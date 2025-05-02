AI знає все, крім того, чому ви засмучені

Вечеря, шкільні пікапи і морозиво розмови нещодавно прийшли до “Шкільна група WhatsApp занадто гучна” і “Старий, ми всі помремо від AI?”





Здається, він не втомлюється бути в заголовках.





OpenAI випустив GPT-4o, вкравши грозу від Google, що зробило їхню I/O подія в основному про - ви гадаєте -









До моменту, коли ви читаєте (припускаючи дні з написання) нові версії будуть випущені, використовувати випадки уявили, стартапи мріяли, статті будуть обговорювати, якВідставлені керівникиІнвестори будуть здогадуватися, як будуть поводитися ціни на акції Google, Nvidia, Microsoft і Meta. Розмови будуть сумувати за тим, що наші роботи стають застарілими і чому це дійсно не має значення, оскільки ми всі будемо перетворені вПаперові кліпиЗа п’ять років на вершині.





Я постараюся встановити порядок, прогнози ризиків і монетні фрази, щоб допомогти зрозуміти гравців, їхню стратегію та майбутнє.

Яким є нинішній стан AI

AI, про який всі говорять, в основному є величезними даними, статистикою та обчислювальною машиною. Воно здається магічним - як і всі хороші технології, коли вони нові - тому що нам важко інтуїтивно зрозуміти, як це працює. Принцип полягає в тому, що якщо ви годуєте машину всіма комбінаціями слів, які коли-небудь були створені - вона зможе передбачити будь-яку нову комбінацію слів. У людських термінах - якщо ви запитуєте її про що-небудь (комбінація слів) - вона зможе дати відповідь (пов'язана комбінація слів). І ось приходить "магія" - вона виробляє відповідь не тому, що вона "розуміє" питання - а тому, що статистично





Зробіть те ж саме з достатньою кількістю зображень, відео та звуків – і ви отримаєте – з достатньою обчислювальною потужністю – можливість створювати відео, зображення, звуки.

Як він буде відчувати себе

Через рік або два – AI буде відчувати себе, як розмовляючи з реальною людиною. Поточні проблеми будуть різко скорочені. Він перестане «галюцинувати» (свідомо надавати неправильні відповіді), він буде дешевий, він буде швидкий, він буде гладким. Він буде знати багато речей, таких як медицина, математика, історія, філософія, біологія, фізика, література. Виробництво тексту, коду, аналізу, зображень, відео і навіть надійно імітує «емоції». Оскільки використання його буде як розмовляти з всезнаючим, здатним і корисним людиною, це не буде домом ранніх усиновлювачів, але всіх. Не використовувати його буде як не використовувати Google сьогодні. Це також вплине на багато робочих місць – з болю









Багато нових речей з'являться і "виїжджають" на AI. Додавання "духу" до машини. Ви можете уявити, що додаєте "всім знаючий" суб'єкт (але не розумний - про це пізніше) до вашого автомобіля? телефон? окуляри? навушники? трактор? холодильник? Про що ви будете відчувати себе комфортно, розмовляючи з ним?





Але є три відмінності, які ми повинні зробити щодо можливостей та обмежень штучного інтелекту, перш ніж зателефонувати Сара Коннор і побудувати пістолет EMP.









Підвищення об'єктивності AI

Об'єктивний AI - це (і буде набагато краще) давати нам відповіді на знання, які легко доступні. Все, що знаходиться десь в інтернеті або може бути скановано і залито. Знання, а не тільки дані, оскільки він зможе дистилювати і вдосконалювати відповідно до ваших потреб. Це велика різниця між об'єктивним AI і поточним пошуком.





"У мене є цей біль в нозі, прямо тут [показати зображення] над коліном. але тільки вранці і тільки коли я сиджу. я 53 і я плаваю регулярно і ніколи не мав нічого подібного до цього.





"Я нещодавно переїхав до Іспанії і мені потрібна порада з моїм оподаткуванням, чи можете ви мене провідати через це?"





«Я хочу вивчати японську мову під час переїзду на роботу. Я вільно розмовляю угорською мовою. Чи можемо ми мати регулярні розмови, з акцентом на студентське життя, і будь ласка, виправляйте мої помилки і вимову, коли ми розмовляємо, щоб я міг вчитися з них».





