальних активів (VASP) Управлінням з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA). Завдяки конкурентним комісіям, високій ліквідності та освітньому підходу CoinMENA прагне стати найпростішою та найнадійнішою платформою для цифрових активів у регіоні. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.coinmena.com Контакт для ЗМІ Ерай Денгіз Старший менеджер, Глобальний маркетинг | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Btcwire у рамках HackerNoon. Проведіть власне дослідження перед прийняттям будь-якого фінансового рішення.