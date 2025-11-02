ARCS 2.0: новаторський суверенітет даних за допомогою реального світу та культурної спадщини

Токіо, Японія, 31 жовтня 2025/Chainwire/--У знаковій еволюції Запущений у 2019 році з сміливою місією посилити суверенітет даних, дозволяючи людям контролювати і монетизувати свої персональні дані, отримуючи від нього справедливу економічну цінність, ARCS тепер вступив у свою фазу ARCS 2.0. Аркади Аркади Цей стратегічний пріоритет інтегрує блокчейн з фізичними активами, створюючи децентралізовану економічну екосистему, яка перетинає цифрові інновації та повсякденну корисність. Від бачення до реальності: уроки ARCS 1.0 ARCS 1.0 запровадив новаторську модель «банку даних», винагороджуючи користувачів токенами ARX за анонімні внески даних.У той час як він був піонером, він зіткнувся з перешкодами: викликом «холодного старту» одночасного прийняття користувача та підприємства, обмеженими реальними випадками використання та регуляторними невизначеностями. Ці уявлення кристалізували основну істину про те, що справжня цінність вимагає практичного застосування. ARCS 2.0 реагує рішуче, закріплюючи токен у високочастотній, перевіримої економічній діяльності. Стратегічне партнерство: реабілітація Комінки за допомогою Blockchain На передовій ARCS 2.0 є трансформаційне партнерство липня 2025 року з SSG Holdings Co., Ltd. та її дочірньою компанією. Co., Ltd., обидва засновані в Токіо, щоб інтегрувати традиційні японські будинки kominka з технологією blockchain. Сонячний будинок Сонячний будинок Це партнерство ознаменує початок нової фази для ARCS, де він перекриває розрив між традиційною нерухомістю та блокчейн-утилітом.Партнерство має на меті створити екосистему, де токени ARCS використовуються для операцій з нерухомістю, оренди та лояльності, тим самим надаючи токену реальну користь. Цей альянс переосмислює комінку, історичні дерев'яні будинки Японії до Другої світової війни, як глобальні інвестиційні та гостинні активи, з ARX як ексклюзивною валютою для розрахунків. \n \n \n \n Придбання до управління: Sun Sun House займається кінцевими операціями: придбанням, відновленням, продажем та орендою цих культурних скарбів. Інтеграція блокчейн: інвестори купують нерухомість за допомогою ARX; невикористані будинки стають орендами, змішуючи традиції з токеновими винагородами. Більш широкий вплив: вирішуючи кризу порожніх будинків в Японії, проект узгоджується з ініціативою Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму (MLIT) щодо ревіталізації порожніх будинків та підтримки Японської асоціації Kominka. Привабливість Комінки, русистська автентичність, природна гармонія і захоплюючі переживання використовують буваючі туристичні тенденції. вхідні подорожі Японії зросли після пандемії, з ринком оренди відпочинку, що розширюється на 145% з року в рік в 2023 році (Japan Tourism Agency). Цей сегмент, вартістю 1,91 мільярда доларів, сприяє конфіденційності та місцевості, позиціонуючи ARCS як функціональний міст до ринку нерухомості на суму 2,14 трильйона доларів. Модель utility-first token ARCS 2.0 перетворює ARX на токен, побудований для активного використання, циркуляції та інтеграції в реальному світі.Кожна функція пов'язана з перевіреними транзакціями всередині екосистеми, гарантуючи, що цінність створюється, витрачається і винагороджується в самопідтриманні. \n \n \n \n \n Оплати та оренди: Гості, які забронюють будинок для відпочинку через SSG, можуть заплатити за допомогою ARX, щоб розблокувати ексклюзивні знижки. Система винагород: ARX створюється і розподіляється на основі участі користувачів - завершеного перебування, участі в місцевих досвідах та добровільних анонімних даних під час подорожей. Членство та страйк: доступ до прав членства, підтримуваних нерухомістю, активує нагороди ARX. Власники можуть ставляти токени, щоб отримати вигоди, включаючи пріоритетний доступ до нових списків нерухомості, посилені знижки та участь у майбутньому управлінні. Синергія між банками даних: дані