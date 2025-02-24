NVIDIA створює проблему, на якій може отримати прибуток

Гаразд, давайте поговоримо про абсолютне божевілля , яким є ціноутворення серії RTX 50 від NVIDIA, тому що на даний момент вони навіть не прикидаються, що піклуються про геймерів. Це все про штучний інтелект , і ми тут просто завищуємо ціни, поки вони зосереджуються на корпоративних клієнтах.

Ціни - повний жарт

Давайте просто візьмемо хвилинку, щоб оцінити, наскільки абсурдно завищені ціни на ці графічні процесори:





RTX 5090 – 4039 австралійських доларів

RTX 5080 – 2019 австралійських доларів

RTX 5070 Ti – 1509 австралійських доларів

RTX 5070 – 1109 австралійських доларів



ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ за один GPU? Це не ігрова карта. Це висококласна робоча станція, призначена для штучного інтелекту та центрів обробки даних, але NVIDIA все ще вдає, що це споживчий продукт. Навіть так звані карти середнього класу, які раніше були доступними за ціною, зараз коштують стільки ж, скільки цілий висококласний ігровий ПК кілька років тому.

NVIDIA більше не дбає про геймерів

Колись NVIDIA займалася іграми, а тепер? Вони повністю інвестують у штучний інтелект, машинне навчання та центри обробки даних . Їхні дзвінки від інвесторів майже не згадують про ігри, тому що на даний момент це лише побічна суєта .





Якщо ви думаєте, що ці божевільні підвищення цін пов’язані з ігровою продуктивністю нового рівня , подумайте ще раз. Це NVIDIA змінює свою бізнес-модель , зосереджуючись на штучному інтелекті, водночас вимагаючи від геймерів усе, що вони можуть. Вони знають, що підприємства будуть платити шалені суми за обчислення штучного інтелекту, тому вони відповідно встановлюють ціни на свої графічні процесори.





І що найгірше? Геймери вже навіть не є цільовою аудиторією . NVIDIA байдуже, можете ви собі це дозволити чи ні, тому що зараз вони зосереджені на компаніях зі штучним інтелектом, дослідницьких установах і хмарних провайдерах.

Чудові кадри? Вам потрібен DLSS 4.0, тому що рідної продуктивності недостатньо

Ось головне: навіть якщо ви витратите тисячі на один із цих графічних процесорів, ви все одно не отримаєте чудової частоти кадрів . NVIDIA перестала зосереджуватися на сирій потужності й натомість змушує вас покладатися на їхнє розширення DLSS 4.0 на основі штучного інтелекту лише для отримання високої частоти кадрів.





Нехай це засвоїться. Ви витрачаєте тисячі доларів , і вам досі потрібно використовувати прийоми штучного інтелекту, щоб отримати хорошу продуктивність . Власна продуктивність растеризації? Не так вражаюче, як ви очікували. Натомість NVIDIA використовує свою технологію підроблених кадрів (Frame Generation), щоб збільшити кількість FPS.





Отже, якщо ви думали, що можете просто купити 5090 і грубою силою перейти до рідного 4K 120 FPS — подумайте ще раз. Ви змушені використовувати DLSS , що означає:





Ви не отримуєте «справжні» кадри. Величезна частина вашого кадру в секунду генерується штучним інтелектом, тобто це не фактично відтворені кадри.



DLSS може вводити артефакти. Звичайно, здебільшого це виглядає добре, але в швидких іграх ореоли та розмитість руху все ще можуть бути помітні.



Не кожна гра підтримує це. Якщо в грі немає DLSS, ви застрягли на сирій продуктивності карти, яка може бути не такою вражаючою, як ви очікували б за таку ціну.



Тож чому ми платимо тисячі за графічний процесор, який не забезпечує власну високу частоту кадрів без програмних хитрощів?

NVIDIA створює проблему, на якій вони заробляють

І не забуваймо про штучний дефіцит . NVIDIA могла б легко виробляти більше GPU, але замість цього вони обмежують пропозицію , щоб ціни залишалися завищеними. Потім вони випускають орієнтовані на штучний інтелект графічні процесори , добре знаючи, що вони будуть розпродані першими, що змусить геймерів платити більше, ніж вони повинні, просто щоб отримати щось пристойне.

Останні думки: геймерів доять

Комп’ютерні ігри повинні були стати місцем, де можна створити потужну систему за справедливу ціну. Тепер, завдяки жадібності NVIDIA, це розкішне хобі . Вони віддають перевагу штучному інтелекту, корпоративним і хмарним обчисленням , залишаючи геймерів позаду, але все ще стягуючи з них божевільні ціни .





Якщо ви думаєте про оновлення, подумайте про AMD або Intel , тому що на даний момент NVIDIA більше не заслуговує ваших грошей.