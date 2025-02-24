



Десь у 2017 році я познайомився з Ethereum. Я пам’ятаю хвилювання та трепет, які я відчував перед цією технологією — мережею ненадійних машин, здатних створити найнадійніший комп’ютер у світі. Але ще більше мене захопила обіцянка нової мережі: Web3.





Цей новий Інтернет належатиме користувачам, а не контролюватиметься великим корпораціям. Він вважався цілком демократичним. Web3 представляв справжню мережу — так, як Інтернет уявлявся спочатку.





Тогочасна модель Ethereum припускала, що ця нова мережа працюватиме на масивному віртуальному комп’ютері (світовому комп’ютері), а Swarm виступатиме як його жорсткий диск. У той час Swarm був скоріше містичною легендою, про яку шепотілися розробники, але ніхто нічого не знав. Єдина впевненість полягала в тому, що якщо це колись стане реальністю, це принесе значні зміни.





Проте з цією моделлю була невелика проблема — те, що мені стало зрозуміло лише пізніше: вона була абсолютно неправильною.





Ethereum — це не світовий комп’ютер, а Swarm — це набагато більше, ніж просто жорсткий диск.

Ethereum і Swarm

Віртуальна машина Ethereum (EVM) — це середовище виконання, повне за Тьюрингом, що означає, що теоретично вона може запускати будь-яку програму. Однак на практиці його можливості досить обмежені.





Одним із основних обмежень є те, що ця машина може взаємодіяти лише з блокчейном — вона зчитує дані з блокчейну та може записувати лише в блокчейн. Це суттєво обмежує його потенційні випадки використання. Інша проблема полягає в тому, що кожна операція має бути виконана та перевірена всіма валідаторами, що робить систему надзвичайно інтенсивною для обчислень. Хоча резервне сховище та резервні обчислення блокчейна забезпечують високий рівень безпеки, вони також мають величезну вартість. Через ці обмеження Ethereum не може функціонувати як світовий комп’ютер загального призначення.





Ethereum більше схожий на базу даних, де розумні контракти діють як збережені процедури.





Збережені процедури дуже корисні для фінансових транзакцій (для чого спочатку були розроблені блокчейни), але вони не підходять як бекенд загального призначення.





Довгий час Swarm здавався занедбаною дитиною — затьмареною, незважаючи на те, що він був ключовим компонентом бачення Web3. Візьміть до уваги: мережа в основному складається з вмісту. Якщо ми хочемо побудувати нову мережу, виникає фундаментальне питання — де буде зберігатися цей вміст?





Були й інші рішення, такі як IPFS, яка на сьогодні залишається найпопулярнішою децентралізованою системою зберігання. Однак IPFS працює за принципово іншим принципом — він більше зосереджений на виявленні вмісту, ніж на фактичному зберіганні.





З точки зору користувача, Swarm функціонує дуже схоже на Ethereum. Подібно до того, як валідатори Ethereum розміщують токени та отримують винагороду за свій обчислювальний внесок, оператори вузлів Swarm розміщують токени та отримують винагороду за надання ємності та пропускної здатності. Користувачі сплачують плату за сховище та пропускну здатність на Swarm так само, як вони платять за виконання смарт-контрактів і зберігання даних в Ethereum. Дві системи мають схожу логіку.





Крім того, вузли Swarm ідентифікуються за допомогою адрес Ethereum, а вміст, що зберігається на Swarm, можна перевірити за допомогою смарт-контрактів, що забезпечує безперебійну інтеграцію між двома мережами.





Крім сховища, Swarm також служить мережею доставки контенту (CDN), що стимулює криптографію. Завдяки фрагментам з одним власником він підтримує адресне зберігання змінного вмісту. Він навіть має вбудовану систему обміну повідомленнями, яка замінює Whisper — давно обіцяний, але остаточно нереалізований протокол обміну повідомленнями Ethereum.





Для тих, хто хоче глибше зануритися в роботу Swarm, ви можете прочитати мої статті на цю тему:





Розуміння механізму масштабування Ethereum Swarm Storage





Яка різниця між IPFS і Ethereum Swarm?