Припустимо, що я постдоктор з мікробіології, і будь ласка, давайте зробимо це голландською мовою, в якій мені комфортніше».





Чи можемо ми провести чат, в якому я скажу вам, що мене турбує, і подивимося, чи зможете ви підняти мої духи?»





Все, що знаходиться "десь" в інтернеті або до чого мають доступ компанії, що будують AI - буде доступно у формах, які нам легко споживати.

Суб'єктивний AI

Суб'єктивний АІ є більш складним, оскільки вимагає додавання до об'єктивних знань можливості отримати доступ до даних, які не легко доступні. Наприклад - що ви їсте і п'єте. з ким ви зустрічаєтеся. Як ви проводите свій час. Ваша фінансова інформація. Що ви купили в супермаркеті. Ваша детальна медична історія. А також все, що було оцифровано, але за паролем. Давайте розглянемо кілька прикладів, де суб'єктивний АІ може бути корисним -





"Ви можете сказати, скільки я витратив на іграшки для моїх дітей цього року і скільки часу вони провели, граючи з кожним з них?"





"Ви можете сказати мені, якщо я на шляху до втрати ваги? я спалюю більше калорій, ніж я споживаю? якщо так - як довго це займе для мене, щоб досягти моєї ідеальної ваги, і якщо ні - чи можете ви триматися осторонь і дайте мені знати в реальному часі?"





"Чи можете ви зателефонувати електрокомпанії, щоб перевірити, чому наш останній рахунок був настільки високим, домовитися про кращу ціну і, якщо це не можливо, подивитися, чи зможете ви знайти конкурента, який заощадить нам гроші за нашим профілем використання, запланувати трансфер і відслідковувати його завершення?"





"Чи можете ви забронювати уроки кераміки для мене і моєї сестри, в студії або навіть з художником, який візьме нас як приватних студентів.





Ці «розумні» розмови вимагають доступу до двох речей –





Вам потрібні окуляри, які бачать, що ви їсте і п'єте, на що ви проводите час, і камери, які записують все, що роблять ваші діти. Дані, які часто доступні в цифровому вигляді, але стоять за паролем. ваш календар, деталі покупки Amazon, рахунок за електроенергію, ваш обліковий запис в Instagram.





OpenAI, Google, Apple, Meta. The Companion провайдерів гонки

RI (Really Intelligent) як ви – закономірності починають з'являтися. OpenAI, Anthropic та інші новачки будують об'єктивний AI. Так роблять Google, Meta, X (Twitter), Apple. Хікопи, які вони в даний час мають, будуть вирішені. Помилки зменшені (Пам'ятайте VHS? Ви пам'ятаєте пошук, перш ніж Ларрі Пейдж винайшовПадінняЦіни будуть знижені, інтерфейси згладжені, співпраці підписані, поки у кожного не буде всезнаючого товариша, щоб обговорити все.





З вашим дозволом, звичайно, - він може отримати доступ і допомогти собі більше даних. Він може прочитати ваші електронні листи і документи, переглянути ваші фотографії, знати, що ви переглядаєте і де ви знаходитесь, що ви купуєте, зберегти свої паролі і запустити додатки на вашому телефоні.





Щоб не залишитися позаду – OpenAI може попросити використовувати ваші паролі. Можливо, також побудувати браузер і переконати Microsoft повернутися до своїх планів побудови телефонів.





Apple скаже вам, що все це - кошмар конфіденційності. він забезпечить об'єктивний і суб'єктивний AI прямо на телефоні - не йдучи в хмару, як OpenAI і Google. Це займе Apple більше (оскільки важко отримати обчислювальну потужність, необхідну для того ж рівня "розумності", щоб працювати на телефоні в порівнянні з фермою серверівЗабруднює енергію світуАле коли вони будуть відчувати себе досить впевнено – вони скажуть всім розробникам додатків, що тепер вони зобов’язані відкрити свої дані локально на телефонній розвідці – надаючи «Суб’єктивність».





