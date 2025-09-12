Ethereum Meme Coin Little Pepe перевищує 25 мільйонів доларів, оголошує 15 ETH Giveaway

($LILPEPE) перетнув 25 мільйонів доларів в своєму попередньому продажу і оголосив великий 15 ETH Mega Giveaway, щоб нагородити своє швидко зростаюче глобальне співтовариство інвесторів. Dubai, UAE, September 12th, 2025/Chainwire/-- Маленький Пепе Маленький Пепе Інвестори та прихильники спільноти криптовалют тепер мають можливість приєднатися, оскільки проект поєднує вражаючі етапи фінансування з винагородами, призначеними для активізації своєї зростаючої бази. Огляд Little Pepe У своєму центрі, На відміну від багатьох мем-монет, які спираються на мережевий хип, $LILPEPE підтримується власною ланцюжкою Ethereum Layer 2, що забезпечує високошвидкісні, дешеві транзакції з повною сумісністю EVM. Це робить його більш масштабованим, гарантуючи, що екосистема може впоратися з величезними обсягами транзакцій без перешкод і високих зборів, які регулярно спостерігаються на основній мережі Ethereum. Маленький Пепе Маленький Пепе Поєднуючи культурний вплив з міцними технічними фундаментами, Little Pepe створює абсолютно унікальну область в переповненому криптовалютному просторі. її мережеве бачення гарантує, що власники залишаються в центрі прийняття рішень, в той час як мережа Layer 2 пропонує йому інфраструктуру для підтримки жвавої екосистеми, яка може рости далеко за меми. Більше 25 мільйонів доларів зібрано в $LILPEPE Presale Little Pepe зібрав понад 25 мільйонів доларів і продав більше 15 мільярдів токенів, забезпечивши свою позицію як одну з найбільших подій передпродажу монет року. Цей збір коштів напередодні продажу може підкреслити сигнал: інвестори більше не просто переслідують меми, а, швидше, мемі монети, які поєднують культурну актуальність з сильними технологіями. $LILPEPE's 15 ETH Мега подарунок Щоб відсвяткувати цей успіх, Little Pepe запустив свій Найбільші три покупці виграють 5 ETH, 3 ETH і 2 ETH, відповідно, тоді як 15 випадкових щасливих покупців отримуватимуть по 0,5 ETH. Чим більша покупка, тим більша ймовірність виграти. 15 травня Mega Giveaway 15 травня Mega Giveaway На додаток до цього, всі власники $LILPEPE звичайно мають право на поточний Нагороджуючи як китових інвесторів, так і криптовалютних трейдерів, проект гарантує, що його зростання залишається інклюзивним та мережевим. $777K Подарунок $777K Подарунок З рекордним попереднім продажем, що перевищує 25 мільйонів доларів, і запуском свого 15 ETH Mega Giveaway, Little Pepe позиціонує себе в мімі монетного простору. Підкріплений сильним утилітом, жвавою мережею та великими нагородами, $LILPEPE, здається, готовий вести наступну хвилю зростання криптовалют на основі мему. About Little Pepe Blockchain наступного покоління Layer 2 призначений для об'єднання культури мему з високошвидкісною, недорогою децентралізованою інфраструктурою. Побудований для розширюваності, безпеки та доступності, Little Pepe підтримує програми, сумісні з EVM, і працює за допомогою токена $LILPEPE. Місія проекту полягає в створенні середовища монети мему, де утилітет зустрічає віруальність, надаючи користувачам здібності за допомогою передових технологій та блискавичних транзакцій. is Маленький Пепе Маленький Пепе Маленький Пепе Для більшої інформації: Веб сайт : https://littlepepe.com/ https://littlepepe.com/ По телеграфу: https://t.me/littlepepetoken https://t.me/littlepepetoken У Twitter: https://x.com/littlepepetoken https://x.com/littlepepetoken Контакти COO Джеймс Стівен медіа@littlepepe.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма