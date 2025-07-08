G-Knot призначає ветерана криптовалют Уеса Каплана генеральним директором, запускає перший біометричний гаманець

New York, New York, July 8th, 2025/Chainwire/-- Г-Кнот , новаторська компанія з біометричних технологій, що розробляє перший у світі криптовалютний гаманець, сьогодні оголосила про призначення Уеса Каплана генеральним директором компанії. Каплан, глобально визнаний лідер з досвідом у сфері фінтех, цифрових активів та традиційних фінансів, очолить глобальну комерціалізацію революційних біометричних рішень G-Knot.

G-Knot є ексклюзивним ліцензіатом компанії eTunnel Inc., світового лідера в галузі біометричних досліджень та розробки, що базується в Сеулі, і заснована на більш ніж десятилітті досліджень та розробки найсучасніших технологій. G-Knot використовує незаперечні біометричні дані для усунення вразливостей, таких як компрометовані приватні ключі та фрази відновлення, вирішуючи критичну проблему в галузі цифрових активів.

З криптовалютними хаками, які призвели до втрат у розмірі понад 1,4 мільярда доларів в 2025 році, криптовалютний гаманець G-Knot вводить трансформаційне рішення для безпечного самозбереження. Мета G-Knot полягає в тому, щоб вивести свою технологію на ринок за допомогою продуктів споживчого та підприємницького класу, починаючи з запуску першого у світі криптовалютного гаманець.

«G-Knot готова переосмислити безпеку в цифрову епоху, і я радий керувати цією місією, – сказав Уес Каплан, генеральний директор G-Knot. – Ми входимо на ринок, щоб вирішити проблеми безпеки, які турбують криптовалютний простір.

«G-Knot готова переосмислити безпеку в цифрову епоху, і я радий керувати цією місією, – сказав Уес Каплан, генеральний директор G-Knot. – Ми входимо на ринок, щоб вирішити проблеми безпеки, які турбують криптовалютний простір.

У вересні 2024 року технологія G-Knot, розроблена компанією eTunnel, забезпечила престижний контракт з Міжнародним телекомунікаційним союзом ООН (ITU) на розгортання біометричних смарт-карт у організаціях ООН.

«Перевірений досвід Kaplan у масштабуванні інноваційних фінансових технологій робить його ідеальним лідером для виведення технологій eTunnel на ринок», – сказав Янгкук Кім, генеральний директор eTunnel. „Якщо eTunnel продовжує просувати біометричні дослідження, G-Knot під керівництвом Уеса використовуватиме золотий стандарт біометричних технологій, щоб забезпечити корпоративні та споживчі продукти, які відповідають зростаючим потребам безпеки все більш цифрового світу”.

«Перевірений досвід Kaplan у масштабуванні інноваційних фінансових технологій робить його ідеальним лідером для виведення технологій eTunnel на ринок», – сказав Янгкук Кім, генеральний директор eTunnel. „Якщо eTunnel продовжує просувати біометричні дослідження, G-Knot під керівництвом Уеса використовуватиме золотий стандарт біометричних технологій, щоб забезпечити корпоративні та споживчі продукти, які відповідають зростаючим потребам безпеки все більш цифрового світу”.

Каплан є досвідченим лідером з технологіями з глибоким досвідом у сфері фінансів, цифрових активів та традиційних фінансів. Він займав виконавчі ролі у провідних фірмах, включаючи Cointelegraph, AscendEX і Tradewind Markets, і почав свою кар'єру в J.P. Morgan і BNY Mellon. Останнім часом Уес служив генеральним директором Cointelegraph, провідної глобальної криптовалютної медіа-організації.

Про G-Knot

G-Knot G-knot була створена для комерціалізації більш ніж десятирічного розвитку біометрики та інновацій від своєї материнської компанії, eTunnel Inc., провідної фірми з біометричних досліджень та розробки, що базується в Сеулі, Південна Корея.

G-Knot приносить цю технологію на ринок через споживчі та корпоративні продукти, починаючи з запуску першого у світі криптовалютного гаманця. Цей продукт, розроблений для вирішення критичних проблем безпеки та зручності в галузі криптовалюти, є першим з багатьох випадків комерційного використання для біометричної ідентифікаційної технології. Компанію очолює генеральний директор Уес Каплан, досвідчений лідер технологій з глибоким досвідом у сфері фінансів, цифрових активів та традиційних фінансів.

Сандра Родрігес

Охоронець

гкнот@wachsman.com

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire під HackerNoon's Business Blogging Program .