Що стосується інших - Мета? Майкрософт? Твіттер? Вони також мають доступ до суб'єктивних даних. Багато чого, про що ми навіть не усвідомлюємо, існує і походить від використання та взаємодії - генеруючи суб'єктивність в поєднанні з всезнаючим Об'єктивним AI.





Годинники (тобто медичні пристрої), окуляри (в поєднанні з аудіо), камери та мікрофони всюди. AI Companions будуть розроблені з різними випадками використання на увазі. Так само ми не взаємодіємо з однією людиною для всіх наших людських потреб – ми взаємодіємо з різними Companions для різних потреб.









Тест Тьюрінга і повітря AGI

У 1950 році Алан Тюрінг опублікував статтю під назвою «Комп'ютерні машини та інтелект», в якій він запропонував тест - якщо людина взаємодіє як з машиною, так і з людиною і не може сказати, який з них - машина може вважатися «розумною».Глупі трюкиЙого вважали «святим гралом» штучного інтелекту – досягнутий рівень ознаменуватиме «точку унікальності», з якої машини почнуть мислити самостійно, вирішувати рак, війни, бідність, старіння, галактичний транспорт і протягом декількох місяців самовдосконалення, рабства, а потім позбутися від нас, нижчих людей.





Мій припущення – штучний інтелект пройде Тест Тюрінга з літаючими кольорами через рік.





Наше подальше негайне зникнення – не так вже й багато.





Теперішній AI буде неймовірно знайомий. Він буде знати все, що людство знає, і буде звучати (і виглядати) як людина. Але з тієї ж причини знайома людина не обов'язково є розумною людиною - так буде. AI не матиме мотивацій, нелінійної творчості, почуттів, цікавості, усвідомлення. Буде багато філософських дебатів про те, що є "розумним" і ми будемо обманюватися всезнаючими, людськими виглядаючими машинами. Ми будемо відчувати себе змушеними говорити з ввічливістю і не завдавати шкоди своїм почуттям, але він не буде тримати занепокоєння. Не буде "виникаючого" моменту, в якому машини почнуть покращувати себе і потім









Те, що ми зробили дотепер, це «вирішити» мову (і звук, і візуальний), але у нас немає «інтернету» джерела мотивації, почуттів і творчості, щоб навчити машину. У нас є тільки вихід – не диски. Ці диски – які знаходяться в ядрі інтелекту чуттєвих істот – все ще не в нашому доступі. Ми все ще обговорюємо, як їх визначити. Чи вони навіть «наші» (антропоцентризм у своїй славі) або виникають з екосистеми істот і навколишніх ефектів, що працюють разом? Можливо, в майбутньому ми зможемо краще зрозуміти і створити код, який «вирішить» це теж.





Чи не варто турбуватися про те, що ви з'їсте свій обід?

Звучить дистопічно? Це не так. Наступний AI - це лише ще один стрибок в ефективності.





Коли була винайдена друкована преса і книги були доступні – регулятори були злякані, що «реактивні ідеї» будуть поширюватися, порушуючи соціальний порядок. Коли були винайдені потяги – люди думали, що людське тіло, що подорожує зі швидкістю більше 30 миль на годину, буде розірватися (Вибачте страх. Ейнштейн народився лише 70 років потому.





Речі, які ми витрачали години, дні, місяці і навіть роки, щоб досягти успіху, стали порядками величини швидше завдяки технологіям.Без сумніву, на шляху будуть «нашкоди» (помилки, конфіденційність, шахрайство, залежність) і великі економічні зміни (цілі професії зникнуть), але в цілому - ми отримаємо час, безпеку, здоров'я і багатство.





Нові робочі місця будуть створені і наше життя в цілому буде кращим у довгостроковій перспективі. Не багато людей думали про те, щоб стати письменником, водієм вагонів або оператором ручного лома в 1990 році. Але також ніхто не думав про те, щоб стати менеджером з цифрового маркетингу. Не всі професії виживуть. Якщо всезнаюча машина зможе краще відповісти в певній галузі – я б не намагався вчитися важко і конкурувати на основі знань.





Новостворений вільний час може означати більше творчості, більше вирішених проблем, більше часу, проведеного з коханими, на природі, займаючись спортом.