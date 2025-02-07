HackerNoon Decoded 2024: відзначаємо нашу спільноту технічних компаній!

Ласкаво просимо до HackerNoon Decoded: Tech Companies Edition — остаточного підсумку історій, авторів і трендів, які визначили ваш 2024 рік!





У світі технологічних компаній ви знайшли свій майданчик для великих ідей





«Технологічні компанії: де ідеї великі, а его більше».





Якщо це була ваша найкраща технічна категорія, ви належите до тих 1,85% читачів , які знають, що велика технологічна компанія — це не лише продукт, а бачення, люди та кількість чашок кави, які вони випивають щодня.









Пориньте у свій декодований HackerNoon 2024 — перегляньте свої дані на сторінці свого профілю зараз!

Найчитаніші історії технологічних компаній

Ось 10 найкращих історій, які домінували в категорії технічних компаній:





10 найкращих ентузіастів технологічних компаній

Ці читачі не могли отримати достатньо інформації про технічні компанії:





10 найкращих авторів технічних компаній

Ці плідні автори сформували наш ландшафт контенту:





Скористайтеся цим підсумком і дізнайтеся про деякі з найпопулярніших історій, підпишіться на своїх улюблених письменників або почніть писати самі — спробуйте цей шаблон написання . Ви також можете потрапити до цього списку наступного року!





Дякую, Хакер!

Ми хочемо подякувати вам за постійну підтримку та вибір HackerNoon як основної платформи для всього, що стосується технологій. Ваша активність, відгуки та бажання ділитися знаннями допомогли зробити HackerNoon таким, яким він є сьогодні. Ми вдячні, що ви є частиною цієї неймовірної спільноти, і ми не можемо дочекатися, щоб побачити, чого ви досягнете з нами у 2025 році та далі!



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Пориньте у свій декодований HackerNoon 2024 — перегляньте свої дані на сторінці свого профілю зараз!





Щасливого HackerNoon Decoded!