Але де знаходиться світовий комп’ютер?

Зараз у нас є рішення для зберігання, яке є набагато більшим, ніж просто жорсткий диск, але все ще нам не вистачає всесвітнього комп’ютера загального призначення. Отже, як це призводить до Web3?





Щоб відповісти на це питання, давайте розглянемо простий варіант використання: децентралізований Twitter.





Найпопулярнішою децентралізованою альтернативою Twitter є Mastodon, який базується на ActivityPub. Мережа Mastodon складається з серверів, де користувачі можуть реєструватися та читати пости один одного, незалежно від того, на якому сервері вони зареєструвалися. Ідентифікатор Mastodon виглядає як адреса електронної пошти: користувач@сервер.





Користувачі можуть вільно вибирати свій сервер, але оскільки їх особисті дані прив’язані до певного домену, перемикання серверів пізніше є проблематичним. Новий сервер означає нове доменне ім’я, яке змінює ідентифікатор користувача, вимагаючи від нього перерозподілу його серед своїх підписників. Щоб уникнути цього, єдиним надійним рішенням є запуск персонального сервера, що є нереальним для звичайного користувача.





Трохи кращим підходом є AT-протокол BlueSky. У цій моделі користувачі ідентифікуються доменними іменами, а не електронними адресами, а їхні дані можна вільно переміщувати між PDS (серверами персональних даних).





Однак Swarm використовує кардинально інший підхід — повністю вільний від силосу. Тут дані завжди залишаються з користувачем, усуваючи необхідність міграції.





Відповідно до моделі Fair Data Society, побудованої на Swarm, кожен користувач має власний FairDrive, який діє як його приватний розділ у глобальній мережі зберігання. Тут вони зберігають свою публічну стрічку, якою можуть поділитися з будь-ким.





У децентралізованому Twitter на основі Swarm слідкувати за кимось означає включати його загальнодоступний канал у свій власний канал.





Оскільки користувачі хочуть отримувати доступ до системи з мобільних пристроїв і відкривати цікаві канали, крім тих, за якими вони безпосередньо стежать, сервери агрегаторів каналів є корисним доповненням. Ці агрегатори надають послугу: вони агрегують персоналізовані канали (потенційно використовуючи складні алгоритми штучного інтелекту), водночас абстрагуючись від основних механізмів Swarm, таких як криптоплатежі.





Цей підхід дуже схожий на модель PDS BlueSky з однією важливою відмінністю: сервери агрегаторів у Swarm завжди не мають статусу, оскільки сховищем керує сам Swarm.





Це неймовірно легко додавати нові агрегатори до системи або перемикатися між ними — користувачам не потрібно переносити дані. Користувач може динамічно вибирати інший агрегатор каналів кожного разу, коли він оновлює канал або навіть запитувати канали з кількох агрегаторів і об’єднувати їх локально.





З таким налаштуванням цензура та маніпуляції з боку агрегаторів стають неможливими. Будь-який агрегатор, який намагається контролювати або маніпулювати користувачами, буде просто проігнорований.





Світовий комп’ютер — це не Ethereum, а скоріше децентралізована сервісна мережа, набір серверів без стану, які виконують різноманітні завдання поверх рівня зберігання Swarm.





Ці сервери можуть виступати в якості агрегаторів каналів, запускати розподілені моделі штучного інтелекту або використовувати децентралізовані економічні платформи спільного використання, такі як Uber або Airbnb.

Висновок

Хоча Ethereum відіграє вирішальну роль у розбудові нової мережі, забезпечуючи механізми стимулювання, DAO тощо, було б перебільшенням називати його справжнім світовим комп’ютером.





Реальний світовий комп’ютер складається з серверів без збереження стану, які виконують різноманітні завдання та діють як сервер загального призначення. Для рівня зберігання Swarm є ідеальним вибором, забезпечуючи децентралізований і стійкий до цензури спосіб зберігання та обслуговування даних, одночасно забезпечуючи захист конфіденційності для користувачів.





Оскільки Swarm може слугувати основою нової мережі, я вважаю, що це, можливо, навіть більш важливий компонент екосистеми Web3, ніж сам Ethereum.