користувачів, пов'язані з подорожами (розповсюджені за згодою), збагачують базу даних ARCS. Партнери отримують доступ до цього анонімного розвідки за допомогою ARX, стимулюючи попит, а також винагороджуючи вкладників додатковими токенами. Всі нові ARX входять в обіг виключно через екосистемну діяльність, наприклад, розміщення, членство та взаємодію даних, а ніколи через спекулятивне або одночасне розподіл. Ця конструкція забезпечує подвійне літаюче колесо: \n \n \n RWA Ecosystem – Lodging and hospitality drives ARX spending, and users get rewards for activity and value creation. Екосистема даних – активність користувача збагачує базу даних, розблокуючи додаткову цінність. Web3 покращує нерухомість завдяки незмінній прозорості, демократизує глобальний доступ та спрощує транзакції. Децентралізація будівництва: управління та розширення Ключові ініціативи включають: \n \n \n \n \n Децентралізоване управління: ARCS2.0 спрямована на досягнення децентралізованого управління через фазову модель DAO, що дозволяє власникам токенів брати участь у прийнятті рішень щодо проектів. Зростання обміну: списки на BitMart і ProBit, з великими платформами в підготовці до підвищення ліквідності. Розширення сектору: від туризму до харчування, мобільності та освіти. Момент спільноти: Після подолання проблем, ARCS перезапустив свій офіційний обліковий запис X і запустив кампанію Airdrop в розмірі 2500 USDT та Bounty в розмірі 2000 USDT, щоб відновити спільноту та розширити її екосистему. Бітмар Пробування Реакція ринку підкреслює довіру: ARX зросла з червня 2025 року, що відображає довіру до цієї моделі, орієнтованої на комунальні послуги. На шляху до децентралізованого майбутнього ARCS2.0 неухильно рухається до своєї мети створення децентралізованої економічної екосистеми, зосереджуючись на реальних активах, банках даних та стабільному зростанні. By fusing Japanese heritage with blockchain technology, through partnership with SSG Holdings, the team delivers a usable token that circulates value across physical and digital realms. Підтримуючись національною політикою, ринковими заохоченнями та стимулами зацікавлених сторін, ARCS знаходиться на шляху до досягнення свого бачення децентралізованого та сталого економічного майбутнього. Про арки Вона присвячена посиленню прав індивідів шляхом встановлення суверенітету даних, де користувачі керують своїми даними як священним активом і по праву користуються його цінністю. The ARCS project Проект ARCS В основі ARCS2.0 лежить злиття екосистеми Real World Asset (RWA) і безпечного банку даних, створюючи надійну платформу, яка пріоритетує контроль і переваги користувачів. У ARCS вони вірять у суверенітет даних, де люди мають право контролювати і отримувати вигоду від своїх власних даних. платформа ARCS призначена для надання можливостей користувачам, надання практичної цінності та стимулювання зростання через наш рідний токен, ARX. Нідерландський токен, ARX, відіграє ключову роль в цій екосистемі, служивши засобом для знижених платежів в об'єктах проживання та як винагорода за використання послуг. Це не тільки забезпечує чітку практичну цінність для користувачів, але також стимулює залучення та зростання всередині платформи.Перетворюючи реальну економічну діяльність в цикл зростання, що самозміцнюється, або "flywheel", ARCS створює динамічне середовище, де користувачі можуть процвітати. Завдяки своєму інноваційному підходу, ARCS готовий революціонувати спосіб управління даними та їх оцінювання.Поставлюючи користувачів в центрі уваги і пропонуючи відчутні переваги, ARCS будує платформу, яка дає змогу індивідуумам і сприяє спільноті, орієнтованій на суверенітет даних та економічні можливості. Користувачі можуть стежити за оновленнями в соціальних мережах ARCS: Веб сайт : https://www.arcs-chain.com Середньовіччя : https://medium.com/arcs-arx-official X (колишній Twitter): https://x.com/ARCS_HQ По телеграфу: https://t.me/ARCS_ARX_EN Білий лист : https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf Контакти Арктична команда Компанія IFA Co., Ltd. аркс-інфо@ifa-aire.co.jp