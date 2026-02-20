AI під контролем: Link11 запускає панель управління AI для чистого трафіку

Франкфурт на Майні, Німеччина, 19 лютого 2026/CyberNewswire/-- запускає свою нову » ", заповнюючи критичну прогалину в тому, як компанії керують трафіком AI. Штучний інтелект фундаментально змінює інтернет-трафік. Лінк 11 Управління Dashboard Але в той час як багато компаній вже відчувають напругу на їхній інфраструктурі, їм часто не вистачає чіткості, надійних даних та оперативного контролю. 

«Трафік інтелектуального інтелекту більше не є маргінальним питанням, а стратегічним питанням для безпеки, витрат і управління», - каже Йенс-Філіпп Юнг, генеральний директор Link11. - Компаніям потрібно точно знати, які системи інтелектуального інтелекту отримують доступ до їхнього контенту, і вони повинні мати можливість контролювати цей доступ цілеспрямовано. Ясний погляд на штучний інтелект замість вагомої статистики ботів Замість того, щоб приховувати доступ до інтелектуального інтелекту в загальному "трафіку ботів", Dashboard управління інтелектуальним інтелектом Link11 списує трафік інтелектуального інтелекту як власну спеціальну категорію аналізу.Це дає безпеці та веб-тимам судовий погляд за інструментом інтелектуального інтелекту та категорією сканування.Це перетворює діяльність інтелектуального інтелекту та її припущення на надійні докази для операцій, безпеки, аудитів та рішень у сфері управління. Рішення цілеспрямовано відокремлює трафік AI від загального трафіку ботів і робить його видимим як окрему категорію аналітики, надаючи йому присвячену видимість.Крім того, він забезпечує чітку оцінку дозволеного та заблокованого доступу, а також часові аналізи трендів трафіку AI. Від панелей до доказів: зробити діяльність AI відстежуваною Центральний акцент робиться на можливості відстеження та управління: команди можуть переходити від агрегованих панелей до журналу подій за секунди і перевіряти, що саме запитував конкретний AI-краулер, коли і як. 

Внутрішні перевірки , вимоги до відповідності та аудиту; та Правова та економічна оцінка доступу до ІТ. Управлінська система управління безперервно інтегрована в Не потрібні нові інструменти або робочі процеси. Платформа захисту веб-додатків та API Link11 

Як підсумовує Йенс-Філіпп Юнг: «Ми хотіли додати контроль без збільшення складності. управління AI має відбуватися там, де команди вже працюють сьогодні, у своїх існуючих робочих потоках безпеки та трафіку». З управлінням AI Dashboard, Link11 робить наступний крок: віддаляючись від неясної видимості, до вимірюваного, примусового та економічно оцінюваного контролю над трафіком AI - і, таким чином, до більшої прозорості та справедливості у справі з AI в інтернеті. Про Link11 є спеціалізованим європейським постачальником послуг з інформаційної безпеки, який захищає глобальну інфраструктуру та веб-додатки від кібератак. Його рішення з інформаційної безпеки на основі хмари допомагають компаніям у всьому світі зміцнити кіберздатність своїх мереж та критичних додатків та уникнути перебоїв у бізнесі. Link11 є кваліфікованим BSI постачальником захисту DDoS для критичної інфраструктури. Завдяки сертифікаціям PCI-DSS, SOC2 Type 2, C5 та ISO-27001, компанія відповідає найвищим стандартам у сфері безпеки даних.